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Новости Война
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Сейчас мы не отправляем никаких войск в Украину, но ничего нельзя исключать в долгосрочной перспективе, - глава МИД Финляндии Валтонен

валтонен

Пока Финляндия не готова обсуждать отправку своих войск в Украину, впрочем, в стране понимают, что в долгосрочной перспективе странам Запада, возможно, придется это сделать.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в интервью изданию Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Она подчеркнула, что "важно не исключать все в долгосрочной перспективе", потому что Запад "никогда не знает, насколько серьезной будет ситуация".

"Но позиция Финляндии однозначна: сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим обсуждать это", – акцентировала Валтонен.

По ее словам, сейчас необходимо, чтобы Запад продолжал оказывать помощь Украине. К тому же Валтонен считает, что "многие европейские страны могли бы сделать гораздо больше" в помощи.

Заявление Макрона о западных войсках в Украине

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не разрешить России победить.

Читайте также: Макрон в Берлине относительно войск в Украине: "Мы не будем инициировать ни одной эскалации"

Автор: 

Финляндия (982)


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Топ комментарии
+10
"... і не хочемо обговорювати це", - акцентувала Валтонен. Джерело:

Дуже правильно. Треба робити це тихо.
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16.03.2024 09:09
+7
Слова "Захід ніколи не знає, наскільки серйозною буде ситуація" свідчать, що Захід не дуже переймається яка зараз серйозна ситуація ДЛЯ УКРАЇНИ. Вони продовжують ще думати про себе, а не про сусідів. Це дуже егоїстично. Саме цей егоїзм породжує небажання давати зброю Україні у тій кількості, щоб Україна змогла загнати агресора у своє ... болото.
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16.03.2024 09:13
+5
Оці гасла " тупін на Україні не зупиниться" породили шкідливе і неправильне розуміння Європи про злочинність дій кремля та негуманність війни. Акцент на "Європі загрожує майбутня війна" наче й ********** Європу до дій, але дій по САМОЗАХИСТУ. Проблеми України, її існування - це вже поза компетенцією деяких європейських політиків, які думають на кшталт "своя сорочка ближче до тіла".
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16.03.2024 09:18
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Правила форума Совет форумчан
Раз Путин грозит стянуть войска к границе то пусть лучше для начала финны начинают с шведами учения вдоль кордона.
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16.03.2024 09:08 Ответить
Сьогодні, 4 березня, у північних регіонах Фінляндії, Норвегії та Швеції розпочинаються навчання НАТО Nordic Response-2024 ("Північна відповідь"), в яких візьмуть участь понад 20 тисяч солдатів з 13 країн. Спільні навчання будуть зосереджені на обороні та захисті Скандинавського регіону.

Зазначається, що у навчаннях, які триватимуть до 15 березня, беруть участь Бельгія, Велика Британія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція і Сполучені Штати.

Фінляндія вперше візьме участь у навчаннях як повноправний член Альянсу. За словами фінських військових, у Nordic Response-2024 беруть участь понад 4 тисяч фінських солдатів.

Близько половини військ, що беруть участь у навчаннях, тренуватиметься на суші. Решта тренуватиметься на морі за участю понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден, а також у повітрі за участю понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки та гелікоптерів.
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16.03.2024 09:14 Ответить
"... і не хочемо обговорювати це", - акцентувала Валтонен. Джерело:

Дуже правильно. Треба робити це тихо.
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16.03.2024 09:09 Ответить
І без наших зелених

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16.03.2024 13:28 Ответить
Слова "Захід ніколи не знає, наскільки серйозною буде ситуація" свідчать, що Захід не дуже переймається яка зараз серйозна ситуація ДЛЯ УКРАЇНИ. Вони продовжують ще думати про себе, а не про сусідів. Це дуже егоїстично. Саме цей егоїзм породжує небажання давати зброю Україні у тій кількості, щоб Україна змогла загнати агресора у своє ... болото.
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16.03.2024 09:13 Ответить
Це різноголос демократії.До консенсусу доходять дуже довго.
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16.03.2024 09:18 Ответить
А Ви, в першу чергу, думаєте про сусідів, а не про себе?
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16.03.2024 09:27 Ответить
Коли у сусіда пожежа, ви думаєте про свою хату ? Аби кожен думав лише про себе, то всі, хто залишився після ракетних ударів на вулиці у мороз, ШАНОВНИЙ, й досі там грілись біля вогнища. Щодо мене, то я ТАК І ДУМАЮ - про біду сусіда !
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16.03.2024 10:08 Ответить
Все змішалось - коні, люди... Ви ж зрозуміли, про що я, а перевернули з ніг на голову. Якби, не дай Боже, горіла хата у сусіда і перекидалося на Вашу, то що б ... Звичайно всі притомні люди допомагають тим, хто зіткнувся з бідою.
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16.03.2024 10:18 Ответить
Ви дуже обережно свою помилку перетворили у мою помилку. Ні, я вас зрозумів так, як ви написали. Без пояснень. Перечитайте свій ком ще раз. Біда у сусіда - це моя біда. Я про свій дах не думаю, щоб вирішити допомагати чи ні. Так і Європа повинна думати. На мій погляд. А вони саме так як ви написали й думають, а чи не загориться мій дах. Та ще й зеленсКИЙ їх так натякає: то про світову війну, то про танки у Берліні.
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16.03.2024 10:24 Ответить
Мені перечитувати не потрібно. Виявляється, потрібно ще й додати: особливо, коли сусід відмовляється від допомоги, розганяє рятувальників, кричить, що не просив, ще й намагається щось вкрасти від них. Бо йому на хату нас...ать. шкода, звичайно, мешканців, але вони криком кричать "він наш хазяїн, все він вирішує". Сусіди все одно намагаються допомогти, поглядаючи на свою хату. А, якщо Ви все одно допомагаєте, коли Вас ************, луплять, а до Вашої вже підбирається, та Ви на своє не звертаєте уваги, то Ваше рішення. Якась дурна розмова, знищення часу.
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16.03.2024 11:14 Ответить
З вами всЬо ясно. Ваші думки течуть за вашим лайном, який ви тут надрукували. НАГОЛОШУЮ сусіду треба допомагати у першу чергу БЕЗ ВАГАНЬ. Що не ясно ? Якщо ви вагаєтесь, то ви шукаєте причини чому не допомагати !
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16.03.2024 11:27 Ответить
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16.03.2024 11:35 Ответить
Про кого думає Зєльц, коли відмовляється від такої допомоги?

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16.03.2024 09:50 Ответить
Наш Блазень залишився Блазнем. Який з нього ДИПЛОМАТ ? Горе, а не президент. Здається, він вже у своїх думках, штурмує кремль ... чужими руками (українців), і він бачить себе рятівником Європи. Ця роль його надихає на ... БЕЗУМСТВА. Як не боноупарт, так ще один "сталін - аслабадітєль".
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16.03.2024 10:13 Ответить
Застереження Зеленському від спілки офіцерів України https://m.youtube.com/watch?si=Rp5GNr_eUiGHhrWM&v=bOp2ZcF_TDk&feature=youtu.be
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16.03.2024 10:19 Ответить
Дякую, я це відео вже вчора бачив. Але дуже вам вдячний !
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16.03.2024 10:28 Ответить
От і Фінляндія шось сказала - і все
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16.03.2024 09:17 Ответить
Оці гасла " тупін на Україні не зупиниться" породили шкідливе і неправильне розуміння Європи про злочинність дій кремля та негуманність війни. Акцент на "Європі загрожує майбутня війна" наче й ********** Європу до дій, але дій по САМОЗАХИСТУ. Проблеми України, її існування - це вже поза компетенцією деяких європейських політиків, які думають на кшталт "своя сорочка ближче до тіла".
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16.03.2024 09:18 Ответить
Ти Зєліни сорочки прокоментуй, який не хоче, щоб професійні військові країн НАТО допомогли Україні і українським військовим.
Його вереск "Прийміть нас негайно в НАТО!!!" був для чого?
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16.03.2024 09:54 Ответить
Гаразд. Ось. Наш Блазень залишився Блазнем. Який з нього ДИПЛОМАТ ? Горе, а не президент. Він бачить себе рятівником Європи. Ця роль його надихає на ... БЕЗУМСТВА. Як не боноупарт, так ще один "сталін - аслабадітєль".
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16.03.2024 10:14 Ответить
Якби він планував рятувати Європу і знищити роZію, то не відмовлявся би зараз від допомоги союзників військовим контингентом.
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16.03.2024 10:21 Ответить
Ви щодо зеленСКОГО праві на всі 100. Але Блазень нічого не планує (ніяких планів, окрім знищення існування України). Там за нього планують дЄрмаки-кроти. Але йому рисують красиві плани і його значення на Європейській сцені (у прямому сенсі).
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16.03.2024 10:32 Ответить
Вже 10-й раз питаю: яка країна вже згодна відправити свої війська в Україну? Можна конкретно?
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16.03.2024 13:31 Ответить
Про можливість цього заявили вже і Макрон, і балтійці, і фіни.
Зєлємою не потрібно ВІДРАЗУ заявляти, що ми не потребуємо такої допомоги, як тільки лідери європейських країн почали говорити, що не виключають такої можливості.
Цю тему потрібно підтримувати і розвивати.
Зєлємойша зі своєю шоблою не воюють, не ховають своїх рідних. Тільки прибарахляються і поглиблюють узурпацію влади.
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16.03.2024 14:48 Ответить
Розумні слова. Слава Фінляндії.
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16.03.2024 09:28 Ответить
Судячи по заявам лідерів держав, зразу видно, де боягузи, а де воїни.
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16.03.2024 09:30 Ответить
То вам Санкі-Петербург не потрібен?
Дивні якісь...
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16.03.2024 09:44 Ответить
раїся - то лоскутна ковдра. Яку так-сяк зшили мокшанські царі з загарбаних земель. Давно пора країнам повернути своє. Як би разом фронти повідкривали - то ковдра луснула. І від великої расасєї залишились б тільки мокшанські болота з жабами..
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16.03.2024 09:58 Ответить
Який питербург, до біса. Фінам треба своє ісконнє повертати. А це 10 % їх території. З багатими природними копалинами на півночі.
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16.03.2024 10:18 Ответить
Гарна і розумна
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16.03.2024 09:53 Ответить
Але дуже обережна. На війні такі довго думають, коли треба натискати на курок. Допоки .....
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16.03.2024 10:15 Ответить
Финляндия и Швеция уже в НАТО!
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16.03.2024 10:49 Ответить
Пані має рацію !
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16.03.2024 21:14 Ответить
 
 