Сейчас мы не отправляем никаких войск в Украину, но ничего нельзя исключать в долгосрочной перспективе, - глава МИД Финляндии Валтонен

Пока Финляндия не готова обсуждать отправку своих войск в Украину, впрочем, в стране понимают, что в долгосрочной перспективе странам Запада, возможно, придется это сделать.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в интервью изданию Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Она подчеркнула, что "важно не исключать все в долгосрочной перспективе", потому что Запад "никогда не знает, насколько серьезной будет ситуация".

"Но позиция Финляндии однозначна: сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим обсуждать это", – акцентировала Валтонен.

По ее словам, сейчас необходимо, чтобы Запад продолжал оказывать помощь Украине. К тому же Валтонен считает, что "многие европейские страны могли бы сделать гораздо больше" в помощи.

Заявление Макрона о западных войсках в Украине

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не разрешить России победить.

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