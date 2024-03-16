Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз на фоне войны в Украине
Из-за российского полномасштабного вторжения в Украину Министерство обороны Финляндии в декабре 2023 года выделило около 24 млн евро на увеличение внутреннего производства боеприпасов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Yle.
В пятницу, 15 марта, Европейская комиссия объявила получателей гранта ASAP, предназначенного для поддержки европейского производства боеприпасов. Среди получателей финансирования – оборонная промышленность Финляндии.
В декабре Министерство обороны страны уже выделило около 24 млн евро на увеличение внутреннего производства боеприпасов. По словам министра обороны Антти Хакканена, решение Комиссии ЕС о финансировании "соответствует плану, составленному министерством обороны в декабре".
"По сравнению с довоенным временем отечественное производство боеприпасов уже выросло в пять раз", – сообщил эксперт Минобороны Франс Пелтонен.
Он считает, что принятые сейчас решения ЕС и государства о финансировании удвоят нынешний уровень производства боеприпасов.
Если инвестиции, запланированные на деньги помощи, будут реализованы, в Финляндии будут производить в десять раз больше боеприпасов, чем до начала войны в Украине, отмечается в публикации.
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Вони швидко надягнуть хакі-
Снарядів нароблять-
Тактику - вироблять-
Згадайте Міка Хаккінена...
якщо якийсь народ не получається підкорити силою-підкупом, то починай висміювати будь-що, нехай навіть штучно нав"язуване-вигадане - а дебіли (тупорилі ги-ги шанувальники задронових-пєтросянів-кварталів) вже підтягнуться на організовані владою шабаші-концерти-шоу
всі за підтримку України
і всі, *****, разом взяті не можуть виробити не те що більше
а навіть стільки як *****
бо орки виробляють 300к в місяць
а весь світ обісрався при цифрі 1 млн на рік
тобто по 80 к в місяць
і хтось скаже мені що вони реально хочуть дати снаряди??
Петер Павел захотів, знайшов
остальні не хочуть, не знаходять....
захотіли надати хаймарс та петріот, дали
не захотіли дати таурус, не дають
що тут не зрозумілого???
фінам респект, але є докуя але...
Хоч і розвідка повідомляла...
Газ та нафту качала-
Зброю постачала *****...
Та що там... і штани знімала-
але навіть на вже готові треба відкрити офшор
організувати фірму прокладку
домовитись кому скільки має бути з цього бабла
як частину з них вкрасти щоб потім через туж прокладку ще раз купити
а треба щоб ***** не сварилося
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Фіни - бачать зміни...
Спокійно, флегматично...
Звісили, - все розклали по поличкам...
Міни! В смузі приграничній!
Як в часи Монергейма...
Снайпер під кожним деревом...
З холодним поглядом
Через приціл - чекає рашистських тіл...
Коли будуть готові -- сподіваюся, Суомі стане однією з найпотужніших авіаційних сил у Європі.
Сухопутні війська теж, думаю, трохи підтягнуть.
А у нас то ліліард дерев то міліон дронів, на словах. А по справам - міліарди долярів у вовіних та беніних офшорах.
так що фіни - то ні про що....
кожен вечір чекаю на доповідь найшашличнішого верховного головкома
Так вони дуже цікаві, десь на пожиттєве, звісно якщо воно доживе.
измою...
Мільярд 🌴 вже виріс, мильйон ДРОНІВ вже відлітав, а де ракети, спаляди і патрони українського виробництва, *****????
Чюйка каже, що буде *зєльоная гнілая тряпка* висіти на гілляці, та без усякої судової тяганини.
Але дуже схоже, що фіни зробили все це, але за умов ринкової економіки та скорочень оборонних бюджетів