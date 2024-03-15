Посол США Бринк об ударе по Одессе: Россия не остановит свою агрессию в Европе, мы должны помочь Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский ракетный удар по Одессе, приведший к многочисленным жертвам.
Об этом она написала в Twitter (X), сообщает Цензор.НЕТ.
Посол подчеркнула, что эта жестокая атака демонстрирует, что Россия "не остановит свою дерзкую агрессию в Европе".
"Мы должны помочь Украине остановить Россию сейчас. Нельзя терять ни минуты", – отметила Бринк.
Удар РФ по Одессе 15 марта
Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 19 погибших и 73 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.
В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона НПУ "Цунами" Александр Гостищев.
В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба давати багато і вчасно ось тоді звільнення і перемога
Бо світ не хоче поразки Росії тому дають Україні мало
Але для реклами говорять що треба дати. . .
Насправді збираються так само робити що й робили