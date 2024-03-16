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Путин первым из глав Кремля применил газ как оружие, - глава МИД Австрии Шалленберг

Президент Росії Володимир Путін

Президент России Владимир Путин является первым из глав Кремля, кто применил газ как оружие.

Об этом заявил министр иностранных дел Александер Шалленберг во время совместной с государственным секретарем США пресс-конференции в Вене в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим отказаться от российского газа, потому что, как вы правильно сказали, мы впервые увидели, что он может быть оружием, что он может быть использован для давления", - прокомментировал министр вопрос журналистов относительно газовой зависимости Австрии от России.

В этом контексте Шалленберг напомнил, что первое соглашение между австрийской компанией OMV и "Газпромом" датируется 1968 годом.

"Советский Союз распался, они снабжали, мы платили. Железный занавес упал, они снабжали, мы платили. Никто никогда, никогда не использовал газ или зерно, или любой другой из этих продуктов как рычаг влияния. Путин - первый. Это был не Андропов, не Черненко, никто из них, это был не Советский Союз. Путин был первым", – сказал глава австрийской дипломатии.

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Шалленберг заявил, что Австрия теперь выходит из этой газовой зависимости России. "Цель австрийского правительства - стать на 100% независимой от российского газа до 2027 года", - сказал Шалленберг.

Как сообщалось, на момент полномасштабного вторжения РФ Австрия закупала у России 79% своего природного газа.

В феврале 2024 года австрийская оппозиционная партия Neos раскритиковала федеральное правительство за продление масштабных закупок российского газа и призвала к расторжению контракта с Газпромом и необходимости внесения российского газа в санкционный список ЕС. Депутаты партии сообщили, что Вена ежемесячно платит Путину 250 миллионов евро за газ.

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Автор: 

Газ (10236) путин владимир (31530) Шалленберг Александр (45)


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Топ комментарии
+7
На думку експертів, достатньо прокласти на півночі Австрії трубопровід протяжністю всього 40 кілометрів, і це значно розширить і без того велику пропускну здатність австрійської інфраструктури для транспортування газу, що надходить з Норвегії через Німеччину.

OMV вже має контракти, які забезпечують їй значний імпорт норвезького трубопровідного газу транзитом через Німеччину та алжирського трубопровідного газу через Італію, а також зрідженого газу, регазифікованого на СПГ-терміналах у цих двох сусідніх країнах.

Тому експерти запевняють, що Австрія зможе обійтися без поставок з Росії вже з наступного року, тим більше, що OMV планує розпочати видобуток на великому газовому родовищі біля берегів Румунії вже у 2027 році.
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16.03.2024 00:14
+4
Это вы сейчас про какой газ?
Тот ,который похож на Новичок?
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16.03.2024 00:05
+4
Здрастє, тільки проснулись
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16.03.2024 00:09
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Правила форума Совет форумчан
А які висновки з цього будуть? Крім "розумних слів"?
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16.03.2024 00:02 Ответить
висновок - "ах єті женщіни"
патроліть бившую - ето так мило
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16.03.2024 12:21 Ответить
Так их и было то два. Ельцин и Путин! Первый просто не успел
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16.03.2024 00:03 Ответить
Это вы сейчас про какой газ?
Тот ,который похож на Новичок?
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16.03.2024 00:05 Ответить
В газову трубу можна підмішувати всяке-різне смертоносне.
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16.03.2024 06:50 Ответить
Здрастє, тільки проснулись
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16.03.2024 00:09 Ответить
На думку експертів, достатньо прокласти на півночі Австрії трубопровід протяжністю всього 40 кілометрів, і це значно розширить і без того велику пропускну здатність австрійської інфраструктури для транспортування газу, що надходить з Норвегії через Німеччину.

OMV вже має контракти, які забезпечують їй значний імпорт норвезького трубопровідного газу транзитом через Німеччину та алжирського трубопровідного газу через Італію, а також зрідженого газу, регазифікованого на СПГ-терміналах у цих двох сусідніх країнах.

Тому експерти запевняють, що Австрія зможе обійтися без поставок з Росії вже з наступного року, тим більше, що OMV планує розпочати видобуток на великому газовому родовищі біля берегів Румунії вже у 2027 році.
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16.03.2024 00:14 Ответить
До 2027-го НАТО вже оккупує кацапію (поділить її з Китаєм) і буде качати кацапський газ безплатно
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16.03.2024 00:16 Ответить
Ви маєте дуже погане уявлення про демократію. Це суспільство, як японське, буде з повагою відноситись навіть до ворога. Дякуємо, дякуємо .... А окупація може бути тільки у вигляді військової адміністрації, головною функцією якої буде розшук військових злочинців. Вони навіть перевиховувати не стануть зомбованих кацапів.
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16.03.2024 08:50 Ответить
> видобуток на великому газовому родовищі біля берегів Румунії

це часом не наше родовище, яке в нас забрали за рішенням суду "бо Зміїний дуже маленький острів"
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16.03.2024 11:52 Ответить
Є радянський фільм (там грав головну роль О.Борисов, який потім грав відомого пірата Сільвера) про те, як СРСР домовлявся з Німеччиною про будівництво того клятого газопроводу на початку 70-х років. І там прокляті американці говорили європейцям те ж саме, що зараз (через 50 років) говорить той австріяк. Отже автор сценарію того КГБ-шного фільму (який писав діалоги американцям) був більш прозорливий, ніж багато поколінь європейських політиків
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16.03.2024 00:14 Ответить
Рейган знав це ще дуже-дуже давно. А європейці не вірили.
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16.03.2024 00:15 Ответить
Та і я здогадувався, хоч я й не Рейган.
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16.03.2024 00:23 Ответить
"Однак європейські країни досі активно імпортують російський СПГ .Мало того, експерти прогнозують збільшення імпорту у 2024 році." (с)
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16.03.2024 00:18 Ответить
Шара - вона така. Газ, нафта кацапські, мусліми сирійські. Як хочеться шари!
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16.03.2024 00:25 Ответить
Для чого писати свої вигадки ? Більшість європейських країн взагалі відмовилась від кацапського газу. Який краплений, якщо по трубі можна качати дешевий ? Але через Україну та Білорусію. Північні потоки ... дуба врізали. Угорщина - це не вся Європа. З крапкою на мапі у вигляді Словаччини.
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16.03.2024 08:56 Ответить
Йшов другий рік війни … десятки, сотні тисяч жертв… а у лицемірних австрійців клепка в голові спрацювала … мабуть під примусом….перестають клеїти дурня…. Тягнули до останнього … огидна нація… ментальні браття мадярів..
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16.03.2024 00:40 Ответить
Воєнний злочинець прутін, добряче завадив агентурою, як в Австрії, Західні Партнери, знають про це детально…, так і у інших країнах НАТО і ЄС!!
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16.03.2024 00:45 Ответить
Треба Орбана мордою ткнути « що це таке ? Що це таке?»
Нехай розкаже
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16.03.2024 01:00 Ответить
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16.03.2024 01:20 Ответить
Ну просто провидець! Відкрив всім очі.
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16.03.2024 03:49 Ответить
А газ як хімічна зброя,ще мовчать?
168 раз застосували проти ЗСУ заборонену всіма хімічну зброю!
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16.03.2024 04:51 Ответить
Всі коми про природний газ. Але ваша прозорість і альтернативний погляд заслуговує поваги. Я теж благим ділом спочатку з назви подумав саме про це. А потім побачив .....
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16.03.2024 08:58 Ответить
І чому це перший?І дімон,і єльцин,тільки щось не по-їхньому в Україні,і зразу скигління на весь світ:
«Україна почала несанкціонований відбір газу!Перекриємо кран!»
І чомусь завжди це траплялося в найлютіші морози.
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16.03.2024 05:49 Ответить
Це не так
Коли Прибалтика відокремилась від СРСР ще тоді їй підняли ціни , і на газ у тому числі, і для них ціна газу була однією з найдорожчих у Європі довгий час
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16.03.2024 06:19 Ответить
а дибилоидные росияне радуются, когда по тв показывали, как они всем газ перекрывают) ну ниче, долвар после выборов будет по 200)
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16.03.2024 06:55 Ответить
200 было в 22 ..теперь будет 700
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16.03.2024 07:43 Ответить
🤗
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16.03.2024 07:59 Ответить
Бажання завжди збуваються. Навіть погані та жартівливі. Бог не тимошка, він бачить немножко.
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16.03.2024 09:03 Ответить
Злі люди завжди радуються чужому горю. Їх завжди називають відьмаки. А тут все в одному: і відьмаки, і фашисти-рашисти, і КАСАПИ-живодери. Оце і є народ ? Якщо ні самому гам, то й нікому не дам.
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16.03.2024 09:01 Ответить
Помню в 70х годах была миниатюра--советский танк выезжает и из газопровода "дружба' и советский политик говорит немецкому "это же просто газ'
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16.03.2024 07:45 Ответить
Путин и сам пованивает, потому отделяется длинным столом, чтобы никто не унюхал.
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16.03.2024 07:47 Ответить
ви вже вичислили рос агентуру ? мабуть кацапські гниди і у вас є скрізь
уже хто хто, а кгбістський виплодок скрізь їх має.
за стільки то років при владі.
ви навіть пробачали йому відверті злочини і зухвалі вбивства
робили вигляд, що то не він
тиснули руку
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16.03.2024 08:46 Ответить
Московія продовжила експериментувати над собою після більшовицького Великого експерименту з комунізмом. Зараз інші виконавці і нові цілі. Гебісти та олігархічний суспільний лад. Подивимось на скільки їх вистачить ! Газ закінчиться нарешті, та й споживання його вже стрімко не росте. З'явилось багато чого високотехнологічного за цей ... газ.
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16.03.2024 09:09 Ответить
 
 