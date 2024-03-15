РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6365 посетителей онлайн
Новости
13 013 95

70 гаубиц M114, 2000 авиаракет и миллионы боеприпасов: Греция готовит военную помощь для Украины, - СМИ

зброя,греція

Греция намерена при посредничестве Чехии поставить Украине новую партию военной помощи. Речь идет об авиационных ракетах, артиллерийских орудиях и патронах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина, об этом сообщает eKathimerini.

Издание отмечает, что оборудование будет закуплено Чехией и отправлено непосредственно в Украину. Чешские и греческие чиновники ведут переговоры о ценах на эти системы, а затем состоится подписание двустороннего соглашения.

Греческие чиновники заявляют, что именно боеприпасы нужны Украине больше всего и что ее предложение будет способствовать удовлетворению потребностей украинцев.

Читайте также: Премьер Греции Мицотакис после ракетной атаки РФ на Одессу: Вы нас не запугаете

Греция сообщила чиновникам Евросоюза, которые отвечают за координацию помощи Украине, что могут в этом году поставить ВСУ через Чехию такую помощь:

  • 2000 ракет Zuni;
  • 180 ракет, успешно использовавшихся Украиной в противотанковой войне и находящихся в верхней части списка украинских запросов;
  • 90 тысяч 90 мм снарядов, которые используются также в противотанковой борьбе, а также в зенитном оружии;
  • 4 миллиона пуль
  • 70 155-мм гаубиц M114 американского производства.

Издание отмечает, что артиллерийские установки действительно поступают из состава греческой армии, но долгое время считались ненужными для ее оперативных нужд.

Однако они считаются полезными в противостояниях Украины на грязной местности. Это вторая партия M114, которую Греция продаст Чехии для передачи Украине.

Читайте также: Швеция передаст Украине 9 гидроциклов

Министр обороны Никос Дендиас на следующей неделе примет участие во встрече членов НАТО и других стран, предоставляющих вооружение Украине, в Германии. Ожидается, что он повторит позицию Греции, что поток оружия и боеприпасов необходимо сохранить, чтобы помочь Украине пережить тяжелую весну.

Напомним, Греция в рамках военной помощи Украине предоставила боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1 советского производства в обмен на более современные боевые машины Marder немецкого производства.

Автор: 

Греция (728) помощь (7863)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
Зараз люба військова допомога від будь кого є надважлива, враховуючи , що США тормозять допомогу.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:03
+21
Дякуємо Греції. Така несподівана допомога.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:05
+13
,,Вважаються корисними для використання в брудній місцевосці.. Нічого не зрозумів. Греція занадто охайна для такої зброї?
показать весь комментарий
15.03.2024 21:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неочікувано...
показать весь комментарий
15.03.2024 21:02 Ответить
Чому? Це далеко не вперше...
показать весь комментарий
15.03.2024 21:07 Ответить
І це тільки одна Греція…

А що мог би передати/ продати Шольц?!
показать весь комментарий
15.03.2024 22:43 Ответить
Зараз люба військова допомога від будь кого є надважлива, враховуючи , що США тормозять допомогу.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:03 Ответить
це не люба - а запланована
і не від будь-кого - а від Греції
хватить зі США ліпити "останню надію"
Європа прокинулася та завязала берці
показать весь комментарий
15.03.2024 21:41 Ответить
Дякуємо Греції. Така несподівана допомога.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:05 Ответить

ДЯКУЕМО!
показать весь комментарий
15.03.2024 22:47 Ответить
Навіщо про це говорити, коли ще зброя не доставлена в Україну? Щоб кацапи залякали греків, як це робили з іншими? Заради піару і Україну готові здати?
показать весь комментарий
15.03.2024 21:05 Ответить
Вони спробували в Одесі грека залякати. Тепер він буде мститися
показать весь комментарий
15.03.2024 23:59 Ответить
Дякуємо!
показать весь комментарий
15.03.2024 21:06 Ответить
4 мільйони куль; ..... мммм.... Може набоїв?
показать весь комментарий
15.03.2024 21:06 Ответить
Куль. Для КУЛЕмета.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:08 Ответить
А чому тоді не повітряних куль?
показать весь комментарий
15.03.2024 21:11 Ответить
Так. Повітряних куль для Red Army- в кожного військового армії ху&ла.
показать весь комментарий
15.03.2024 22:45 Ответить
Їх з гільз повитягують, чи як?
показать весь комментарий
15.03.2024 21:16 Ответить
Текст переводив робот....куль,90 мм до зениток??? А головний перл....використання на брудний мисцевости???
показать весь комментарий
15.03.2024 21:29 Ответить
Кули отдельно, капсули отдельно, порох в бочках.
показать весь комментарий
15.03.2024 22:09 Ответить
,,Вважаються корисними для використання в брудній місцевосці.. Нічого не зрозумів. Греція занадто охайна для такої зброї?
показать весь комментарий
15.03.2024 21:07 Ответить
Можливо малося на увазі що ці гармати дуже надійні і можуть використовуватися навіть у складних умовах.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:21 Ответить
Це дуже стара, проста і надійна зброя. Епохи другої світової. Використовувалась США у Вьєтнамі, може ще десь.
показать весь комментарий
16.03.2024 00:14 Ответить
США ще не існувало, у часи коли існувала древня Еллада. А гаубиці виготовлені саме у США.
показать весь комментарий
16.03.2024 21:16 Ответить
Спасибо Чехии. Греки даже за гаубицы времен 2-й мировой войны будут упорно торговаться.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:08 Ответить
"70 гаубиць M114, 2000 авіаракет і мільйони ***********: Греція готує військову допомогу для України, - ЗМІ"
------
У статті мова не про мільйони ***********, а про мільйони набоїв...
показать весь комментарий
15.03.2024 21:08 Ответить
Все потрібно. Навіть патрони до особистої зброї піхотинця.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:10 Ответить
Та більше ніж потрібно - необхідно, але заголовок має бути коректним.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:12 Ответить
А набої це не ********** чи що?
показать весь комментарий
15.03.2024 21:13 Ответить
Набої - це ********** до стрілецької зброї.
Але набої краще називати набоями.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:23 Ответить
если пишут боеприпасы - то 90 % подумают что снаряды или хотя-бы мины
так что луше писать патроны или набои
показать весь комментарий
15.03.2024 23:29 Ответить
Усе норм. Україна викорастаний як требо.

Разом до перемоги.
показать весь комментарий
15.03.2024 22:47 Ответить
В Україні історичний музей озброєння хочуть відкрити?

155 mm Howitzer M114 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F польова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F гаубиця періоду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни . Була розроблена в https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939-1941 https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 роках для заміни застарілої 155-мм гаубиці Шнейдера часів ще https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Першої світової війни , щоб зайняти в системі озброєнь місце між легкою 105-мм польовою M2 і корпусними гарматами важкої артилерії. Серійно вироблялася, під позначенням M1, з жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1942 1942 по червень https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 року , всього було випущено 4035 систем цього типу (1942 - 19, 1943-1469, 1944-1949, 1945-598). Пік виробництва, 206 гаубиць, припав на червень 1944 року.

Була найпоширенішою після M2 польовою гарматою військ США у Другій світовій війні та використовувалася ними на всіх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 театрах воєнних дій . Після війни була модернізована та одержала позначення M114. Випуск модернізованої гаубиці продовжувався до 1953 року. Даної версії було випущено близько 2000 шт. Вона залишалася на озброєнні військ США протягом кількох десятиліть, застосовувалася у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Корейській та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96 В'єтнамській війнах, перш ніж була замінена новою 155-мм гаубицею https://uk.wikipedia.org/wiki/M198 M198 . Поставлялася до багатьох країн, у ряді яких все ще залишається на озброєнні на https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 рік , і використовувалася в багатьох регіональних конфліктах.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:09 Ответить
Ніби в росіян щось більш *******. Гармати і купа снарядів до них потрібна Україні. Можливо ще ракет побільше щоб мінімізувати бої між людьми бо людей в росіян якраз більше чим в українців.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:12 Ответить
Но мы же не можем себе позволить как кацапы мясом воевать. А ети пушки именно для стрельбы прямой наводкой.. Скоро в атаку с мушкетами будем ходить
показать весь комментарий
15.03.2024 22:11 Ответить
14,5 км дальність стрільби.
показать весь комментарий
15.03.2024 22:14 Ответить
Ето максимальная дальность стрельбы. Чтобы запустить снаряд куда нибудь. А чтобы куда то попасть то нужно выкатить пушку на 5-7км максимум. Тоесть почти на передовую.
показать весь комментарий
15.03.2024 22:31 Ответить
це не пушка, це міномет. мʼясо тут ні до чого.
показать весь комментарий
15.03.2024 23:11 Ответить
Гаубицы для стрельбы прямой наводкой?
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
Гм... Да ведь других нет!
Вот никаких и не читайте.
показать весь комментарий
15.03.2024 22:36 Ответить
так палками будешь стрелять с этой ЗЕ плесенью - спасибо грекам что хоть что-то дают если своего нет
показать весь комментарий
15.03.2024 23:30 Ответить
Гаубиця апріорі для НАВІСНОЇ стрільби з закритих позицій, а не для прямої наводки крім випадків самоборони. Елементарні речі
показать весь комментарий
16.03.2024 08:46 Ответить
Ізраїль і Туреччина також як музейні експонати ці гаубиці використовують?
В полі усе згодиться. Ще у Данії, Норвегії, Голландії ці гаубиці на зберіганні є.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:17 Ответить
В Ізраїля теж на зберіганні вони
показать весь комментарий
15.03.2024 21:41 Ответить
Південна Корея має більше тисячі. Вони їх правда проапгрейдили до 39 калібрів і порохова камора збільшена під ******* НАТОвські заряди.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:56 Ответить
Але Ізраіль не поспішав. Та тепер не поспішае. Одні слова.
показать весь комментарий
15.03.2024 22:50 Ответить
В ЗСУ уже есть гаубицы 105 mm Howitzer M101 того тоже 1941-го года. Фото месячной давности с Авдеевки из Нью-Йорк Таймс.

показать весь комментарий
15.03.2024 21:32 Ответить
В Україні вже є все.... Добре, коли віддаєш старий непотрібний мотлох, а на замін отримуєш ******* НАТівське озброєння. Вроді і допоміг, чим міг і сам непогано прибарахлився.......

Чекаємо на мортири та стінобитні орудія.... нам все згодиться.......
показать весь комментарий
15.03.2024 21:40 Ответить
Саме так
навіть США надає танки 30+ років, гармати 20+ років і т.д.
а заміщає потім більш *********

та дивиється, що виникають "дірки" в бухгалтерії,
надаючи стару зброю по залишковій ціні,
а нову закупляючи по теперішній ціні

Україна таким чином отримує менше зброї, та застарілу
Надаючи ******* зброю, то кількість була таж сама,
не було би дірок в "бюджеті",
та виправдань, що гроші є - проте зброю не комфортно передавати
тому що зменшиться кількість, хоча якість підвищиться
показать весь комментарий
15.03.2024 22:48 Ответить
Абрамси з 1995 року нові не виготовляють. Вообще. Ні для кого, ні навіть для себе. Тільки модернізація. І Польша, Румунія, Тайвань теж отримають модернізовані 30+ років.
показать весь комментарий
16.03.2024 13:34 Ответить
Ок
Україна отримала https://www.voanews.com/a/all-31-abrams-tanks-in-ukraine-us-military-confirms-to-voa/7313918.html версію M1A1
https://www.wojsko-polskie.pl/au/articles/aktualnosci/czolgi-i-wyrzutnie-ze-stanow-zjednoczonych-dla-polski/ Польша закупила 116 M1A1, та 250 M1A2 v3

Яке пояснення звідкіля 4.2млрд, котрі не бажають використати?
показать весь комментарий
16.03.2024 13:57 Ответить
Україна отримує M1A1SA (Situational Awareness).
Польша отримує M1A1.
Коли почне отримувати M1A2 v3 неведомо. Але не раніше 2025 року.
Тайвань M1A2 v3 потроху отримує. Коли черга Румунії теж не відомо.
показать весь комментарий
16.03.2024 14:26 Ответить
Ок
Все рівно їм 30+ років

Звідкіля влітку знайшли недопоставку на 6.2млрд, котра зараз складає 4.2млрд?
показать весь комментарий
16.03.2024 17:43 Ответить
30+ років. Як і геть усім іншим. Але M1A1SA максимум 2010 року, коли їх тільки почали постачати Іраку. Все важливе там нове. Нова електроника, включаючи зв'язок, навігацію, системи наведення, телевізійні приціли, новій FLIR, і.т.д., а також нові компоненти броні із збідненого урану третього покоління.

За гроші нічого не знаю. До Міноборони, чи ще якоїсь державної установи, ніякого відношення не маю.
показать весь комментарий
16.03.2024 18:03 Ответить
Чекай, скоро вони ************ у тебе на Брайтон Бич.
показать весь комментарий
15.03.2024 22:51 Ответить
так закупи новые ботяра кацапская кто тебе не дает
показать весь комментарий
15.03.2024 23:32 Ответить
2022 The government of Portugal has decided to hand over 15 M113 tracked armored personnel carriers and five 155 mm M114 howitzers to the Armed Forces of Ukraine.
2023 Portugal announced the transfer of a new batch of M113 armored personnel carriers and 105mm towed howitzers to Ukraine. We transfer 14 more М113 armored personnel carriers and a battery of 105mm howitzers (probably М101А1 - ed.),
показать весь комментарий
15.03.2024 22:46 Ответить
А от Вам цитата з https://defence-ua.com/weapon_and_tech/*****************************************************************************************************************-14757.html Defensе Express ... особливо зважаючи, що знос стволів, і то досить швидкий, ніхто не відміняв:

"...Водночас це не означає те, що зробити з цими гаубицями нічого неможливо взагалі. Бо ця гаубиця доволі довгий час була основною у багатьох європейських країн. А в умовах Холодної війни у другій половині 80-х Данія, Нідерланди та Норвегія вирішили провести спільну модернізацію M114 шляхом збільшення довжини ствола до стандартних на той час 39 калібрів.

У результаті до 1990 року загалом було модернізовано 226 таких гаубиць шляхом заміни ствола, але з максимальним використанням всіх інших вузлів артилерійської частини та лафета. У результаті дальність зросла до 18 км звичайним снарядом M107, 24,6 км з використанням снаряда з покращеною аеродинамікою ERFB, а з донним генератором (ERFB-BB) - до 32 км.

Тобто шляхи перетворення M114А1 на щось більш боєздатне існують. Хоча звісно назвати ідеальним таке рішення важко, бо все одно мова йде про повну заміну ствола та відповідні технологічні цикли на модернізацію..."
показать весь комментарий
15.03.2024 23:15 Ответить
О, у Греції прокинулися також,
Подяка грецьким бандерівцям!

Бандерівці всіх країн - з'єднуйтесь!
показать весь комментарий
15.03.2024 21:12 Ответить
Ждемо срачу від наших "патріотів " - мало дали , не те дали ...недодали . Можна ще за грецькі танкери згадати, що продали Московії ... Як обсирати - то вже всіх союзників .....
показать весь комментарий
15.03.2024 21:18 Ответить
На Мілітарному пишуть в форумі що це кредит, перше а з їх дальністю, це ціль для фіпіві дронів, металлолом
показать весь комментарий
15.03.2024 21:21 Ответить
фіпіві дрони не вундервафля, вирубаються РЕБом, а розрахунки бпла - хімарсом. Все питання в грамотномутактичному плануванні і комунікаціях між підрозділами.
показать весь комментарий
15.03.2024 23:15 Ответить
Скільки дорогих західних арт. одинтць знищено і пошкоджено, по осинт аналітикам західним, в нас втрати за останні два місяці з каца.ми приблизно рівні трошки в нас менше, тільки в них совкове знищують а в нас як не краб так 109 чі 777 в тд. Основний спосіб уражень це їхній дрон великий вилетіло з голови і на Краб чі Паладін РЕбів нема а не це будуть ставити
показать весь комментарий
16.03.2024 20:48 Ответить
Ланцети знищують нашу арту, і якщо не вирішиться питання, і ні ребів нема і ні сєтки не ставляють, х.р його знає про що люди думають, арматури бл ********** купить і сіток наварить , а вони від ланцентів захищають
показать весь комментарий
16.03.2024 20:55 Ответить
Кто знает для какого оружия 90мм снаряды?
показать весь комментарий
15.03.2024 21:21 Ответить
Для шведских безоткатных пушек ( уже есть в ВСУ).
показать весь комментарий
15.03.2024 21:24 Ответить
Оцих? https://en.wikipedia.org/wiki/Pansarv%C3%A4rnspj%C3%A4s_1110
показать весь комментарий
15.03.2024 21:37 Ответить
Да.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:38 Ответить
Цікаво, що у часи Другої Світової німецькі 88-мм гармати і снаряди палили єгоркіни танкі аж гай шумів.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:39 Ответить
США сосуть.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:27 Ответить
Дякуємо Чехії а також Греції
Хай це буде реально і як можна швидше.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:28 Ответить
Це боєкулі.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:39 Ответить
Всього 5800 кг вага, стріляє майже на 15 км. Хай хоч і стара гармата. Ще в'єтнамську і корейську війну застала, але за умови грамотного застосування ще немало окупантів відправить до їх предків.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:38 Ответить
Некисло, Греція - і повнокровний артилерийській полк 155мм гаубиць, одноосібно!

Так, старенькі. Але ж 70 ШТУК!!! І, наприклад, касетами вони стрілятимуть на 15+км, з правого берега Дніпра, по штурмовикам засрашинців в Кринках чи навколо антонівського мосту, взагалі без проблем. Там вздовж Дніпра - рокадне шосе, купа грунтовок та посадок...
показать весь комментарий
15.03.2024 22:25 Ответить
Як казали колись "в Греції всьо єсть"!
показать весь комментарий
15.03.2024 21:55 Ответить
Добре що Чехія тут ви тупає посередником бо якби зустрілися безпосередньо наші корумпанти з грецькими, то це був би альянс який би спорожнив весь український бюджет.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:55 Ответить
соромно... за президента по-зальоту усю його роботу виконують інші, дорослі по усьому Світі, а воно тільки "суворі" відосікі клепає...
наївні-дебіли здихалися Пороха, потужного менеджера і досвіченого дипломата, і посадили на трона ОЦЕ, а точніше його опікуна, містера Ніщо - дермака, з якими ой як важко буде перемагати Мокшу, бо їх мета - нескінчена війна, щоб не відповідати за те, що саме вони її привели в обеззброєну Україну
показать весь комментарий
15.03.2024 22:23 Ответить
Коли це все буде н фронті--тоді і базікайте Наші захисники просять озброєння,а в нас одні відосики.
показать весь комментарий
15.03.2024 22:40 Ответить
У маларосов опять зрада - гарматы не той системы! Себе хитрожопые греки из НАТО новые получат, а старье - в Украину, зрада!
Ну а кто млять виноват, что еще три года назад 70% населения шарахалось от НАТО как чорт от ладана? Кто 30 лет выбирал камуняк, красных директоров, пчеловодов, уголовников и клоунов в президенты? Тоже греки?
показать весь комментарий
15.03.2024 22:43 Ответить
Про 70% это перебор, с https://forbes.ua/ru/inside/podderzhka-nato-sredi-ukraintsev-vyrosla-v-4-raza-za-9-let-teper-rossiya-vybivaet-vneblokovyy-status-raskolet-li-eto-obshchestvo-31032022-5226 2019 года 51%
70% было до 2014 года
показать весь комментарий
15.03.2024 22:59 Ответить
только до 14го?! А, ну тогда это все меняет, конечно. Дождались пока жареный петух в сраку клюнул, и начали задумываться.
показать весь комментарий
16.03.2024 01:03 Ответить
ты брешешь кацапская морда
показать весь комментарий
15.03.2024 23:34 Ответить
шо , маларос обхезаный, узнал себя?
показать весь комментарий
16.03.2024 01:01 Ответить
я тебя гнида кацапская всегда узнаю и замочу кремлядь
показать весь комментарий
17.03.2024 04:20 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/*****************************************************************************************************************-14757.html Що це за гаубиці M114A1 від Греції, які їх характеристики та на скільки вони можуть бути корисними для ЗСУ
показать весь комментарий
15.03.2024 23:02 Ответить
надо спросить солдат какой-нибудь затрапезной бригады ТРО, которые из тяжелого вооружения имеют 82мм миномет, согласны ли они иметь за спиной гаубицы м114а1? Будут ли такие гаубицы полезны для накрытия пункта сосредоточения казламордых перед атакой, например?
показать весь комментарий
16.03.2024 01:06 Ответить
Скільки знав греків донецьких всі сепари
показать весь комментарий
16.03.2024 07:20 Ответить
Це супер.Тільки дивує одне,звідки салавйов знаходить на свою програму прарасійських греків?)
показать весь комментарий
16.03.2024 07:25 Ответить
Гаубиця 1939-1941 років розробки...З таким же успіхом,могли би передати луки зі стрілами та списи,які в них є в музеях,ще від часів стародавньої Спарти...)))
показать весь комментарий
16.03.2024 08:22 Ответить
Зверніть увагу. Греція чекає поки Чехія купить їхню допомогу та передасть нам
показать весь комментарий
16.03.2024 08:37 Ответить
зверни увагу что твой ЗЕ-плесень вообще ни хрена не делает чтобы достать-купить хоть такое вооружение
показать весь комментарий
17.03.2024 04:23 Ответить
Краще синиця в руці, чим журавель в небі
показать весь комментарий
16.03.2024 08:40 Ответить
Металобрухт. Короткостволі гаубиці часів 2 СВ для чого? Фільми знімати? Чи для переможних реляцій кацапів про знищення американських гармат? А яким чином 90 мм снаряди використоаують для "успішного знищення танків"? Років на 80 запізнилися...
показать весь комментарий
16.03.2024 08:53 Ответить
так что лучше палкой - рогаткой воевать или сразу "перемирье"
показать весь комментарий
17.03.2024 04:21 Ответить
 
 