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Новости
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Кулеба провел разговор с Блинкеном: Отметил необходимость и срочность продолжения поддержки Украины

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого отметил необходимость и срочность продолжения поддержки Украины со стороны США и международного сообщества.

Об этом сообщает МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Дмитрий Кулеба поблагодарил США за недавний пакет военной помощи, который поможет Украине противостоять российской агрессии.

Глава МИД Украины отметил необходимость и срочность продолжения поддержки Украины со стороны США и международного сообщества, включая противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы.

Кроме того, дипломаты обсудили дальнейшие пути утверждения критически необходимого пакета поддержки Украины со стороны США.

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"Мы не можем позволить России использовать задержки в помощи для продвижения, подвергая всю Европу и демократический мир риску еще большей войны. В последние годы Украина неоднократно демонстрировала, что при достаточной поддержке мы способны побеждать Россию на поле боя. Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США", - подчеркнул Кулеба.

Стороны также обменялись мнениями об ожидаемых результатах Вашингтонского саммита НАТО.

Автор: 

помощь (7863) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+9
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16.03.2024 16:45
+4
Нажаль наголосити, це все на що він спроможний. Маріонетка Єрмака.
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16.03.2024 16:39
+3
из пустого в порожнее
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16.03.2024 16:30
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Виходить що кацапи керують США і Польщею
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16.03.2024 16:24 Ответить
Нажаль наголосити, це все на що він спроможний. Маріонетка Єрмака.
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16.03.2024 16:39 Ответить
добре що не сказав ставити економіку сша на воєнні рейки.
бо вони, зелені такі
вони можуть...
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16.03.2024 18:30 Ответить
Все може бути. США практично досягли своєї мети. Навіщо їм тепер шевелитись? Розігрують карту виборів, як і заведено у двопартійній системі.
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16.03.2024 16:32 Ответить
с ПРибуттям на цензор майже учора - Трмпа чекаєте?
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16.03.2024 17:19 Ответить
Що останній аргумент, амріканка? Як у істинного пе-бототроля? Що ти тут робиш? Не пристроїлась, так копійки на цензорі підбираєш? Займись там справою якоюсь. Збирай шкірки від бананів на переробку, наприклад. А то мені за тебе соромно, що ти тут таким способом на бігмак клянчиш. Позорище! Зміни нік хоч.
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17.03.2024 08:03 Ответить
Можна наголошувати скільки завгодно. Головний посил від США - *нам нічого не загрожує*.
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16.03.2024 16:28 Ответить
Ой загрожує,загрожує якщо колись вилізе, а з часом точно вилізе скільки мільйонів доларів оп вкрав у США то демократами не позаздриш,як давали і контролювали?.Це по перше а по друге запомніть усі українці ні Америка ні Європа Україні нічого не винна ,про війну попереджала ,попереджала а оп готовилось до шашликів, так що усі питання до,,,найвеличнішого і не лоха,,
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16.03.2024 18:14 Ответить
як ти посмів!!!1
на найвеличнішого янелоха-япрезедента боневтіка янетряпки ібн оманського
так казати
питання до....
ОПа як армянське радіо
тобі особисто на твої питання відповідає ОПа , що ОПа на питання не відповідає...
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16.03.2024 18:36 Ответить
Як казав Шекспір у 3 сонеті - гуляй, Вася! І запам'ятай - захід винен Україні, як земля колгоспу.
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16.03.2024 18:38 Ответить
Васятка, ти, як троль в натурі, навіть не зрозумів, про що я писав.
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17.03.2024 07:58 Ответить
из пустого в порожнее
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16.03.2024 16:30 Ответить
До Конгресу Кулеба - до Конгресу
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16.03.2024 16:33 Ответить
Там нижче не в тему , але є чого НЕ дивуватися втраченній емпатії до України в світі
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16.03.2024 16:40 Ответить
Тема про зєлю з шилом? Пишіть там, де потрібно. Це спам.
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16.03.2024 16:41 Ответить
У тому, що тема інша. Дотримуйтесь порядку.
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16.03.2024 18:43 Ответить
Нові мародерства вже Умєрова в харчуванні ЗСУ при інформприкритті того ж Тимошенко ( в паузах при грабуванні ВЕЛИКИХ ФОРТИФІКАЦІЙ) - це теж спам?
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16.03.2024 17:17 Ответить
не пиши херню!
зе особисто, підписує звільнення чи призначення
а от кого куда чому та за що, йому каже його ОПа
не робіть з нього Юлія Цезара
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16.03.2024 18:42 Ответить
БЛД то покажіть йому оцю статтю "ОСОБЛИВІ ГРАЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ"-
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16.03.2024 19:48 Ответить
ВІН ЗА КОНСТІТУЦІЄЮ ВІДПОВІДАТИМЕ СУДИМІСТЮ? А ЄРМАК НІЯК? ТО ПІДКАЖІЬ ТУПОМУ (п)резиденту
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16.03.2024 19:50 Ответить
16.‎03.‎2024 752 доба війни

17 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

"Української зброї буде ще більше: більше наших снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ" - Зеленський.

Як завжди Зеленський бреше. Станом на ‎01.‎03.‎2024 український розробник великих безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise не має контрактів з Міноборони на 2024 рік

Вищий антикорупційний суд відпустив з-під варти ексчиновника Міноборони Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про заволодіння коштами на закупівлі *********** для ЗСУ. Прокурор навіть не прийшов на засідання суду.

Дуже важко перемогти у війні коли б'єшся на два фронти. Майже неможливо, коли твоїм ворогом виявилась обрана тобою влада!
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16.03.2024 16:43 Ответить
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16.03.2024 16:45 Ответить
А что, Энтони Блинкен случайный человек в политике или артист
из 95 кагала ?
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16.03.2024 17:49 Ответить
Скажи-ка, вова, ведь не даром
Ты Украиной, как товаром
В Омане торговал, шутя?...
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16.03.2024 17:55 Ответить
Як заї...а ця оп, від когось вимагають а самі крадуть, крадуть і ще раз крадуть
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16.03.2024 17:58 Ответить
Чому Кулеба,а не Єрмак?
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16.03.2024 18:27 Ответить
 
 