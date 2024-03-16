Армия РФ продолжает применять тактическую авиацию в районе Работино, - Силы обороны юга

В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает пресс-служба Сил обороны юга.

Отмечается, что за прошедшие сутки враг совершил 3 попытки штурмов на левобережье Днепра и 7 - в районе Работино на Запорожье. Понеся существенные безвозвратные и санитарные потери, отошел на исходные позиции.

Наши бойцы осуществляют комплексные меры по удержанию и укреплению позиций.

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"Оккупанты не прекращают аэроразведку даже при сложных погодных условиях, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов, по Работино враг продолжает применять тактическую авиацию и совершил пуски 2 КАБов", - отмечают в пресс-службе.

Также там сообщили, что корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют.

Ракетоносители уже более трех недель не покидают пункты базирования.