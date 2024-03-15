Белый дом о размещении иностранных войск в Украине: Это суверенное решение каждой страны

Действующая администрация США не выступает против предложения других стран НАТО разместить свои войска на территории Украины и подчеркивает, что это суверенное решение каждой нации.

Такое заявление сделал в пятницу в Вашингтоне советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ответ на вопрос, просит ли администрация Байдена другие страны, такие как Франция, прекратить разговоры о отправке войск в Украину, Кирби четко подчеркнул: "Нет".

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Когда у него спросили, выступают ли США против того, чтобы другие страны делали это, представитель Белого дома отметил, что это суверенное решение, которое оценивает и принимает каждая нация. В то же время, он отметил, что Соединенные Штаты продолжают оставаться на позиции, объявленной президентом Байденом ранее.

"Я могу говорить только от имени этой суверенной нации (США. – Ред.) и этого главнокомандующего. Он четко дал понять, что мы не будем размещать свои войска (в Украине. – Ред.)", - отметил советник Байдена.