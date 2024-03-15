Шмыгаль: 100% членов ЕС поддерживают вступление Украины. Дискуссии могут быть только в деталях
Все члены Европейского Союза поддерживают вступление Украины в ЕС.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нет стран, категорически настроенных против, 100% членов ЕС поддерживают вступление Украины. Фактически, дискуссии могут быть только в деталях. Мы получили переговорную рамку, это фактически один из последних шагов перед принятием в члены ЕС. Мы видим по голосованию, что Украина имеет абсолютную поддержку", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что Украина выполняла все свои "домашние задачи" относительно евроинтеграции быстрее всех других стран, и хочет сохранить этот темп.
По его словам, в течение следующих двух лет Украина проделает всю свою "домашнюю работу", и будет технически готова к вступлению.
"Дальнейшее решение останется на стороне европейских партнеров, и они должны принять политическое решение. Каждая страна-член должна проголосовать, ратифицировать вступление Украины", - сказал глава украинского правительства.
Он добавил, что европейские партнеры понимают преимущества вступления Украины в ЕС: усиление обороноспособности ЕС, продовольственная безопасность, мощная энергетика, опыт цифровизации и киберзащиты, перспективы размещения производств на территории ЕС.
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На кого розраховані подібні вкиди від Шмигаля?
УкраїнаШоу понад усе - девіз цих політиків.
А деталі для вас - що серпом по 17грн імені рєзнікова!
Свобода слова - не на часі, рівність провладних депутатів і опозиції - не на часі, пошук зрадників (окрім "зрадника" Червінського) - не на часі, справи проти крадіїв та колаболрантів - не на часі (звісно, якщо прізвище не починається на "Поро" і не закінчується на "шенко")...
Окрім упоротих та проплачених, хтось ще вірить базіканню цієї влади? 🤔
Не зрозуміло, навіщо тягнути ще 2 роки, якщо і так вже всі країни ЄС не проти?
«Слуга народу» = « Брехун народу»
Чудовище безхребетне.
ВИ, млять вашу, "дорожню карту" що вам дали в ЄС для вступу ВИКОНАЛИ?!!!
Яку обіцяли виконати ще до цього нового року?!
Так не тільки ніхрена НЕ виконали, так ще й те, що встиг зробити Порошенко ЗНИЩУЄТЕ!