Атака на Одессу: 40 раненых находятся в больницах, 9 из них - в тяжелом состоянии

По состоянию на 9 утра 16 марта в медучреждениях продолжают лечение 40 человек, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки на Одессу. Из них 9 раненых в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим в результате самого массового по количеству жертв российского теракта в Одессе.

Удар РФ по Одессе 15 марта

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 20 погибших и 73 раненых. Среди погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.

В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона НПУ "Цунами" Александр Гостищев.

В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.

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