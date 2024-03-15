Киберспециалисты СБУ заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокируют поставки комплектующих к российскому оружию, в частности, деталей для производства "шахедов" и микросхем для крылатых ракет.
Об этом рассказал начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает Цензор.НЕТ.
"Мы осуществляем блокирование путей поставок комплектующих к российскому оружию. Один из примеров – уже заблокировали поставку сервомоторов для производства 1600 "шахедов" и 4000 микросхем для крылатых ракет", – сообщил Витюк.
Киберспециалисты СБУ также работают на линии фронта по уничтожению вражеских систем РЭБ и РЭР, а также по перехвату вражеских беспилотников, координирующих ракетные и артиллерийские удары по Силам обороны.
"Кибервойна – это не что-то абстрактное и виртуальное. Каждая отраженная атака – это недопущенная попытка нанести вред нашему государству и людям. Представьте: спецслужбы РФ сломали мессенджеры одного военного и таким образом выяснили точное место и время запланированного сбора, и в результате – прилет и десятки погибших", – объяснил начальник ГКИБ.
В частности, за 2 года полномасштабной войны СБУ отразила почти 10 тыс. кибератак, большинство из которых – еще на начальной стадии. Эти кибератаки имели разную цель: разведывательную, деструктивную, психологического воздействия или комбинированную.
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Блокування фінансів(санкції на фін установи) більш дієві...
Ну а стосовно мікросхем і інших комплектуючих - тиск іде саме на продавців, і перепродавців.
Але ж їх треба вичислити, весь їхній ланцюжок - якраз поле прикладення зусиль для кіберспеціалістів.
Бо там інші "фахівці" з вашої контори ще з часів Кучманоїда лише за журналістами вмвють стежити...