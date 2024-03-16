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Новости Война
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Количество погибших в результате ракетного удара по Одессе возросло до 21: в больнице скончался спасатель ГСЧС

одеса

Число погибших в Одессе в результате российского ракетного удара 15 марта возросло до 21. Утром 16 марта в больнице скончался раненый накануне спасатель ГСЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко

"Сегодня в больнице от тяжелого ранения погиб еще один работник ГСЧС, еще одна жертва вчерашнего российского удара по Одессе", – написал Клименко.

Таким образом, число погибших от удара по Одессе 15 марта возросло до 21.

"Еще более 70 человек получили ранения, есть "тяжелые", — добавил министр внутренних дел Украины.

На фейсбук-странице ГСЧС Украины сообщили:

"Сегодня в больнице скончался одесский спасатель — 39-летний пожарный водитель - Виталий АЛИМОВ, который вчера получил тяжелые травмы во время выполнения служебных обязанностей, в результате повторного ракетного удара".

Одеський рятувальник Віталій Алимов, який загинув унаслідок ракетного удару РФ

В ГСЧС выразили соболезнования родным и близким.

Удар РФ по Одессе 15 марта

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 20 погибших и 73 раненых. Среди погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.

В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона НПУ "Цунами" Александр Гостищев.

В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.

Читайте также: Еврокомиссия о ракетном ударе РФ по Одессе: "Еще одно свидетельство варварской природы путинской агрессии"

Автор: 

Одесса (7918) жертвы (2092)


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Топ комментарии
+29
Еще бы узнать имя высокопоставленного крота, который наводит пи@аров в последнее время. Слишком много стало в последнее время "странных" и точных прилетов.
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16.03.2024 11:51
+21
І дуже багато підорів серед простих ждунів та тих хто на смертях хоче від кацапів бабла пА льогкаму срубіть. На жаль і в Одесі, як і по всій Україні таких гнид багато...
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16.03.2024 11:53
+16
Єрмак, Зеленский, Татаров... вони
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16.03.2024 11:53
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Еще бы узнать имя высокопоставленного крота, который наводит пи@аров в последнее время. Слишком много стало в последнее время "странных" и точных прилетов.
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16.03.2024 11:51 Ответить
СБУ Одеської області зайнято співбесідами з виїзджаючими за кордон
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16.03.2024 11:53 Ответить
із цим ? ізвєсний "шпійон" .....

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16.03.2024 12:27 Ответить
Єрмак, Зеленский, Татаров... вони
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16.03.2024 11:53 Ответить
І дуже багато підорів серед простих ждунів та тих хто на смертях хоче від кацапів бабла пА льогкаму срубіть. На жаль і в Одесі, як і по всій Україні таких гнид багато...
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16.03.2024 11:53 Ответить
ну предатели были всегда и везде,в любых войнах без этого никак
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16.03.2024 11:58 Ответить
Коли буде справедливе покарання, тоді їх різко поменшає
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16.03.2024 12:01 Ответить
И Тендровский маяк тоже ждуны? И Пэтриоты, и вертушки, которые ждали, тоже ждуны? Слишком осведомленные ждуны выходят.
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16.03.2024 12:22 Ответить
А чого ти дивуєшся? Люди ж живуть повсюди. Їздять на дачі, ходять в ліс, провідують родичів у віддалених населених пунктах. Ми ж не мордор де в тайгє на сотні кілометрів ні душі.
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16.03.2024 13:18 Ответить
Т.е. люди в гостях узнали про место и времени высадки ССО? Или в гостях узнали про место заправки вертушек? Ну-ну ...
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16.03.2024 18:39 Ответить
А ти думаєш всі ці підараси шо зливають інфу працюють спонтанно? З них збирають інфу, потім їх координують де та коли їм треба бути і т.і. Чи ти думаєш шо якомусь алкашу, не маючи на що опохмелитись, приходить думака, а давай но я зара скину інфу де знаходяться військові і сходу на карту на опохмєл отримаю? Ти мабуть так думаєш?
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16.03.2024 19:07 Ответить
Ну да. Информация о рейде Петриотов, Хаймерсов, отряда ССО или вертушек ведь валяется на дороге Странно только, почему ее до этого не находили? Наверное случайность ...
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16.03.2024 22:18 Ответить
Поруч із місцем прильоту розташовпне кубло мацковськаго сатанату, соупадєніє?
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16.03.2024 12:05 Ответить
Скрупулезно подмечено и в яблочко.
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16.03.2024 12:10 Ответить
Це все з обидвох сторін робиться, щоб "народонасєлєніє" і наше і їхнє легше сприйняло майбутню та неминучу заморозку війни. Жорстокі обстріли наших міст зі значними жертвами і водночас "заворушка" на прикордонних болотах (Білгород, Курськ), плюс їхні палаючі останнім часом НПЗ.
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16.03.2024 12:09 Ответить
Вічна пам'ять. Господи прийми їхні не винні душі та покарай тих хто це зробив.
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16.03.2024 11:55 Ответить
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16.03.2024 11:58 Ответить
Дуже, дуже прикро, що гинуть пересічні люди..
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16.03.2024 11:58 Ответить
а за остальных не прикро7
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16.03.2024 21:40 Ответить
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16.03.2024 12:00 Ответить
Бідні, невинні люди розплачуються життями за тих виродків, що роками кликали рускій мір
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16.03.2024 12:02 Ответить
Не могли реабилитационников рассредоточить по Украине , а не в доме отдыха Одессы, где толком не навели нормальный шорох среди одесской ваты, команды стукачей в пользу кацапов. Потому прицепом и мирные люди гибнут(прицепом).
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16.03.2024 12:09 Ответить
нормально ти гониш...

то шо - солдати не люди?

А по мені солдати більш людяні ніж ждуни, вата і інший мирняк - бо вони ділом довели свою людяність.
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16.03.2024 12:26 Ответить
Перечитайте мой посыл.
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16.03.2024 12:33 Ответить
Для вас 2 раза написал , мол, ПРИЦЕПОМ гибнут и другие люди - мирные. Я, как вы , людей на категории не разделяю, разве что на дураков, которые подставили людей(солдат и цивильных) под ракетный удар. Надеюсь вы меня не троллили.
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16.03.2024 12:46 Ответить
Предатели - это не люди, а перевертнi.
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16.03.2024 12:47 Ответить
1. чого наша влада/дипломатія не збирає засідання ООН, не демонструє на всіх міжнародних платформах, що відбулось в Одесі. щоб зберегти ліцо путіну?

2. де наша контррозвідка, вона взагалі існує? чи путя заборонив?
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16.03.2024 12:16 Ответить
Ціна сидіння СРАТЬєхів на Ставці, очевидна… Зміни керівництва ЗСУ дають криваві результати!!
Це аналогія, як з розмінуванням Півдня України… Проста перестать стрелять, як каже зеленський…
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16.03.2024 12:16 Ответить
Якась паскуда будь воно прокляте навіки навело ті ракети ,тому жодного жалю до колоборантів і любителів "русский мир".
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16.03.2024 12:22 Ответить
Зе, якщо не почнешь скликати Радбез ООН по кожному вбивству цівільних , то йди у відставку
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16.03.2024 12:26 Ответить
А що це дасть крім інформаційної хвилі у ЗМІ?
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16.03.2024 12:29 Ответить
Он и без этого уже созрел. Ко всему, его же никто за язык не тянул сказать , что он идет только на одну каденцию.
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16.03.2024 12:35 Ответить
Співчуваю. Навіть не знаю що тут сказати.
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16.03.2024 12:28 Ответить
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16.03.2024 12:43 Ответить
🙏
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16.03.2024 12:55 Ответить
твари рашистские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в 9 круге ада!!!!
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16.03.2024 13:21 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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16.03.2024 13:22 Ответить
Мацковский сатанат наводит
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16.03.2024 14:19 Ответить
 
 