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Туск после трагедии в Одессе призвал спикера Джонсона все же одобрить помощь Украине

туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона ускориться в принятии решения о помощи Украине, учитывая последствия ударов РФ по Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на короткое заявление, которое Туск опубликовал в своем X.

"Посмотрите на Одессу, спикер Джонсон. Сколько еще вам нужно аргументов, чтобы принять решение?", – спросил Туск.

Look at Odessa, @SpeakerJohnson!How many more arguments do you need to take a decision?

— Donald Tusk (@donaldtusk) March 16, 2024

Заметим, сообщение Дональда Туска появилось днем 16 марта. К настоящему времени стало известно уже о 21 погибшем в Одессе в результате российских ракетных ударов.

Напомним, по последней информации Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями.

Ранее Дональд Туск заявлял, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон несет личную ответственность за неспособность одобрить продление помощи Украине.

Читайте также: Спикер Джонсон планирует одобрить продолжение помощи Украине голосами меньшинства демократов

Автор: 

Одесса (7918) оружие (10257) Туск Дональд (762) Джонсон Майк (134)


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Топ комментарии
+15
ну, не він блокує нам польський кордон, а блокують адепти та члени Конфедерації - це проросійська ультраправа і євроскептична коаліція з відповідних партій, які на останніх виборах пройшли до Сейму...
Інша справа, що Туск напередодні місцевих виборів в Польщі та в Європарламент не ризикує віддати команду силовикам розігнати нахер цих блокувальників...
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16.03.2024 17:11
+13
Як у нього в голові це все грає?
З одного боку закликати США надати допомогу, з іншого заблокувати кордон для цієї допомоги....
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16.03.2024 16:56
+9
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16.03.2024 17:30
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Правила форума Совет форумчан
Туск знає більш правильнии шлях - чим Кулеба
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16.03.2024 16:56 Ответить
Совість то таке, головне принципи: любимого пуйла джонсон не зрадить,
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16.03.2024 17:10 Ответить
Умовляти і закликати Джонсона, теж саме, що кричати глухому і показувати сліпому. Це марне діло. Трампу до сраки Україна і її народ, а його холую Джонсу так само. Так само це не хвилює більшість американців. Ніколи не уявляла, яке то щастя мати атомну зброю.
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16.03.2024 18:30 Ответить
ТУСК й ДУДА особисто два... ну типу Порошенко й вова ,або ЗАЛУЖНИЙ й вова, прилетіли до США й особисто були прийняті у Білому Домі Байденом, мабуть по темі допомоги Україні й не тільки . . Намьок зрозумілий?
ЗЕболото рулить Тимошенками та випущеними Лієвими та з Умєровим(знову срака з мародерством у харчуванні ЗСУ) ...
Кадровий дипломат Пристайко ,генерал Кривонос сдять на печі , Кабан Стефанчук вбиває ПАРЛАМЕНТ УКРАЇНИ - а Кулеба кості партнерам миє
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16.03.2024 17:37 Ответить
А знаєте, що цей кабан Стефанчук, саме головне зробив і, мабудь єдине? Заказав нове крісло для спікера під свою сраку. В старе вона не вміщалася.
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16.03.2024 18:35 Ответить
Як у нього в голові це все грає?
З одного боку закликати США надати допомогу, з іншого заблокувати кордон для цієї допомоги....
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16.03.2024 16:56 Ответить
ну, не він блокує нам польський кордон, а блокують адепти та члени Конфедерації - це проросійська ультраправа і євроскептична коаліція з відповідних партій, які на останніх виборах пройшли до Сейму...
Інша справа, що Туск напередодні місцевих виборів в Польщі та в Європарламент не ризикує віддати команду силовикам розігнати нахер цих блокувальників...
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16.03.2024 17:11 Ответить
Туск "не ризикує" розігнати, Джонсон "не ризикує" надати допомогу.
А по факту обоє рябоє.
Тільки один хоч не пистить..
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16.03.2024 17:47 Ответить
Джонсон якраз конкретно блокує, практично своїми руками, чи рухами... і супроводжуючи це піздьожом на відволікаючі теми.
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16.03.2024 19:43 Ответить
Спор об эмбарго на зерно. Украинские олигархи тянутся в Европу - це одна зі статей в Польщі початок 2023 року
https://www.rp.pl/plus-minus/art39178761-spor-o-embargo-na-zboze-ukrainskich-oligarchow-ciagnie-do-europy
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16.03.2024 17:48 Ответить
Наташа, я підозрюю, що ти ******* на всю голову. Сходи до лікаря.
Ти хоч пробувала включати мозок і не репостити польску маячню про олігархів?
Може почнемо з того, що ринок польщі - це мізер для українських олігархів у порівнянні з азією і африкою куди можна вивезти десятки мільярдів тонн збіжжя без блокад і за любою ціною? Не думала, що українські олігархи мають більш високі врожаї, більшу автоматизацію і більшу рентабельність, а ніж ті тупі польскі фермери-імбіцили з одним полем?!
Не думала, що Безос зі своїм амазоном і є олігархом у польському розумінні! А чим він кращий за власника кернела чи мхп.
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16.03.2024 22:50 Ответить
окрім політичних (проросійських) інтересів там йде війна аграрних магнаітів! Навіть на будівництві фортифікаційних споруд українські бандити спалюють ексаватори підприємців, котрі по контракту пригнали їх до лінії фронту - зараз для олігархів аграрний бізнес це не менш важливо ніж метал
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16.03.2024 23:05 Ответить
лікуватися треба -не затягуйте , підозрюю знову бан, як після історії з Ткачем?
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16.03.2024 23:07 Ответить
Чого би їм впасти ? Зброя своя є, не треба жебрати по всьому світі.
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16.03.2024 17:12 Ответить
От не треба мене порівнювати. Я навіть хз - чи є власна думка у Вашої дружини. Або - може Вас вона так в реалі ганяє, що отут Ви себе тільки чоловіком почуваєте.
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16.03.2024 17:41 Ответить
То Ви вже самі із собою розмовляєте. Відваліть, он чимчикуйте до своєї дружини.
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16.03.2024 18:08 Ответить
Вона то є але скільки??? Зараз все в них тільки на папері, цього треба стільки, цього треба стільки.......і т.п. вони багато замовили, а скільки часу піде на все щоб це все отримати і свою зробити????
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16.03.2024 19:10 Ответить
Пуйлу Варшава і на хер не потрібна,як і Німеччина.Не дай Бог Україна впаде,на черзі Молдова і країни Балтії.Не таке воно дурне,щоб з усім НАТО тягаться.
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16.03.2024 18:11 Ответить
Балтія вийшла з НАТО?
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16.03.2024 18:26 Ответить
Не вийшла.Але,я так думаю,в разі чого«глибока стурбованість»
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16.03.2024 18:42 Ответить
Джонсону трапон дає вказівки плюс кацапські гроші.
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16.03.2024 16:59 Ответить
Я думав,дав вказівку кордон розблокувати.
То поділився б з Україною 137 лярдами,які польщі єс виділив...
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16.03.2024 17:01 Ответить
Кацапські антисеміти довго на форумі Цензора не живуть.
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16.03.2024 17:07 Ответить
Вуйку кацапський, він правду тобі каже. Навіть якщо ти не прігожінскій кадр з ольгіно, а наївний ідіот путлєра.
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16.03.2024 17:47 Ответить
Чого українська влада не подає до суду на пшеків, які вже пів року блокують кордон?
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16.03.2024 17:02 Ответить
Яка влада?Пан президент сказали,треба полякам дати трохи часу.
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16.03.2024 18:43 Ответить
Цікаво, де пан Майк бачить (при всій повазі) пана Дональда і його заклики?
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16.03.2024 17:09 Ответить
Я не знаю як він бачить..., але, напевне, повертає голову на 180град...
А якого Дональда ви мали на увазі?
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16.03.2024 17:13 Ответить
Дональд - це той, котрий Donald.
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16.03.2024 17:31 Ответить
Оцих:
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16.03.2024 18:21 Ответить
Трампьониш Джонсон конгресменом став завдяки кацапським грошам, які ***** йому дав на передвиборчу кампанію, тому працювати на кремль він буде стільки, скільки рудий скаже.
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16.03.2024 17:10 Ответить
Он, як діарейн мацкавіти, загадили у мережі…
Пильнуймо інформГігієну в Україні!
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16.03.2024 17:15 Ответить
Джонсон фактично погодився затягувати процес і далі, бо суттєві зміни вимагають почати все наново у Сенаті. І без жодної гарантії що Джонсону сподобаються сенатські правки.
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16.03.2024 17:22 Ответить
Тепер джонсон може виносити на голосування - ляські "фермери" не пропустять. Та й фіцо з орбаном допоможуть.
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16.03.2024 17:23 Ответить
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16.03.2024 17:30 Ответить
+ в карму Туску!
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16.03.2024 17:48 Ответить
Скажи-ка, вова, ведь не даром
Ты Украиной, как товаром
В Омане торговал, шутя?...
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16.03.2024 17:54 Ответить
закликай підарофермерів польских кращє кордон не блокувати
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16.03.2024 17:54 Ответить
Захід має нарешті визнати, що 3-тя світова вже почалася 24 лютого 2022 р., а не "ховати по-страусячому" голову в пісок. Також він має визнати нарешті юридично, що путлерівська московія порушила ялтинський світоустрій. А отже ця країна має зникнути з карти світу ( або просто зникнути, або разом з нацією, в залежності від поведінки цієї самої нації). Інакше далі все буде лише гірше і гірше. Цілком зрозуміло, що держава (навіть зі 140 млн. населенням та ядерною зброєю) не встоїть проти решту світу (засоби мають бути як чисто військові, так і економічні і політичні -- але їх метою має стати ПОВНЕ знищення російської державності в її ********* вигляді.
До речі, в якості примітки: той, хто перший завдасть тотального ядерного удару, отримає однозначну перевагу (звичайно, ворожі ракети в підземних шахтах, можливо, і вціліють, але зовсім не факт, що вони зможуть після удару стартувати через деформовані ядерним вибухом кришок шахт, приварювання внаслідок високих температур їхньої механізації, засипання шахт всіляким сміттям та землею тощо). Тобто, якщо війни не уникнути, то треба бити першим (як колись казав путлер), і Захід має це нарешті усвідомити.
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16.03.2024 18:00 Ответить
Цей джонсон, заноза взадниці!!! Шмат лайна!!!
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16.03.2024 19:01 Ответить
Ці звернення як масаж дерев'яній ноги.
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16.03.2024 19:50 Ответить
шо там кордон ?
туск ?
чи "фейковий" фермер на ровері Курва , більше вставляє?
я думав туск прем'єр,та туск просто "нЕтряпка" А шматка
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16.03.2024 21:05 Ответить
Туск має у коаліціянтах PSL - така собі селянська партія. Може щось зміниться після місцевих виборів у квітні.
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16.03.2024 21:46 Ответить
 
 