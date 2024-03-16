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Попытки России провести президентские выборы на оккупированных территориях Украины неприемлемы, - заместитель генсека ООН Дикарло

дікарло

Аннексия территории государства другим государством вследствие угрозы силой или ее применения является нарушением принципов Устава ООН и международного права.

Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании Совбеза по обсуждению попыток России провести выборы на оккупированных территориях Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дикарло напомнила, что Генассамблея ООН приняла ряд резолюций, в соответствии с которыми так называемые "референдумы" России в Крыму и некоторых регионах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей "не имеют юридической силы и не являются основанием для какого-либо изменения статуса этих регионов Украины".

"В этом контексте попытки России провести президентские выборы с сегодняшнего дня, 15 марта, по 17 марта в районах Украины, находящихся под контролем РФ, неприемлемы", – отметила заместитель Генсека ООН.

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Она также напомнила, что в субботу исполняется 10 лет незаконной попытки РФ аннексировать Автономную Республику Крым и Севастополь путем так называемого "референдума". По ее словам, прошлые так называемые "референдумы" и "выборы" проводились по принуждению, хотя "оккупационное государство обязано соблюдать законы Украины на оккупированных территориях".

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, по словам Дикарло, постоянно сообщает о незаконном навязывании российского гражданства и законов на временно оккупированных территориях, запугивании и давлении во время незаконных избирательных процессов, подавлении свободы выражения мнений и вероисповедания и других нарушениях прав человека.

Автор: 

выборы (24756) ООН (4187) Совбез ООН (1119) Дикарло Розмари (11)


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Топ комментарии
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прикол в том что с момента оккупации хоть1 метра территории России она считается оккупированной и в состоянии войны конфликта после Белгорода Курска как то нелегитимно вообще да и скорей всего не могу прочитать оригинал текста Конституции РФ там также во время войны военного положения запрещаются любые выборы.. так что пыня сам себя делит на ноль выборы в кавычках на оккупированных территориях в условиях войны в Украине вообще ноль делают нулем в бесконечности..
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16.03.2024 00:37
+5
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/u-rosiji-na-viborchikh-dilnitsjakh-***********-urni-j-vilivajut-u-nikh-zelenku-1701027.html У Росії на виборчих дільницях підпалюють урни й виливають у них зеленку

https://ru.krymr.com/a/news-rossiya-vybory-prezidenta-rf-podzhogi-izbiratel-nykh-uchastkov-zelenka-urny/32863257.html Во время выборов президента РФ сообщают о поджогах избирательных участков и зеленке в урнах

https://www.unian.ua/russianworld/vibori-v-rf-lyudi-masovo-psuyut-byuleteni-ta-***********-viborchi-dilnici-video-12574320.html?_gl=1*1nzbej2*_ga*NTkxNjE3NDgwLjE2ODU3OTc2NTY.*_ga_TECJ2YKWSJ*MTcxMDU0NTY1MC44LjAuMTcxMDU0NTY1MC42MC4wLjA.*_ga_DENC12J6P3*MTcxMDU0NTY1MC44LjAuMTcxMDU0NTY1MC42MC4wLjA. "Вибори" в РФ: люди масово псують бюлетені та підпалюють виборчі дільниці (відео)
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16.03.2024 01:41
+5
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16.03.2024 01:45
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Оце була б адеквактна Папа Римська.
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16.03.2024 00:34 Ответить
прикол в том что с момента оккупации хоть1 метра территории России она считается оккупированной и в состоянии войны конфликта после Белгорода Курска как то нелегитимно вообще да и скорей всего не могу прочитать оригинал текста Конституции РФ там также во время войны военного положения запрещаются любые выборы.. так что пыня сам себя делит на ноль выборы в кавычках на оккупированных территориях в условиях войны в Украине вообще ноль делают нулем в бесконечности..
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16.03.2024 00:37 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZWg4Yl7ENbS_8DlfpHV_z9MwoGCIX4VVoW3_MHWzq4B9VKi96j_xRDIwPAawJqp_IxXpVGxUmKPhPOisgTBjAIe1xoSBmbZuM1u350GQOjwjHQRYuwX4YJen8ny3I8Phdxyeir6aIkmFll9fWF5F3GrPLQ7F9YHBgLKDaYPXS3uNs3WkENR5F9F2b1Y1GxDYnY&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid031uJfmemnAVKu99WHNq4ZxYoNZKhCwfuZcrGhuiodj92gC6LQqQyeCsz95gCpSauMl?__cft__[0]=AZWg4Yl7ENbS_8DlfpHV_z9MwoGCIX4VVoW3_MHWzq4B9VKi96j_xRDIwPAawJqp_IxXpVGxUmKPhPOisgTBjAIe1xoSBmbZuM1u350GQOjwjHQRYuwX4YJen8ny3I8Phdxyeir6aIkmFll9fWF5F3GrPLQ7F9YHBgLKDaYPXS3uNs3WkENR5F9F2b1Y1GxDYnY&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·Уже 16 жертв.

Боляче це вимовити, але Одеса таки стає прифронтовим містом - як Харків.

...А потім одного дня в неї ввійде Французький Леґіон - щоб виправити 100 років тому вчинену історичну помилку, коли Франція поставила "не на тих"...

А ще потім одного дня Росії не стане, і Одеса залиже рани, обтруситься, відбудується, оплаче - все, як завжди буває після війни...

І тільки загиблих ніщо вже не поверне. І їхньої вирваної з тіла міста/народу теплої присутности - нічим не замінити.

Нації поминають своїх полеглих, зокрема, на те, щоб спільною сльозою затулити проникаючий крізь ці діри, що зяють на місці вирваних з життя, космічний холод.

Завтра жалоба
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16.03.2024 00:44 Ответить
та ніхто із притомних давно несумнівається в нелегітимності правління пуйла. Але що оон зробить? - вигонить рашу із ради безпеки? навіть якщо наважиться, то китай буде проти. бо сам там зовсім незаконно.
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16.03.2024 00:51 Ответить
будь-яка система працює сама нв себе,як от ,поліція ніколи не зможе перемогти злочинність, бо це ж її робота,її хліб,вона ж тоді пропаде!.Так само і ООН зацікавлена в конфліктах, війнах і непорузуміннях,бо тоді вона всім потрібна,їх всі згадують,просять, лають, проклинають іт.д.,себто, вона в гущі подій, на неї попит, в неї гроші ідуть рікою.Люди там може і хороші, але вони діють як клітини єдиного організма, який має інстинкти жити, розмножуватися, нарощувати жир.
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16.03.2024 01:28 Ответить
схоже, що її контролюють погані люди. Як вооз. Я багато чого люблю придумувати. може не завжди доладного. але от як змінити такий безлад - нічого не приходить в голову. Хоча рецепт давно озвучений, але на нього багато плюються. Це - Блага звістка без ворожих вставок. Чим більше людей прагнутимуть стати на правильний шлях, тим складніше буде тим, хто весь час збиває людство з того шляху.
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16.03.2024 07:00 Ответить
Явно підсижує боса.
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16.03.2024 00:54 Ответить
А на окупованих територіях Грузії і Молдови?

Вже все можна, тіпа "всі забули"?

А на Курильських островах?
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16.03.2024 01:23 Ответить
Грузію і Молдову підкреслено не чіпають, поки що, росія ніби каже,мовляв, погоджуйтесь з бандитами,і вас з'їдять останніми.І це демонструє всім.Але є і винятки, он Вірменія щось запідозріла,що її як здобич мають,і почала пручатися,тепер може втекти.
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16.03.2024 01:34 Ответить
Перехоплено із ворожого ТГ-каналу:

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16.03.2024 01:34 Ответить
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16.03.2024 01:45 Ответить
вже і конкурс обкладинок провели
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16.03.2024 01:49 Ответить
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/u-rosiji-na-viborchikh-dilnitsjakh-***********-urni-j-vilivajut-u-nikh-zelenku-1701027.html У Росії на виборчих дільницях підпалюють урни й виливають у них зеленку

https://ru.krymr.com/a/news-rossiya-vybory-prezidenta-rf-podzhogi-izbiratel-nykh-uchastkov-zelenka-urny/32863257.html Во время выборов президента РФ сообщают о поджогах избирательных участков и зеленке в урнах

https://www.unian.ua/russianworld/vibori-v-rf-lyudi-masovo-psuyut-byuleteni-ta-***********-viborchi-dilnici-video-12574320.html?_gl=1*1nzbej2*_ga*NTkxNjE3NDgwLjE2ODU3OTc2NTY.*_ga_TECJ2YKWSJ*MTcxMDU0NTY1MC44LjAuMTcxMDU0NTY1MC42MC4wLjA.*_ga_DENC12J6P3*MTcxMDU0NTY1MC44LjAuMTcxMDU0NTY1MC42MC4wLjA. "Вибори" в РФ: люди масово псують бюлетені та підпалюють виборчі дільниці (відео)
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16.03.2024 01:41 Ответить
Похер.Пиня вже заказав 78-86%
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16.03.2024 05:43 Ответить
https://twitter.com/i/status/1768719265530589241 Прага, росіяни у черзі в посольство, щоб проголосувати. Як гадаєте, за кого?
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16.03.2024 01:44 Ответить
хороший тест на диверсантів чи 5 колону. всіх прибулих, що досі відчувають потребу обирати зло - виселити в їх любиму рашу. Бо може й не всі, а більшість з цих при прямій агресії раші на захід вдарять силам оборони у спину.
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16.03.2024 07:11 Ответить
Интересно, страны каких галактик участвуют в этой вакханалии???
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16.03.2024 02:29 Ответить
тут все просто...
пів же Галактикі вже під кацапнею!
звідти і 706 стран і 333600 наглядачів...
що радує, що наука пре вперед і таки виявила,
що їбанутісь це таки інфекційне.
зарано маски зняли....
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16.03.2024 04:43 Ответить
елла памфілова - це кацапська безкутна-округла
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16.03.2024 04:48 Ответить
Та ипал он вас и папу римского тоже! Дебилы, *** ...
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16.03.2024 05:37 Ответить
Воно й зараз має братися до уваги, а після чергових "виборів" путіна усі розмови про якісь переговори мають припинитися. На немитій немає легітимної влади. З ким вести переговори?
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16.03.2024 09:11 Ответить
а зеленый доказывал что вообще выборы провести нельзя, а оказывается можно,
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16.03.2024 13:46 Ответить
 
 