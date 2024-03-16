Попытки России провести президентские выборы на оккупированных территориях Украины неприемлемы, - заместитель генсека ООН Дикарло
Аннексия территории государства другим государством вследствие угрозы силой или ее применения является нарушением принципов Устава ООН и международного права.
Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании Совбеза по обсуждению попыток России провести выборы на оккупированных территориях Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Дикарло напомнила, что Генассамблея ООН приняла ряд резолюций, в соответствии с которыми так называемые "референдумы" России в Крыму и некоторых регионах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей "не имеют юридической силы и не являются основанием для какого-либо изменения статуса этих регионов Украины".
"В этом контексте попытки России провести президентские выборы с сегодняшнего дня, 15 марта, по 17 марта в районах Украины, находящихся под контролем РФ, неприемлемы", – отметила заместитель Генсека ООН.
Она также напомнила, что в субботу исполняется 10 лет незаконной попытки РФ аннексировать Автономную Республику Крым и Севастополь путем так называемого "референдума". По ее словам, прошлые так называемые "референдумы" и "выборы" проводились по принуждению, хотя "оккупационное государство обязано соблюдать законы Украины на оккупированных территориях".
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, по словам Дикарло, постоянно сообщает о незаконном навязывании российского гражданства и законов на временно оккупированных территориях, запугивании и давлении во время незаконных избирательных процессов, подавлении свободы выражения мнений и вероисповедания и других нарушениях прав человека.
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Боляче це вимовити, але Одеса таки стає прифронтовим містом - як Харків.
...А потім одного дня в неї ввійде Французький Леґіон - щоб виправити 100 років тому вчинену історичну помилку, коли Франція поставила "не на тих"...
А ще потім одного дня Росії не стане, і Одеса залиже рани, обтруситься, відбудується, оплаче - все, як завжди буває після війни...
І тільки загиблих ніщо вже не поверне. І їхньої вирваної з тіла міста/народу теплої присутности - нічим не замінити.
Нації поминають своїх полеглих, зокрема, на те, щоб спільною сльозою затулити проникаючий крізь ці діри, що зяють на місці вирваних з життя, космічний холод.
Завтра жалоба
Вже все можна, тіпа "всі забули"?
А на Курильських островах?
https://ru.krymr.com/a/news-rossiya-vybory-prezidenta-rf-podzhogi-izbiratel-nykh-uchastkov-zelenka-urny/32863257.html Во время выборов президента РФ сообщают о поджогах избирательных участков и зеленке в урнах
https://www.unian.ua/russianworld/vibori-v-rf-lyudi-masovo-psuyut-byuleteni-ta-***********-viborchi-dilnici-video-12574320.html?_gl=1*1nzbej2*_ga*NTkxNjE3NDgwLjE2ODU3OTc2NTY.*_ga_TECJ2YKWSJ*MTcxMDU0NTY1MC44LjAuMTcxMDU0NTY1MC42MC4wLjA.*_ga_DENC12J6P3*MTcxMDU0NTY1MC44LjAuMTcxMDU0NTY1MC42MC4wLjA. "Вибори" в РФ: люди масово псують бюлетені та підпалюють виборчі дільниці (відео)
пів же Галактикі вже під кацапнею!
звідти і 706 стран і 333600 наглядачів...
що радує, що наука пре вперед і таки виявила,
що їбанутісь це таки інфекційне.
зарано маски зняли....