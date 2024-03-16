В Киеве уровень воды в Днепре поднялся до максимума с начала 2024 года

16 марта в пределах Киева уровень Днепра поднялся до абсолютного максимума с начала 2024 года, аварийные подтопления в городе не зафиксированы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Киевская городская военная администрация.

Уровень Днепра в пределах Киева поднялся до своего абсолютного максимума с начала 2024 года.

По состоянию на 16.03.2014, он зафиксирован на отметке 601 см над отметкой "0". Температура воды – 3,9 град. С.

Согласно данным мониторинга, за последние 7 дней уровень Днепра в пределах столицы вырос более чем на 60 см.

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Причем наблюдается значительное колебание воды в течение суток. Например, 14 марта он изменялся от 620 см до 577 см, но на время фиксации составлял 583 см.

Подъем уровня воды и столь значительные колебания происходят вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья. Поэтому наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.

В КГВА отметили, что по состоянию на 16 марта аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается.

По прогнозам Укргидрометцентра, по меньшей мере до 19 марта уровень Днепра в Киеве будет удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий