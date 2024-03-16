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Новости
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Германия получила данные о возможности нападения России на страны НАТО с 2026 года, - Business Insider

росія

Спецслужбы Германии подготовили для правительства анализ военной угрозы со стороны России, который прогнозирует, что "с 2026 года" она может напасть на территорию стран-членов Североатлантического Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом узнал портал Business Insider.

Согласно анализу спецслужб Германии, Россия готовится к масштабному конфликту с Западом, на что указывает реорганизация российской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны, а также наращивание российского производства вооружений.

Последнее может привести к тому, что Россия удвоит свою военную мощь в течение следующих пяти лет по сравнению с сегодняшним днем, особенно в области обычных вооружений, говорится в секретном отчете.

"Уже нельзя исключать", что Россия нападет по крайней мере на часть территории НАТО "с 2026 года", например в странах Балтии или Финляндии, цитирует отчет Business Insider. Он отмечает, что немецкие службы до сих пор не делали таких конкретных заявлений публично.

По информации Business Insider, в штаб-квартире НАТО также разделяют беспокойство относительно роста военной мощи России и дальнейшей конфронтации, но считают, что это не обязательно должно привести к войне.

Читайте также: Члены НАТО говорят об очень вероятном нападении России на одного из них, - Bloomberg о конференции безопасности в Мюнхене

В частности, издание цитирует оценку американских спецслужб, которые "в среднесрочной перспективе" не видят опасности нападения России на НАТО и считают, что российским вооруженным силам понадобится еще от пяти до восьми лет, чтобы восстановить военную мощь, которую они имели до вторжения в Украину.

Напомним, в течение последних недель ряд европейских стран НАТО уже предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем. К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

На этом фоне Бундесвер впервые с конца холодной войны разрабатывает новый комплексный оперативный план обороны, который учитывает уроки полномасштабной российской агрессии против Украины.

Автор: 

Германия (7063) нападение (2229) НАТО (10057) россия (96095)


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Топ комментарии
+28
Хай ЄС допомагає економіці параші більше. Може швидше нападуть.
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16.03.2024 11:36
+21
они Украине по жизни должны, мы несем потери
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16.03.2024 11:33
+20
Я би почав з вибора Кучми замість Чорновіла.
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16.03.2024 12:02
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Правила форума Совет форумчан
они Украине по жизни должны, мы несем потери
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16.03.2024 11:33 Ответить
де та труба звідки тече лайно на кшалт тебе, засмічуюючи інформпростір?
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16.03.2024 11:42 Ответить
Зараз набіжать цапоботи, стверджуючи що путін був вимушений напасти, бо Зеленський його спровокував, і в усьому винен він
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16.03.2024 11:36 Ответить
РФ повинна була напасти не на Україну, а на НАТО, і готувалася саме до такої війни. Але в 2021-му путін поміняв свої плани, бо Найвеличніший настільки розвалив державне управління, армію і контррозвідку, що Україна здавалася "легкою здобиччю". Якби не Зе, то ми би зараз сиділи з попкорном і спостерігали б, як НАТО розчленовую розгромлену кацапщину на 5-10 невеликих країн
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16.03.2024 12:04 Ответить
Звідки ідея,що кацапи мали напасти на НАТО? Придністров'я,Крим,Донбас,проросійський уряд,знищення нашого ВПО з моменту набуття незалежності,говорять лише про те,що кацапи давно мали плани знищити саме Україну,а потім може і піти на НАТО,включивши у війська переможених українців. Тож ніякого попкорну нам не світило.
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16.03.2024 12:57 Ответить
Це ж треба - таку маячню написати.
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16.03.2024 14:15 Ответить
Клуон нівчому не винен. Всі питання до єлєхторату
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16.03.2024 13:17 Ответить
і не тільки цапоботи, а й свої щури і воші теж... про яких говорив ще Степан Андрійович.
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16.03.2024 13:39 Ответить
Потери несем благодаря выбору:шапкокрад Витя,клоун ЗЕ.Чем они должны?Ума не добавят,увы
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16.03.2024 11:46 Ответить
Я би почав з вибора Кучми замість Чорновіла.
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16.03.2024 12:02 Ответить
Згоден з Вами на 100%
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16.03.2024 12:07 Ответить
А я - ще з кравчука.
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16.03.2024 14:17 Ответить
Та ні, прі том совке у головах кравчук це була неізбежність, а от потім був вібір.
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16.03.2024 15:02 Ответить
шо, так швидко нападуть ?

хто б міг подумати?

шольц не качай лодку!
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16.03.2024 12:49 Ответить
Хай ЄС допомагає економіці параші більше. Може швидше нападуть.
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16.03.2024 11:36 Ответить
Тільки Оманським «інвесторам» про це не кажіть, бо вони потікають з України!
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16.03.2024 11:37 Ответить
Отличная новость в том числе и для нас,поймут не многие
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16.03.2024 11:37 Ответить
Реалісти зрозуміють, а дебіли "гуманісти" ні.
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16.03.2024 11:45 Ответить
Наприклад, придумали, щоб нам зброю не давати, бо самим треба. Це *отлічная новость*? Ніхто не знає, що там у кого в голові. А заява ні про що.
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16.03.2024 14:25 Ответить
ОНИ НА НИХ будут нападать, когда закончат с нами. Что тут отличного?
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16.03.2024 21:42 Ответить
перше та найголовніше завдання обрізати(!) фінансові можливості кацапії! Не притиснути, не обмежити, а обрізати нах! Оголосити державою терористом це перше що треба зробити з усіма похідними наслідками! Але...світом править капітал...
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16.03.2024 11:45 Ответить
Пан капітан очевидність . Ще розкажи як це зробити?
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16.03.2024 12:32 Ответить
Про Рейгана щось чув?
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16.03.2024 14:19 Ответить
А ти чув, що у сусіда корова отелилась ?
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16.03.2024 14:30 Ответить
Ні,бо в ного немає корови. Так що парашу можна завалити за рік, але бажання ні в кого немає.
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16.03.2024 14:34 Ответить
Уважно слухаємо " розвалювателя параші", як саме "розвалювати" .
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16.03.2024 14:37 Ответить
Тратити на дураків час я не збираюсь. Учи історію.
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16.03.2024 14:47 Ответить
Тобто крім болтовні, тобі нічого в голову не приходить?
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16.03.2024 14:48 Ответить
Так а чєво ждьом-с, гаспада єврапєйци? Гатовіс галландскіє флагі і разварачіваєм їх ввєрх нагамі. Будєм встрєчать асвабадітєлєй!
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16.03.2024 11:45 Ответить
Лапотні скрепні поносці( скрепоносці) З Украною нічого зробити не можуть, тому що ЗСУ дрючать кацапів, як старе відро, а тут на Німеччину, яка в НАТО. Це мені нагадуе байку Слон і моська (кацапська). Дурні кацапи думають, що Европа їх боїться.
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16.03.2024 11:45 Ответить
1000 ф-35 проти 400 сцу 34-35 і т.д.
я думаю шо Ізраїль би сказав - Давайте поміняємось, бо у нас 2000 танків всього на всього проти аж 20000 бойовиків з калашами, страхіття, важко, а Європі то полегше буде.
самі вигодували дикунів - тож круто було б щоби зараз напали орки, може хоч фермерів відправлять воювати проти зеків?)
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16.03.2024 11:45 Ответить
Мовою оригіналу:
"Полесов усмехался.

- Как же большевики будут воевать? Чем? Сормовские заводы делают не танки, а барахло. Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один

видный коммунист говорил, что у них, ну как вы думаете, сколько аэропланов?

- Штук двести?

- Двести? Не двести, а тридцать два! А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов."
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16.03.2024 12:32 Ответить
саме тому виродки і озброювали совок з 33-х років?
типу - ми тут заробимо, а воювати будуть ...... не ми, з совками то.
логічно, Ленін був правий про мотузку. і я до речі навіть шкодую що сталін такий дебіл(хавали б зараз чебуреки по 15коп. в Лісабоні )
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16.03.2024 12:38 Ответить
А міг би промовчати, і дехто б і досі вважав тебе не ідіотом
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16.03.2024 13:06 Ответить
шо я не так сказав?
виродки совок озброювали!
я не розумію, де що і як я збрехав? ти певно і сам совок.
тьху!
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16.03.2024 13:34 Ответить
пора починати виганяти русских. особливо тупих ещенарожалок.
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16.03.2024 11:46 Ответить
Щось курять німецькі "спецслужби".
Хіба що на т-54/55, бтр-60 і з пушками д-20...
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16.03.2024 11:48 Ответить
Кацапи м'ясо поженуть, розраховуючи, що десь прорвуться.
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16.03.2024 11:55 Ответить
Сумарно населення лише Німеччини та Польщі -110 млн.
Заіпуться кацапи м'ясом.
Або кацапи роблять ставку на т-54/55, або німецькі спецслужби щось курять.
Тут два путя...
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16.03.2024 12:05 Ответить
не партеся думати про якісь недоліки та переваги одних над іншими
про фізичний напад орків на НАТО, це чисто пісдьож щоб не дати потрібної Укра\ні зброї
тіпа нам теж треба бо ми боїмося...
нато боїться хіба початку ядерної війни
а не армію орків які 24 раза брали Чорнобаївку
і з них 24 рази взяли в рот...
щоб не дати таурус, німці придумали що ********* нападе на германію в 2028-2031роках
щоб не дати ф16 сказали просто, самим треба
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16.03.2024 12:22 Ответить
За китайськоіндійськи нафтоюані/рупії кацапи м'яса накуплять на східних та африканському базарах.
Та й п'ята колона під прапором "на Бєрлін" давно готова.
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16.03.2024 12:35 Ответить
якби дикі кацапські орди напали на Європу в 2022-му році, то половина населення Німеччини втекла б в Іспанію або в південну Америку,

a інша половина б покірно працювала на московитів як ндр свого часу...так казали мої німецькі знайомі, які "розбираються" в психології плебсу
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16.03.2024 13:11 Ответить
У них 30-50 мільонів м'яса, в тому числі приблизно 5 мільонів нині українських громадян, які живуть по принципу "Нехай руські приходять і завойовують нас, а я не піду в окопи ніколи"
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16.03.2024 12:10 Ответить
Не знаю що курять німецьки спецслужби. Але німкені масово міняють зелені презервативи з напівмісяцем на червоні з зірочками. Генетична Пам'ять.
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16.03.2024 13:52 Ответить
Биите на упередження
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16.03.2024 11:52 Ответить
там НЕмає кому...бити на -упередження...Черчіллів та Рейганів та Джонсонів стає все меньше....
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16.03.2024 13:14 Ответить
То що, будете очікувати на напад на НАТО чи допоможете зараз знищити кацапську гідру?
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16.03.2024 11:59 Ответить
Та вони як страуси. Засунули голови в пісок і тремтять, очікуючи, що кацапня ззаду пристроїться, замість того, щоб руками України обнулити загрозу.
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16.03.2024 18:15 Ответить
"...йдеться у секретному звіті."

Офігенні секрети!!!!
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16.03.2024 12:02 Ответить
Пароль до секретного звіту -1234
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16.03.2024 12:09 Ответить
Ні, 1111.
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16.03.2024 14:26 Ответить
Логіка цих прогнозів зрозуміла. І вона невтішна для нас.
До 2026 року раша знищить нас. Відновиться і піде далі. Тобто мабуть нас вже списали з рахунків.
Особливо на фоні повної нездатності влади аналізувати та робити відповідні кроки. Всі зараз зосереджені на снарядах. Але скоро ми будемо ними кидатися. Бо якщо ремонтують 1 гаубицю м777 розбираючи 8 пошкоджених + можна легко спрогнозувати наші спроможності.
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16.03.2024 12:07 Ответить
Вони, дійсно, нас уже списали, але їх можна зрозуміти, бо з таким державним управлінням, як у нас зараз, війни не виграють
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16.03.2024 12:15 Ответить
Державне управління в нас на прийнятному рівні в порівнянні з росією. Війну не можна виграти з таким ресурсами.
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16.03.2024 13:49 Ответить
Угу, особливі державники - зелені ******* на чолі з Гундосим Іудою Хєрпідуном. Офігєннє управління.
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16.03.2024 18:17 Ответить
Нас кинув не світ, а 73 % "мудрого наріту" в 2019-му
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16.03.2024 12:17 Ответить
Я б сказала, що нас кинув не тiльки світ, а ще 73 % "мудрого наріту"

в 2019-му
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16.03.2024 18:25 Ответить
Не ний, ніхто нас не брав на свій баланс і не кидав.
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16.03.2024 13:53 Ответить
Тут не треба бути політиком, або військовим експертом.
-Відключіть всю рашиську фінансову систему від цивілізованого світу.
- повне ембарго на купівлю в кацапії нафти, газу, алмазів, міндобрив.
- справжні санкції проти впк кацапії.
- заборона на продаж мордору харчів, електроніки та промислового обладнання.
Вже через рік оркосамки будуть пожирать своїх вилупків!
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16.03.2024 12:16 Ответить
Не санкції на кацапське ВПК,а ракети. Американці давно вмовляли наших закидати американськи ракетами їх ВПК. Ось нарешті здійснилось. І привід є,і зброя і наче потроху закидують. Але треба не потроху.
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16.03.2024 13:02 Ответить
Хто кого вмовляв?
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16.03.2024 14:29 Ответить
Ну ви насмішили)Яке ембарго,якщо москалі не матимуть за що готуватися до на паду на тих,що можуть ввести ембарго)Я щось не так зрозумів?)))
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16.03.2024 13:36 Ответить
Такі доповіді далеко не нові. Таке на Заході постійно доповідали на рахунок "совка" для вибивання асигнувань на виробництво озброєнь. Тому декотрим істеричкам "всьо,нас списали і кинули" потрібно заспокоїтися.
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16.03.2024 12:26 Ответить
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16.03.2024 12:29 Ответить
Всі вкладають гроші в зброю тим часом новина зі Львова :
в міськраді відзвітували скільки бруківки відшліфували
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16.03.2024 12:30 Ответить
За знак Z пора садити до вʼязниці

бачила 2 роки тому мамашу - сербку з пацаном і у нього на висках був вибрит знак Z. Ось що сказати про дуру?
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16.03.2024 12:32 Ответить
Зараз такий знак типу молнія і в Україні роблять. Просто звичка,раніше було модно. Буквально вчора парикмахеру пояснила,що не треба дітям робити те,що намальовано на кацапських танках,вона задумалась(!!!)
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16.03.2024 13:04 Ответить
Х_ло, хто завгодно, але не суіцидник.
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16.03.2024 12:35 Ответить
Штаб-квартира НАТО - хто ті аналітики? Прізвища та з яких країн ? Можливо, на США та Туреччину і не нападуть. А Європа реально під загрозою. Вірю німцям
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16.03.2024 13:01 Ответить
А як вiдреагують США та Туреччина на прохання допомогти,
ми вже побачили "мощЮ" та еднiсть НАТО...
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16.03.2024 18:30 Ответить
Євросоюз виділив Україні "безпрецендентну" допомогу в 50 млрд доларів... ще й розбив її на 4 роки. Водночас, ЄС витрачає на НАТО (без внеску США) 400 млрд доларів на рік. Окрiм того, з цих 50 млрд приблизно половина - це гроші з російських заморожених активів.
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16.03.2024 13:22 Ответить
А чем они будут воевать. Если западные СМИ пишут что у них остались одни гольф-кары и "танки похожие на Т-62".
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16.03.2024 13:30 Ответить
Все це так.І що? Робіть щось.
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16.03.2024 13:34 Ответить
"що подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років порівняно із сьогоднішнім днем, особливо в галузі звичайних озброєнь, йдеться у секретному звіті. "

Якась маячня. Яка військова міць? Який напад на НАТО? Які 5 років? Німецькі спецслужби, схоже, не читають коментарі на Цензорі. Тут всі коментатори точно знають, що максимум через рік економіка рашки загнеться і рашка розвалиться.
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16.03.2024 13:40 Ответить
Якось все так просто...
Цей аналіз не ґрунтується не лише на якійсь розвідувальній інформації, але і на економіці та здоровому глузді.
Питання не в тому, щоб завоювати, питання як це утримати, як керувати та і взагалі що з цим робити. Древній Рим розширювався доволі стрімко, а потім...
Путін, вірніше його аналітики, не такі вже і дурні. І вони прекрасно розуміють, що відкушувати можна тільки те, що зможеш проковтнути...
Мрія Путіна (а на його вік цього вистачить для власного авторитету) просто "тупо" відновити СРСР в межах тих кордонів які існували, а вже потім... може...
А цю істерику підігріває західний ВПК, бо гроші, шалені гроші звалилися їм на голови коли вони вже і не очікували.
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16.03.2024 13:50 Ответить
Звісно росія не має можливостей в найближчі роки нападати на країни нато, але подібні історії нам на користь.
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16.03.2024 13:55 Ответить
"...у штаб-квартирі НАТО також поділяють занепокоєння." Занепокоєння? Так-так. Все це ми вже чули і бачили. Все це можливо зупинити вже сьогодні. Заморозити усі москальськи активи на теріторії Європи, припинити усі торгівельні операції, повна ізоляція країни-агресора. Але ж дешеві енергоносії, товарообіг, гра у демократію. Тому занепокоєння, здивування, непорозуміння. Готуй Європа унітази та стіралки.
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16.03.2024 13:54 Ответить
До 2026 року може вже й кацапстану не бути, а вони ще розглядають яксь таку можливість за стільки часу!
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16.03.2024 15:49 Ответить
Тобто від 5 до 8 років тільки на відновлення, слабко віриться, що кацапня наважиться напасти на НАТО без прямої допомоги Китаю: зброєю і солдатами.
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16.03.2024 16:27 Ответить
в 1918 році в складі красной армії воювали китайські батальйони (добровольці), махновці їх в полон не брали

що заважає 100 років потому знов набрати китайські батальйони добровольців з їхньою власною зброєю ?

навіщо це китаю ? та та ж сама причина що і в росії : економіка хитається, багато безробітних

а в китаю є ще одна причина : тепер це єдина країна яка "може інтернаціонально допомогти пригнобленим пролетаріям Заходу установити торжество комунізму-маоїзму в Європі"
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16.03.2024 17:28 Ответить
не розумію, захід тупий чи придурюється, зараз є шанс дати україни всю далекобійну зброю і зробити і заводів і електростанцій рашки брухт
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16.03.2024 18:00 Ответить
Пора бы о своей военной мощи думать, а не только рашкинскую просчитывать... Но то такое, крик в пустоту.
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16.03.2024 18:30 Ответить
 
 