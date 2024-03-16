Более 50 стран ООН совместно осудили российские выборы на оккупированных территориях Украины: они не имеют никакой юридической силы

Более 50 стран ООН приняли совместное заявление с осуждением попыток РФ провести так называемые "президентские выборы" на оккупированных территориях Украины.

Соответствующее заявление опубликовало постоянное представительство Украины при ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы самым решительным образом осуждаем нелегитимные попытки Российской Федерации организовать выборы президента России на временно оккупированных территориях в пределах международно признанной территории Украины. Проведение выборов на территории другого государства-члена ООН без его согласия является откровенным пренебрежением принципами суверенитета и территориальной целостности. Такие выборы не имеют никакой юридической силы согласно международному праву", - говорится в заявлении.

Также страны ООН напомнили о резолюции Генеральной Ассамблеи, принятой на специальной сессии 12 октября 2022, признавшей незаконные "референдумы" РФ в сентябре 2022 года в отдельных районах Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины недействительными с точки зрения международного права.

Кроме того, в заявлении упоминается резолюция Генеральной Ассамблеи от 27 марта 2014 года, в которой также указано, что так называемые "референдумы", состоявшиеся 16 марта 2014 года в Автономной Республике Крым и Севастополь, не имеют никакой юридической силы и не могут быть основанием для любого изменения статуса этих регионов.

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Страны ООН повторили призывы не признавать каких-либо изменений Российской Федерацией статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины.

Мы требуем от Российской Федерации воздержаться от проведения нелегитимных выборов на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в заявлении.

Также страны ООН подтвердили твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды.

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Заявление поддержали Албания, Андорра, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Чили, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Палау, Парагвай, Польша, Португалия, Южная Корея, Молдова, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, Уругвай и Европейский союз.