Венгрия направила письмо странам ЕС о нарушении прав венгерского меньшинства в Украине, - СМИ

Венгрия разослала другим странам-членам ЕС письмо, в котором изложила претензии к Украине относительно прав венгерского национального меньшинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В документе сказано, что защита национальных меньшинств является одним из приоритетов, указанных в переговорной рамке по вступлению Украины в Европейский союз, а потому Венгрия требует восстановления прав национальных меньшинств венгерской общины в Украине на том же уровни, который был до 2015 года.

В частности, Венгрия требует восстановить права, гарантирующие свободное использование венгерского языка в Украине и восстановить право на политическое представительство на региональном и национальном уровнях.

Отмечается, что в настоящее время в украинских школах учится 20 тыс. учащихся с венгерским языком обучения. "Вопреки предварительным обещаниям, потребности представителей венгерской общины в Украине были проигнорированы, например, в случае определения предметов, которые должны преподаваться на украинском языке в школах венгерского меньшинства", – говорится в заявлении.

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Также в письме отмечается, что после переформатирования административных районов в Украине изменилось соотношение населения в регионе. "Обязательное 10% соотношение, которое национальные меньшинства должны достичь среди местного населения, чтобы иметь возможность претендовать на языковые права, не оправдано в случае с национальными меньшинствами", – сказано в документе.

Также Венгрию не устраивает, что у венгерской общины нет своего делегата в Верховной Раде.

"Венгрия просит, чтобы венгерской общине было предоставлено право на политическое представительство, и в этом контексте было разрешено использование национального языка во время избирательных кампаний, референдумов и в целом в общественной жизни, как это было раньше", – говорится в письме.

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