70 гаубиц M114, 2000 авиаракет и миллионы боеприпасов: Греция готовит военную помощь для Украины, - СМИ
Греция намерена при посредничестве Чехии поставить Украине новую партию военной помощи. Речь идет об авиационных ракетах, артиллерийских орудиях и патронах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина, об этом сообщает eKathimerini.
Издание отмечает, что оборудование будет закуплено Чехией и отправлено непосредственно в Украину. Чешские и греческие чиновники ведут переговоры о ценах на эти системы, а затем состоится подписание двустороннего соглашения.
Греческие чиновники заявляют, что именно боеприпасы нужны Украине больше всего и что ее предложение будет способствовать удовлетворению потребностей украинцев.
Греция сообщила чиновникам Евросоюза, которые отвечают за координацию помощи Украине, что могут в этом году поставить ВСУ через Чехию такую помощь:
- 2000 ракет Zuni;
- 180 ракет, успешно использовавшихся Украиной в противотанковой войне и находящихся в верхней части списка украинских запросов;
- 90 тысяч 90 мм снарядов, которые используются также в противотанковой борьбе, а также в зенитном оружии;
- 4 миллиона пуль
- 70 155-мм гаубиц M114 американского производства.
Издание отмечает, что артиллерийские установки действительно поступают из состава греческой армии, но долгое время считались ненужными для ее оперативных нужд.
Однако они считаются полезными в противостояниях Украины на грязной местности. Это вторая партия M114, которую Греция продаст Чехии для передачи Украине.
Министр обороны Никос Дендиас на следующей неделе примет участие во встрече членов НАТО и других стран, предоставляющих вооружение Украине, в Германии. Ожидается, что он повторит позицию Греции, что поток оружия и боеприпасов необходимо сохранить, чтобы помочь Украине пережить тяжелую весну.
Напомним, Греция в рамках военной помощи Украине предоставила боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1 советского производства в обмен на более современные боевые машины Marder немецкого производства.
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А що мог би передати/ продати Шольц?!
і не від будь-кого - а від Греції
хватить зі США ліпити "останню надію"
Європа прокинулася та завязала берці
ДЯКУЕМО!
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У статті мова не про мільйони ***********, а про мільйони набоїв...
Але набої краще називати набоями.
так что луше писать патроны или набои
Разом до перемоги.
155 mm Howitzer M114 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F польова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F гаубиця періоду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни . Була розроблена в https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939-1941 https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 роках для заміни застарілої 155-мм гаубиці Шнейдера часів ще https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Першої світової війни , щоб зайняти в системі озброєнь місце між легкою 105-мм польовою M2 і корпусними гарматами важкої артилерії. Серійно вироблялася, під позначенням M1, з жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1942 1942 по червень https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 року , всього було випущено 4035 систем цього типу (1942 - 19, 1943-1469, 1944-1949, 1945-598). Пік виробництва, 206 гаубиць, припав на червень 1944 року.
Була найпоширенішою після M2 польовою гарматою військ США у Другій світовій війні та використовувалася ними на всіх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 театрах воєнних дій . Після війни була модернізована та одержала позначення M114. Випуск модернізованої гаубиці продовжувався до 1953 року. Даної версії було випущено близько 2000 шт. Вона залишалася на озброєнні військ США протягом кількох десятиліть, застосовувалася у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Корейській та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96 В'єтнамській війнах, перш ніж була замінена новою 155-мм гаубицею https://uk.wikipedia.org/wiki/M198 M198 . Поставлялася до багатьох країн, у ряді яких все ще залишається на озброєнні на https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 рік , і використовувалася в багатьох регіональних конфліктах.
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
Гм... Да ведь других нет!
Вот никаких и не читайте.
В полі усе згодиться. Ще у Данії, Норвегії, Голландії ці гаубиці на зберіганні є.
Чекаємо на мортири та стінобитні орудія.... нам все згодиться.......
навіть США надає танки 30+ років, гармати 20+ років і т.д.
а заміщає потім більш *********
та дивиється, що виникають "дірки" в бухгалтерії,
надаючи стару зброю по залишковій ціні,
а нову закупляючи по теперішній ціні
Україна таким чином отримує менше зброї, та застарілу
Надаючи ******* зброю, то кількість була таж сама,
не було би дірок в "бюджеті",
та виправдань, що гроші є - проте зброю не комфортно передавати
тому що зменшиться кількість, хоча якість підвищиться
Україна отримала https://www.voanews.com/a/all-31-abrams-tanks-in-ukraine-us-military-confirms-to-voa/7313918.html версію M1A1
https://www.wojsko-polskie.pl/au/articles/aktualnosci/czolgi-i-wyrzutnie-ze-stanow-zjednoczonych-dla-polski/ Польша закупила 116 M1A1, та 250 M1A2 v3
Яке пояснення звідкіля 4.2млрд, котрі не бажають використати?
Польша отримує M1A1.
Коли почне отримувати M1A2 v3 неведомо. Але не раніше 2025 року.
Тайвань M1A2 v3 потроху отримує. Коли черга Румунії теж не відомо.
Все рівно їм 30+ років
Звідкіля влітку знайшли недопоставку на 6.2млрд, котра зараз складає 4.2млрд?
За гроші нічого не знаю. До Міноборони, чи ще якоїсь державної установи, ніякого відношення не маю.
2023 Portugal announced the transfer of a new batch of M113 armored personnel carriers and 105mm towed howitzers to Ukraine. We transfer 14 more М113 armored personnel carriers and a battery of 105mm howitzers (probably М101А1 - ed.),
"...Водночас це не означає те, що зробити з цими гаубицями нічого неможливо взагалі. Бо ця гаубиця доволі довгий час була основною у багатьох європейських країн. А в умовах Холодної війни у другій половині 80-х Данія, Нідерланди та Норвегія вирішили провести спільну модернізацію M114 шляхом збільшення довжини ствола до стандартних на той час 39 калібрів.
У результаті до 1990 року загалом було модернізовано 226 таких гаубиць шляхом заміни ствола, але з максимальним використанням всіх інших вузлів артилерійської частини та лафета. У результаті дальність зросла до 18 км звичайним снарядом M107, 24,6 км з використанням снаряда з покращеною аеродинамікою ERFB, а з донним генератором (ERFB-BB) - до 32 км.
Тобто шляхи перетворення M114А1 на щось більш боєздатне існують. Хоча звісно назвати ідеальним таке рішення важко, бо все одно мова йде про повну заміну ствола та відповідні технологічні цикли на модернізацію..."
Подяка грецьким бандерівцям!
Бандерівці всіх країн - з'єднуйтесь!
Хай це буде реально і як можна швидше.
Так, старенькі. Але ж 70 ШТУК!!! І, наприклад, касетами вони стрілятимуть на 15+км, з правого берега Дніпра, по штурмовикам засрашинців в Кринках чи навколо антонівського мосту, взагалі без проблем. Там вздовж Дніпра - рокадне шосе, купа грунтовок та посадок...
наївні-дебіли здихалися Пороха, потужного менеджера і досвіченого дипломата, і посадили на трона ОЦЕ, а точніше його опікуна, містера Ніщо - дермака, з якими ой як важко буде перемагати Мокшу, бо їх мета - нескінчена війна, щоб не відповідати за те, що саме вони її привели в обеззброєну Україну
Ну а кто млять виноват, что еще три года назад 70% населения шарахалось от НАТО как чорт от ладана? Кто 30 лет выбирал камуняк, красных директоров, пчеловодов, уголовников и клоунов в президенты? Тоже греки?
70% было до 2014 года