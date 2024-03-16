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Генсек ООН Гутерриш осудил российские "выборы" на временно оккупированной территории Украины

гуттереш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает попытки РФ провести так называемые выборы президента РФ на временно оккупированной территории Украины.

Об этом заявил спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам Дюжаррика, Гутерриш напомнил, что попытка незаконной аннексии регионов Украины не имеет никакой юридической силы согласно международному праву.

"Организация Объединенных Наций остается непреклонно преданной суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попытки России провести президентские выборы на оккупированных территориях Украины неприемлемы, - заместитель генсека ООН Дикарло

Автор: 

выборы (24756) россия (96095) Гутерриш Антониу (339)


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Топ комментарии
+10
Навіть не читав стурбованість гандона. Просто не про що.
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16.03.2024 11:46
+8
була тільки

1) велика занепокоєність,
2) серйозна занепокоєність,
3) крайня стурбованість.
4) сильно стурбовані.
5)глибоко занепокоєні.
6)рішуче засуджуємо.
7)потужно підтримуємо.
8)непохитна сильна стурбованість...


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16.03.2024 12:31
+6
Що цей підпуйловець розродився очевидностями? Зарплату ФСБ затримало?
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16.03.2024 11:55
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Навіть не читав стурбованість гандона. Просто не про що.
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16.03.2024 11:46 Ответить
Що цей підпуйловець розродився очевидностями? Зарплату ФСБ затримало?
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16.03.2024 11:55 Ответить
була тільки

1) велика занепокоєність,
2) серйозна занепокоєність,
3) крайня стурбованість.
4) сильно стурбовані.
5)глибоко занепокоєні.
6)рішуче засуджуємо.
7)потужно підтримуємо.
8)непохитна сильна стурбованість...


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16.03.2024 12:31 Ответить
Антошка! За законами дерьмократії судити може лише суд, а ти висловлюй занепокоєння.
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16.03.2024 11:47 Ответить
А на самому мордорі значить признає. І буде ручкатись та засилати опричників з оони до ***** лігітімнАгА?
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16.03.2024 11:50 Ответить
Так оце для цього створювали ООН? Для засудження? А чи не занадто коштовне це засудження?
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16.03.2024 11:51 Ответить
У Х*йла видать фінанси пают романси раз цей ООНівський хабарник почав говорити щось приблизно схоже на істину.
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16.03.2024 11:51 Ответить
Засудив тихенько за домашнею вечерею
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16.03.2024 11:55 Ответить
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16.03.2024 11:55 Ответить
І що? Які будуть дії?
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16.03.2024 11:59 Ответить
Часом, не брат обрана? Щось дуже схожі
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16.03.2024 12:00 Ответить
Нхя собі! Оце так поворот! Взяв і "засудив"!😀
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16.03.2024 12:01 Ответить
А поставити питання щоб вигнати мордор з усіх європейських інституцій слабо?
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16.03.2024 12:02 Ответить
Шо это он расхрабрился? Дерзкий.
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16.03.2024 12:03 Ответить
Хоть скривився, як не заплакав!
Занепокоєний торгаш з ООН, життям Людей!
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16.03.2024 12:10 Ответить
Вже не сам Гуталін висловлює стурбованість а йього речник. Цікаво коли країна Гутейреша стала членом ООН?
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16.03.2024 12:11 Ответить
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16.03.2024 12:13 Ответить
Так засудив що аж самому лячно стало, послав замість себе речника відповідати.
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16.03.2024 12:17 Ответить
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16.03.2024 12:21 Ответить
Ай-ай-ай! Ой-ой-ой! Ну-ну-ну! Еле-ле!
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16.03.2024 12:39 Ответить
Утіпуті.

І ніжкою притопнув.
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16.03.2024 12:44 Ответить
А як же "одобрямс", пане Гуттереш? Не заплатили, чи що?
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16.03.2024 13:35 Ответить
Це він заявив на словах,а де резолюція ООН?
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16.03.2024 14:03 Ответить
Что то наш жеребеночек разоржался!
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16.03.2024 14:46 Ответить
 
 