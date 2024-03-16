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Новости
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Атака на Одессу: 40 раненых находятся в больницах, 9 из них - в тяжелом состоянии

одеса

По состоянию на 9 утра 16 марта в медучреждениях продолжают лечение 40 человек, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки на Одессу. Из них 9 раненых в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим в результате самого массового по количеству жертв российского теракта в Одессе.

Удар РФ по Одессе 15 марта

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 20 погибших и 73 раненых. Среди погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.

В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона НПУ "Цунами" Александр Гостищев.

В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.

Читайте также: Еврокомиссия о ракетном ударе РФ по Одессе: "Еще одно свидетельство варварской природы путинской агрессии"

Автор: 

Одесса (7918) ранение (3394)


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Топ комментарии
+13
Щирі співчуття Одеситам та швидкого одужання постраждалим людям !!
Моє серце з Одесою❤️
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16.03.2024 10:16
+9
УкрОборонПром, ти щось виробляєш, чи продовжуєш спати? 2 роки війни всеж таки, чи треба почекати поки керуючі менеджери отримають середню освіту ?
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16.03.2024 10:24
+9
твари рашистские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в 9 круге ада!!!!
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16.03.2024 13:18
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Щирі співчуття Одеситам та швидкого одужання постраждалим людям !!
Моє серце з Одесою❤️
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16.03.2024 10:16 Ответить
срочно надо Патриот в Одессу , русня и дальше будет бить Искандерами-М
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16.03.2024 10:22 Ответить
Они все в киеве
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16.03.2024 11:48 Ответить
Русскій, накручуєш публіку?
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16.03.2024 12:31 Ответить
С чего ты решил(а)?Потому что я не на украинской мове пишу?
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16.03.2024 13:03 Ответить
Ти десь бачив італійця, котрий живе в Італії і спілкується виключно китайською мовою?
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16.03.2024 20:32 Ответить
це перше і основне. Ну, із контексту теж зрозуміло
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17.03.2024 10:33 Ответить
для начала путина к жене пирожину
потом ВСЕХ руских к кобзону
и руских собак котов и попугаев врасход
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16.03.2024 12:00 Ответить
УкрОборонПром, ти щось виробляєш, чи продовжуєш спати? 2 роки війни всеж таки, чи треба почекати поки керуючі менеджери отримають середню освіту ?
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16.03.2024 10:24 Ответить
Треба почекати, поки українські виборці отримають бодай початкову освіту. Або і цього не треба - сокири в руки і на Банкову. Інакше нам усім піхва навіть без московських ракет..
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16.03.2024 10:43 Ответить
Жалко одеситів звичайно!
Але це їм Путін ракетки посилає за любов до Каті другої, щоб шанували своїх героїв, а не імперське лайно!
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16.03.2024 10:58 Ответить
Так давно демонтировали
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16.03.2024 11:05 Ответить
Треба демонтувати з власної Душі.
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16.03.2024 20:34 Ответить
Там все давно помінялося. Любителі русского міра, або втікли, або навіть їм дійшло, яке це лайно цей русскій мір і вони позатикали роти. Навіть в СРСР Одеса не була русскім міром. Навіть у ті часи вони мислили себе одеситами, а не росіянами.
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16.03.2024 12:25 Ответить
Одеса ніколи не була https://tyzhden.ua/odesa-nikoly-ne-bula-rosijskym-mistom/ російським містом .
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16.03.2024 12:33 Ответить
Я знаю. Одне українське козацьке кладовище на Поскоті чого варте.
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16.03.2024 12:36 Ответить
твари рашистские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в 9 круге ада!!!!
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16.03.2024 13:18 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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16.03.2024 13:19 Ответить
Просто Одесі не пощастило , географічно . Вот як щоб Одеса була б разтошована в Азі , о це да , була б зацекавленість ООН , а в Україні це таке , ні кого не іхпьот . Україна це ж не Аза , ніхто не страж дає .
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16.03.2024 14:14 Ответить
Може сбу зрозуміє ,що треба захищати Батьківщину а не злодіїв-зрадників-перевертнів...чому не заарештували зрадників після Оману,чомубєня злодій грається в заарештованого,чому не громадяни України при владі,за яку безпеку за кого вони ратують....кремлівці їх не пошкодують і не всіх залишать поліцаями і наглядачами концтаборів...
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16.03.2024 18:27 Ответить
Тих "одеських" ждунів-навідників треба одеситам самим вичисляти і розбиратись з ними, бо це була тільки пряма наводка.
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16.03.2024 21:08 Ответить
Якось погано сталось....Може після свого обстрілусбу зрозуміє ,що треба захищати Батьківщину а не злодіїв-зрадників-перевертнів...чому не заарештували зрадників після Оману,чомубєня злодій грається в заарештованого,чому не громадяни України при владі,за яку безпеку за кого вони ратують....кремлівці їх не пошкодують і не всіх залишать поліцаями і наглядачами концтаборів..
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17.03.2024 09:44 Ответить
якого біса данєцк стоїть нетронутий??? адже можемо вгатити по осередку клятих ворогів.. данєцк має перетворитися на Бахмут та Авдіївку. На Маріуполь та Мар'їнку
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17.03.2024 10:32 Ответить
А ППО де!? Тут ніхто не вірить і не повірить, що ось так все просто відбулось!
Чому ці люди повинні гинути і страждати через злочинні прорахунки в організації оборони, в тому числі і протиповітряної! Якщо не справляєтесь, то майте мужність про це заявити на весь світ!
Відверто скажіть, треба ракети, патрони, засоби РЕБ, ППО! Інакше русня піде вабанк!
Чого ще чекати треба?!
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17.03.2024 11:10 Ответить
 
 