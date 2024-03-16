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Новости Война
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Армия РФ продолжает применять тактическую авиацию в районе Работино, - Силы обороны юга

зсу

В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает пресс-служба Сил обороны юга.

Отмечается, что за прошедшие сутки враг совершил 3 попытки штурмов на левобережье Днепра и 7 - в районе Работино на Запорожье. Понеся существенные безвозвратные и санитарные потери, отошел на исходные позиции.

Наши бойцы осуществляют комплексные меры по удержанию и укреплению позиций.

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"Оккупанты не прекращают аэроразведку даже при сложных погодных условиях, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов, по Работино враг продолжает применять тактическую авиацию и совершил пуски 2 КАБов", - отмечают в пресс-службе.

Также там сообщили, что корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют.

Ракетоносители уже более трех недель не покидают пункты базирования.

Автор: 

армия РФ (19613) Запорожская область (3186) ВСУ (6676)


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а нам не дають ф16 саме для цього.....
бо дали байрактари, не дали захопити Київ та вигнали орків з зайнятих територій
дали трохи зброї, почали писдити другу армію по всім фронтам, та вигнали за дніпро
дадуть ф16, літаки параші не зможуть бомбити мирні міста...
ні,шановні
це не по плану....
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16.03.2024 14:13 Ответить
Наче в червні дадуть... 6 штук.
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16.03.2024 14:41 Ответить
весна 2023
літо 2023
новий рік 23на24
весна 2024
і начебто літо 2024, може, якщо, сатурн приблизиться до венери а сонце почне світити трохи сильніше, і ***** не вколить чергову порцію ботексу
дадуть!!!!!
для тренувань 4 штуки з заявлених 180
ждьом, надєємся і вєрім!!!
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16.03.2024 15:52 Ответить
Я думаю ви не праві. Навчання пілотів, та головне - підготовка аеродромів це складний і тривалий процес. От тільки шкода, що цей процес, через переляк "партнерів", почався дуже пізно. Хоча б з початку "повномасштабної", тоді вже б мали літаки. Ну і це, звісно, стосується не тільки літаків, а по всіх видах зброї
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16.03.2024 14:54 Ответить
я не наполягаю на своїй правоті але.
перепідготовка це не підготовка.
і з 6 місяців затягнути до 1,5 року це не причина довгої підготовки а затягування.
щодо аеродромів...
якщо СУшки 25-27 злітають та сідають то ф16% зробить це краще
підвезти обладнаня проблем нема ніяких
потрібно лиш бажання, якого нема у "партнерів"
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16.03.2024 15:46 Ответить
Сдали Патриоты. Результат.
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16.03.2024 14:30 Ответить
Нерівноцінний обмін. Залізяччя ще можна відновити (отримати нове), а ось людей, які ним вміють керувати, на жаль, ні...
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16.03.2024 15:25 Ответить
А.доцоьго незастоцйовували? Цензор не ТУПИ.
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16.03.2024 18:57 Ответить
 
 