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Новости Война
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Макрон в Берлине относительно войск в Украине: "Мы не будем инициировать ни одной эскалации"

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьером Польши Дональдом Туском заявил, что в контексте отправки войск НАТО в Украину была согласована позиция "не инициировать эскалацию".

"Мы будем делать все необходимое столько, сколько нужно, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ, сколько понадобится, и, как и с первого дня, не будем инициировать никакой эскалации", – сказал Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Французский лидер отметил "жестокую решимость" западных союзников в помощи Украине.

Читайте также: После встречи с Макроном и Туском Шольц пообещал больше военной помощи Украине

По его словам, это предполагает единство, "поэтому мы приняли решение по нескольким инициативам и будем действовать втроем над очень конкретными вещами".

Заявление Макрона о западных войсках в Украине

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что во Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не разрешить России победить.

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1359)


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Топ комментарии
+8
То підтягуитесь - Макрон - Франція на 17-тимому місці в Європі по допомозі Украіни
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15.03.2024 19:58
+7
Коротше кажучи,будуть воювати нами,допоки ми не закінчимося,а далі буде видно.Ще є молдавани,прибалти,поляки...До Берліна і Парижа ще далеченько.
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15.03.2024 20:27
+5
Україна не потребує західних військ, але готова прийняти інший персонал із країн НАТО - Зеленський

11 березня
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15.03.2024 20:21
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Правила форума Совет форумчан
Из Иностранного французского Легиона
Наверное , звонят Макрону каждый день
Просятся в Украину
Поучаствовать в сафари на русских
Макрон наконец дозрел
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15.03.2024 19:56 Ответить
9000 - тех ,кто спит с оружием
Кто ничем ,кроме стрелять и убивать
Не хочет заниматься
И шлифует только это умение
Это очень серьезная цифра
А в каждой европейской стране есть тысячи мужчин
Которые не хотят работать на заводе с 8 до 16
Которые прошли ту или иную войну
Они с превеликим удовольствием приедут
Чтобы ЛЕГАЛЬНО МОЧИТЬ РУССКИХ
И получать за это неплохую зарплату от своих стран
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15.03.2024 20:44 Ответить
Всегда лучше заплатить много
Чтобы стреляли далеко от тебя
Как только это доходчиво объяснят европейцам
Они заплатят своим Легионам
Столько,сколько надо....
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15.03.2024 20:50 Ответить
То підтягуитесь - Макрон - Франція на 17-тимому місці в Європі по допомозі Украіни
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15.03.2024 19:58 Ответить
Ми вже про тебе так позитивно почали думати,з Наполеоном утотожнювати,а ти задню даєш)Астанавісь))
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15.03.2024 20:05 Ответить
Україна не потребує західних військ, але готова прийняти інший персонал із країн НАТО - Зеленський

11 березня
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15.03.2024 20:21 Ответить
Тобто, західні війська вже вантажились у вагони, щоб відправитись в Україну, але блазень їх не впустив?
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15.03.2024 20:56 Ответить
А можна конкретніше, яка країна вже готова була надіслати свої війська в Україну?
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15.03.2024 21:05 Ответить
Тобто, Бубачці не потрібна підтримка України. Він не планує звертатися до парламенту. А без рішення ВР ніякі іноземні війська не можуть прийти на допомогу Україні.
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15.03.2024 23:27 Ответить
Ще раз питаю: яка країна готова відправити свої війська в Україну? Конкретно можна?
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16.03.2024 12:08 Ответить
Ще й як потребує!
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15.03.2024 21:41 Ответить
Невже Шольц « погасив» Макрона?

До зустрічі з ним Шольц був рішучішим.

заява » Ми не будемо єскаліровать» це помилка.

Це развьязуе руки ху&лу та виглядае як « запрошення», бо йому за це нічого не буде.

Це тіж слова що казав Байден/Саліван у 2022…

Може Макрон не все говорить? Та буде гнути свою лінію, бо Ліпен його критикуе за пасівність..
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15.03.2024 20:05 Ответить
Коротше кажучи,будуть воювати нами,допоки ми не закінчимося,а далі буде видно.Ще є молдавани,прибалти,поляки...До Берліна і Парижа ще далеченько.
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15.03.2024 20:27 Ответить
Ага, ага.

Це захід винний, що Путлер напав, та вбиває українців.
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15.03.2024 21:07 Ответить
Ти давай не агакай.Сопи собі під американською парасолькою в дві дірки мовчки.Війна до тебе навряд чи добереться. Ми самі знаємо в чому ми винні.***** вже напало.І зараз саме Захід винний в тому,що цинічний, сцикливий і прикриває свою сраку українцями. Ну і хрін з ним. Впаде Україна-хльобнете кривавої юшки теж по повній!
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15.03.2024 22:22 Ответить
Оккупа́ция Москвы́ великой армией под командованием императора Наполеона продолжалась чуть больше месяца, со 2 (14) сентября по 8 (20) октября 1812 года, и стала переломным моментом Отечественной войны 1812 года. За время оккупации город был разграблен и опустошён пожаром, причины которого вызывают споры у историков.

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15.03.2024 20:28 Ответить
Потом Великую армию съели вши.)
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15.03.2024 20:48 Ответить
У Маккрона зов предков) накостылять русским еще раз! 👍
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15.03.2024 21:44 Ответить
шкода що Берлін здувся.
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15.03.2024 20:33 Ответить
Это красиво.
Зачет!
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15.03.2024 20:56 Ответить
Дякую.
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15.03.2024 22:58 Ответить
Чекав, коли дасть задню. Далі під гаслом папи,
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15.03.2024 21:02 Ответить
а я ему говорил ,не открывай рот ,а то кишки простудишь
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15.03.2024 21:06 Ответить
"Ми не ініціюватимемо жодної ескалації"
Тому ви ніколи не будете встигати за кожною "ескалацією" кремля. Адекватна, своечасна й навіть упереджена відповідь на всі агресивни дії росії то не ескалація а шлях до скоришого встановлення миру на європейскому континенті. Хто зволікає, той програє.
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15.03.2024 21:15 Ответить
Дружнє влучання французької ядерної ракети по Кремлю, в жодному випадку, не може рахуватися ініціацією ескалаціі. Просто таке зараз не просте se la vie.
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15.03.2024 21:38 Ответить
Гору у дискусії взяв Шольц.
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15.03.2024 21:47 Ответить
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15.03.2024 22:06 Ответить
Можно завести в Україну еврпейских прикордонників, ПОЛИЦІЮ, прокурорів . Це тоже допомога
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15.03.2024 22:11 Ответить
І європейських жителів.
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16.03.2024 12:09 Ответить
при одном только слове - "войска НАТО в Украине", украинские гниды сцат кипятком
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16.03.2024 00:27 Ответить
Це все фігня. Один жабоїд, Клемансо, в 1919 році в останній момент начхав на Версальські домовленності і викотив гансам ультиматум. А потім Гітлер і використав Версальський договір як грунт для експансії. До речі і Рузвельт і Даллес тоді були молодими і працювали в складі делегації США і завжди вважали, що саме бикування Клемансо і породило майбутню кризу і що американці двічі були змушені вписатись за фрондерство жабоїдів. Нема у них армії і ніколи не було а Іноземний легіон виконує поліційні функції в колоні ях Франції. І мікрон туди ж - має два дивізіона цезарів а понту наганяє на весь світ. Недарма його Бубачка так поважає.
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16.03.2024 01:17 Ответить
Шаг вперёд и два назад.
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16.03.2024 02:01 Ответить
"предупредив, что развертывание западных войск в Украине(!) неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО"

Наглость, какой свет давно уже не видывал. Если поначалу еще пытались придумывать какие-то левые самооправдания, типа "защита своих" от выдуманных нацистов и т.п., то сейчас уже ничего не стесняются. Жаль, нет никакого "мирового полицейского", чтоб за такую борзость надавал по €6@лy..
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16.03.2024 04:11 Ответить
 
 