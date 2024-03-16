Производитель беспилотников D-80 Discovery и E-300 Enterprise не имеет контрактов с Минобороны на 2024 год: AeroDrone ждет 2,5 месяца

В настоящее время у украинского разработчика крупных беспилотников D-80 Discovery и E-300 Enterprise нет контрактов с Минобороны на 2024 год.

Об этом сообщил главный инвестор проекта AeroDrone Дмитрий Шимкив в интервью "Экономической правде", передает Цензор.НЕТ.

"Нет, мы закончили выполнять контракт в конце 2023 года и уже два с половиной месяца ждем новый. Пока занимаемся разработкой", - ответил он на вопрос, загружено ли производство проекта AeroDrone на 2024 год.

Первая проблема, по словам Шимкива, Минобороны не заключает длительных контрактов. По закону все контракты должны начинаться и заканчиваться в рамках одного года, за исключением специальных условий, которые редко кто получает. Вторая – нехватка денег у государства.

"Третья – это формирование потребности. Производитель не знает, нужна ли его техника в армии на конкретный сезон и ему об этом не сообщают. Сегодня вы не нужны, а завтра нужны. Предприятие так существовать не может", - добавляет он.

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Шимкив также напоминает, что произошли изменения в Генеральном штабе и Минобороны.

"Приходят новые люди. Это тоже создает дополнительные задержки. Последние шесть месяцев мы, производители, получаем запросы относительно способности (может ли компания производить определенное количество продукции в случае заключения контракта. – Ред.). Мы инвестировали, закупили оборудование, но в контракты это не трансформировалось.

Если государство не хочет покупать у украинских производителей, а у них есть возможности, то нужно разрешить экспортировать. Однако этого не делают. Главное объяснение – продукция нужна армии. Однако законтрактовать эту потребность они не могут", – добавляет он.

Впрочем, Шимкив отмечает, что произошло очень много полезных изменений в отношении дерегуляций в пользу производителей БПЛА.

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"Минобороны упростило процедуры получения допуска оружия к эксплуатации, Верховная Рада исправила ошибки по налогообложению импортных деталей, Минцифры приняло много важных постановлений, создали кластер brave1 и включили производителей дронов в "Дія.Сити".

Минстратегпром помогает взаимодействовать с регуляторами и способствует взаимодействию с международными партнерами", - резюмирует Шимкив.