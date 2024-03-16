Скандал в Закарпатском ТЦК: мужчина якобы пытался покончить с собой. Девушка потерпевшего говорит, что его сильно били (обновлено). ВИДЕО
Мужчина пытался покончить с собой во время пребывания в Закарпатском ТЦК, сейчас он в Хустской городской больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского территориального центра комплектования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По информации ведомства, 13 марта мужчину задержали пограничники при попытке незаконного пересечения границы. В дальнейшем представители ГПСУ доставили его в РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.
"Во время пребывания на территории РТЦК и СП, гражданин зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП. Мужчина сидел на полу со следами крови и порезами на руках. Военнослужащие ТЦК и СП оказали неотложную медицинскую помощь и вызвали полицию и карету "скорой помощи", которая доставила мужчину в Хустскую городскую больницу", - рассказали в пресс-службе.
Врачи зафиксировали попытку суицида. По данному факту проводится служебная проверка, добавили в ведомстве.
В то же время, девушка пострадавшего на своей странице в Instagram обвинила ТЦК в "массовом нарушении законов и прав человека" и опубликовала фото и видео из реанимации.
Она заявила, что парня "просто похитили работники пограничной службы из гостиницы города Виноградов, надели наручники и увезли в неизвестном направлении", после чего его якобы отвезли в пограничный пункт пропуска Вилок, где обвинили в попытке пересечения границы. Девушка утверждает, что такого умысла у него не было.
Далее у мужчины якобы забрали телефон, документы и деньги, а просьба позвонить по телефону и предоставить адвоката проигнорировалась.
Позже девушка пошла в полицию, где пыталась написать заявление "о похищении человека".
Она предоставила телефон гостиницы, где находился парень, и узнала, что его и других мужчин отправили на установление личности, после чего увезли в ТЦК города Иршава.
"Через несколько часов мне звонит неизвестный номер, и я слышу голос моего парня, который просит о помощи - и все, это последний раз я его слышу. Конечно, после этого полиция ничего не делает, но говорит мне, что теперь он в ТЦК города Хуст. И только на следующий день, в восемь утра, я слышу от добрых людей, что он в реанимации города Хуст", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось і молодий хлопець не витримав побиття і знущань і вирішив накласти на себе руки. Можливо хоч це викличе суспільний резонанс і злочинці з ТЦК будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Хоча знаючи, як у нас в Україні працює система правосуддя, маю в цьому великі сумніви.
На цю ганьбу вже неможливо дивитись, іноді вже соромно за Українців стає...... пздц.
Таку саму дурню розповідали і в совку. Ви із совку вже вийшли, 33 роки як, а совок із вас все ще ні.
@JaWernulsa
·
https://twitter.com/JaWernulsa/status/1769049951902773429 2 ч
Начальнику прикарпатського ТЦК, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку, суд призначив 2550 грн (!) штрафу, - ЗМІ... Для розуміння: на засідання суду військком навіть не прийшов, тому що все https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%94%D1%82%D1%81%D1%8F?src=hashtag_click #кришуєтся https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E?src=hashtag_click #Банковою !
Очільник обласного ТЦК відреагував на жорстоке затримання чоловіка у ЛьвовіПрацівники ТЦК та СП силою затримали чоловіка на вулиці у Львові
https://zaxid.net/ochilnik_oblasnogo_ttsk_vidreaguvav_na_zhorstoke_zatrimannya_cholovika_u_lvovi_n1581876