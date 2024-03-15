Премьер Латвии Силиня после визита в Вашингтон: Конгресс США нашел процедурный путь для компромисса относительно помощи Украине
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в Конгрессе США нашли "некоторый процедурный путь" для одобрения продолжения помощи Украине.
Об этом она сообщила в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
По ее словам, после визита в Вашингтон она стала более оптимистичной по поводу перспектив дальнейшей поддержки Украины от США.
Она отметила, что конгрессмены от демократов и республиканцев сказали ей, что предложения по финансированию Киева, скорее всего, будут вынесены на голосование в Палате представителей.
"Я настроена более оптимистично, потому что разговаривала с некоторыми конгрессменами, которые говорят, что нашли какой-то процедурный путь, как они могут добиться результата и найти какой-то компромисс", — сказала Силиня.
Глава латвийского правительства также заявила, что поддерживает использование замороженных активов России для поддержки Украины, а также использование еврооблигаций для доставки большего количества оружия в Украину.
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А в народе
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Шах і мат
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Відмова в допомозі це узгоджене рішення Байдена і Трампа, всі оці "несподівані рішення" просто елементи шоу.
Допомоги НЕ БУДЕ.
Це стало зрозуміло ще минулого жовтня...
Чекали хто "перший кліпне оком" - адміністрація не витримала, та оголосила про надання 300млн.
Інші країни дають, а вони випадають з інформпростору, та з лідерів допомоги.
Якщо вірити, то було тільки 300млн - тому це остання допомога.
Дивно, що деякі газети публікували про 400млн+Атакамси - мабуть знайшли тільки круглу сумму 300млн, а Атакамси десь загубилисб
Тепер в принципі Палата представників - може за щось проголосувати.
деякі газети писали про іншу змову
газета https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-neuer-geheimplan-von--scholz-und-biden-86192752.bild.html bild.de , або https://www.wionews.com/world/us-germany-forcing-ukraine-to-end-war-with-russia-and-ready-to-accept-new-boundary-report-663043 тут перепечатано
"Під час переговорів між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у березні в Roosevelt Room обидва домовилися навмисно обмежити постачання зброї в Україну та чинити непрямий тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийшов на мирні переговори з російським Володимиром Путіним"
якщо подивитись звіт https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf міноборони США, то контракти по PDA та USAI останнього разу були заключені через місяць після цієї зустрічі
сумарно контракти на заміщення зброї на 18млрд, при виділенному бюджету 25.9млрд в цьому звіті
тобто залишок 7.9млрд (по іншим заявам залишок 4.2млрд)
розказувати, що грошей нема на заміщення почали в січні 2024,
а останні контракти на заміщення заключили в квітні-травні 2023
що робилось половину року?
Є й така думка, і швидше за все до цього йде. Але, як на мене, то такий варіант не найгірший для України.
"Он (Джонсон) намерен разработать свой собственный законопроект, который предполагает, что деньги будут выделяться Украине не безвозмездно (как это было последние два года), а в кредит. И если раньше в кредит предполагалось давать только "гражданскую" часть помощи, то теперь он говорит, что вся помощь должна выделяться в долг, а не безвозмездно. Это, мол, защитит интересы американских налогоплательщиков.
Единственная причина, по которой США все-таки выберут "кредитный", а не "безвозмездный" вариант - политическая. Кредитор, после того, как заемщик оказывается в дефолте, имеет право арестовывать его счета и активы в тех юрисдикциях, до которых он только может дотянуться.
Поскольку США могут дотянуться практически до любой юрисдикции, это означает, что при желании они способны полностью парализовать всю внешнеэкономическую деятельность Украины, арестовать все ее зарубежное имущество, и даже остановить работу ее дипломатических представительств.
Такая угроза - это фактически гарантия того, что Украина навсегда останется в орбите американской политики и окажется практически протекторатом США. Если Украина в таком виде станет, например, членом Евросоюза, то это будет означать, что это США стали членом Евросоюза, поскольку Украина будет блокировать любое решение, невыгодное Вашингтону, даже если оно выгодно самой Украине.
Мне кажется, что Украина фактически завершает трансформацию из сателлита Москвы, в протекторат Вашингтона. Слов нет, быть протекторатом Вашингтона намного выгоднее и даже, наверное, моральнее, чем быть шестеркой в путинской бандитской малине".