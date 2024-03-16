Рашисты ударили по Очеретинской громаде в Донецкой области: 1 человек погиб, 1 - ранен

Днем 16 марта российские оккупанты продолжили наносить удары по территории Донетчины, под огнем оказались Очеретинская громада.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Очеретинской громады. Сегодня утром россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Новоселовку Первую - убили 51-летнего мужчину. Еще один человек получил ранения - его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Очеретинскую громаду рассекает линия фронта. Каждый день там несет угрозу для жизни.

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