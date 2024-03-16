Армия РФ продолжает применять тактическую авиацию в районе Работино, - Силы обороны юга
В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает пресс-служба Сил обороны юга.
Отмечается, что за прошедшие сутки враг совершил 3 попытки штурмов на левобережье Днепра и 7 - в районе Работино на Запорожье. Понеся существенные безвозвратные и санитарные потери, отошел на исходные позиции.
Наши бойцы осуществляют комплексные меры по удержанию и укреплению позиций.
"Оккупанты не прекращают аэроразведку даже при сложных погодных условиях, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов, по Работино враг продолжает применять тактическую авиацию и совершил пуски 2 КАБов", - отмечают в пресс-службе.
Также там сообщили, что корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют.
Ракетоносители уже более трех недель не покидают пункты базирования.
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бо дали байрактари, не дали захопити Київ та вигнали орків з зайнятих територій
дали трохи зброї, почали писдити другу армію по всім фронтам, та вигнали за дніпро
дадуть ф16, літаки параші не зможуть бомбити мирні міста...
ні,шановні
це не по плану....
літо 2023
новий рік 23на24
весна 2024
і начебто літо 2024, може, якщо, сатурн приблизиться до венери а сонце почне світити трохи сильніше, і ***** не вколить чергову порцію ботексу
дадуть!!!!!
для тренувань 4 штуки з заявлених 180
ждьом, надєємся і вєрім!!!
перепідготовка це не підготовка.
і з 6 місяців затягнути до 1,5 року це не причина довгої підготовки а затягування.
щодо аеродромів...
якщо СУшки 25-27 злітають та сідають то ф16% зробить це краще
підвезти обладнаня проблем нема ніяких
потрібно лиш бажання, якого нема у "партнерів"