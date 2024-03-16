Сейчас мы не отправляем никаких войск в Украину, но ничего нельзя исключать в долгосрочной перспективе, - глава МИД Финляндии Валтонен
Пока Финляндия не готова обсуждать отправку своих войск в Украину, впрочем, в стране понимают, что в долгосрочной перспективе странам Запада, возможно, придется это сделать.
Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в интервью изданию Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Она подчеркнула, что "важно не исключать все в долгосрочной перспективе", потому что Запад "никогда не знает, насколько серьезной будет ситуация".
"Но позиция Финляндии однозначна: сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим обсуждать это", – акцентировала Валтонен.
По ее словам, сейчас необходимо, чтобы Запад продолжал оказывать помощь Украине. К тому же Валтонен считает, что "многие европейские страны могли бы сделать гораздо больше" в помощи.
Заявление Макрона о западных войсках в Украине
Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.
Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не разрешить России победить.
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Зазначається, що у навчаннях, які триватимуть до 15 березня, беруть участь Бельгія, Велика Британія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція і Сполучені Штати.
Фінляндія вперше візьме участь у навчаннях як повноправний член Альянсу. За словами фінських військових, у Nordic Response-2024 беруть участь понад 4 тисяч фінських солдатів.
Близько половини військ, що беруть участь у навчаннях, тренуватиметься на суші. Решта тренуватиметься на морі за участю понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден, а також у повітрі за участю понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки та гелікоптерів.
Дуже правильно. Треба робити це тихо.
Його вереск "Прийміть нас негайно в НАТО!!!" був для чого?
Зєлємою не потрібно ВІДРАЗУ заявляти, що ми не потребуємо такої допомоги, як тільки лідери європейських країн почали говорити, що не виключають такої можливості.
Цю тему потрібно підтримувати і розвивати.
Зєлємойша зі своєю шоблою не воюють, не ховають своїх рідних. Тільки прибарахляються і поглиблюють узурпацію влади.
Дивні якісь...