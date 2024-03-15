В течение суток зафиксировано 68 боевых столкновений, на Авдеевском и Новопавловском направлениях отражены 44 вражеских атаки, - Генштаб ВСУ

Продолжаются 751-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток зафиксировано 68 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

В общем враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических действий, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Сегодня Россия нанесла несколько ракетных ударов по Одессе, цинично нанеся повторный удар по сотрудникам ГСЧС, которые к тому времени уже приступили к ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим. В результате этой террористической атаки, по предварительным данным, по меньшей мере 19 человек погибли и еще 70 ранены.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Писаревка, Поповка, Вольное, Лукашевка, Дмитровка Сумской области; Барановка, Покаляное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Клюсы, Гремяч Черниговской области; Сорокино, Ходыно, Волфино, Владимировка, Запселье, Рясное, Поповка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Стрелечье, Плетеневка, Бударки, Амбарное, Строевка Харьковской области.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Надежда Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем находились более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Раздолевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Северск Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области, Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Веролюбовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено более 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Новобахмутовка, Семеновка, Уманское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Карловка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Курахово, Екатериновка, Водяное, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Зализничное, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении, в течение суток врагом совершено 3 безуспешных штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Никополь Днепропетровской области; город Херсон и Берислав, Садовое Херсонской области.

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Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.