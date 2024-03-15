В течение дня россияне обстреляли 14 громад на Сумщине: атаковали КАБами, БпЛА и из минометов, также нанесли ракетный удар по Конотопу

Российская армия 15 марта совершила 69 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 378 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Конотопская, Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская громады.

Об этом сообщили в Сумской ОДА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, обстрелам подверглись:

Юнаковская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).

Великописаревская громада: совершены минометные обстрелы (105 взрывов), артобстрелы (46 взрывов), обстрел из РСЗО (22 взрывов), авиационные удары КАБ (16 взрывов), пуск ракет с вертолета НАР (18 взрывов) и обстрел ударным БпЛА "Ланцет" (1 взрыв).

Белопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (32 взрывов), танковый обстрел (3 взрыва), артобстрелы (9 взрывов) и атака дроном-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва).

Хотинская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

Миропольская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (15 взрывов) и сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ (2 взрыва).

Эсманская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был обстрел из стрелкового оружия.

Шалыгинская громада: враг ударил из минометов (23 взрыва) и ствольной артиллерии (26 взрывов). Также произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (4 взрыва).

Краснопольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (2 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва).

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Ворожбянская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (2 прихода).

Середино-Будская громада: был обстрел из АГС (8 взрывов) и минометов (10 взрывов).

Свеская шромада: совершены минометные обстрелы (6 взрывов).

Тростянецкая громада: производился обстрел БПЛА "ЛАНЦЕТ" (2 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Конотопская громада: с территории РФ нанесен ракетный удар по г. Конотоп.

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Напомним, в Сумской области из 22 населенных пунктов, расположенных на территории трех районов шести территориальных громад, подлежащих эвакуации, уехали все жители.