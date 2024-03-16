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Производитель беспилотников D-80 Discovery и E-300 Enterprise не имеет контрактов с Минобороны на 2024 год: AeroDrone ждет 2,5 месяца

шимків

В настоящее время у украинского разработчика крупных беспилотников D-80 Discovery и E-300 Enterprise нет контрактов с Минобороны на 2024 год.

Об этом сообщил главный инвестор проекта AeroDrone Дмитрий Шимкив в интервью "Экономической правде", передает Цензор.НЕТ.

"Нет, мы закончили выполнять контракт в конце 2023 года и уже два с половиной месяца ждем новый. Пока занимаемся разработкой", - ответил он на вопрос, загружено ли производство проекта AeroDrone на 2024 год.

Первая проблема, по словам Шимкива, Минобороны не заключает длительных контрактов. По закону все контракты должны начинаться и заканчиваться в рамках одного года, за исключением специальных условий, которые редко кто получает. Вторая – нехватка денег у государства.

"Третья – это формирование потребности. Производитель не знает, нужна ли его техника в армии на конкретный сезон и ему об этом не сообщают. Сегодня вы не нужны, а завтра нужны. Предприятие так существовать не может", - добавляет он.

Читайте также: Совладелец AeroDrone Шимкив о разработке украинских БПЛА: Знаю наших производителей, которые на порядок круче иностранных конкурентов

Шимкив также напоминает, что произошли изменения в Генеральном штабе и Минобороны.

"Приходят новые люди. Это тоже создает дополнительные задержки. Последние шесть месяцев мы, производители, получаем запросы относительно способности (может ли компания производить определенное количество продукции в случае заключения контракта. – Ред.). Мы инвестировали, закупили оборудование, но в контракты это не трансформировалось.

Если государство не хочет покупать у украинских производителей, а у них есть возможности, то нужно разрешить экспортировать. Однако этого не делают. Главное объяснение – продукция нужна армии. Однако законтрактовать эту потребность они не могут", – добавляет он.

Впрочем, Шимкив отмечает, что произошло очень много полезных изменений в отношении дерегуляций в пользу производителей БПЛА.

Также читайте: Совладелец AeroDrone Шимкив о пользе крупных беспилотников D-80 Discovery и E-300 Enterprise: Могли бы заменить вертолеты, которыми передавали грузы в оккупированный Мариуполь. ФОТО

"Минобороны упростило процедуры получения допуска оружия к эксплуатации, Верховная Рада исправила ошибки по налогообложению импортных деталей, Минцифры приняло много важных постановлений, создали кластер brave1 и включили производителей дронов в "Дія.Сити".

Минстратегпром помогает взаимодействовать с регуляторами и способствует взаимодействию с международными партнерами", - резюмирует Шимкив.

Автор: 

беспилотник (3738) Шимкив Дмитрий (155)


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Топ комментарии
+48
Ми могли б закупити більше дронів, але є важливіші статті бюджету: компенсація оренди житла безпритульним Стефанчуку та решті депутатів, пожиттєве утримання суддів, зарплати чиновникам окупованих міст, ремонти приміщень суду та універмагів і т.п. - Офіс преЗЕдента України.
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16.03.2024 15:12
+46
Наче вороги при владі. А як інакше це розуміти?
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16.03.2024 15:12
+40
Так, в нас ще дороги не добудовані! Потім заплановане висадження дерев, за ним кошти підуть на кешбек ім.Зеленського. І от потім дійде справа до дронів. Якщо звісно хтось вдалий сценарій телесеріалу не напише. Тоді доведеться ще трохи почекати.
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16.03.2024 15:11
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Наче вороги при владі. А як інакше це розуміти?
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16.03.2024 15:12 Ответить
А є сумніви?
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16.03.2024 15:21 Ответить
Жодних сумнівів немає. Так це треба і сприймати. Нас ведуть до поразки.
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16.03.2024 17:08 Ответить
А чому наче?
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16.03.2024 15:52 Ответить
1. Бізнес не працюе тільки на державних контрактах. Ні один бізнес у світи так не працюе.

2. Держава не може « блокувати» бизнес, забороняючи йому міжнародні контакти. Або держ замовлення, або можливість продаж закордон.

3. Що до визначення лержави до ціх дронів, то тут потрібна бути технічно- військова оцінка.

Зараз в Україні багато бізнесів повьязани з дронами. Навіть бізнес партнери зеленої влади вже у цему бізнесі.
Хто з них дае якісну продукцію? А зто е посередник?

Уряд Зеленського/Шмигаля /Умерова повинен поставити крапки.
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16.03.2024 16:23 Ответить
Скоріше ми на всіх них поставимо крапку 20травня.
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16.03.2024 17:10 Ответить
Виробник Хаймарсів що щк ******** кпім цього? Чи може він без спецдозволу США комусь щось поставит?
Виробник літаків СУ може ще на чомусь жити окрім як виготовлення штурмовиків? Може він їх комусь поставляти без дозволу партії?
Виробник Байрактарів може не чомусь заробляти гроші окрім продажу Байрактарів по 69 мільйонів за комплект? Ердоган не в курсі,куди вони продаються? Я допускаю ,що може якісь там сковородки-пательні, шашличниці і виготовляють з відходів, але військове виробництво дуже затратне, високотехнологічне і не може без гарантованих контрактів від своєї держави,на шашличницях гарантовано помруть з голоду,весь колектив.
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16.03.2024 18:51 Ответить
1. Если говорить именно об отделе ракет, то туеву хучу ракет и систем наведения. И им не нужно давать взятку для получения разрешения, что бы продать что-то за границу.
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16.03.2024 19:07 Ответить
2. Еще как может, если хочет "поучаствовать" в прибыли.
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16.03.2024 19:04 Ответить
Мабуть, не закінчують, бо розгорнули "діяльність" для виробництва дронів на кухні, правда, не таких великих. Зате - у Куп'янську, їм там тільки дрони виробляти, та й кошти у людей є, мабуть? https://www.objectiv.tv/uk/objectively/2024/03/15/zberi-dron-peredaj-zsu-ta-otrimaj-kompensatsiyu-novij-proyekt-na-harkivshhini/
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16.03.2024 16:18 Ответить
раз вони прийняті на озброєння то варіантів 3
1 не дав відкат..
2 якась арахамія зробила свої, такі ж по ттх і продасть МО
3 вони заважають *****
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16.03.2024 16:19 Ответить
Пропонуєш здацьца?
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16.03.2024 18:11 Ответить
мізків і порядності
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16.03.2024 15:05 Ответить
Та є у них мізки.Але спрямовані виключно на власне збагачення...
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16.03.2024 15:27 Ответить
Всі грші пішли на відосики від бідосика.
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16.03.2024 16:15 Ответить
Так, в нас ще дороги не добудовані! Потім заплановане висадження дерев, за ним кошти підуть на кешбек ім.Зеленського. І от потім дійде справа до дронів. Якщо звісно хтось вдалий сценарій телесеріалу не напише. Тоді доведеться ще трохи почекати.
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16.03.2024 15:11 Ответить
В ТОЧКУ !!!!!!!!!!!
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16.03.2024 15:29 Ответить
А марахфон, який запрацював, як годинник з перших днів повномасштабного вторгнення?
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16.03.2024 16:00 Ответить
И ******* порожняком гоняют,не до дронов сейчас.
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16.03.2024 16:16 Ответить
Міністерство цифрової трансформації України треба виї6aти в дупу і розігнати. Замовлення дронів опустити на рівень бригад. Краше вже трошки корупційних ризиків буде ніж взагалі нічого.
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16.03.2024 15:11 Ответить
це ж не "бобри" і не "морок", тому ви у черзі останні.
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16.03.2024 15:11 Ответить
Ми могли б закупити більше дронів, але є важливіші статті бюджету: компенсація оренди житла безпритульним Стефанчуку та решті депутатів, пожиттєве утримання суддів, зарплати чиновникам окупованих міст, ремонти приміщень суду та універмагів і т.п. - Офіс преЗЕдента України.
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16.03.2024 15:12 Ответить
такі смішні!
запропонуйте, 25%+ відкату і миттєво буде контракт!
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16.03.2024 15:16 Ответить
Если на офшор то только 10%! 25% -это если кэш!
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16.03.2024 16:08 Ответить
Це ти смішний, за 25% тебе виженуть в шию і більше тебе і на поріг пускати не будуть, будеш просити перепуску-її не будуть оформлювати, підеш до інших, то і там про тебе всі будуть знати,що ти неадекват.
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16.03.2024 19:00 Ответить
Як вже дістало все це недолуге кодло…
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16.03.2024 15:17 Ответить
А навіщо блазню цей гіморой? Найвеличнішому і його банді вигідні такі контракти, коли з них капае ЗЕбанутому кодлу в карман і коли ***** за таке не лаеться. А тут здоровенний безпілотник, дорогий, на ньому не накрутиш ціну.
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16.03.2024 15:18 Ответить
Откатом придется заявить о себе.
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16.03.2024 15:18 Ответить
Чума Зелена...
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16.03.2024 15:22 Ответить
Порада пану Шимківу. Створити спільне підприємство з поляками обов"язково на території Польщі. Весь персонал з досвідом розробок перевести туди, тут виробництво закрити. І вороги не пришлють ракету, і рєзнікови лишаться без очікуваного відкату. Збут буде гарантований, а виробництво розширятиметься
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16.03.2024 15:25 Ответить
Теперь не Резников а К Тимошенко получает!
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16.03.2024 16:09 Ответить
Можно не сомневаться, что ваш бизнесс-план в том или ином виде будет реализован большинством частных компаний, которые сейчас работают на ЗСУ.
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16.03.2024 19:11 Ответить
Все правильно. Таково законодательство. Только на год. Но причем тут Минобороны, если законодатели не дают ему такого права заключать контракты на 3 или даже на 5 лет?.
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16.03.2024 15:25 Ответить
Чого тільки цей Шимків не робив. І представником Майкрософту був, і в адміністрації президента працював, і "Дарницею" (виробництво ліків) керував. Тепер у нього найкращі дрони, але чомусь не беруть. Може тому, що багатоверстатник?
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16.03.2024 15:26 Ответить
Робиш за свої гроші зразки. Доказуєш їхню ефективність на полі бою і лобіюєш контракти з МО. А просто так за такі величезні гроші ніхто не купить.

А Шимків дійсно багатоверстатник. Коли очолював Дарницю, іноді новини на Цензорі з'являлися (рекламні, мабуть). Таке відчуття було, що Дарниця IT-компанія, а не фармацевтична. Конкуренти не в "хмарах" працювали, а з земним бізнесом. Докерувався...
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16.03.2024 20:46 Ответить
там кожний дрон це не дрон а перероблений 2-місний літак віртістю 300К доларів... на занадто багато?
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16.03.2024 15:26 Ответить
Готуються до зняття з посад голови ВМС Неїжпапа та ВПС Олещук, не чути Ігната(
Чистки тривають?
Договорняки в дії?
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16.03.2024 15:27 Ответить
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16.03.2024 16:08 Ответить
Кошти є на ремонт доріг, на виплати пенсій суддям, которі виносили вироки бійцям УПА, так так іменно в 2021 році зєрмаки підвищили пенсію судді Плаксію, которий в 1989 р. виніс вирок бувшому бійцю УПА Гончаруку Івану Савовичу і в тому ж 1989 році бійця Гончарука І. С. розстріляли. Увага, це за два роки до відновлення Незалежності України.
https://youtu.be/***********?si=APaSmRddHRpsCPqs
Останній розстріляний бандерівець.
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16.03.2024 15:30 Ответить
Разве не было какой то амнистии для УПА в 60х?
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16.03.2024 16:51 Ответить
Ага і як завжди московія порушила свої обіцянки та забов'язання. Табори поповнилися новими в'язнями членами ОУН та УПА, а багатьох розстріляли, як то було з Гончаруком, которого повторно судили і розстріляли, бо потрібен показник до чергової ювілейної дати комуняцької влади.
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16.03.2024 17:57 Ответить
*забув дописати, що цей "суддя"-палач плаксій отримує з 2021 року від української держави 200 000 грн.
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16.03.2024 18:11 Ответить
Чому він досі живий, патріоти Ви де ?
Чи вИ фікція, мильна бульбашка...
А побратими Сашки Білого, як вам спиться ?
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16.03.2024 21:00 Ответить
" ... Доборолась Україна до самого краю ..." (Т. Г. Шевченко).
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16.03.2024 21:28 Ответить
В нього сусіди, якісь односельчани є? Якщо так, це постійна 24/7 зрада з їхнього боку. Скільки там в нього здоров'я залишилось, петарду під ноги кінь та й годі
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17.03.2024 01:54 Ответить
Так прокурорсько-суддівський конвейєр по знищенню українськиї патріотів не зупиняється з 17 ст.
Хто зараз судить полковника Червінського і випускає мародера лієва?
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17.03.2024 08:06 Ответить
Враження неоднозначне! Такі кукурузніки легко виявити й збивати. Ефективність може бути низькою!
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16.03.2024 15:30 Ответить
враження перевіряються в реальному бою,говорити сожеа що завгодно.
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16.03.2024 19:03 Ответить
Так в реальному бою й перевірено . Навіть русня заміняє органи на менші дрони, котрі менш помітні й тихіші .
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16.03.2024 23:11 Ответить
Що за органи,які органи? Де і хто там перевіряв, коли їх і не використовували і не замовляли ????Дрони потрібні всякі і безлімітно,а особливо великі, бо вони заміняють собою крилату ракету,але дешеві
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16.03.2024 23:27 Ответить
То така тактика у мін оборони. Звичайна комерційна тактика.
Хто до кого прийшов той тому і винен. Прийде до вас МО ви ставити вашу ціну, а от якщо ви підете, то вже ви маєте щось нести.. вас просто "витримують" . Чим більше, тим більше у вас паніка і тим більше є сподівання з іншого боку, що понесете.
Ви можете заперечити мені і сказати , що МО має необхідність а не ви. Анніт!
То Україна має необхідність бо війна. Але як ви знаєте ліпше , що війна то для кріпаків, а біла кістка має за щось жити .
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16.03.2024 15:33 Ответить
Правильно Генадій Балашов сказав, що антимайдан прийшов до влади: Татарови, Гетьманцеви та ко. Чого ми дивуємось , що немає замовлень на безпілотники. Мразота при владі. Зеленський іди геть! Та забирай своїх "ефективних" менеджерів
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16.03.2024 15:34 Ответить
Араху@мия хочет бабла на лапу.
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16.03.2024 15:40 Ответить
А ви що, повірили бравим звичним обіцянкам Зеленского, та ще й в додаток Фьйодорову, Умерову, та Шмигалю, що у нас дронів, ух, скільки буде? Може й буде. Але не від держави. Зельоні працюють не на державу, а на особисті кишені.
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16.03.2024 15:40 Ответить
Ви мабуть у відділі збуту у Шимківа працюєте.
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16.03.2024 15:57 Ответить
Прізвище шефа ні про що не говорить.))
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16.03.2024 20:31 Ответить
не хочуть ділитись, тому і чекають...
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16.03.2024 15:45 Ответить
нормально. а навіщо украінській армії беспілотники? Нам беспілотники не треба.
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16.03.2024 15:47 Ответить
А вже повинно бути 166666 тис. штук дронів у ЗСУ за два місяці 24 року. От тому хто знов збрехав - рука просто б не дрогнула.
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16.03.2024 15:54 Ответить
Просто чувак продвигает свой инвестпроект. Это бизнес для него. В Украине 160+ производителей дронов, и у многих МО закупает дроны на постоянной основе. А у чувака не закупают, и он обиделся. Значит есть лучше дроны, более актуальные и дешевые. Конкуренция отлично сработала. Видим результаты по НПЗ в РФ.
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16.03.2024 15:54 Ответить
Скільки він "ухилянтів" може підняти?
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16.03.2024 16:34 Ответить
Це і є криваві наслідки для України, сидіння на дупах, отих СРАТЬєхав із так званної «Ставки» приблудних95 на чолі із Зеленським!!
Притула з падаляком, під патронатом єрмака і татарова, мабуть самотужки, ліплять дрони для ЗСУ у 2024 році… з лайна і паличок, як вимагають Оманські «інвестори» від патрушева…
Щось подібне, ліпив і Бакай з ДУСі, за часів кучми, а потім СПОКІЙНО утік на болота, і прутін, йому особисто, за його падлючі діяння в Україні, паспорт з двоголовим півнем вручив…
А СБУ, так і далі, прокліпав під контролем деркачів…
Пильнуймо Україну!
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16.03.2024 16:41 Ответить
Зате на дороги гроші є, на телемарахвон гроші є, на серіальчики гроші є, на утримання свого зеленого кодла гроші є.
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16.03.2024 16:44 Ответить
Просто не научились ещё эффективно осваивать средствА с дронов, как с яйцами или яблоками.Дело за малым!
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16.03.2024 16:47 Ответить
Співвласник AeroDrone Шимків про користь великих безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise: Могли б замінити гелікоптери, якими передавали вантажі в окупований Маріуполь.

То есть, эти дроны нужны, чтобы сначала сдавать подразделения в окружение, а потом передавать им туда "посылки"?
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16.03.2024 16:48 Ответить
не має "інвест няні"
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16.03.2024 16:52 Ответить
головне шурмі за псевдоелектрику заплатити
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16.03.2024 17:02 Ответить
..бо мародери при владі і сама влада зеленськага - мародери, і якнайшвидше закінчення війни, а особливо українською перемогою, дермакам не потрібне
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16.03.2024 18:00 Ответить
Не довго музика їм грала,
Не довго дрони виробляв.
Перетрубації настали -
Нема замовлень,
Нема грошей,
Ну, а точніше -
Є завал?
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16.03.2024 18:11 Ответить
Не маю літературних слів щоби висловити своє обурення. Одні матюки. А скоро будуть дії. Слава нації! Смерть ворогам!
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16.03.2024 18:19 Ответить
Зрозуміло. Владі потрібні відоси, марафони і соціальні опитування. А зброя - не на часі. Так 73%?
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16.03.2024 18:38 Ответить
Чим ******* в мережі краще допомогали ЗСУ бити кацапню хто чим може а після перемоги розбиремося з шушерою нетреба заре підігрувати пропогандонам майте клепку.
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16.03.2024 20:35 Ответить
Дядя, ти сповна розуму, виділили 40 мільярдів на закупівлю дронів, а ти чим зібрався допомагати двадцяткою гривень,
суки блокують що лише можуть, ти як з ворогами за спиною зібрався перемагати....
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16.03.2024 21:08 Ответить
Ти в Польщу втік і ще щось пишеш ? Якби зелебоби не гралися з худобою в політику, то на фронті стан справ був би інший
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16.03.2024 23:08 Ответить
Зезашквари вже давно в сраці крутяться. Нігде толку немає. Забрали міліарив місцевих рад і де ті гроші? Ччому не закупають дрони та іншу необхідну техніку, а тільки люди повинні заривати всі потреби своїми донатами!?
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16.03.2024 21:02 Ответить
Вони укріпрайони не будують- у них головне - то дороги...
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16.03.2024 21:45 Ответить
Боже! Що понавибирали українці в 2019 р.!!!
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16.03.2024 21:44 Ответить
Тож "мільйона " дронів" влада уже не планує...?!
Буде договорняк у Турції...?
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16.03.2024 21:44 Ответить
самі-самі-самі...
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16.03.2024 22:57 Ответить
Шимків настворював гівна , а тепер вкладається в засрані статті більше як розробку . Нехай порівняє руснявий Суперкам й своїх кукурудзники, котрі русня ще на вильоті бачитим
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16.03.2024 23:15 Ответить
Усе йде за планом; за оманським планом...
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16.03.2024 23:19 Ответить
Це вже всім мудрим людям давно відомо, що у нашій владі переважна кількість зрадники. Ми програємо цю війну ТІЛЬКИ по причині наших зрадників у всих ешелонах нашої влади... Щоб програшу не було потрібно їй самоочиститись, а це, як теж всі розуміють неможливо за нинішнього зе... Готуймось до ********* гегоциду нашої нації та програшу і перекладання провини від своєї держзрадницької бездіяльності на партнерів... Скільки всього має відбуватись пропорційного нинішній ситуації - а не відбувається... це все від промоскальських наших гнид... горіти вам у пеклі...
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16.03.2024 23:49 Ответить
Ви начебто тільки що народились чи живете на другій планеті- нашій владі такі не потрібні! Такі підприємства були раніше але їх довели до банкрутства, угробили тому що так потрібно владі!!
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17.03.2024 12:30 Ответить
Яки дрони, в нас ще бруківку треба класти, ремонти в міськрадах зробити ,поки ракети ворожі не прилетіли
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18.03.2024 11:06 Ответить
 
 