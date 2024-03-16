Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз на фоне войны в Украине

Из-за российского полномасштабного вторжения в Украину Министерство обороны Финляндии в декабре 2023 года выделило около 24 млн евро на увеличение внутреннего производства боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Yle.

В пятницу, 15 марта, Европейская комиссия объявила получателей гранта ASAP, предназначенного для поддержки европейского производства боеприпасов. Среди получателей финансирования – оборонная промышленность Финляндии.

В декабре Министерство обороны страны уже выделило около 24 млн евро на увеличение внутреннего производства боеприпасов. По словам министра обороны Антти Хакканена, решение Комиссии ЕС о финансировании "соответствует плану, составленному министерством обороны в декабре".

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"По сравнению с довоенным временем отечественное производство боеприпасов уже выросло в пять раз", – сообщил эксперт Минобороны Франс Пелтонен.

Он считает, что принятые сейчас решения ЕС и государства о финансировании удвоят нынешний уровень производства боеприпасов.

Если инвестиции, запланированные на деньги помощи, будут реализованы, в Финляндии будут производить в десять раз больше боеприпасов, чем до начала войны в Украине, отмечается в публикации.

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