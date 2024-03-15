Байден назвал Путина бандитом и призвал Конгресс немедленно принять законопроект о помощи Украине
Президент США Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности, предусматривающий помощь Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
15 марта Байден принимал участие в совместном со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном мероприятии в здании Капитолия по случаю Дня святого Патрика и визита премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.
Президент США поблагодарил руководство Ирландии за помощь Украине и подчеркнул, что "полон решимости продолжать делать наш вклад". "Я убежден, что подавляющее большинство… членов Конгресса готово исполнить свою роль, и я продолжаю призывать каждого члена в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он – бандит!" – сказал Байден.
Президент США призвал представителей Конгресса "немедленно прислать" ему принятый законопроект о национальной безопасности, включающий дополнительное финансирование для Украины, Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь для Сектора Газа.
Ранее во время встречи с Варадкаром Байден также говорил о необходимости поддержки Украины.
"Мы объединяемся, чтобы поддержать Украину в противостоянии нашествию Путина, жестокости, с которой он атакует украинцев. Я хочу поблагодарить Ирландию за непреклонную помощь Украине, включая миллионы жизненно необходимой гуманитарной поддержки. Вы предоставляете миллионы долларов", – сказал Байден и еще раз обратился к собственным законодателям.
"Я призываю наш Конгресс выполнить свою часть. Вернитесь к работе. Мы смогли найти еще 300 миллионов долларов, но мы должны дать им пакет на 60 миллиардов долларов", – подчеркнул президент США.
Напоминаем, предложение о дополнительном финансировании для Украины более чем на 60 миллиардов долларов прошло голосование в Сенате почти месяц назад, но лидер Палаты представителей Майкл Джонсон отказывался ставить законопроект на голосование конгрессменов.
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Коли отримаєш вірну відповідь (не брехливу, а вірну; бо знаю вас, зебілів та трампістів: збрехати вам - як два пальці обмочити) - тоді приходь, можна буде і далі поговорити. Про номенклатуру підписаного, наприклад...
Показує на словах як підтримує Україну
Вже давно могли б вирішити, а так виходить тільки одні слова
Можливо США очікують щоб Україна програла, тоді і допомогу давати не треба
Зе хоче перемирря та переобратися, тому й лише ниє та ******* мільярди західної допомоги. Відверто сцить зебілам у вуха про мільйон дронів та під себе із законом про мобілізацію.