Германия получила данные о возможности нападения России на страны НАТО с 2026 года, - Business Insider
Спецслужбы Германии подготовили для правительства анализ военной угрозы со стороны России, который прогнозирует, что "с 2026 года" она может напасть на территорию стран-членов Североатлантического Альянса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом узнал портал Business Insider.
Согласно анализу спецслужб Германии, Россия готовится к масштабному конфликту с Западом, на что указывает реорганизация российской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны, а также наращивание российского производства вооружений.
Последнее может привести к тому, что Россия удвоит свою военную мощь в течение следующих пяти лет по сравнению с сегодняшним днем, особенно в области обычных вооружений, говорится в секретном отчете.
"Уже нельзя исключать", что Россия нападет по крайней мере на часть территории НАТО "с 2026 года", например в странах Балтии или Финляндии, цитирует отчет Business Insider. Он отмечает, что немецкие службы до сих пор не делали таких конкретных заявлений публично.
По информации Business Insider, в штаб-квартире НАТО также разделяют беспокойство относительно роста военной мощи России и дальнейшей конфронтации, но считают, что это не обязательно должно привести к войне.
В частности, издание цитирует оценку американских спецслужб, которые "в среднесрочной перспективе" не видят опасности нападения России на НАТО и считают, что российским вооруженным силам понадобится еще от пяти до восьми лет, чтобы восстановить военную мощь, которую они имели до вторжения в Украину.
Напомним, в течение последних недель ряд европейских стран НАТО уже предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем. К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.
На этом фоне Бундесвер впервые с конца холодной войны разрабатывает новый комплексный оперативный план обороны, который учитывает уроки полномасштабной российской агрессии против Украины.
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хто б міг подумати?
шольц не качай лодку!
я думаю шо Ізраїль би сказав - Давайте поміняємось, бо у нас 2000 танків всього на всього проти аж 20000 бойовиків з калашами, страхіття, важко, а Європі то полегше буде.
самі вигодували дикунів - тож круто було б щоби зараз напали орки, може хоч фермерів відправлять воювати проти зеків?)
"Полесов усмехался.
- Как же большевики будут воевать? Чем? Сормовские заводы делают не танки, а барахло. Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один
видный коммунист говорил, что у них, ну как вы думаете, сколько аэропланов?
- Штук двести?
- Двести? Не двести, а тридцать два! А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов."
типу - ми тут заробимо, а воювати будуть ...... не ми, з совками то.
логічно, Ленін був правий про мотузку. і я до речі навіть шкодую що сталін такий дебіл(хавали б зараз чебуреки по 15коп. в Лісабоні )
виродки совок озброювали!
я не розумію, де що і як я збрехав? ти певно і сам совок.
тьху!
Хіба що на т-54/55, бтр-60 і з пушками д-20...
Заіпуться кацапи м'ясом.
Або кацапи роблять ставку на т-54/55, або німецькі спецслужби щось курять.
Тут два путя...
про фізичний напад орків на НАТО, це чисто пісдьож щоб не дати потрібної Укра\ні зброї
тіпа нам теж треба бо ми боїмося...
нато боїться хіба початку ядерної війни
а не армію орків які 24 раза брали Чорнобаївку
і з них 24 рази взяли в рот...
щоб не дати таурус, німці придумали що ********* нападе на германію в 2028-2031роках
щоб не дати ф16 сказали просто, самим треба
Та й п'ята колона під прапором "на Бєрлін" давно готова.
a інша половина б покірно працювала на московитів як ндр свого часу...так казали мої німецькі знайомі, які "розбираються" в психології плебсу
Офігенні секрети!!!!
До 2026 року раша знищить нас. Відновиться і піде далі. Тобто мабуть нас вже списали з рахунків.
Особливо на фоні повної нездатності влади аналізувати та робити відповідні кроки. Всі зараз зосереджені на снарядах. Але скоро ми будемо ними кидатися. Бо якщо ремонтують 1 гаубицю м777 розбираючи 8 пошкоджених + можна легко спрогнозувати наші спроможності.
в 2019-му
-Відключіть всю рашиську фінансову систему від цивілізованого світу.
- повне ембарго на купівлю в кацапії нафти, газу, алмазів, міндобрив.
- справжні санкції проти впк кацапії.
- заборона на продаж мордору харчів, електроніки та промислового обладнання.
Вже через рік оркосамки будуть пожирать своїх вилупків!
в міськраді відзвітували скільки бруківки відшліфували
бачила 2 роки тому мамашу - сербку з пацаном і у нього на висках був вибрит знак Z. Ось що сказати про дуру?
ми вже побачили "мощЮ" та еднiсть НАТО...
Якась маячня. Яка військова міць? Який напад на НАТО? Які 5 років? Німецькі спецслужби, схоже, не читають коментарі на Цензорі. Тут всі коментатори точно знають, що максимум через рік економіка рашки загнеться і рашка розвалиться.
Цей аналіз не ґрунтується не лише на якійсь розвідувальній інформації, але і на економіці та здоровому глузді.
Питання не в тому, щоб завоювати, питання як це утримати, як керувати та і взагалі що з цим робити. Древній Рим розширювався доволі стрімко, а потім...
Путін, вірніше його аналітики, не такі вже і дурні. І вони прекрасно розуміють, що відкушувати можна тільки те, що зможеш проковтнути...
Мрія Путіна (а на його вік цього вистачить для власного авторитету) просто "тупо" відновити СРСР в межах тих кордонів які існували, а вже потім... може...
А цю істерику підігріває західний ВПК, бо гроші, шалені гроші звалилися їм на голови коли вони вже і не очікували.
що заважає 100 років потому знов набрати китайські батальйони добровольців з їхньою власною зброєю ?
навіщо це китаю ? та та ж сама причина що і в росії : економіка хитається, багато безробітних
а в китаю є ще одна причина : тепер це єдина країна яка "може інтернаціонально допомогти пригнобленим пролетаріям Заходу установити торжество комунізму-маоїзму в Європі"