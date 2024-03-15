Премьер Латвии Силиня после визита в Вашингтон: Конгресс США нашел процедурный путь для компромисса относительно помощи Украине

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в Конгрессе США нашли "некоторый процедурный путь" для одобрения продолжения помощи Украине.

Об этом она сообщила в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

По ее словам, после визита в Вашингтон она стала более оптимистичной по поводу перспектив дальнейшей поддержки Украины от США.

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Она отметила, что конгрессмены от демократов и республиканцев сказали ей, что предложения по финансированию Киева, скорее всего, будут вынесены на голосование в Палате представителей.

"Я настроена более оптимистично, потому что разговаривала с некоторыми конгрессменами, которые говорят, что нашли какой-то процедурный путь, как они могут добиться результата и найти какой-то компромисс", — сказала Силиня.

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Глава латвийского правительства также заявила, что поддерживает использование замороженных активов России для поддержки Украины, а также использование еврооблигаций для доставки большего количества оружия в Украину.