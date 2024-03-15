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Новости
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Шмыгаль: 100% членов ЕС поддерживают вступление Украины. Дискуссии могут быть только в деталях

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Все члены Европейского Союза поддерживают вступление Украины в ЕС.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет стран, категорически настроенных против, 100% членов ЕС поддерживают вступление Украины. Фактически, дискуссии могут быть только в деталях. Мы получили переговорную рамку, это фактически один из последних шагов перед принятием в члены ЕС. Мы видим по голосованию, что Украина имеет абсолютную поддержку", - сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что Украина выполняла все свои "домашние задачи" относительно евроинтеграции быстрее всех других стран, и хочет сохранить этот темп.

По его словам, в течение следующих двух лет Украина проделает всю свою "домашнюю работу", и будет технически готова к вступлению.

"Дальнейшее решение останется на стороне европейских партнеров, и они должны принять политическое решение. Каждая страна-член должна проголосовать, ратифицировать вступление Украины", - сказал глава украинского правительства.

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Он добавил, что европейские партнеры понимают преимущества вступления Украины в ЕС: усиление обороноспособности ЕС, продовольственная безопасность, мощная энергетика, опыт цифровизации и киберзащиты, перспективы размещения производств на территории ЕС.

Автор: 

членство в ЕС (1055) Шмыгаль Денис (2723)


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Топ комментарии
+11
Гадаю, що Орбан більше всих підтримує, ну й Фіцо, звісно!

На кого розраховані подібні вкиди від Шмигаля?
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15.03.2024 22:12
+6
Для глядачів єдиних новин може й зайде, а для мислячих?
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15.03.2024 22:11
+5
Замість лайків зелені пройдисвіти отримують лайку на власну адресу!
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15.03.2024 22:17
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Деталь - ви
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15.03.2024 22:11 Ответить
Не тільки він, а вся слугоригна шобла.
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15.03.2024 22:19 Ответить
Бракована деталь
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15.03.2024 22:23 Ответить
Для глядачів єдиних новин може й зайде, а для мислячих?
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15.03.2024 22:11 Ответить
Гадаю, що Орбан більше всих підтримує, ну й Фіцо, звісно!

На кого розраховані подібні вкиди від Шмигаля?
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15.03.2024 22:12 Ответить
Ви так пишете, типу Ґорбана хтось питати збирався.. На каву сходить під час голосування.
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16.03.2024 13:06 Ответить
Ваша тяга до лайків у соцмережах вас же остаточно і згубить. Розумні люди на вашому місці ніколи такого не скажуть, бо розуміють що в таких складних питаннях все може бути. Вже куди вам шоуменам до розумних людей.
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15.03.2024 22:12 Ответить
Замість лайків зелені пройдисвіти отримують лайку на власну адресу!
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15.03.2024 22:17 Ответить
Знову морква.
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15.03.2024 22:12 Ответить
Він хоч сам в це вірить?
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15.03.2024 22:13 Ответить
Україна Шоу понад усе - девіз цих політиків.
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15.03.2024 22:15 Ответить
"...дискусії можуть бути лише в деталях..." Джерело:

А деталі для вас - що серпом по 17грн імені рєзнікова!
Свобода слова - не на часі, рівність провладних депутатів і опозиції - не на часі, пошук зрадників (окрім "зрадника" Червінського) - не на часі, справи проти крадіїв та колаболрантів - не на часі (звісно, якщо прізвище не починається на "Поро" і не закінчується на "шенко")...

Окрім упоротих та проплачених, хтось ще вірить базіканню цієї влади? 🤔
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15.03.2024 22:15 Ответить
Спасибо Зеленскому! После того как он пропадет не надо будет искать кого отшелушить. Все на поверхности
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15.03.2024 22:15 Ответить
Пздць, парламеньсько-призиденська республіка і оця шмаркля *** зрозумій що..
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15.03.2024 22:18 Ответить
"За його словами, протягом наступних двох років Україна зробить усю свою "домашню роботу", і буде технічно готова до вступу."

Не зрозуміло, навіщо тягнути ще 2 роки, якщо і так вже всі країни ЄС не проти?
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15.03.2024 22:19 Ответить
Є обґрунтована підозра що цей Фунт впевнений, що Угорщина і Словакія знаходяться у Латинській Америці.
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15.03.2024 22:20 Ответить
Деталі це - вся ОПасЗе, кабмін, слуги, судді та ще забагато різних "деталів" корупційного механізму
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15.03.2024 22:21 Ответить
Особливо підтримує орбан і цей фуц з Словаччини, а потім звичайно шольц без таурусів та польськи фермери….
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15.03.2024 22:22 Ответить
пнх чмо зелёное
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15.03.2024 22:29 Ответить
Ееее...гм... нууууу, навіть не знаю. Так собі запевнення.
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15.03.2024 22:39 Ответить
Ага. С Зеленским и его бандой Украине НЕ светит ЕС и НАТО .
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15.03.2024 22:46 Ответить
Бла-бла-бла.
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15.03.2024 23:54 Ответить
Увы - это реальность.
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16.03.2024 09:53 Ответить
але є деякі деталі потрібні вибори, але ми їх робити не хочемо
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15.03.2024 22:58 Ответить
Шо і Орбан теж підтримує? А Фіцо?

«Слуга народу» = « Брехун народу»
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15.03.2024 23:02 Ответить
Поки ця банда у владі, нічого нам не світить. Хоч би навіть 146% були згодні.
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15.03.2024 23:28 Ответить
2 года прошло. Где движение к ЕС? Что вы сделали?
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15.03.2024 23:53 Ответить
Одна маленька деталь. Україна повинна відповідати законам ЄС. Тут варіантів нема.
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16.03.2024 00:03 Ответить
До 30-го року зає*еш з цією платівкою.
Чудовище безхребетне.
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16.03.2024 01:19 Ответить
"Сто відсотків... Сто відсотків..."
ВИ, млять вашу, "дорожню карту" що вам дали в ЄС для вступу ВИКОНАЛИ?!!!
Яку обіцяли виконати ще до цього нового року?!
Так не тільки ніхрена НЕ виконали, так ще й те, що встиг зробити Порошенко ЗНИЩУЄТЕ!
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16.03.2024 01:21 Ответить
Особливо детально підтримують орбан і фіцо.
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16.03.2024 05:06 Ответить
Мабуть років чрез 30.
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16.03.2024 10:50 Ответить
стільки кукуріку про Ґорбана, немов би від рішень цього клована щось залежить...
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16.03.2024 13:05 Ответить
 
 