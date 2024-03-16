РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10079 посетителей онлайн
Новости
3 635 46

Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз на фоне войны в Украине

боєприпаси

Из-за российского полномасштабного вторжения в Украину Министерство обороны Финляндии в декабре 2023 года выделило около 24 млн евро на увеличение внутреннего производства боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Yle.

В пятницу, 15 марта, Европейская комиссия объявила получателей гранта ASAP, предназначенного для поддержки европейского производства боеприпасов. Среди получателей финансирования – оборонная промышленность Финляндии.

В декабре Министерство обороны страны уже выделило около 24 млн евро на увеличение внутреннего производства боеприпасов. По словам министра обороны Антти Хакканена, решение Комиссии ЕС о финансировании "соответствует плану, составленному министерством обороны в декабре".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас мы не отправляем никаких войск в Украину, но ничего нельзя исключать в долгосрочной перспективе, - глава МИД Финляндии Валтонен

"По сравнению с довоенным временем отечественное производство боеприпасов уже выросло в пять раз", – сообщил эксперт Минобороны Франс Пелтонен.

Он считает, что принятые сейчас решения ЕС и государства о финансировании удвоят нынешний уровень производства боеприпасов.

Если инвестиции, запланированные на деньги помощи, будут реализованы, в Финляндии будут производить в десять раз больше боеприпасов, чем до начала войны в Украине, отмечается в публикации.

Читайте также: Настоящая солидарность с Украиной – меньше слов, больше боеприпасов, - Туск

Автор: 

боеприпасы (2359) производство (474) Финляндия (982)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Суомі добре знають шо це за чума - россіяне та русские. І помятають.
показать весь комментарий
16.03.2024 10:15
+13
Що за люди,чому б краще дороги не побудувати????
показать весь комментарий
16.03.2024 10:17
+13
Кацапи не люди , а страшні істоти , яких потрібно знищити під корінь 🤬
показать весь комментарий
16.03.2024 10:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суомі добре знають шо це за чума - россіяне та русские. І помятають.
показать весь комментарий
16.03.2024 10:15 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2024 12:28 Ответить
Благодаря таким людям легкая финско советская война вошла кошмаром для совка в историю.Гитлер посмотрев после этого на никчемность СССР,сделал свой выбор
показать весь комментарий
16.03.2024 12:45 Ответить
Ох уж эти любители альтернативной истории. Вы хоть нагуглите почему началась финская война и почему она закончилась.
показать весь комментарий
17.03.2024 18:49 Ответить
Я знаю цього фіна. А ось кацапи забули. Ну його онуки та онучки можуть і повторить тє шо робив їх дідусь.
показать весь комментарий
16.03.2024 12:50 Ответить
Я бував у селі, де він народився і провів юність
показать весь комментарий
16.03.2024 12:50 Ответить
Що за люди,чому б краще дороги не побудувати????
показать весь комментарий
16.03.2024 10:17 Ответить
Так тож не люди.
показать весь комментарий
16.03.2024 11:03 Ответить
Фіни не люди????
показать весь комментарий
16.03.2024 11:06 Ответить
Кацапи не люди. Ааааа, зрозумів ваш сарказм. То я дійсно не в тему.
показать весь комментарий
16.03.2024 11:10 Ответить
Кацапи не люди , а страшні істоти , яких потрібно знищити під корінь 🤬
показать весь комментарий
16.03.2024 10:18 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2024 13:26 Ответить
Фіни - тільки здаються повільними...
Вони швидко надягнуть хакі-
Снарядів нароблять-
Тактику - вироблять-
Згадайте Міка Хаккінена...
показать весь комментарий
16.03.2024 10:22 Ответить
усі ганебні стереотипи щодо націй-народностей на постсовковому просторі сформовані совєцькою-кацапською імперською політикою:
якщо якийсь народ не получається підкорити силою-підкупом, то починай висміювати будь-що, нехай навіть штучно нав"язуване-вигадане - а дебіли (тупорилі ги-ги шанувальники задронових-пєтросянів-кварталів) вже підтягнуться на організовані владою шабаші-концерти-шоу
показать весь комментарий
16.03.2024 10:34 Ответить
Нема, стереотипи це віддзеркалення реальності чи певних моментів.
показать весь комментарий
16.03.2024 10:46 Ответить
3всі щось ро*****
всі за підтримку України
і всі, *****, разом взяті не можуть виробити не те що більше
а навіть стільки як *****
бо орки виробляють 300к в місяць
а весь світ обісрався при цифрі 1 млн на рік
тобто по 80 к в місяць
і хтось скаже мені що вони реально хочуть дати снаряди??
Петер Павел захотів, знайшов
остальні не хочуть, не знаходять....
захотіли надати хаймарс та петріот, дали
не захотіли дати таурус, не дають
що тут не зрозумілого???
фінам респект, але є докуя але...
показать весь комментарий
16.03.2024 11:12 Ответить
Европа не чекала війни...
Хоч і розвідка повідомляла...

Газ та нафту качала-
Зброю постачала *****...

Та що там... і штани знімала-
показать весь комментарий
16.03.2024 11:52 Ответить
Скільки тої Фінляндіх, а роблять снаряди усе більше і більше. А ДЕ Ж НАШІ?
показать весь комментарий
16.03.2024 12:01 Ответить
і у нас вони є та випускаються
але навіть на вже готові треба відкрити офшор
організувати фірму прокладку
домовитись кому скільки має бути з цього бабла
як частину з них вкрасти щоб потім через туж прокладку ще раз купити
а треба щоб ***** не сварилося
показать весь комментарий
16.03.2024 12:10 Ответить
краще Simo Häyhä бо все ж таки Міка цивільний та не унікальний
показать весь комментарий
16.03.2024 11:47 Ответить
Колись писав про нього...
----------------------------------
Фіни - бачать зміни...
Спокійно, флегматично...
Звісили, - все розклали по поличкам...
Міни! В смузі приграничній!
Як в часи Монергейма...
Снайпер під кожним деревом...
З холодним поглядом
Через приціл - чекає рашистських тіл...
показать весь комментарий
16.03.2024 12:21 Ответить
Со всем уважением, этого даже на день войны не хватит.
показать весь комментарий
16.03.2024 10:25 Ответить
Фінам?
показать весь комментарий
16.03.2024 11:04 Ответить
У них до війни ще пів-року є. Ось вони й готуються (на відміну від нашої влади в 2021-му)
показать весь комментарий
16.03.2024 10:28 Ответить
Повномасштабная война,сдача юга-это результат по приколу от 73% тупых *******
показать весь комментарий
16.03.2024 10:37 Ответить
Гадав, що вони почнуть це робити ше у квітні-травні-червні 22-го, але чомусь виробники такої продукції не поспішають отримувати прибутки. Маю на увазі не тільки Суомі.
показать весь комментарий
16.03.2024 10:28 Ответить
робили 1 в місяць , а стали 5 робити?
показать весь комментарий
16.03.2024 10:40 Ответить
Та ні,60 штук Ф35 красномовно свідчать про те що фіни як завжди наваляють кацапам знатно
показать весь комментарий
16.03.2024 11:08 Ответить
64. Але вони ще не готові.

Коли будуть готові -- сподіваюся, Суомі стане однією з найпотужніших авіаційних сил у Європі.

Сухопутні війська теж, думаю, трохи підтягнуть.
показать весь комментарий
16.03.2024 12:30 Ответить
Ну що можна порадіти та позаздрити фінам.
показать весь комментарий
16.03.2024 10:46 Ответить
Так, згоден.
А у нас то ліліард дерев то міліон дронів, на словах. А по справам - міліарди долярів у вовіних та беніних офшорах.
показать весь комментарий
16.03.2024 11:06 Ответить
Умеров вже помчався у Фінляндію ? Просити ці снаряди та платити за подвоєння виробництва ? АГА, чекайте цього дЄрмаківського блазня у ... лазні з дЄрмаком та топ-негідниками. 🤣 Отже назбиралось ухилянтів та ледацюг - цілий ОПіс.
показать весь комментарий
16.03.2024 11:15 Ответить
Рейнметал обіцяє виробництво снарядів в Україні аж ... через 15 місяців. А наш Брехун з небритою пикою та штанцях кольору хакі вже оголосив, що завтра вже всЬо ОК. Снаряди вже на фронті. Як і мільйон дронів! 2 000 тисячі від Порошенко перетворяться, ПРЕВРАЩАЮТСЯ .... ПРЕВРАЩАЮТСЯ, в зеленСКУ піаркомпанію в його рейтингу. Зрадник і СКОТИНА !
показать весь комментарий
16.03.2024 11:20 Ответить
умєроПУККІ пойхав до ЙОЛЛАПУККІ.
показать весь комментарий
16.03.2024 14:09 Ответить
України збільшила виробництва потужних гундосиків у 10 разів!
так що фіни - то ні про що....
кожен вечір чекаю на доповідь найшашличнішого верховного головкома
показать весь комментарий
16.03.2024 11:19 Ответить
ви не маєте віри у верховного? шо за зрада?))) він відповідально, кожен день, доповідає народу україни про перемоги. а ви тут його паплюжите...
показать весь комментарий
16.03.2024 11:36 Ответить
А зеля во сколько раз увеличил ?
показать весь комментарий
16.03.2024 11:32 Ответить
цікаво в цифрах...якщо з 10шт до 50шт то таке, а якщо зі 100к до 500к то вже інше
показать весь комментарий
16.03.2024 11:48 Ответить
То Ви про ціфіри *******?
Так вони дуже цікаві, десь на пожиттєве, звісно якщо воно доживе.
показать весь комментарий
16.03.2024 14:07 Ответить
От люди як люди - все бачать, готуються. І які суки обрали отого дегенерата-наркомана - хтось пам'ятає - шляхи, шляхи...
показать весь комментарий
16.03.2024 12:06 Ответить
Тю, а зебіл запиляє відосик та приб'є вкраїнчиків своєю харизмою...
показать весь комментарий
16.03.2024 12:09 Ответить
молодцы!готовность к нападению рашки на оценку 5!
показать весь комментарий
16.03.2024 13:24 Ответить
То як в реальності справи з ************ в країні зєБЛЬОВИХ лохів?
Мільярд 🌴 вже виріс, мильйон ДРОНІВ вже відлітав, а де ракети, спаляди і патрони українського виробництва, *****????


Чюйка каже, що буде *зєльоная гнілая тряпка* висіти на гілляці, та без усякої судової тяганини.
показать весь комментарий
16.03.2024 14:05 Ответить
Та оно когда в мозгах одни мозги, дело быстро делается, а у финнов тем более.
показать весь комментарий
16.03.2024 14:49 Ответить
Фінляндія, з огляду на все, https://defence-ua.com/people_and_company/finljandija_rozgortaje_virobnitstvo_vojennogo_chasu_j_virobljaje_zbroju_u_tsivilnih_majsternjah_poki_u_testovomu_rezhimi-14299.html реалізувала те, що здавалось могло бути лише у країні типу СРСР на папері. Коли існують резервні виробничі лінії, стратегічні запаси сировини, а у випадку великої війни незадіяне безпосередньо в ній населення йде "точити снаряди".
Але дуже схоже, що фіни зробили все це, але за умов ринкової економіки та скорочень оборонних бюджетів
показать весь комментарий
16.03.2024 22:07 Ответить
 
 