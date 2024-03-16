За сутки на фронте 78 боестолкновений, больше всего вражеских атак отражено на Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

Как отмечается, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Поповка, Вольное, Александровка, Большая Писаревка, Лукашевка, Дмитровка Сумской области; Барановка, Золочев, Покаляное, Петропавловка Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Северск, Семеновка, Калиновка, Часов Яр, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Орловка, Уманское, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка Донецкой области и Работино на Запорожье.

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Под артиллерийским огнем находились около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица", на Купянском направлении, Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны и Раздолевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области.

"В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Первомайское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки осуществлено 3 безуспешных штурма позиций наших войск.

Удары по врагу

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Также Генштаб напоминает, что в ночь на 16 марта, Силами обороны Украины уничтожены 2 из 2 ударных дронов типа "Shahed". Это произошло в Харьковской области.

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