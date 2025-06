Туск после трагедии в Одессе призвал спикера Джонсона все же одобрить помощь Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона ускориться в принятии решения о помощи Украине, учитывая последствия ударов РФ по Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на короткое заявление, которое Туск опубликовал в своем X.

"Посмотрите на Одессу, спикер Джонсон. Сколько еще вам нужно аргументов, чтобы принять решение?", – спросил Туск.

Look at Odessa, @SpeakerJohnson!How many more arguments do you need to take a decision?