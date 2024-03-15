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Киберспециалисты СБУ заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет

вітюк

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокируют поставки комплектующих к российскому оружию, в частности, деталей для производства "шахедов" и микросхем для крылатых ракет.

Об этом рассказал начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы осуществляем блокирование путей поставок комплектующих к российскому оружию. Один из примеров – уже заблокировали поставку сервомоторов для производства 1600 "шахедов" и 4000 микросхем для крылатых ракет", – сообщил Витюк.

Киберспециалисты СБУ также работают на линии фронта по уничтожению вражеских систем РЭБ и РЭР, а также по перехвату вражеских беспилотников, координирующих ракетные и артиллерийские удары по Силам обороны.

"Кибервойна – это не что-то абстрактное и виртуальное. Каждая отраженная атака – это недопущенная попытка нанести вред нашему государству и людям. Представьте: спецслужбы РФ сломали мессенджеры одного военного и таким образом выяснили точное место и время запланированного сбора, и в результате – прилет и десятки погибших", – объяснил начальник ГКИБ.

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В частности, за 2 года полномасштабной войны СБУ отразила почти 10 тыс. кибератак, большинство из которых – еще на начальной стадии. Эти кибератаки имели разную цель: разведывательную, деструктивную, психологического воздействия или комбинированную.

Автор: 

СБУ (19994) кибербезопасность (675) Витюк Илья (22)


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Топ комментарии
+7
та щось не віриться...яким кібер-чином це зробити? хіба що тимчасово заблокувати... товарно-фінансові відносини можна ускладнити, відстрочити, але ніяк не звести нанівець
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15.03.2024 21:36
+7
У заголовку вже "заблокували", а у тексті ще лиш "блокують". Ніхера вони не зробили і не зроблять. Це все брехня уведена в ранг державної політики режиму голобородьків.
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15.03.2024 21:42
+3
Наприклад - злиттям даних про продавців і покупців в американські і європейські контролюючі структури. Не думаю, что продавець все ще буде працювати над угодою після дзвінка від спецслужб.
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15.03.2024 21:56
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Правила форума Совет форумчан
Круто....дякую шо розказали.Так тримати.....
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15.03.2024 21:33 Ответить
та щось не віриться...яким кібер-чином це зробити? хіба що тимчасово заблокувати... товарно-фінансові відносини можна ускладнити, відстрочити, але ніяк не звести нанівець
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15.03.2024 21:36 Ответить
Наприклад - злиттям даних про продавців і покупців в американські і європейські контролюючі структури. Не думаю, что продавець все ще буде працювати над угодою після дзвінка від спецслужб.
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15.03.2024 21:56 Ответить
логічно...але вони працюють через фунтів в третіх країнах. Успішно(!) працюють, випадки блокування поодинокі і, як свідчить перебіг подій, докорінно не змінює ситуацію...
Блокування фінансів(санкції на фін установи) більш дієві...
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15.03.2024 22:04 Ответить
Згоден - грошам шлях перекрити простіше і швидше. Саме таким чином вже декілька місяців перекриваються сірі поставки московської нафти. Хоча і на покупців, тих же індусів, давлять, погрожуючи їм санкціями.

Ну а стосовно мікросхем і інших комплектуючих - тиск іде саме на продавців, і перепродавців.

Але ж їх треба вичислити, весь їхній ланцюжок - якраз поле прикладення зусиль для кіберспеціалістів.
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15.03.2024 23:04 Ответить
Ну давайте, може з вас щось толкове вийде.
Бо там інші "фахівці" з вашої контори ще з часів Кучманоїда лише за журналістами вмвють стежити...
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15.03.2024 21:37 Ответить
А хто поставляє?
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15.03.2024 21:37 Ответить
У заголовку вже "заблокували", а у тексті ще лиш "блокують". Ніхера вони не зробили і не зроблять. Це все брехня уведена в ранг державної політики режиму голобородьків.
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15.03.2024 21:42 Ответить
ці ланцюги зʼявляються нові, одні заблокували, інші щє розслідують, треті щє не зʼявились - це нажаль постійний процес
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15.03.2024 23:32 Ответить
Мені цікаво, звідки йшли поствки?
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15.03.2024 21:46 Ответить
ОАЕ, Казахстан, Арменія, Грузія
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15.03.2024 23:30 Ответить
А в чому необхідність цього повідомлення саме зараз, якщо це дійсно правда? І чи повинні такі опрації розголошуватися?
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15.03.2024 22:00 Ответить
А що там розголошувати, кацапи по зриванням поставок цю операцію бачать і проводять свою контроперацію по диверсифікації цих ланцюгів
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15.03.2024 23:34 Ответить
Як можна заблокувати???Разве що хакнути і трохи загальмувати товарно-фінансові відносини.Це мені щось нагадує хайп від журношморок про використання чипів з стіральних машин.Скіки на це повелось.
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16.03.2024 04:17 Ответить
 
 