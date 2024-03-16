Путин первым из глав Кремля применил газ как оружие, - глава МИД Австрии Шалленберг
Президент России Владимир Путин является первым из глав Кремля, кто применил газ как оружие.
Об этом заявил министр иностранных дел Александер Шалленберг во время совместной с государственным секретарем США пресс-конференции в Вене в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы хотим отказаться от российского газа, потому что, как вы правильно сказали, мы впервые увидели, что он может быть оружием, что он может быть использован для давления", - прокомментировал министр вопрос журналистов относительно газовой зависимости Австрии от России.
В этом контексте Шалленберг напомнил, что первое соглашение между австрийской компанией OMV и "Газпромом" датируется 1968 годом.
"Советский Союз распался, они снабжали, мы платили. Железный занавес упал, они снабжали, мы платили. Никто никогда, никогда не использовал газ или зерно, или любой другой из этих продуктов как рычаг влияния. Путин - первый. Это был не Андропов, не Черненко, никто из них, это был не Советский Союз. Путин был первым", – сказал глава австрийской дипломатии.
Шалленберг заявил, что Австрия теперь выходит из этой газовой зависимости России. "Цель австрийского правительства - стать на 100% независимой от российского газа до 2027 года", - сказал Шалленберг.
Как сообщалось, на момент полномасштабного вторжения РФ Австрия закупала у России 79% своего природного газа.
В феврале 2024 года австрийская оппозиционная партия Neos раскритиковала федеральное правительство за продление масштабных закупок российского газа и призвала к расторжению контракта с Газпромом и необходимости внесения российского газа в санкционный список ЕС. Депутаты партии сообщили, что Вена ежемесячно платит Путину 250 миллионов евро за газ.
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патроліть бившую - ето так мило
Тот ,который похож на Новичок?
OMV вже має контракти, які забезпечують їй значний імпорт норвезького трубопровідного газу транзитом через Німеччину та алжирського трубопровідного газу через Італію, а також зрідженого газу, регазифікованого на СПГ-терміналах у цих двох сусідніх країнах.
Тому експерти запевняють, що Австрія зможе обійтися без поставок з Росії вже з наступного року, тим більше, що OMV планує розпочати видобуток на великому газовому родовищі біля берегів Румунії вже у 2027 році.
це часом не наше родовище, яке в нас забрали за рішенням суду "бо Зміїний дуже маленький острів"
Нехай розкаже
168 раз застосували проти ЗСУ заборонену всіма хімічну зброю!
«Україна почала несанкціонований відбір газу!Перекриємо кран!»
І чомусь завжди це траплялося в найлютіші морози.
Коли Прибалтика відокремилась від СРСР ще тоді їй підняли ціни , і на газ у тому числі, і для них ціна газу була однією з найдорожчих у Європі довгий час
уже хто хто, а кгбістський виплодок скрізь їх має.
за стільки то років при владі.
ви навіть пробачали йому відверті злочини і зухвалі вбивства
робили вигляд, що то не він
тиснули руку