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Скандал в Закарпатском ТЦК: мужчина якобы пытался покончить с собой. Девушка потерпевшего говорит, что его сильно били (обновлено). ВИДЕО

тцк

Мужчина пытался покончить с собой во время пребывания в Закарпатском ТЦК, сейчас он в Хустской городской больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского территориального центра комплектования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По информации ведомства, 13 марта мужчину задержали пограничники при попытке незаконного пересечения границы. В дальнейшем представители ГПСУ доставили его в РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

"Во время пребывания на территории РТЦК и СП, гражданин зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП. Мужчина сидел на полу со следами крови и порезами на руках. Военнослужащие ТЦК и СП оказали неотложную медицинскую помощь и вызвали полицию и карету "скорой помощи", которая доставила мужчину в Хустскую городскую больницу", - рассказали в пресс-службе.

Врачи зафиксировали попытку суицида. По данному факту проводится служебная проверка, добавили в ведомстве.

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В то же время, девушка пострадавшего на своей странице в Instagram обвинила ТЦК в "массовом нарушении законов и прав человека" и опубликовала фото и видео из реанимации.

Она заявила, что парня "просто похитили работники пограничной службы из гостиницы города Виноградов, надели наручники и увезли в неизвестном направлении", после чего его якобы отвезли в пограничный пункт пропуска Вилок, где обвинили в попытке пересечения границы. Девушка утверждает, что такого умысла у него не было.

Далее у мужчины якобы забрали телефон, документы и деньги, а просьба позвонить по телефону и предоставить адвоката проигнорировалась.

Позже девушка пошла в полицию, где пыталась написать заявление "о похищении человека".

Она предоставила телефон гостиницы, где находился парень, и узнала, что его и других мужчин отправили на установление личности, после чего увезли в ТЦК города Иршава.

"Через несколько часов мне звонит неизвестный номер, и я слышу голос моего парня, который просит о помощи - и все, это последний раз я его слышу. Конечно, после этого полиция ничего не делает, но говорит мне, что теперь он в ТЦК города Хуст. И только на следующий день, в восемь утра, я слышу от добрых людей, что он в реанимации города Хуст", - говорится в сообщении.

ТЦК
тцк
тцк

Автор: 

самоубийство (1011) ТЦК (600) Закарпатская область (2606)


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Топ комментарии
+34
странно,а следы побоев на лице это он сам от растройства??
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16.03.2024 13:14
+29
Тому ТЦКашники все частіше отримують по пиці, відчинивши скриньку Пандори своїми діями...
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16.03.2024 13:41
+27
Ну от такого, я вже не розумію. Вирішив покінчити з життям, аби не потрапити на фронт? Іди в ЗСУ, і в тебе буде навіть варіант вижити. Навіщо обирати безальтернативний варіант?
Або це було демонстративно, з врахуванням можливості списання психіатром.
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16.03.2024 13:17
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Страница 5 из 5
Якщо в законі нема, в підзаконних актах є і буде.
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16.03.2024 17:56 Ответить
А ти сцикло куди втекло?
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17.03.2024 22:15 Ответить
Так це ж ЗЕ виборець...Так же билоо па пріколу!в 2019..І Парашенка барига.............
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16.03.2024 17:14 Ответить
У Хустському ТЦК Закарпатської області побиття і приниження мобілізованих давно стало нормою. Там працюють садисти і нелюди. Нікому з правоохоронних органів до цього кричущого порушення прав громадян нема справи, хоча розголос великий.
Ось і молодий хлопець не витримав побиття і знущань і вирішив накласти на себе руки. Можливо хоч це викличе суспільний резонанс і злочинці з ТЦК будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Хоча знаючи, як у нас в Україні працює система правосуддя, маю в цьому великі сумніви.
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16.03.2024 17:29 Ответить
Скоріше, Хустському ТЦК доводиться мати справу з неординарною кількістю ухилянтів і втікачів, просто через географічні чинники.
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16.03.2024 17:38 Ответить
Найбільша кількість ухилянтів у Києві. Київ-це найменш мобілізоване місто України. Зеленський побоюється проводити у столиці суцільну мобілізацію, бо боїться протестів, що може спричинити втрату ним влади. Тому вигрібає усе чоловіче населення з Західної України. У нас села порожні, чоловіків зовсім нема-хто на фронті, хто на цвинтарі. Кого ще додатково збираються мобілізовувати по новому закону про мобілізацію-не маю уяви.
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16.03.2024 17:50 Ответить
Зелені взагалі просрали процес. Від ігор з законом про мобілізацію враження що в них нема інстинкту самозбереження.
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16.03.2024 17:52 Ответить
Оманский договорняк. Сдадут страну и улетят на свои виллы в Европу.
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16.03.2024 17:55 Ответить
Ні, це байки для дибілів. Без держави цих товаришів роззують дуже швидко, бо вони тоді ніхто і звуть їх ніяк.
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16.03.2024 17:57 Ответить
Доведення до самогубства ще одна стаття до побиття і викрадення людини
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17.03.2024 22:18 Ответить
Блазень та його ЗЕкоМанда крім безладу щось може продукувати?
На цю ганьбу вже неможливо дивитись, іноді вже соромно за Українців стає...... пздц.
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16.03.2024 17:45 Ответить
Zeljenye ******!!!
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16.03.2024 18:03 Ответить
Вибачте, Але мені не жаль ухилянтів. Чоловік то є воїн і захисник. Це треба виховувати з дитинства. Маю двох синів і двох онуків. Троє у війську. То чому інші засранці мають ховатись за спинами справжніх синів України?
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16.03.2024 18:29 Ответить
Велика повара до них!
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16.03.2024 19:27 Ответить
Це називається совок, хтось комусь щось винен просто за народженням.

Таку саму дурню розповідали і в совку. Ви із совку вже вийшли, 33 роки як, а совок із вас все ще ні.
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17.03.2024 16:27 Ответить
Соррі за не толерантність, але в нього обличчя особи з нтсо, яка в нього може бути дівчина?
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16.03.2024 21:13 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1769049951902773429 2 ч

Начальнику прикарпатського ТЦК, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку, суд призначив 2550 грн (!) штрафу, - ЗМІ... Для розуміння: на засідання суду військком навіть не прийшов, тому що все https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%94%D1%82%D1%81%D1%8F?src=hashtag_click #кришуєтся https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E?src=hashtag_click #Банковою !
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16.03.2024 21:55 Ответить
Потрібно всім обʼєднуватися і вбивати цю худобу ЗЕ ТЦК. Вбивати їх, їх дітей хворих яких вони народили і їх батьків які таких виховали. Я
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16.03.2024 23:20 Ответить
свіжа історія з львівським тЦк вчора

Очільник обласного ТЦК відреагував на жорстоке затримання чоловіка у ЛьвовіПрацівники ТЦК та СП силою затримали чоловіка на вулиці у Львові

https://zaxid.net/ochilnik_oblasnogo_ttsk_vidreaguvav_na_zhorstoke_zatrimannya_cholovika_u_lvovi_n1581876
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16.03.2024 23:37 Ответить
Слава Україні, так.
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17.03.2024 18:03 Ответить
пора жмурити сук воєнкомівських
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17.03.2024 23:34 Ответить
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17.03.2024 23:48 Ответить
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17.03.2024 23:49 Ответить
підари ібані
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18.03.2024 13:59 Ответить
порізати собі вени на руках, щоб померти? смішно. то тільки, щоб налякати навколишніх, ніби він вкорочує собі віку. якби хотів кончитися, тим же ножичком по шиї писнув. ухилянт.
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25.05.2024 12:12 Ответить
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