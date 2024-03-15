США не признают результаты фиктивных выборов РФ на оккупированных территориях Украины, - посольство

США никогда не признают результаты фиктивных выборов, проведенных Россией на оккупированных украинских территориях.

Об этом заявило в соцсети Х посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье, Херсон, Луганск, Донецк и Крым – это Украина. США не признают и никогда не будут признавать результаты фиктивных выборов, проведенных на оккупированных украинских территориях", – отметили в диппредставительстве.

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