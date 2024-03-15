Макрон в Берлине относительно войск в Украине: "Мы не будем инициировать ни одной эскалации"

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьером Польши Дональдом Туском заявил, что в контексте отправки войск НАТО в Украину была согласована позиция "не инициировать эскалацию".

"Мы будем делать все необходимое столько, сколько нужно, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ, сколько понадобится, и, как и с первого дня, не будем инициировать никакой эскалации", – сказал Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Французский лидер отметил "жестокую решимость" западных союзников в помощи Украине.

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По его словам, это предполагает единство, "поэтому мы приняли решение по нескольким инициативам и будем действовать втроем над очень конкретными вещами".

Заявление Макрона о западных войсках в Украине

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что во Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не разрешить России победить.