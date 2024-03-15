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Новости Помощь Украине
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Байден назвал Путина бандитом и призвал Конгресс немедленно принять законопроект о помощи Украине

байден,джонсон

Президент США Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности, предусматривающий помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

15 марта Байден принимал участие в совместном со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном мероприятии в здании Капитолия по случаю Дня святого Патрика и визита премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.

Президент США поблагодарил руководство Ирландии за помощь Украине и подчеркнул, что "полон решимости продолжать делать наш вклад". "Я убежден, что подавляющее большинство… членов Конгресса готово исполнить свою роль, и я продолжаю призывать каждого члена в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он – бандит!" – сказал Байден.

Президент США призвал представителей Конгресса "немедленно прислать" ему принятый законопроект о национальной безопасности, включающий дополнительное финансирование для Украины, Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь для Сектора Газа.

Читайте также: Байден о пакете помощи Украине от США: Этого недостаточно

Ранее во время встречи с Варадкаром Байден также говорил о необходимости поддержки Украины.

"Мы объединяемся, чтобы поддержать Украину в противостоянии нашествию Путина, жестокости, с которой он атакует украинцев. Я хочу поблагодарить Ирландию за непреклонную помощь Украине, включая миллионы жизненно необходимой гуманитарной поддержки. Вы предоставляете миллионы долларов", – сказал Байден и еще раз обратился к собственным законодателям.

"Я призываю наш Конгресс выполнить свою часть. Вернитесь к работе. Мы смогли найти еще 300 миллионов долларов, но мы должны дать им пакет на 60 миллиардов долларов", – подчеркнул президент США.

Напоминаем, предложение о дополнительном финансировании для Украины более чем на 60 миллиардов долларов прошло голосование в Сенате почти месяц назад, но лидер Палаты представителей Майкл Джонсон отказывался ставить законопроект на голосование конгрессменов.

Читайте также: Спикер Джонсон планирует одобрить продолжение помощи Украине голосами меньшинства демократов

Автор: 

Байден Джо (2794) Конгресс США (1242) путин владимир (31530) США (27090)


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Топ комментарии
+27
Сподобались слова Вєллєра, який заявив, що якби нинішня адміністрація США реально хотіла перемоги України, то Америка тоді надала би Україні в 10, або в 20 раз більше зброї Україні, причому одночасно...ніж зараз дає та розтягує в часі.
Тоді б війна швидко закінчилась перемогою України за декілька місяців.
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15.03.2024 23:12
+23
Якби прокляття діяли. спікер конгресу Джонсон гигнув би від діареї.
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15.03.2024 23:04
+16
Конгрес може не погодитися, бо всі знають, що путін - то в першу чергу *****, а потім вже все інше.
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15.03.2024 23:03
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Як під час ковіду, чи під час штурму Капітолію? Яким чином закоханий в ***** трамп збереже Америку?
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16.03.2024 11:08 Ответить
очередное бла бла бла
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16.03.2024 08:58 Ответить
До речі а"найвеличніший " навіть цього не може сказати ,я жодного разу не чув що б він назвав путіна ,злочинцем ,вбивцею ,терористом ,а рашиську шовіеістичну ідеологію нацизмом.
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16.03.2024 09:15 Ответить
заради правди, в одному з
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16.03.2024 14:59 Ответить
у него 10+млр УЖЕ выделенных Конгрессом, он утилизирует 4млн кассетных боеприпасов 155мм в США. мррр-зь
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16.03.2024 09:59 Ответить
трампісти, ви ті ж самі, але "fucking liars", хоча би тому, що Конгрес для України в поточному фінансовому році ще нічого не виділив; а оті неякісні (з точки зору Пентагону) ATACMSи та 155мм постріли якраз пішли в останній партії озброєння до України.
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16.03.2024 15:06 Ответить
где Ленд-лиз?
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16.03.2024 17:17 Ответить
спитай для початку ЄрЗе, який міждержавний договір вони запропонували Держдепу на виконання підписаного Байденом 09/05.22р. Закону.
Коли отримаєш вірну відповідь (не брехливу, а вірну; бо знаю вас, зебілів та трампістів: збрехати вам - як два пальці обмочити) - тоді приходь, можна буде і далі поговорити. Про номенклатуру підписаного, наприклад...
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16.03.2024 19:55 Ответить
Оце і все що робить Байден
Показує на словах як підтримує Україну
Вже давно могли б вирішити, а так виходить тільки одні слова
Можливо США очікують щоб Україна програла, тоді і допомогу давати не треба
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16.03.2024 11:19 Ответить
Правду ніхто не знає хіба що ви або той що бреше.
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16.03.2024 13:42 Ответить
Ах ты свино кацапчик под украинским айпи адресом зашёл?)
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17.03.2024 13:47 Ответить
ху.ло такой бандит бандит - Только толку от этого блеяния НОЛЬ. Лучше скажи Байден, а где Ленд Лиз ??? За который проголосовал Конгрес . Где дальнобойные АТАКАМС, Абрамс, F-16 и т.д. ?
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16.03.2024 14:29 Ответить
А зачем ему говорить, если даже наши конченые на голову придурки сограждане, думают что во всем виноваты конгресс и республиканцы, а не Байден и демократы? Да еще и Трамп им не нравиться. Они же конченые на голову.
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16.03.2024 15:00 Ответить
Бла бла бла бла бла…. Как был ты бидон вициком у сцыкуна обамы так им и остался. Это ж надо, президент великой страны, а всего сцыт и власти никакой…. Давай еще куйла в жопу поцелуй!
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16.03.2024 14:46 Ответить
Байден без конгресса может дать помощь. Вся вина на Байдене и на дерьмократах. А еще на наших идиотах, которые ничего не понимают, ничем от выруси не отличаются. Одна надежда на Трампа.
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16.03.2024 14:58 Ответить
USA is a circus
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16.03.2024 16:24 Ответить
фокус надежды постепенно смещается на Макрона и Францию, Америка от статуса мирового игрока скатывается к роли мирового баламута. Так проходит слава земная.
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16.03.2024 17:03 Ответить
Мы леваков знаем. Байден может хоть сейчас выделить миллиарды помощи Украине- у него нет желания. А говорить- не мешки ворочать
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16.03.2024 18:41 Ответить
Закликун. Два роки продрочив і продовжує, як хронічний онаніст. Має 4, 2 мільярди в Пентагоні вже виділені Конгресом і кілька мільйонів артснарядів, які Пентагон вже списав для продажу чи утилізації, але продовжує шольцити.
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16.03.2024 20:19 Ответить
Не бандитом ,а пиД*РоМ.
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16.03.2024 23:23 Ответить
Зараз це слово - комплiмент для демократа
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17.03.2024 03:36 Ответить
Слова...слова, а в минулому році літаків не дал! Да і зараз, уповільнює.
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16.03.2024 23:44 Ответить
Зе хоть щось зробив для інфраструктури під літаки?
Зе хоче перемирря та переобратися, тому й лише ниє та ******* мільярди західної допомоги. Відверто сцить зебілам у вуха про мільйон дронів та під себе із законом про мобілізацію.
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17.03.2024 06:00 Ответить
"Єдиний агресор у цій ситуації - це президент Путін і його режим. Інших агресорів немає", - сказав президент Франціі.
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17.03.2024 07:30 Ответить
краще хвалив би і в дупу цілував те )(уйло, але трохи снарядів та ракет підкинув, бо вже нема чим збивати кацапські ракети. А так вся відвага у порожні слова, а справ ніяких. Ох, же ж дав нам босх партньорів - афганські друзі, що сипалися з шасі втікаючих ерапланів з мариканцями, надовго запам'ятають вірність дядечки Сема
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17.03.2024 10:21 Ответить
Путлер каже, що в них не було виходу щоб не напасти. Кожен бандит, кожен маньяк каже (і так вважає) що в нього нема іншого виходу і що він захищається. Про це писав ще Карнегі.
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17.03.2024 11:11 Ответить
как всегда очень много правильных слов, но очень мало полезных дел.
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17.03.2024 16:00 Ответить
недостатньо голосно закликав. Тра' зичним голосом: еге-гей! йпвшмть!!!
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17.03.2024 17:27 Ответить
Клоун 🤡, хотів би дати зброю то дав би. Цинічний старий пердун, де ленд-ліз
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17.03.2024 17:30 Ответить
Мені спікер конгресу нагадує Кулебу -- так само слизький (тут так, там так)
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17.03.2024 20:45 Ответить
Спектакль з 2023 року.....
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17.03.2024 23:57 Ответить
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