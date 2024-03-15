В течение суток зафиксировано 68 боевых столкновений, на Авдеевском и Новопавловском направлениях отражены 44 вражеских атаки, - Генштаб ВСУ
Продолжаются 751-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток зафиксировано 68 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
В общем враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических действий, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Сегодня Россия нанесла несколько ракетных ударов по Одессе, цинично нанеся повторный удар по сотрудникам ГСЧС, которые к тому времени уже приступили к ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим. В результате этой террористической атаки, по предварительным данным, по меньшей мере 19 человек погибли и еще 70 ранены.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Писаревка, Поповка, Вольное, Лукашевка, Дмитровка Сумской области; Барановка, Покаляное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Клюсы, Гремяч Черниговской области; Сорокино, Ходыно, Волфино, Владимировка, Запселье, Рясное, Поповка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Стрелечье, Плетеневка, Бударки, Амбарное, Строевка Харьковской области.
Боевые действия на Востоке
На Купянском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Надежда Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем находились более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Раздолевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Северск Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области, Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Веролюбовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено более 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Новобахмутовка, Семеновка, Уманское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Карловка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Курахово, Екатериновка, Водяное, Угледар, Пречистовка Донецкой области.
Ситуация на Юге
На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Зализничное, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении, в течение суток врагом совершено 3 безуспешных штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Никополь Днепропетровской области; город Херсон и Берислав, Садовое Херсонской области.
Удары по врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
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Дякую всім захисникам за те, що ми є!
Babchenko:
Рефат Чубаров прокоментував «недійсність» включення Криму до УРСР. Глава Меджлісу нагадав, що до 1700 року москва платила Криму данину. Тому «як асиметричну відповідь» він запропонував анулювати статтю VIII Константинопольського мирного договору, яка звільняла її від цього.
Також Чубаров запропонував українському Мінфіну підрахувати та подати до уряду обсяг невиплаченої Росії суми податків у період з 1700 по 1991 роки та з 2014 до дня деокупації півострова.