Кулеба провел разговор с Блинкеном: Отметил необходимость и срочность продолжения поддержки Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого отметил необходимость и срочность продолжения поддержки Украины со стороны США и международного сообщества.
Об этом сообщает МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Дмитрий Кулеба поблагодарил США за недавний пакет военной помощи, который поможет Украине противостоять российской агрессии.
Глава МИД Украины отметил необходимость и срочность продолжения поддержки Украины со стороны США и международного сообщества, включая противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы.
Кроме того, дипломаты обсудили дальнейшие пути утверждения критически необходимого пакета поддержки Украины со стороны США.
"Мы не можем позволить России использовать задержки в помощи для продвижения, подвергая всю Европу и демократический мир риску еще большей войны. В последние годы Украина неоднократно демонстрировала, что при достаточной поддержке мы способны побеждать Россию на поле боя. Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США", - подчеркнул Кулеба.
Стороны также обменялись мнениями об ожидаемых результатах Вашингтонского саммита НАТО.
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