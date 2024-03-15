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Посол США Бринк об ударе по Одессе: Россия не остановит свою агрессию в Европе, мы должны помочь Украине

Наслідки ракетного удара РФ по Одесі 15 березня

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский ракетный удар по Одессе, приведший к многочисленным жертвам.

Об этом она написала в Twitter (X), сообщает Цензор.НЕТ.

Посол подчеркнула, что эта жестокая атака демонстрирует, что Россия "не остановит свою дерзкую агрессию в Европе".

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"Мы должны помочь Украине остановить Россию сейчас. Нельзя терять ни минуты", – отметила Бринк.

Посол США Бріджит Брінк про удар Росії по Одесі 15 березня 2024 року

Удар РФ по Одессе 15 марта

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 19 погибших и 73 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.

В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона НПУ "Цунами" Александр Гостищев.

В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.

Автор: 

Одесса (7918) Бринк Бриджит (187)


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Топ комментарии
+4
Більше пламєнних рєчєй, бо вони неабияк допомагають!!!
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15.03.2024 21:03
+4
Це всього лиш посол, вона допомагає як може. В неї немає таких важелів впливу як в Палати представників США, же застряг законопроект з допомоги Україні.
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15.03.2024 21:19
+3
Ну посол більше і не може зробити чим закликати свою державу до допомоги.
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15.03.2024 21:17
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Більше пламєнних рєчєй, бо вони неабияк допомагають!!!
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15.03.2024 21:03 Ответить
Ну посол більше і не може зробити чим закликати свою державу до допомоги.
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15.03.2024 21:17 Ответить
Може, краще б мовчали, поки наміри не набудуть матеріальної форми? Ще вже виглядає, мов знущання
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15.03.2024 21:07 Ответить
Це всього лиш посол, вона допомагає як може. В неї немає таких важелів впливу як в Палати представників США, же застряг законопроект з допомоги Україні.
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15.03.2024 21:19 Ответить
Рузькіє тварі в черговий раз довели свою підступність, виникає питання чому було багато людей в тому місці де пролунали вибухи, ще й на чолі з війсковими керівниками, і якщо не помиляюся то поруч з містом де раніше загинули кілька дітей, там прокляте місце.
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15.03.2024 21:23 Ответить
Маєте, допомогайте. Одни слова справі не допоможуть.
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15.03.2024 21:33 Ответить
Визнайте рашку країною-спонсоркою тероризму. Нє?
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15.03.2024 21:34 Ответить
Ну як будуть давати як раніше дуже мало, то це нічого не дасть
Треба давати багато і вчасно ось тоді звільнення і перемога
Бо світ не хоче поразки Росії тому дають Україні мало
Але для реклами говорять що треба дати. . .
Насправді збираються так само робити що й робили
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15.03.2024 21:35 Ответить
Трампівська маріонетка успішно множить на нуль всі ці полум'яні заклики.
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15.03.2024 21:45 Ответить
То у чому справа? Розслабились вон від гарного життя, це їм пощастидо, що напали не на них, а то хто зна чим би скінчилось, може б тільки стурбоааність і висловили
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15.03.2024 21:48 Ответить
Бла-бла...
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15.03.2024 22:02 Ответить
І так ми маємо вже 6 місяців
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15.03.2024 22:24 Ответить
А чи не запізно ви кинулися скаженого пуйла вгамовувати? Навіть чужими солдатами не бажаєте з ним воювати.
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16.03.2024 06:55 Ответить
 
 