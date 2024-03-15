Шмыгаль: 100% членов ЕС поддерживают вступление Украины. Дискуссии могут быть только в деталях

Все члены Европейского Союза поддерживают вступление Украины в ЕС.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет стран, категорически настроенных против, 100% членов ЕС поддерживают вступление Украины. Фактически, дискуссии могут быть только в деталях. Мы получили переговорную рамку, это фактически один из последних шагов перед принятием в члены ЕС. Мы видим по голосованию, что Украина имеет абсолютную поддержку", - сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что Украина выполняла все свои "домашние задачи" относительно евроинтеграции быстрее всех других стран, и хочет сохранить этот темп.

По его словам, в течение следующих двух лет Украина проделает всю свою "домашнюю работу", и будет технически готова к вступлению.

"Дальнейшее решение останется на стороне европейских партнеров, и они должны принять политическое решение. Каждая страна-член должна проголосовать, ратифицировать вступление Украины", - сказал глава украинского правительства.

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Он добавил, что европейские партнеры понимают преимущества вступления Украины в ЕС: усиление обороноспособности ЕС, продовольственная безопасность, мощная энергетика, опыт цифровизации и киберзащиты, перспективы размещения производств на территории ЕС.