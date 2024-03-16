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Венгрия направила письмо странам ЕС о нарушении прав венгерского меньшинства в Украине, - СМИ

угорщина,євросоюз

Венгрия разослала другим странам-членам ЕС письмо, в котором изложила претензии к Украине относительно прав венгерского национального меньшинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В документе сказано, что защита национальных меньшинств является одним из приоритетов, указанных в переговорной рамке по вступлению Украины в Европейский союз, а потому Венгрия требует восстановления прав национальных меньшинств венгерской общины в Украине на том же уровни, который был до 2015 года.

В частности, Венгрия требует восстановить права, гарантирующие свободное использование венгерского языка в Украине и восстановить право на политическое представительство на региональном и национальном уровнях.

Отмечается, что в настоящее время в украинских школах учится 20 тыс. учащихся с венгерским языком обучения. "Вопреки предварительным обещаниям, потребности представителей венгерской общины в Украине были проигнорированы, например, в случае определения предметов, которые должны преподаваться на украинском языке в школах венгерского меньшинства", – говорится в заявлении.

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Также в письме отмечается, что после переформатирования административных районов в Украине изменилось соотношение населения в регионе. "Обязательное 10% соотношение, которое национальные меньшинства должны достичь среди местного населения, чтобы иметь возможность претендовать на языковые права, не оправдано в случае с национальными меньшинствами", – сказано в документе.

Также Венгрию не устраивает, что у венгерской общины нет своего делегата в Верховной Раде.

"Венгрия просит, чтобы венгерской общине было предоставлено право на политическое представительство, и в этом контексте было разрешено использование национального языка во время избирательных кампаний, референдумов и в целом в общественной жизни, как это было раньше", – говорится в письме.

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Автор: 

Венгрия (2001) Евросоюз (17265) нацменьшинства (236)


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Топ комментарии
+48
Це медаль на дві сторони! Такі ж питання і до Угорської сторони щодо Української мови в Угорщині
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15.03.2024 23:55
+46
Малий клоп, та воняє сильно.
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15.03.2024 23:54
+33
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15.03.2024 23:54
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Страница 2 из 2
Певно, існують визначені критерії прав національних меншин у Європейському Союзі. Хочеш, чи не хочеш нам доведеться їх виконувати, якщо ми туди прагнемо. І нічого понад те. Якщо хтось хоче більшого, нехай у своїй країні діє відповідним чином і домовляється з нами на двосоронній основі. І ще такий момент - Радянський Союз, за Сталіна, відмовився від репарацій з НДР, мабуть з ВНР - те ж саме. Україні, яка у 1991 році здобула незалежність, варто згадати про звірства угорських окупантів (кажуть, що вони були жорстокішими за німців) під час ІІ СВ, і порахувати - скільки це буде коштувати.
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16.03.2024 11:02 Ответить
идите ***** мадьярские ******......................................
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16.03.2024 11:19 Ответить
ой давненько танки роспараши не давили жителей будапешта своими гусеницами и не ******* их из пулеметов как в 1956 году ---СЕРЕСЕР ВВЕЛ В БУДАПЕШТ 6000 СОЛДАТ 290 ТАНКОВ 120 БТР 156 ОРУДИЙ И НАВЕЛ ..ПОРЯДОК.. просто чтобы в ЕВРОПУ НЕ СИЛЬНО ХОТЕЛОСЬ ---и теперь это животное орбан сосет у ***** . вот как это можно понять это же не какой то мухосранск за уралом где узкие живут до сих пор в деревянных бараках времен сталина и помои выливают прямо из окна и на пеньках голосуют за ***** . Венгрия это ЕС это НАТО и премьер министр путинский ****** . может надо ЕВРОСОЮЗУ решать такие вопросы сейчас чтобы не было поздно потом
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16.03.2024 14:31 Ответить
...хай вчать україньську в Украіні,угорську вдома,або в Угорщині... .
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16.03.2024 15:12 Ответить
Якщо угорців щось не влаштовує в Україні, то їх же ніхто силою тут не тримає. Завше можна поїхати туди де вам любо і ніхто не притісняє. А тут ви на гостині, тож ведіть себе чемно.
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16.03.2024 18:49 Ответить
тим більше, що угорських паспортів вони вже наотримували. Нікуди вони не поїдуть з України. Я нещодавно розмовляв з знайомим, етнічним чехом, він отримав чеське громадянство і поїхав на історичну батьківщину. Повернувся через пів року і почав знову налагоджувати бізнес, каже - добре що не продав будинок і авто, в Україні можна заробити краще, жити дешевше і будинок в нього кращий, ніж в Чехії за лимон євро.
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16.03.2024 20:08 Ответить
Угорці під час війни з фашистами вирізали всю сім"ю бабусиного двоюрідного брата. А найменшого п"ятирічного сина закололи штиками під піччю, куди він сховався з переляку. А тепер вони тут будуть права качати? Ідіть нах. Або до себе в Угорщину. Або ведіть себе чемно.
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16.03.2024 18:55 Ответить
Коли Україна проявить суб'єктність, покаже силу у міжнародній політиці і не буде панькатись із *********, а посадить їх представників на Закарпатті за сепаратизм і держ.зраду - тоді припиняться всі ці собачі укуси з боку мадярських **************.
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16.03.2024 19:18 Ответить
Нещодавно були в Будапешті, кацапів там тьма кишить
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16.03.2024 19:34 Ответить
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