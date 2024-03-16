Скандал в Закарпатском ТЦК: мужчина якобы пытался покончить с собой. Девушка потерпевшего говорит, что его сильно били (обновлено). ВИДЕО

Мужчина пытался покончить с собой во время пребывания в Закарпатском ТЦК, сейчас он в Хустской городской больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского территориального центра комплектования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По информации ведомства, 13 марта мужчину задержали пограничники при попытке незаконного пересечения границы. В дальнейшем представители ГПСУ доставили его в РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

"Во время пребывания на территории РТЦК и СП, гражданин зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП. Мужчина сидел на полу со следами крови и порезами на руках. Военнослужащие ТЦК и СП оказали неотложную медицинскую помощь и вызвали полицию и карету "скорой помощи", которая доставила мужчину в Хустскую городскую больницу", - рассказали в пресс-службе.

Врачи зафиксировали попытку суицида. По данному факту проводится служебная проверка, добавили в ведомстве.

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В то же время, девушка пострадавшего на своей странице в Instagram обвинила ТЦК в "массовом нарушении законов и прав человека" и опубликовала фото и видео из реанимации.

Она заявила, что парня "просто похитили работники пограничной службы из гостиницы города Виноградов, надели наручники и увезли в неизвестном направлении", после чего его якобы отвезли в пограничный пункт пропуска Вилок, где обвинили в попытке пересечения границы. Девушка утверждает, что такого умысла у него не было.

Далее у мужчины якобы забрали телефон, документы и деньги, а просьба позвонить по телефону и предоставить адвоката проигнорировалась.

Позже девушка пошла в полицию, где пыталась написать заявление "о похищении человека".

Она предоставила телефон гостиницы, где находился парень, и узнала, что его и других мужчин отправили на установление личности, после чего увезли в ТЦК города Иршава.

"Через несколько часов мне звонит неизвестный номер, и я слышу голос моего парня, который просит о помощи - и все, это последний раз я его слышу. Конечно, после этого полиция ничего не делает, но говорит мне, что теперь он в ТЦК города Хуст. И только на следующий день, в восемь утра, я слышу от добрых людей, что он в реанимации города Хуст", - говорится в сообщении.





