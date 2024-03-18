Путин заявил, что будет продолжать войну и планирует создать "санитарную зону" на территории Украины, - росСМИ

Президент РФ Владимир Путин в свой очередной срок планирует продолжить войну против Украины.

Об этом российский диктатор рассказал, выступая в своем избирательном штабе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Он заявил, что якобы высокая явка на выборах связана с "драматическими событиями", которые "переживает страна".

"Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан", – сказал Путин.

Также он рассказал о вызовах в свой новый срок: "решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и вооруженные силы".

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Но добавил, что всем правоохранительным органам будут даны указания выявлять всех, кто с оружием воюет против России.

Кроме того, президент РФ сказал, что Россия "за мирные переговоры, но только если не потому, что у противника патроны заканчиваются".

Диктатор также заявил, что Россия может в какой-то момент создать санитарную зону на территориях Украины. Глубина ее якобы будет такой, чтобы сложно было преодолеть "средствам поражения, прежде всего иностранного производства".

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