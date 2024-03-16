Туск после трагедии в Одессе призвал спикера Джонсона все же одобрить помощь Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона ускориться в принятии решения о помощи Украине, учитывая последствия ударов РФ по Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на короткое заявление, которое Туск опубликовал в своем X.
"Посмотрите на Одессу, спикер Джонсон. Сколько еще вам нужно аргументов, чтобы принять решение?", – спросил Туск.
Look at Odessa, @SpeakerJohnson!How many more arguments do you need to take a decision?— Donald Tusk (@donaldtusk) March 16, 2024
Заметим, сообщение Дональда Туска появилось днем 16 марта. К настоящему времени стало известно уже о 21 погибшем в Одессе в результате российских ракетных ударов.
Напомним, по последней информации Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями.
Ранее Дональд Туск заявлял, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон несет личную ответственность за неспособность одобрить продление помощи Украине.
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ЗЕболото рулить Тимошенками та випущеними Лієвими та з Умєровим(знову срака з мародерством у харчуванні ЗСУ) ...
Кадровий дипломат Пристайко ,генерал Кривонос сдять на печі , Кабан Стефанчук вбиває ПАРЛАМЕНТ УКРАЇНИ - а Кулеба кості партнерам миє
З одного боку закликати США надати допомогу, з іншого заблокувати кордон для цієї допомоги....
Інша справа, що Туск напередодні місцевих виборів в Польщі та в Європарламент не ризикує віддати команду силовикам розігнати нахер цих блокувальників...
А по факту обоє рябоє.
Тільки один хоч не пистить..
https://www.rp.pl/plus-minus/art39178761-spor-o-embargo-na-zboze-ukrainskich-oligarchow-ciagnie-do-europy
Ти хоч пробувала включати мозок і не репостити польску маячню про олігархів?
Може почнемо з того, що ринок польщі - це мізер для українських олігархів у порівнянні з азією і африкою куди можна вивезти десятки мільярдів тонн збіжжя без блокад і за любою ціною? Не думала, що українські олігархи мають більш високі врожаї, більшу автоматизацію і більшу рентабельність, а ніж ті тупі польскі фермери-імбіцили з одним полем?!
Не думала, що Безос зі своїм амазоном і є олігархом у польському розумінні! А чим він кращий за власника кернела чи мхп.
То поділився б з Україною 137 лярдами,які польщі єс виділив...
А якого Дональда ви мали на увазі?
Пильнуймо інформГігієну в Україні!
Ты Украиной, как товаром
В Омане торговал, шутя?...
До речі, в якості примітки: той, хто перший завдасть тотального ядерного удару, отримає однозначну перевагу (звичайно, ворожі ракети в підземних шахтах, можливо, і вціліють, але зовсім не факт, що вони зможуть після удару стартувати через деформовані ядерним вибухом кришок шахт, приварювання внаслідок високих температур їхньої механізації, засипання шахт всіляким сміттям та землею тощо). Тобто, якщо війни не уникнути, то треба бити першим (як колись казав путлер), і Захід має це нарешті усвідомити.
туск ?
чи "фейковий" фермер на ровері Курва , більше вставляє?
я думав туск прем'єр,та туск просто "нЕтряпка" А шматка