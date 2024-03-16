РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9464 посетителя онлайн
Новости
2 915 12

В Киеве уровень воды в Днепре поднялся до максимума с начала 2024 года

київ,дніпро,ріка

16 марта в пределах Киева уровень Днепра поднялся до абсолютного максимума с начала 2024 года, аварийные подтопления в городе не зафиксированы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Киевская городская военная администрация.

Уровень Днепра в пределах Киева поднялся до своего абсолютного максимума с начала 2024 года.

По состоянию на 16.03.2014, он зафиксирован на отметке 601 см над отметкой "0". Температура воды – 3,9 град. С.

Согласно данным мониторинга, за последние 7 дней уровень Днепра в пределах столицы вырос более чем на 60 см.

Читайте также: В столице возникли локальные подтопления в Голосеевском и Печерском районах из-за ливня, - КГГА

Причем наблюдается значительное колебание воды в течение суток. Например, 14 марта он изменялся от 620 см до 577 см, но на время фиксации составлял 583 см.

Подъем уровня воды и столь значительные колебания происходят вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья. Поэтому наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.

В КГВА отметили, что по состоянию на 16 марта аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается.

По прогнозам Укргидрометцентра, по меньшей мере до 19 марта уровень Днепра в Киеве будет удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий

Автор: 

Днепр (4439) КГГА (2989) подтопление (156)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
весна!
показать весь комментарий
16.03.2024 14:51
+3
Головне, щоб острови посеред Дніпра, які з'явились у часи посухи, сховались під водою. Оце й буде справжній НУЛЬ рівня.
показать весь комментарий
16.03.2024 14:52
+3
чим Вам Віталік знову невгодив?))

Другий абзац читайте - то не Віталік переймається, а Київська військова адміністрація)) ще й в телеграмі))
показать весь комментарий
16.03.2024 16:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
весна!
показать весь комментарий
16.03.2024 14:51 Ответить
Головне, щоб острови посеред Дніпра, які з'явились у часи посухи, сховались під водою. Оце й буде справжній НУЛЬ рівня.
показать весь комментарий
16.03.2024 14:52 Ответить
чекайте!!!

минулого року, бульбафюрер нас залякував белоросійським дніпром. і розганяли паніку.
і дійсно дніпро розлився. і була паніка.

то зараз, дніпро розлився, більше, ніж тоді, і нормуль?
показать весь комментарий
16.03.2024 15:20 Ответить
Переживаю больше всех... В стране война на истощение всех ресурсов.... А в Киеве, оказывается, потоп... Где там боксер, зеленый **********?
показать весь комментарий
16.03.2024 15:40 Ответить
чим Вам Віталік знову невгодив?))

Другий абзац читайте - то не Віталік переймається, а Київська військова адміністрація)) ще й в телеграмі))
показать весь комментарий
16.03.2024 16:33 Ответить
А в Киеве сидит еще и зеледент. Он больше чем Виталик может решить. Хотя за Ваше "Виталик" Вас хочется послать подальше... Простите, но это так.
показать весь комментарий
16.03.2024 18:26 Ответить
В Києві не тільки чмо криворогате сидить, а ще вся його шобла.

Цікаво, чому Вам так мене послати хочеться? Кличка не одна я Віталіком називаю - але у киян то не неповага.

А от понаєхавші..
показать весь комментарий
16.03.2024 18:42 Ответить
Отдохните от понаехавших. Убейте в себе раз и навсегда этот комплекс. Вы, кииевляне, не можете считать себя небожителями.
показать весь комментарий
16.03.2024 21:19 Ответить
То відпочиньте від наїздів на Віталіка. За всі роки - він самий нормальний мер. А то як наїзди - то або кілька років живе у Києві, або й зовсім з іншого населеного пункту.
показать весь комментарий
17.03.2024 00:04 Ответить
Ніякого потопу немає
показать весь комментарий
16.03.2024 17:08 Ответить
пітори, а в 2023. Що за новина?
показать весь комментарий
16.03.2024 18:51 Ответить
 
 