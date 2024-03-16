За сутки на фронте 78 боестолкновений, больше всего вражеских атак отражено на Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы территории Украины
Как отмечается, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Поповка, Вольное, Александровка, Большая Писаревка, Лукашевка, Дмитровка Сумской области; Барановка, Золочев, Покаляное, Петропавловка Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Северск, Семеновка, Калиновка, Часов Яр, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Орловка, Уманское, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка Донецкой области и Работино на Запорожье.
Под артиллерийским огнем находились около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица", на Купянском направлении, Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны и Раздолевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области.
"В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Первомайское.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки осуществлено 3 безуспешных штурма позиций наших войск.
Удары по врагу
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
Также Генштаб напоминает, что в ночь на 16 марта, Силами обороны Украины уничтожены 2 из 2 ударных дронов типа "Shahed". Это произошло в Харьковской области.
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