Макрон в Берлине относительно войск в Украине: "Мы не будем инициировать ни одной эскалации"
Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьером Польши Дональдом Туском заявил, что в контексте отправки войск НАТО в Украину была согласована позиция "не инициировать эскалацию".
"Мы будем делать все необходимое столько, сколько нужно, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ, сколько понадобится, и, как и с первого дня, не будем инициировать никакой эскалации", – сказал Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Французский лидер отметил "жестокую решимость" западных союзников в помощи Украине.
По его словам, это предполагает единство, "поэтому мы приняли решение по нескольким инициативам и будем действовать втроем над очень конкретными вещами".
Заявление Макрона о западных войсках в Украине
Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что во Франции также есть ядерное оружие.
Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не разрешить России победить.
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Наверное , звонят Макрону каждый день
Просятся в Украину
Поучаствовать в сафари на русских
Макрон наконец дозрел
Кто ничем ,кроме стрелять и убивать
Не хочет заниматься
И шлифует только это умение
Это очень серьезная цифра
А в каждой европейской стране есть тысячи мужчин
Которые не хотят работать на заводе с 8 до 16
Которые прошли ту или иную войну
Они с превеликим удовольствием приедут
Чтобы ЛЕГАЛЬНО МОЧИТЬ РУССКИХ
И получать за это неплохую зарплату от своих стран
Чтобы стреляли далеко от тебя
Как только это доходчиво объяснят европейцам
Они заплатят своим Легионам
Столько,сколько надо....
11 березня
До зустрічі з ним Шольц був рішучішим.
заява » Ми не будемо єскаліровать» це помилка.
Це развьязуе руки ху&лу та виглядае як « запрошення», бо йому за це нічого не буде.
Це тіж слова що казав Байден/Саліван у 2022…
Може Макрон не все говорить? Та буде гнути свою лінію, бо Ліпен його критикуе за пасівність..
Це захід винний, що Путлер напав, та вбиває українців.
Зачет!
Тому ви ніколи не будете встигати за кожною "ескалацією" кремля. Адекватна, своечасна й навіть упереджена відповідь на всі агресивни дії росії то не ескалація а шлях до скоришого встановлення миру на європейскому континенті. Хто зволікає, той програє.
Наглость, какой свет давно уже не видывал. Если поначалу еще пытались придумывать какие-то левые самооправдания, типа "защита своих" от выдуманных нацистов и т.п., то сейчас уже ничего не стесняются. Жаль, нет никакого "мирового полицейского", чтоб за такую борзость надавал по €6@лy..