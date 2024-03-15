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США не признают результаты фиктивных выборов РФ на оккупированных территориях Украины, - посольство

Херсонщина це Україна

США никогда не признают результаты фиктивных выборов, проведенных Россией на оккупированных украинских территориях.

Об этом заявило в соцсети Х посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье, Херсон, Луганск, Донецк и Крым – это Украина. США не признают и никогда не будут признавать результаты фиктивных выборов, проведенных на оккупированных украинских территориях", – отметили в диппредставительстве.

Читайте также: Президент Евросовета Мишель уже "поздравил" Путина с победой на выборах: Без оппозиции. Без свободы. Без выбора

Посольство США в Україні про фейкові вибори РФ

Автор: 

США (27090) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+6
Ото перемога! А слабо не визнати всі вибори, а Пуйла визнати нелегітимним?
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16.03.2024 00:00
+5
Президент Європейської ради Шарль Мішель саркастично привітав Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах в Росії, які розпочалися 15 березня і триватимуть до неділі, 17 березня. "Хочу привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які починаються сьогодні. Ніякої опозиції. Ніякої свободи. Ніякого вибору", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю, 15 березня.
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15.03.2024 23:47
+5
на окупованих українських територіях

Ну а так цілком легітимний. Будемо потім зустрічатися, руку тиснути, угоди підписувати...
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15.03.2024 23:53
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Це як - після "виборів" США будуть називати ***** "частково легітимним"?
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15.03.2024 23:46 Ответить
"члєністо-легетимним"
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15.03.2024 23:49 Ответить
Как то ссыкотно нелегетимным признать
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16.03.2024 07:02 Ответить
Президент Європейської ради Шарль Мішель саркастично привітав Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах в Росії, які розпочалися 15 березня і триватимуть до неділі, 17 березня. "Хочу привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які починаються сьогодні. Ніякої опозиції. Ніякої свободи. Ніякого вибору", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю, 15 березня.
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15.03.2024 23:47 Ответить
Козломордые, фюрера не выбирают, фюреру - апладируют.

Кабаевич ведь обидчивый и мстительный.

Шустренька отправит всех недовольных вслед за пригожиным и Навальным.
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15.03.2024 23:48 Ответить
Тим не менш будуть рахувати тулуб,який сидить в кремлі президентом рашкостана.
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15.03.2024 23:49 Ответить
Насправді це важливий крок. Інша справа що "добрим словом і пістолетом можна добитися більшого" від таких дикунів як росіяни.
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15.03.2024 23:52 Ответить
на окупованих українських територіях

Ну а так цілком легітимний. Будемо потім зустрічатися, руку тиснути, угоди підписувати...
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15.03.2024 23:53 Ответить
Якщо відверто, то це повна хєрня , вибачте за слово.
Ну скільки можна впарювати цю хєрню здравомислячим людям?
Одні і ті ж самі граблі.
Це було і десять років тому, коли рашисти оеупували Крим та частину Донбасу і проводили там декілька псевдовиборів і в думу і президента рашки.
І тоді штаті і Європа казали, що ге визнаєм виборів на окупованих територіях...
Але всеж вважали пуйла легітимним президентом, вели з ним перемовини.
І зараз буде те ж саме.
От якби заявили що ми не визнаєм легітинисть взагалі нинішніз так званих виборів в рашці та їх резкльтатів, то це б була інша справа.
Але тоді б довелося взагалі не визнавати пуйла і не вести з ним ніяких перемовин і справ.
А інакше, видно, що штати ще зберігають для себе можливість вести діалог з пуйлом.
Тоді навіщо взагалі Байден називає пуйла бандітом але хоче зберегти можливість діалогу з ним?
Це нонсенс та непослідовність.
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15.03.2024 23:56 Ответить
Ото перемога! А слабо не визнати всі вибори, а Пуйла визнати нелегітимним?
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16.03.2024 00:00 Ответить
США не визнають результатів фіктивних виборів РФ на окупованих територіях України, але визнають загалом.
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16.03.2024 00:31 Ответить
Слабенькі нині США …. їм би в пору зовсім невизнавати вибори без вибору в оркостані,але щось зламалось в Вашингтоні коли Кеннеді втратили…. тай досі не оклигали …. товаришують спецслужбами щоб необісратись…..
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16.03.2024 00:47 Ответить
Что то не понятное.Ну раз такое придумали, то логично тогда подчеркивать не признание при каждом обращении к уйлу писать :"Президент росии в.в. прутень не донецкий,не луганский,не крьімский и не таврический". Вероятно, посмеются только,но-но, вангую,в кремле придумают как именно все єто подчеркнуть,унизить запад,потролить, и просвоят уйлу звание "таврический" подобно потемкину или еще что и покруче. Для начала он сьездить на "новьіе территории" чтоб "поблагодарить"типа головавших за него.
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16.03.2024 01:58 Ответить
...ось зла выползла выбрать ********************...Болота мацковии рады,выйграют украденный миксер...
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16.03.2024 08:23 Ответить
На росії виборів не існує. Як їх можна ділити - ось тут ми признаємо а тут ні? Весь світ з'їхав з катушок
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16.03.2024 08:44 Ответить
Так вся рашка окупована
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16.03.2024 09:17 Ответить
Смешно читать когда пишут под дулами автомата в Мелитополе люди сами идут
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16.03.2024 13:05 Ответить
А вибори в паРаші? Визнаєте? "Вибори" вбивці, маньяка, террориста, який цинічно і у всіх на очах вбив свого опонента - Навального? Такі вибори ви визнаєте?
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16.03.2024 14:15 Ответить
 
 