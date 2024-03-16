Совладелец AeroDrone Шимкив о разработке украинских БПЛА: Знаю наших производителей, которые на порядок круче иностранных конкурентов

Украинские разработки для ВПК, в частности в области беспилотных систем, довольно перспективны.

Об этом сообщил главный инвестор проекта AeroDrone Дмитрий Шимкив в интервью "Экономической правде", передает Цензор.НЕТ.

Комментируя контракты AeroDrone с Минобороны, он отметил: "Когда я заходил (инвестировал в ОПК. - Ред.), то был уверен, что там есть маржа. Однако при заключении первого контракта увидел все тогдашние ограничения. Вопрос производства оружия всегда был вне моего. И вот я становлюсь производителем военного оборудования, читаю "нормативку" и начинаю понимать, почему до начала большой войны в Украине никто в "трезвом состоянии" не заходил как инвестор в производство техники".

"Нет, ничего, только трачу. Много", - ответил Шимкив на вопрос, сколько он зарабатывает на производстве БПЛА.

"Я знаю украинских производителей, которые на порядок круче иностранных конкурентов. Мои прямые конкуренты - международные. Я готов с ними держать пари, проводить тестовые соревнования, потому что я их "сделаю", - добавил он.

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