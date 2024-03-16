Производитель беспилотников D-80 Discovery и E-300 Enterprise не имеет контрактов с Минобороны на 2024 год: AeroDrone ждет 2,5 месяца
В настоящее время у украинского разработчика крупных беспилотников D-80 Discovery и E-300 Enterprise нет контрактов с Минобороны на 2024 год.
Об этом сообщил главный инвестор проекта AeroDrone Дмитрий Шимкив в интервью "Экономической правде", передает Цензор.НЕТ.
"Нет, мы закончили выполнять контракт в конце 2023 года и уже два с половиной месяца ждем новый. Пока занимаемся разработкой", - ответил он на вопрос, загружено ли производство проекта AeroDrone на 2024 год.
Первая проблема, по словам Шимкива, Минобороны не заключает длительных контрактов. По закону все контракты должны начинаться и заканчиваться в рамках одного года, за исключением специальных условий, которые редко кто получает. Вторая – нехватка денег у государства.
"Третья – это формирование потребности. Производитель не знает, нужна ли его техника в армии на конкретный сезон и ему об этом не сообщают. Сегодня вы не нужны, а завтра нужны. Предприятие так существовать не может", - добавляет он.
Шимкив также напоминает, что произошли изменения в Генеральном штабе и Минобороны.
"Приходят новые люди. Это тоже создает дополнительные задержки. Последние шесть месяцев мы, производители, получаем запросы относительно способности (может ли компания производить определенное количество продукции в случае заключения контракта. – Ред.). Мы инвестировали, закупили оборудование, но в контракты это не трансформировалось.
Если государство не хочет покупать у украинских производителей, а у них есть возможности, то нужно разрешить экспортировать. Однако этого не делают. Главное объяснение – продукция нужна армии. Однако законтрактовать эту потребность они не могут", – добавляет он.
Впрочем, Шимкив отмечает, что произошло очень много полезных изменений в отношении дерегуляций в пользу производителей БПЛА.
"Минобороны упростило процедуры получения допуска оружия к эксплуатации, Верховная Рада исправила ошибки по налогообложению импортных деталей, Минцифры приняло много важных постановлений, создали кластер brave1 и включили производителей дронов в "Дія.Сити".
Минстратегпром помогает взаимодействовать с регуляторами и способствует взаимодействию с международными партнерами", - резюмирует Шимкив.
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2. Держава не може « блокувати» бизнес, забороняючи йому міжнародні контакти. Або держ замовлення, або можливість продаж закордон.
3. Що до визначення лержави до ціх дронів, то тут потрібна бути технічно- військова оцінка.
Зараз в Україні багато бізнесів повьязани з дронами. Навіть бізнес партнери зеленої влади вже у цему бізнесі.
Хто з них дае якісну продукцію? А зто е посередник?
Уряд Зеленського/Шмигаля /Умерова повинен поставити крапки.
Виробник літаків СУ може ще на чомусь жити окрім як виготовлення штурмовиків? Може він їх комусь поставляти без дозволу партії?
Виробник Байрактарів може не чомусь заробляти гроші окрім продажу Байрактарів по 69 мільйонів за комплект? Ердоган не в курсі,куди вони продаються? Я допускаю ,що може якісь там сковородки-пательні, шашличниці і виготовляють з відходів, але військове виробництво дуже затратне, високотехнологічне і не може без гарантованих контрактів від своєї держави,на шашличницях гарантовано помруть з голоду,весь колектив.
1 не дав відкат..
2 якась арахамія зробила свої, такі ж по ттх і продасть МО
3 вони заважають *****
запропонуйте, 25%+ відкату і миттєво буде контракт!
А Шимків дійсно багатоверстатник. Коли очолював Дарницю, іноді новини на Цензорі з'являлися (рекламні, мабуть). Таке відчуття було, що Дарниця IT-компанія, а не фармацевтична. Конкуренти не в "хмарах" працювали, а з земним бізнесом. Докерувався...
Чистки тривають?
Договорняки в дії?
https://youtu.be/***********?si=APaSmRddHRpsCPqs
Останній розстріляний бандерівець.
Чи вИ фікція, мильна бульбашка...
А побратими Сашки Білого, як вам спиться ?
Хто зараз судить полковника Червінського і випускає мародера лієва?
Хто до кого прийшов той тому і винен. Прийде до вас МО ви ставити вашу ціну, а от якщо ви підете, то вже ви маєте щось нести.. вас просто "витримують" . Чим більше, тим більше у вас паніка і тим більше є сподівання з іншого боку, що понесете.
Ви можете заперечити мені і сказати , що МО має необхідність а не ви. Анніт!
То Україна має необхідність бо війна. Але як ви знаєте ліпше , що війна то для кріпаків, а біла кістка має за щось жити .
Притула з падаляком, під патронатом єрмака і татарова, мабуть самотужки, ліплять дрони для ЗСУ у 2024 році… з лайна і паличок, як вимагають Оманські «інвестори» від патрушева…
Щось подібне, ліпив і Бакай з ДУСі, за часів кучми, а потім СПОКІЙНО утік на болота, і прутін, йому особисто, за його падлючі діяння в Україні, паспорт з двоголовим півнем вручив…
А СБУ, так і далі, прокліпав під контролем деркачів…
Пильнуймо Україну!
То есть, эти дроны нужны, чтобы сначала сдавать подразделения в окружение, а потом передавать им туда "посылки"?
Не довго дрони виробляв.
Перетрубації настали -
Нема замовлень,
Нема грошей,
Ну, а точніше -
Є завал?
суки блокують що лише можуть, ти як з ворогами за спиною зібрався перемагати....
Буде договорняк у Турції...?