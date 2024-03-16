За прошлые сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов в Херсонской области: двое раненых, повреждены 6 домов
В течение 15 марта российская армия обстреляла Берислав, Отрадокаменку, Бургунку, Нововоронцовку, Садовое, Антоновку и Херсон. Два человека ранены, есть разрушение
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.
"В минувшие сутки противник обстреливал Берислав, Отрадокаменку, Бургунку, Нововоронцовку, Садовое, Антоновку и город Херсон", - говорится в сообщении.
Как отмечается, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 6 частных домов, учебное заведение, гаражное помещение и автомобиль.
Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.
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