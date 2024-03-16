Антикоррупционный суд отпустил экс-чиновника Минобороны Лиева из-под стражи под собственное обязательство
Высший антикоррупционный суд отпустил из-под стражи экс-чиновника Минобороны Александра Лиева, подозреваемого в деле о завладении средствами на закупки боеприпасов для ВСУ.
Об этом сообщил адвокат Назар Кульчицкий в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.
"Суд изменил меру пресечения Александру Лиеву - пребывание под стражей на освобождение. Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО", - сказал адвокат.
ВАКС 15 марта рассматривал жалобу адвокатов экс-чиновника, которые просили суд отпустить подзащитного из СИЗО. Дело рассматривал судья, ранее уже отпускавший Лиева из-под стражи.
Как стало известно из записи трансляции заседания, при рассмотрении дела прокурор по неизвестным причинам не присутствовал.
Что известно о хищении средств на закупке снарядов для ВСУ
27 января сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала".
СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов для ВСУ.
По материалам дела, пяти фигурантам объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Одного из подозреваемых, а именно экс-главу департамента Минобороны Александра Лиева, задержали при попытке уехать за границу.
Представители Минобороны хотели получить откаты по контракту со "Львовским арсеналом".
В разговоре с Hromadske один из посредников в соглашении, представитель наблюдательного совета "Sevotech" Александр Хорошаев заявил, что представители Минобороны хотели получить откаты из контракта с "Львовским арсеналом".
Также о ситуации с хищением миллиардов на закупке снарядов можно прочесть в расследовании Цензор.НЕТ: "Как Украина потеряла 100 тысяч мин: при чем здесь женское лидерство и внучка в администрации Путина".
12 февраля 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила заключить под стражу бывшего главу департамента Министерства обороны Александра Лиева.
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Чи й не проблема!
Із-за нестачі снарядів багато людей загинуло, Лієв живий, і жити збирається красиво. Зараз Буданов оформить його в ГУР і випустить у Відень, насолоджуватись життям; а Стерненко зніме ролик, що корупція в нас не така і велика. Всі задоволені, окрім солдатів на передовій.