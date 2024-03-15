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Новости Война
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Белый дом о размещении иностранных войск в Украине: Это суверенное решение каждой страны

Радник Білого дому Джон Кірбі

Действующая администрация США не выступает против предложения других стран НАТО разместить свои войска на территории Украины и подчеркивает, что это суверенное решение каждой нации.

Такое заявление сделал в пятницу в Вашингтоне советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ответ на вопрос, просит ли администрация Байдена другие страны, такие как Франция, прекратить разговоры о отправке войск в Украину, Кирби четко подчеркнул: "Нет".

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Когда у него спросили, выступают ли США против того, чтобы другие страны делали это, представитель Белого дома отметил, что это суверенное решение, которое оценивает и принимает каждая нация. В то же время, он отметил, что Соединенные Штаты продолжают оставаться на позиции, объявленной президентом Байденом ранее.

"Я могу говорить только от имени этой суверенной нации (США. – Ред.) и этого главнокомандующего. Он четко дал понять, что мы не будем размещать свои войска (в Украине. – Ред.)", - отметил советник Байдена.

Автор: 

Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+8
Rost Grabovsky

Влада має:

1. Бронь

2. Сімʼї закордоном

3. Великі зарплати і ще більші за «порішать»

4. Відсутність виборів, можуть правити «до перемоги»

5. Війна десь там, можна не поспішати

6. Можна пи@@@ти по інтервʼю про незламність та «всі мають воювать» (крім них).

Навіщо їм щось міняти?
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15.03.2024 23:34
+6
95 квартал проти. Яка їм з того вигода?
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15.03.2024 23:27
+3
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15.03.2024 23:33
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15.03.2024 23:21 Ответить
Правильні рішення !!
Вони, за Оманських інвесторів» в Україні, знають набагато більше…
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15.03.2024 23:22 Ответить
Було б добре. Особливо ядерні шахти на Поліссі відродити тільки нехай там НАТО сидить тепер.
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15.03.2024 23:24 Ответить
95 квартал проти. Яка їм з того вигода?
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15.03.2024 23:27 Ответить
Rost Grabovsky

Влада має:

1. Бронь

2. Сімʼї закордоном

3. Великі зарплати і ще більші за «порішать»

4. Відсутність виборів, можуть правити «до перемоги»

5. Війна десь там, можна не поспішати

6. Можна пи@@@ти по інтервʼю про незламність та «всі мають воювать» (крім них).

Навіщо їм щось міняти?
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15.03.2024 23:34 Ответить
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15.03.2024 23:29 Ответить
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15.03.2024 23:33 Ответить
у Мрії було шість двигунів...
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15.03.2024 23:57 Ответить
Оце такий "інтелект"...

P.S. Як казав Хомський (так, з політичної точки зору гнилий "лівак", але у 50-х роках був у аванґарді обчислювальної лінґвістики), "це великий steam roller, а не інтелект".

(це він сказав у суперечці з Норвіґом)
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16.03.2024 00:24 Ответить
Тсс не розчаровуйте адептів ШІ - нехай собі вірять в те шо вірять . До речі в трилогії Єфекту Масси і то розрізняли ШІ справжній від ШІ несправжнього - навіть для несправжнього назву придумали ВІ(віртуальний інтелект) а у реальному житті продовжують вішать мегатонни лапші на вуха пересічних юзерів ( Єфект Масси це трилогія в жанрі компютерних забавок якшо шо).
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16.03.2024 10:52 Ответить
От йолопи ігнорують найшвидший спосіб припинення війни. Все одно прийдуть до цього, але після того як їх на їх же території осмілівші росіяни чи їх брати по розуму не бомбануть. До американців завжди довго доходить коли пахне смаженим (війною).
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15.03.2024 23:34 Ответить
О. Тон трохи починає змінюватися?

Чи всі ті ж пустопорожні розмови?
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15.03.2024 23:43 Ответить
Как в Афган войска вводили? По приглашению Бабрака Кармаля - никто и зовут его никак. А в Венгрию? А в Чехословакию? Да куча прецедентов. Была бы воля и желание. И судя по всему, к этому идет.
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15.03.2024 23:48 Ответить
"Ми не заважатимемо!"
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16.03.2024 09:05 Ответить
 
 