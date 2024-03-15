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Еврокомиссия о ракетном ударе РФ по Одессе: "Еще одно свидетельство варварской природы путинской агрессии"

Наслідки удару РФ по Одесі

В ЕС отреагировали на ракетный удар российских оккупационных войск по Одессе, в результате которого погибли и пострадали десятки человек.

Об этом написал в соцсети Х спикер Еврокомиссии Петер Стано, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал удар по гражданским объектам "чрезвычайно ужасным и смертоносным", отметив, что россияне нанесли повторный удар по гражданским объектам ракетой даже тогда, когда на помощь людям прибыли спасатели.

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"Еще одно свидетельство варварской природы путинской агрессии. Все виновные будут привлечены к ответственности", - написал Стано.

Речник Єврокомісії Петер Стано про удар РФ по Одесі 15 березня 2024

Удар РФ по Одессе 15 марта

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 19 погибших и 73 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.

В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона НПУ "Цунами" Александр Гостищев.

В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.

Автор: 

Еврокомиссия (1468) Одесса (7918) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+8
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15.03.2024 22:33
+6
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... постійні консультації..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... дуже сильна рішучість .....
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15.03.2024 22:56
+6
коли вже у ЄС зрозуміють, що немає ніякої путінської агресії, а є лише агресія російського населення?
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16.03.2024 00:03
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ЕС продовжує торгувати з рашею ? Наприклад зерно ? А Одесу бомбят із-за зерна для голодуючих Афрікі
але Афріка , ти в курсе ???
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15.03.2024 22:27 Ответить
Я б на місці зеленої влади проводила б агітацію і набір африканців на війну під лозунгом Росія забирає у вас хліб, прирікаючи своїми обстрілами України ваші сім'ї на голодну смерть. Приходьте до нас в армію наваляємо росіянам разом.
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15.03.2024 22:33 Ответить
А в Україні вже ніхто з рашею не торгує?
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15.03.2024 22:41 Ответить
Зеленский и слуги народа
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16.03.2024 00:00 Ответить
Так ви просто капітани генерал майори Очевидності. Тауруси Шторм, Шадоу, все що стріляє можна навіть з персоналом давайте. Тільки такі рішучі кроки припинить це жахіття в Україні. І себе від такої ж долі врятуєте.
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15.03.2024 22:29 Ответить
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15.03.2024 22:33 Ответить
Хто міг би власноручно завалить кацапа_ ненависника українців? От чесно?
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15.03.2024 22:40 Ответить
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... постійні консультації..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... дуже сильна рішучість .....
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15.03.2024 22:56 Ответить
Воєнний злочинець прутін, так убиває Людей, ще з часів війни у Чечені!!
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15.03.2024 23:23 Ответить
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15.03.2024 23:32 Ответить
Нарешті !
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16.03.2024 09:14 Ответить
коли вже у ЄС зрозуміють, що немає ніякої путінської агресії, а є лише агресія російського населення?
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16.03.2024 00:03 Ответить
Так я не раз говорив,шо путін не наказував вбивати,гвалтувати...
Він лише Д О З В О Л И В!
Почитайте кацапські коменти до трагедії в Одесі.Жаль у них тільки один-чому так мало?Та ядеркою їх,щоб знали!
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16.03.2024 06:03 Ответить
..тут и смысл и суть болот мацковии заразность...
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16.03.2024 08:25 Ответить
Типова тактика ВСІХ терористів.
Хіба це перший такий підрив?
Чому досі не визнали терористами?
Не хочуть складнощів у світовій економіці,бо дуже багато дешевої викопної сировини отримують з цієї території.
Це не тільки газ,нафта! Від деревини і вугіля до металів і мінералів по майже демпінговим цінам,бо праця дешева.
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16.03.2024 09:25 Ответить
Де жа в"ю....громадяни на країну яких напали кремлівці,в передвоєнному стані вибирають собі в керівництво перевертня-злодія бєню з його піаністом тепер лідором ,на що надіялись ???Тепер така доля : знищення населення....і цілої країни...навіть ті хто виживе ...іх чекає депортація до Сибіру,концтабори,армія (війна в ін.країнах ) ...ну а пенсів -на гній після липових виборів.
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16.03.2024 12:41 Ответить
 
 