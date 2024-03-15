США не признают результаты фиктивных выборов РФ на оккупированных территориях Украины, - посольство
США никогда не признают результаты фиктивных выборов, проведенных Россией на оккупированных украинских территориях.
Об этом заявило в соцсети Х посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожье, Херсон, Луганск, Донецк и Крым – это Украина. США не признают и никогда не будут признавать результаты фиктивных выборов, проведенных на оккупированных украинских территориях", – отметили в диппредставительстве.
Топ комментарии
+6 CrossFirenko
показать весь комментарий16.03.2024 00:00 Ссылка
+5 Victor Litarchuk
показать весь комментарий15.03.2024 23:47 Ссылка
+5 Randall Flag #387882
показать весь комментарий15.03.2024 23:53 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кабаевич ведь обидчивый и мстительный.
Шустренька отправит всех недовольных вслед за пригожиным и Навальным.
Ну а так цілком легітимний. Будемо потім зустрічатися, руку тиснути, угоди підписувати...
Ну скільки можна впарювати цю хєрню здравомислячим людям?
Одні і ті ж самі граблі.
Це було і десять років тому, коли рашисти оеупували Крим та частину Донбасу і проводили там декілька псевдовиборів і в думу і президента рашки.
І тоді штаті і Європа казали, що ге визнаєм виборів на окупованих територіях...
Але всеж вважали пуйла легітимним президентом, вели з ним перемовини.
І зараз буде те ж саме.
От якби заявили що ми не визнаєм легітинисть взагалі нинішніз так званих виборів в рашці та їх резкльтатів, то це б була інша справа.
Але тоді б довелося взагалі не визнавати пуйла і не вести з ним ніяких перемовин і справ.
А інакше, видно, що штати ще зберігають для себе можливість вести діалог з пуйлом.
Тоді навіщо взагалі Байден називає пуйла бандітом але хоче зберегти можливість діалогу з ним?
Це нонсенс та непослідовність.