Еврокомиссия о ракетном ударе РФ по Одессе: "Еще одно свидетельство варварской природы путинской агрессии"
В ЕС отреагировали на ракетный удар российских оккупационных войск по Одессе, в результате которого погибли и пострадали десятки человек.
Об этом написал в соцсети Х спикер Еврокомиссии Петер Стано, передает Цензор.НЕТ.
Он назвал удар по гражданским объектам "чрезвычайно ужасным и смертоносным", отметив, что россияне нанесли повторный удар по гражданским объектам ракетой даже тогда, когда на помощь людям прибыли спасатели.
"Еще одно свидетельство варварской природы путинской агрессии. Все виновные будут привлечены к ответственности", - написал Стано.
Удар РФ по Одессе 15 марта
Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 19 погибших и 73 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.
В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона НПУ "Цунами" Александр Гостищев.
В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.
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але Афріка , ти в курсе ???
капітанигенерал майори Очевидності. Тауруси Шторм, Шадоу, все що стріляє можна навіть з персоналом давайте. Тільки такі рішучі кроки припинить це жахіття в Україні. І себе від такої ж долі врятуєте.
Він лише Д О З В О Л И В!
Почитайте кацапські коменти до трагедії в Одесі.Жаль у них тільки один-чому так мало?Та ядеркою їх,щоб знали!
Хіба це перший такий підрив?
Чому досі не визнали терористами?
Не хочуть складнощів у світовій економіці,бо дуже багато дешевої викопної сировини отримують з цієї території.
Це не тільки газ,нафта! Від деревини і вугіля до металів і мінералів по майже демпінговим цінам,бо праця дешева.