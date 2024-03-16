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Антикоррупционный суд отпустил экс-чиновника Минобороны Лиева из-под стражи под собственное обязательство

лієв

Высший антикоррупционный суд отпустил из-под стражи экс-чиновника Минобороны Александра Лиева, подозреваемого в деле о завладении средствами на закупки боеприпасов для ВСУ.

Об этом сообщил адвокат Назар Кульчицкий в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Суд изменил меру пресечения Александру Лиеву - пребывание под стражей на освобождение. Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО", - сказал адвокат.

ВАКС 15 марта рассматривал жалобу адвокатов экс-чиновника, которые просили суд отпустить подзащитного из СИЗО. Дело рассматривал судья, ранее уже отпускавший Лиева из-под стражи.

Как стало известно из записи трансляции заседания, при рассмотрении дела прокурор по неизвестным причинам не присутствовал.

Что известно о хищении средств на закупке снарядов для ВСУ

27 января сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала".

СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов для ВСУ.

По материалам дела, пяти фигурантам объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Одного из подозреваемых, а именно экс-главу департамента Минобороны Александра Лиева, задержали при попытке уехать за границу.

Представители Минобороны хотели получить откаты по контракту со "Львовским арсеналом".

В разговоре с Hromadske один из посредников в соглашении, представитель наблюдательного совета "Sevotech" Александр Хорошаев заявил, что представители Минобороны хотели получить откаты из контракта с "Львовским арсеналом".

Также о ситуации с хищением миллиардов на закупке снарядов можно прочесть в расследовании Цензор.НЕТ: "Как Украина потеряла 100 тысяч мин: при чем здесь женское лидерство и внучка в администрации Путина".

12 февраля 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила заключить под стражу бывшего главу департамента Министерства обороны Александра Лиева.

Читайте также: Фигурант дела о хищении миллиардов Минобороны Лиев прошел полиграф у специалиста, ранее "засветившегося" в скандале с заменой данных

Автор: 

Лиев Александр (35) Антикоррупционный суд (1218) мера пресечения (465)


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Топ комментарии
+43
******** мародери !!!
Умєров, щоб зробити собі антимародерську піаракцію, зайнявши пост міністра , потримав при собі пару тижнів Шарапова, головного МАРОДЕРнаглядача ЄРМАКА в МО , той здав йому дєлішкі й посчез в невідомому напрямку .
Але тут в очікуванні ревізорів з США на чолі з Пріцкер, воно мученик татарського народу зробило гучне ВНУТРІШНЄ РОЗСЛІДУВАННЯ на 1,5 млрд мародерства на НЕвиготовленні гармат , й Лієва після жівапісних СБУшних обшуків відпустили, потім трохи злякалися, заарештували а тепер... Шухер затих... Так як і з ШУРМОЮ ...

Так, як з Кірюшкою Тимошенко перед Рамштаймом , шоб Резніков міг зі своїми золотими яйцями почепитися на Остіна з обнімашками - почистили трохи МО та прибрали гучно Тимошонку,,,
Ось й маємо -Лієв на волі, Шарапова й слід простив, Тимошенко при Умєрові в МО - НУ НЕ *****!!! Шурма проргами з кешбеком найвеличнішого Мародера піарить ...

НУ НЕ ***** МАРОДЕРНІ!!!
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16.03.2024 03:33
+38
А Червінський сидить- якого українського мосаду вам ще не вистачає?
Заткнулись лідери думок, мовчать прикормлені владою волонтери і активісти
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16.03.2024 01:42
+33
1,5 млрд. вкрав, нагадаю...
Вчиться, шановні.
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16.03.2024 01:32
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Нехай через Тису пливе, таке не потоне.
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16.03.2024 13:09 Ответить
Ну так привязать к ногам по шлакоблоку...
Чи й не проблема!
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17.03.2024 23:21 Ответить
Zелений скоот .
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16.03.2024 13:26 Ответить
Шапіто цирк - український "суд" над Лієвим закінчився.Він вільний - правосуддя по зеленому,браво татарову і наслідникам януковича.
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16.03.2024 14:16 Ответить
Це Зе правосуддя! "Своїх" не садять! "Своїм" навіть дають вбігти за кордон! Для прикладу Арестович виїхав без дозволу ГУР, про це повідомили речники ГУР, хоча той же Арестович каже що виїхав з дозволом. Що коїться?
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16.03.2024 14:32 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.03.2024 15:26 Ответить
Гниди гірше за вші. Цей вилупок вбив більше наших військових ніж будь хто з *******. І суд випускає його вільно гуляти..
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16.03.2024 15:45 Ответить
Якщо ти крадеш під дахом Блазня Тупорилого, то тебе не посадять, ось такий сигнал для розповсюдження і заохочення корупції на крові.
Із-за нестачі снарядів багато людей загинуло, Лієв живий, і жити збирається красиво. Зараз Буданов оформить його в ГУР і випустить у Відень, насолоджуватись життям; а Стерненко зніме ролик, що корупція в нас не така і велика. Всі задоволені, окрім солдатів на передовій.
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16.03.2024 17:03 Ответить
Це якийсь витончений гумор коли оту установу що випускає з під варти ворогів України назвали "антикорупційний суд"?
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16.03.2024 17:56 Ответить
Важко висловити думку про це без мата. За такий злочин під час війни треба розстріляти. Але ж і особисте зобов"язання мабуть велике покарання. Це мабуть те, про що в народі кажуть - рука руку миє. Учіть історію України. Гнів народу то є страшна річ.
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16.03.2024 18:43 Ответить
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