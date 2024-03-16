Более 50 стран ООН совместно осудили российские выборы на оккупированных территориях Украины: они не имеют никакой юридической силы
Более 50 стран ООН приняли совместное заявление с осуждением попыток РФ провести так называемые "президентские выборы" на оккупированных территориях Украины.
Соответствующее заявление опубликовало постоянное представительство Украины при ООН, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы самым решительным образом осуждаем нелегитимные попытки Российской Федерации организовать выборы президента России на временно оккупированных территориях в пределах международно признанной территории Украины. Проведение выборов на территории другого государства-члена ООН без его согласия является откровенным пренебрежением принципами суверенитета и территориальной целостности. Такие выборы не имеют никакой юридической силы согласно международному праву", - говорится в заявлении.
Также страны ООН напомнили о резолюции Генеральной Ассамблеи, принятой на специальной сессии 12 октября 2022, признавшей незаконные "референдумы" РФ в сентябре 2022 года в отдельных районах Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины недействительными с точки зрения международного права.
Кроме того, в заявлении упоминается резолюция Генеральной Ассамблеи от 27 марта 2014 года, в которой также указано, что так называемые "референдумы", состоявшиеся 16 марта 2014 года в Автономной Республике Крым и Севастополь, не имеют никакой юридической силы и не могут быть основанием для любого изменения статуса этих регионов.
Страны ООН повторили призывы не признавать каких-либо изменений Российской Федерацией статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины.
Мы требуем от Российской Федерации воздержаться от проведения нелегитимных выборов на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в заявлении.
Также страны ООН подтвердили твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды.
Заявление поддержали Албания, Андорра, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Чили, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Палау, Парагвай, Польша, Португалия, Южная Корея, Молдова, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, Уругвай и Европейский союз.
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17 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Вищий антикорупційний суд відпустив з-під варти ексчиновника Міноборони Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про заволодіння коштами на закупівлі *********** для ЗСУ. Прокурор навіть не прийшов на засідання суду.
Дуже важко перемогти у війні коли б'єшся на два фронти. Майже неможливо, коли твоїм ворогом виявилась обрана тобою влада!
Пильнуймо Україну, від наслідків діянь, отих приблуд95.
Ердоган буде в перших рядах, впевнений у цьому.
хто у нас в Україні цікавився тим що одни негри з'їли мільон інших негрів? я щось навіть жодної новини не пам'ятаю про це з тих часів
тому які претензії зараз до негрів?
це перше, всім пох, це ми знаємо за що ця війна, як знали тутсі, коли на них полювали хуту та їли їх. Всім іншим пох.
Щодо Кітаю. Кітаю це вигідно у будь якому розкладі - здохне парашка у війні, це буде його теріторія, не здохне, все одно буде його проксі-теріторією
Турція, як й Угорщина - вони не за парашку, а за себе, за свої грощі. От наприклад Орбан послав всіх нах, що його OTP банк - спонсор війни, це дозволили OTP банку у 300 разів збільшити прибутки завдяки відділенням у парашці.
Шо ця туша має всюди їздити і кричати і фотографії і відео всім в ООН засовувати під рило без перепочинку, то воно вальяжно-неважно каже шо "будем з лопатами воювати"(ага, Воно - на пляжі Маямі буде воювати з Умєровим лопаточками пластиковими - дітям своїм показувати як будувати в піску окопіки)
ну навіть Аллаха не бояться! хоча .... а, ну ок, якщо відповідальність тільки від Аллаха, то я їх розумію. виродки, не інакше. мавпа в кедах в делегації про це красномовно свідчить. Колю-Кулєбку краще поставити на міністра МЗС замість Котлєтки, чи що там з "дзигаром" таке без шкарпеток шепче про лопати. б*же, який же сором. це реально привід якщо ти(АААА, ЖАБА!!!!!) за кордоном, то казати шо ти з Словаччини чи з Гваделупи, але не з Зеленщини. бо реально "крінж". скоро Сомалі буде сміятись, тупо з дебілізму.
В списке, "поименно" перечислены 59 и +.
Заяву підтримали Албанія, Андорра, ........., Уругвай та Європейський Союз. Джерело:
Европе́йский сою́з - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Это уже не четверть, а почти половина. Ну а если учесть, что в этой половине все ведущие технологии и экономики Мира, то это, считай, большинство.
Другое дело, что это только признание территориальной целостности. Даже если исключить из списка субъектов федерации 5 захваченных регионов, то результат в остальных все-равно будет - 146% явки и 85% за.
Не признание выборов в целом, имело бы юридические основание только в том случае, если бы были доказательства того, что самовыдвиженец получил 51% голосов только благодаря "новым регионам", а так (в "старых регионах") он набрал всего 49%, но избирком этого не признает и второй тур не назначает.
не та ситуація ? А яка сьогодні війна ? Треба діяти , а не базікати.
Дивлячись на те голосування, маєш висновок-- ООН--параша.
Распиши по пунктам порядок дальнейших действий прогрессивных развитых стран не признающих "новоизбранного", в то время, как примерно столько же, или даже больше, не прогрессивных и недоразвитых будут с ним в десны целоваться, покупать, продавать, приглашать к себе "вагнеров" и т.п.
Напишешь? Интересно посмотреть на рецепт лечения этого "пациента".
1. Західний світ (США, ЄС, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія, Тайвань) повністю зупиняють торгівлю з комуністичним Китаєм. (і, відповідно, вводять режим надзвичайної ситуації у своїх економіках на 10 років)
Чи капіталісти радше вдавляться, ніж підуть на такий крок?
Правда возникают 100500 вопросов, но фигня