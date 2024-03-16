Генсек ООН Гутерриш осудил российские "выборы" на временно оккупированной территории Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает попытки РФ провести так называемые выборы президента РФ на временно оккупированной территории Украины.

Об этом заявил спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам Дюжаррика, Гутерриш напомнил, что попытка незаконной аннексии регионов Украины не имеет никакой юридической силы согласно международному праву.

"Организация Объединенных Наций остается непреклонно преданной суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи", - говорится в заявлении.

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