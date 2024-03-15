Еврокомиссия о ракетном ударе РФ по Одессе: "Еще одно свидетельство варварской природы путинской агрессии"

В ЕС отреагировали на ракетный удар российских оккупационных войск по Одессе, в результате которого погибли и пострадали десятки человек.

Об этом написал в соцсети Х спикер Еврокомиссии Петер Стано, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал удар по гражданским объектам "чрезвычайно ужасным и смертоносным", отметив, что россияне нанесли повторный удар по гражданским объектам ракетой даже тогда, когда на помощь людям прибыли спасатели.

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"Еще одно свидетельство варварской природы путинской агрессии. Все виновные будут привлечены к ответственности", - написал Стано.

Удар РФ по Одессе 15 марта

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 19 погибших и 73 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.

В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона НПУ "Цунами" Александр Гостищев.

В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.