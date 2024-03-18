Путин заявил, что будет продолжать войну и планирует создать "санитарную зону" на территории Украины, - росСМИ
Президент РФ Владимир Путин в свой очередной срок планирует продолжить войну против Украины.
Об этом российский диктатор рассказал, выступая в своем избирательном штабе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Он заявил, что якобы высокая явка на выборах связана с "драматическими событиями", которые "переживает страна".
"Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан", – сказал Путин.
Также он рассказал о вызовах в свой новый срок: "решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и вооруженные силы".
Но добавил, что всем правоохранительным органам будут даны указания выявлять всех, кто с оружием воюет против России.
Кроме того, президент РФ сказал, что Россия "за мирные переговоры, но только если не потому, что у противника патроны заканчиваются".
Диктатор также заявил, что Россия может в какой-то момент создать санитарную зону на территориях Украины. Глубина ее якобы будет такой, чтобы сложно было преодолеть "средствам поражения, прежде всего иностранного производства".
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Всех повязать, вместе с главнокомандующим.
А потом - санитары.
Коли чехи, чи словаки, чи угорці, чи югослави питали нас -
ну що ж ви такі бідні, нема у вас ні джинсів, ні кросовок,
а ми не мали що відповісти крім: "ЗАТЕ У НАС РАКЕТИ !"
І ми ще й вірили, що "захищаємо соціалістичний табір" !
Що вони нам винні.
Думаю, що саме за це Яр тебе чмирть.
Бронштейном /Троцьким / залишається АКТУАЛЬНОЮ і на день сьогоднішній... Цитую :
" Пам*ятайте... що так чи інакше. а нам необхідно повернути Україну Росії. Без України нема Росії. Без українського заліза.руди.хлібу. солі. Чорнрго моря Росія існувати НЕ може.вона задихнеться.а з нею і ми з вами... Ні на хвилину НЕ забувайте . що Україна має бути нашою... "
( Із директиви для радянських агітатолрів...)
ліліПутіни--це лише сліпо--фанатичні виконавці ... Висновок : поки існує рашо-ординська
клоака-- Україну очікує постійна колотнеча . із витівками засланців-- кремлівських агентяр
І вже.традиційно. обраними по-сліпоті дрімучій- нами ж ...
Все что надо знать про этого ****** папу римского.
Я не понимаю как может представитель бога на земле как он себя считает поздравлять убийцу тысяч и тысяч невинных людей?Он специально сталкивает лбами украинцев католиков и украинцев других религий.