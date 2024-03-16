Количество погибших в результате ракетного удара по Одессе возросло до 21: в больнице скончался спасатель ГСЧС

Число погибших в Одессе в результате российского ракетного удара 15 марта возросло до 21. Утром 16 марта в больнице скончался раненый накануне спасатель ГСЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко

"Сегодня в больнице от тяжелого ранения погиб еще один работник ГСЧС, еще одна жертва вчерашнего российского удара по Одессе", – написал Клименко.

Таким образом, число погибших от удара по Одессе 15 марта возросло до 21.

"Еще более 70 человек получили ранения, есть "тяжелые", — добавил министр внутренних дел Украины.

На фейсбук-странице ГСЧС Украины сообщили:

"Сегодня в больнице скончался одесский спасатель — 39-летний пожарный водитель - Виталий АЛИМОВ, который вчера получил тяжелые травмы во время выполнения служебных обязанностей, в результате повторного ракетного удара".

В ГСЧС выразили соболезнования родным и близким.

Удар РФ по Одессе 15 марта

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 20 погибших и 73 раненых. Среди погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.

В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона НПУ "Цунами" Александр Гостищев.

В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.

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