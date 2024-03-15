Белый дом о размещении иностранных войск в Украине: Это суверенное решение каждой страны
Действующая администрация США не выступает против предложения других стран НАТО разместить свои войска на территории Украины и подчеркивает, что это суверенное решение каждой нации.
Такое заявление сделал в пятницу в Вашингтоне советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В ответ на вопрос, просит ли администрация Байдена другие страны, такие как Франция, прекратить разговоры о отправке войск в Украину, Кирби четко подчеркнул: "Нет".
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Когда у него спросили, выступают ли США против того, чтобы другие страны делали это, представитель Белого дома отметил, что это суверенное решение, которое оценивает и принимает каждая нация. В то же время, он отметил, что Соединенные Штаты продолжают оставаться на позиции, объявленной президентом Байденом ранее.
"Я могу говорить только от имени этой суверенной нации (США. – Ред.) и этого главнокомандующего. Он четко дал понять, что мы не будем размещать свои войска (в Украине. – Ред.)", - отметил советник Байдена.
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Вони, за Оманських інвесторів» в Україні, знають набагато більше…
Влада має:
1. Бронь
2. Сімʼї закордоном
3. Великі зарплати і ще більші за «порішать»
4. Відсутність виборів, можуть правити «до перемоги»
5. Війна десь там, можна не поспішати
6. Можна пи@@@ти по інтервʼю про незламність та «всі мають воювать» (крім них).
Навіщо їм щось міняти?
P.S. Як казав Хомський (так, з політичної точки зору гнилий "лівак", але у 50-х роках був у аванґарді обчислювальної лінґвістики), "це великий steam roller, а не інтелект".
(це він сказав у суперечці з Норвіґом)
Чи всі ті ж пустопорожні розмови?