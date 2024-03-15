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Новости Война
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В течение дня россияне обстреляли 14 громад на Сумщине: атаковали КАБами, БпЛА и из минометов, также нанесли ракетный удар по Конотопу

сумщина

Российская армия 15 марта совершила 69 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 378 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Конотопская, Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская громады.

Об этом сообщили в Сумской ОДА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Юнаковская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).
  • Великописаревская громада: совершены минометные обстрелы (105 взрывов), артобстрелы (46 взрывов), обстрел из РСЗО (22 взрывов), авиационные удары КАБ (16 взрывов), пуск ракет с вертолета НАР (18 взрывов) и обстрел ударным БпЛА "Ланцет" (1 взрыв).
  • Белопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (32 взрывов), танковый обстрел (3 взрыва), артобстрелы (9 взрывов) и атака дроном-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва).
  • Хотинская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Миропольская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (15 взрывов) и сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ (2 взрыва).
  • Эсманская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был обстрел из стрелкового оружия.
  • Шалыгинская громада: враг ударил из минометов (23 взрыва) и ствольной артиллерии (26 взрывов). Также произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (2 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва).

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  • Ворожбянская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (2 прихода).
  • Середино-Будская громада: был обстрел из АГС (8 взрывов) и минометов (10 взрывов).
  • Свеская шромада: совершены минометные обстрелы (6 взрывов).
  • Тростянецкая громада: производился обстрел БПЛА "ЛАНЦЕТ" (2 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Конотопская громада: с территории РФ нанесен ракетный удар по г. Конотоп.

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Напомним, в Сумской области из 22 населенных пунктов, расположенных на территории трех районов шести территориальных громад, подлежащих эвакуации, уехали все жители.

Автор: 

обстрел (27731) Сумская область (3282)


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зате гигикаємо "тьоткіно взяте" , "скілька скла вибито в бєлгороді" .

кацапи криють нас неспівмірно : бідна Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Чернігівщина . Але ми гигикаємо й відкриваємо шампусік, що шибки десь вибили
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15.03.2024 23:07 Ответить
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, уже глибоко затурбовані, чи вони дупами тільки й сидять, як СРАТЬєхи, над Картами та Планами, які потім, чомусь, на столі у воєнного злочинця, прутіна…
Де тільки вони, носа свого всунуть, там і прой@би починаються в системі державного управління України з 2019 року…
Оманські «інвестори»…???
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15.03.2024 23:20 Ответить
якраз оті всі рдк і потрібні, аби знищувати тих, хто обстрілює прикордонні райони. Ну каб зрозуміло, що запускають здалеку. але безпілотники та міномети - це практично від кордону. Хіба наші не слідкують? чи наказу на знищення нема?
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16.03.2024 07:24 Ответить
 
 