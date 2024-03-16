Атака на Одессу: 40 раненых находятся в больницах, 9 из них - в тяжелом состоянии
По состоянию на 9 утра 16 марта в медучреждениях продолжают лечение 40 человек, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки на Одессу. Из них 9 раненых в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим в результате самого массового по количеству жертв российского теракта в Одессе.
Удар РФ по Одессе 15 марта
Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 20 погибших и 73 раненых. Среди погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.
В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона НПУ "Цунами" Александр Гостищев.
В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.
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Моє серце з Одесою❤️
потом ВСЕХ руских к кобзону
и руских собак котов и попугаев врасход
Але це їм Путін ракетки посилає за любов до Каті другої, щоб шанували своїх героїв, а не імперське лайно!
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Чому ці люди повинні гинути і страждати через злочинні прорахунки в організації оборони, в тому числі і протиповітряної! Якщо не справляєтесь, то майте мужність про це заявити на весь світ!
Відверто скажіть, треба ракети, патрони, засоби РЕБ, ППО! Інакше русня піде вабанк!
Чого ще чекати треба?!