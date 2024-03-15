70 гаубиц M114, 2000 авиаракет и миллионы боеприпасов: Греция готовит военную помощь для Украины, - СМИ

Греция намерена при посредничестве Чехии поставить Украине новую партию военной помощи. Речь идет об авиационных ракетах, артиллерийских орудиях и патронах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина, об этом сообщает eKathimerini.

Издание отмечает, что оборудование будет закуплено Чехией и отправлено непосредственно в Украину. Чешские и греческие чиновники ведут переговоры о ценах на эти системы, а затем состоится подписание двустороннего соглашения.

Греческие чиновники заявляют, что именно боеприпасы нужны Украине больше всего и что ее предложение будет способствовать удовлетворению потребностей украинцев.

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Греция сообщила чиновникам Евросоюза, которые отвечают за координацию помощи Украине, что могут в этом году поставить ВСУ через Чехию такую помощь:

2000 ракет Zuni;

180 ракет, успешно использовавшихся Украиной в противотанковой войне и находящихся в верхней части списка украинских запросов;

90 тысяч 90 мм снарядов, которые используются также в противотанковой борьбе, а также в зенитном оружии;

4 миллиона пуль

70 155-мм гаубиц M114 американского производства.

Издание отмечает, что артиллерийские установки действительно поступают из состава греческой армии, но долгое время считались ненужными для ее оперативных нужд.

Однако они считаются полезными в противостояниях Украины на грязной местности. Это вторая партия M114, которую Греция продаст Чехии для передачи Украине.

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Министр обороны Никос Дендиас на следующей неделе примет участие во встрече членов НАТО и других стран, предоставляющих вооружение Украине, в Германии. Ожидается, что он повторит позицию Греции, что поток оружия и боеприпасов необходимо сохранить, чтобы помочь Украине пережить тяжелую весну.

Напомним, Греция в рамках военной помощи Украине предоставила боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1 советского производства в обмен на более современные боевые машины Marder немецкого производства.