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Новости Война
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Путин заявил, что будет продолжать войну и планирует создать "санитарную зону" на территории Украины, - росСМИ

путін

Президент РФ Владимир Путин в свой очередной срок планирует продолжить войну против Украины.

Об этом российский диктатор рассказал, выступая в своем избирательном штабе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Он заявил, что якобы высокая явка на выборах связана с "драматическими событиями", которые "переживает страна".

"Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан", – сказал Путин.

Также он рассказал о вызовах в свой новый срок: "решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и вооруженные силы".

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Но добавил, что всем правоохранительным органам будут даны указания выявлять всех, кто с оружием воюет против России.

Кроме того, президент РФ сказал, что Россия "за мирные переговоры, но только если не потому, что у противника патроны заканчиваются".

Диктатор также заявил, что Россия может в какой-то момент создать санитарную зону на территориях Украины. Глубина ее якобы будет такой, чтобы сложно было преодолеть "средствам поражения, прежде всего иностранного производства".

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Автор: 

путин владимир (31560) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+85
В Белгородской, Курской, Ростовской областях будет санитарная зона.

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18.03.2024 00:36 Ответить
+76
Це тобі вже давно потрібні санітари ...
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18.03.2024 00:35 Ответить
+35
граница санитарной зоны по Уралу.
она же граница между Украиной и Китаем.
в санитарной зоне зачистка рузких фашистов и нациков .
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18.03.2024 00:47 Ответить
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Ми також створюєм-у Курській,Белгородській областях.
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18.03.2024 07:08 Ответить
Ничего Украина не делает. Все эти шоу только в интернете. Собственно это наши тик-ток войска. Россия приносит разруху и смерть в Украину, Украина решила поиграть в тик-ток. Но в тик-токе войны не выигрываются.
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18.03.2024 08:03 Ответить
Сумнівне твердження. Нічого серйозного там не відбувається
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18.03.2024 08:04 Ответить
Ну то зайдіть,на їхні телеграм канали та подивіться що там відбувається, дуже здивуєтесь.
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18.03.2024 08:45 Ответить
Редчайший д лбойоб
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18.03.2024 06:28 Ответить
Так генеральный штаб как раз и воюет против россии.
Всех повязать, вместе с главнокомандующим.
А потом - санитары.
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18.03.2024 07:33 Ответить
Коли ти вже **** здохнеш ,а глубіний російський народ порозумнішає ? це вже ким треба бути що б знову обрати терориста ,злочинця і паскуду яка є невїзною в 123 країни світу чи так хочется бути ізгоями ?
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18.03.2024 07:35 Ответить
Буде санітарна зона на максимальну дальність дії зброї, яка є в ЗСУ. Але, як в тому анекдоті "є маленький нюанс".
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18.03.2024 07:54 Ответить
Сумна доля приграніччю
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18.03.2024 07:54 Ответить
Схоже що чемоданчика малувато, потрібна вже 'санітарна зона".
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18.03.2024 07:59 Ответить
Якщо на українській території і буде санітарна зонч, то лише там, де утримуватимуть міжнародного злочинця пуцина після його арештв у випадку визнання його неосудним через психічне захворювання.
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18.03.2024 08:04 Ответить
То-біш, воно вже розуміє, що без санітарів йому не обійтися - це прогресс...
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18.03.2024 08:07 Ответить
Саме страшне те, що мрії хворої людини, мрії терориста підтримує за 80% кацапів. Виходить, що про це мріє вся Цапія, такі вони були, є і будуть. Це не люди - це потвори. Повезло тим народам, які далеко від цього вбивці, терориста і маніяка.
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18.03.2024 08:11 Ответить
А згадайте СРСР 80-х років.
Коли чехи, чи словаки, чи угорці, чи югослави питали нас -
ну що ж ви такі бідні, нема у вас ні джинсів, ні кросовок,
а ми не мали що відповісти крім: "ЗАТЕ У НАС РАКЕТИ !"
І ми ще й вірили, що "захищаємо соціалістичний табір" !
Що вони нам винні.
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18.03.2024 08:34 Ответить
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18.03.2024 08:24 Ответить
Гєостратег ********** перевів більшу частину своїх резервів у юані а економіка Кітаю зараз входить у піке
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18.03.2024 08:51 Ответить
цілковита *****, що ***** - агент ЦРУ.
Думаю, що саме за це Яр тебе чмирть.
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18.03.2024 16:00 Ответить
якщо ти настільки дебіл - то будеш і моїм особистим ворогом
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18.03.2024 17:13 Ответить
щоб ти здохла, мразота провокаційна
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18.03.2024 19:56 Ответить
Ну мало шо плануе старий пирдун *****. Цей дрищ мріяв взяти Київ за три дні, а коли отримав по соплям від України, почав кукурікати, що добазарився з блазнем в Стамбулі про здачу нашої неньки на милість кацапам. З різних джерел стало відомо, що про таке він і домовився з блазнем, а тут приїхав Борис Джонсон і всьо пропало, і Київ кацапам не так вже і треба. Що тут скажеш, коли у фюрера кацапії поїшав дах, то це явні признаки старечаї деменції.
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18.03.2024 08:54 Ответить
У Чорному морі санітарна зона майже створена))
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18.03.2024 08:54 Ответить
Він вже створив санітарну зону захопивши 30 % земель України на яких постійно ведеться гаряча війна знищуючи послідовно українців. Нажаль так є.
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18.03.2024 09:18 Ответить
для тих, хто не зрозумів. Це офіційна заява про знищення всього, населених пунктів, інфраструктури на відстані до 100-150 км від окупованих теріторій і кордону рифи.
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18.03.2024 10:18 Ответить
А може й по Дніпро.
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18.03.2024 13:31 Ответить
Гулаг
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18.03.2024 10:18 Ответить
а скільки там відсотків ***** явки намалювали?? Мільонів 240? )))
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18.03.2024 10:19 Ответить
А Байден спит, пока ху.ло обнаглело вконец.
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18.03.2024 11:10 Ответить
А ми вже не плануємо, бо зробили. Могила для нього вже готова.
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18.03.2024 11:49 Ответить
почему его не хоронят?
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18.03.2024 12:38 Ответить
Нам треба створити санітарну зону на теріторіїМосковії. Це Ростовська, Белгордська, Курська, Вітебська області та Кубань.
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18.03.2024 12:54 Ответить
Для адептов мира любой ценой с парашкой: Парашке не нужен мир с Украиной. Парашке нужно уничтожение Украины-как минимум в виде РБ-чтобы украина стала антизападной и под полным контролем Парашки. Ну и без Крыма,Херсонской,Запорожской,Луганской,и Донецкой областей
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18.03.2024 14:26 Ответить
--- Доктрина червоного терору щодо України --.розроблена срулем Лейбою Давидовичем
Бронштейном /Троцьким / залишається АКТУАЛЬНОЮ і на день сьогоднішній... Цитую :
" Пам*ятайте... що так чи інакше. а нам необхідно повернути Україну Росії. Без України нема Росії. Без українського заліза.руди.хлібу. солі. Чорнрго моря Росія існувати НЕ може.вона задихнеться.а з нею і ми з вами... Ні на хвилину НЕ забувайте . що Україна має бути нашою... "
( Із директиви для радянських агітатолрів...)
ліліПутіни--це лише сліпо--фанатичні виконавці ... Висновок : поки існує рашо-ординська
клоака-- Україну очікує постійна колотнеча . із витівками засланців-- кремлівських агентяр
І вже.традиційно. обраними по-сліпоті дрімучій- нами ж ...
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18.03.2024 14:29 Ответить
...яка бридка потвора цей вепсяк жаль,що інволюція зачепила мозок всих на рфії ... .
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18.03.2024 14:34 Ответить
Одним словом , этого ****** только вешать, на мусорной свалке..
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18.03.2024 14:41 Ответить
ми йому санітарну зону на хлєбалє намалюєм
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18.03.2024 14:48 Ответить
Потерпи ***** паганое,скоро украинские дроны устроят санитарную зону в Москве и в твоём вонючем бункере
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18.03.2024 15:34 Ответить
"Папа Римский Франциск поздравил Путина с избранием президентом России"
Все что надо знать про этого ****** папу римского.
Я не понимаю как может представитель бога на земле как он себя считает поздравлять убийцу тысяч и тысяч невинных людей?Он специально сталкивает лбами украинцев католиков и украинцев других религий.
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18.03.2024 15:41 Ответить
Пока диванные обмениваются остротами,мой Конотоп подвергается ракетным ударам.Зачетыре дня три атаки.Делать то что будем с этим? Какие решения власти по этому вопросу?
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18.03.2024 16:02 Ответить
А злодей та ни шутит .........
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18.03.2024 16:32 Ответить
А злодей та ни шутит .........
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18.03.2024 16:36 Ответить
крч тебе фуйло половой орган бабушки !
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18.03.2024 16:55 Ответить
*******.
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18.03.2024 16:56 Ответить
короче тебе фуйло прищель половой орган бабушки
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18.03.2024 16:57 Ответить
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