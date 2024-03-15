Посол США Бринк об ударе по Одессе: Россия не остановит свою агрессию в Европе, мы должны помочь Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский ракетный удар по Одессе, приведший к многочисленным жертвам.

Об этом она написала в Twitter (X), сообщает Цензор.НЕТ.

Посол подчеркнула, что эта жестокая атака демонстрирует, что Россия "не остановит свою дерзкую агрессию в Европе".

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"Мы должны помочь Украине остановить Россию сейчас. Нельзя терять ни минуты", – отметила Бринк.

Удар РФ по Одессе 15 марта

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 19 погибших и 73 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.

В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона НПУ "Цунами" Александр Гостищев.

В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.