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Совладелец AeroDrone Шимкив о разработке украинских БПЛА: Знаю наших производителей, которые на порядок круче иностранных конкурентов

для,дрони,великі,фронту

Украинские разработки для ВПК, в частности в области беспилотных систем, довольно перспективны.

Об этом сообщил главный инвестор проекта AeroDrone Дмитрий Шимкив в интервью "Экономической правде", передает Цензор.НЕТ.

Комментируя контракты AeroDrone с Минобороны, он отметил: "Когда я заходил (инвестировал в ОПК. - Ред.), то был уверен, что там есть маржа. Однако при заключении первого контракта увидел все тогдашние ограничения. Вопрос производства оружия всегда был вне моего. И вот я становлюсь производителем военного оборудования, читаю "нормативку" и начинаю понимать, почему до начала большой войны в Украине никто в "трезвом состоянии" не заходил как инвестор в производство техники".

"Нет, ничего, только трачу. Много", - ответил Шимкив на вопрос, сколько он зарабатывает на производстве БПЛА.

"Я знаю украинских производителей, которые на порядок круче иностранных конкурентов. Мои прямые конкуренты - международные. Я готов с ними держать пари, проводить тестовые соревнования, потому что я их "сделаю", - добавил он.

Читайте также: Совладелец AeroDrone Шимкив о пользе крупных беспилотников D-80 Discovery и E-300 Enterprise: Могли бы заменить вертолеты, которыми передавали грузы в оккупированный Мариуполь. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3738) Шимкив Дмитрий (155) ОПК (153)


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Топ комментарии
+7
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16.03.2024 14:50
+5
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16.03.2024 16:03
+1
Я так зрпозумів пан Шимків придбав цю фірму, бо інакше їй не давали можливість розвиватись, це якесь рейдество?.. а най цікавіше за даними Юконтрол вона зареєстрована у Києві на Бульварі Перова. І одразу прикодить на пам'ять падіння ракети на Перова щє цієї зими. Може срусня вже гатить по юр адресах фірм, то це не дуже розумно їх розміщати у житловій забудові....
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16.03.2024 14:23
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Правила форума Совет форумчан
Я так зрпозумів пан Шимків придбав цю фірму, бо інакше їй не давали можливість розвиватись, це якесь рейдество?.. а най цікавіше за даними Юконтрол вона зареєстрована у Києві на Бульварі Перова. І одразу прикодить на пам'ять падіння ракети на Перова щє цієї зими. Може срусня вже гатить по юр адресах фірм, то це не дуже розумно їх розміщати у житловій забудові....
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16.03.2024 14:23 Ответить
Кісільйов та Соловйов плачуть від здобутків пропаганди
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16.03.2024 14:35 Ответить
ржака, а с шахедами слабо, клоуни.
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16.03.2024 14:39 Ответить
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16.03.2024 14:50 Ответить
Пригадалась типа "приказка" від Льоні Брежнева : Будет хлеб, будет и песня. а якщо перефразувати : буде дрон, буде і дохлий кацап.
І не один.
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16.03.2024 16:33 Ответить
реклама, двигун прогресу!
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16.03.2024 15:22 Ответить
❗️О 17:00 буде завдано масованого удару по військових об'єктах і позиціях ЗС рф у Бєлгороді - Легіон "Свобода Росії"

"Закликаємо всіх, хто ще не встиг покинути регіон, негайно піти в укриття!"
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16.03.2024 15:37 Ответить
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16.03.2024 16:03 Ответить
Знову "аналогов нет"! Тільки вже по українськи! Брати-слов"янє!
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16.03.2024 16:07 Ответить
 
 