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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 431 550 человек (+810 за сутки), 6809 танков, 10 668 артсистем, 13 014 боевых бронированных машин

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 431 550 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 431550 (+810) человек,

танков ‒ 6809 (+19) ед,

боевых бронированных машин ‒ 13014 (+17) ед,

артиллерийских систем – 10668 (+34) ед,

РСЗО – 1017 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 720 (+0) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8308 (+36),

крылатые ракеты ‒ 1922 (+0),

корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 14141 (+68) ед,

специальная техника/special equipment ‒ 1731 (+8)

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Знищення армії РФ

Автор: 

армия РФ (19674) Генштаб ВС (6475) ликвидация (3694) уничтожение (7249)


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Топ комментарии
+14
Очищується наша земля...
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18.03.2024 08:06 Ответить
+14
Кацапи! Навіщо вам автолехніка, якщо у вас немає бензину?!
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18.03.2024 08:13 Ответить
+11
Минув 3676 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки та 810! чумардосів.
Арта 34!, броня 36, логістика 68!.
Танчики з логістикою трохи покрошили. ББМ черговий ювілей, більше 13000! Загальна кількість знищеної техніки більше 48000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 430 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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18.03.2024 09:07 Ответить
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Очищується наша земля...
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18.03.2024 08:06 Ответить
Невже вам з Бельгії видніше?
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18.03.2024 08:10 Ответить
бяльгиец, где эта информация есть на страничке Генштаба, а не написянная в "https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/27/7443939/ Українській правді" ...?
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18.03.2024 08:21 Ответить
ты тупое животное - нет такого речника Генерального штабу Збройних сил України старшого лейтенанта Андрія Ковальова...\ты тролль зайди туда хоть один раз и проверь - есть или нет, ты тупое...)\
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18.03.2024 08:36 Ответить
А це хто?
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18.03.2024 08:57 Ответить
"А це хто?"(с)

Це -Пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалов...
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18.03.2024 09:18 Ответить
Он?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковальов_Андрій_Вікторович
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18.03.2024 09:21 Ответить
да он... - но на страничке фейсбука https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua он Андрей Ковалов.

хотя с уровнем нашей журналистики могли бы ещё и не такое написать...)
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18.03.2024 09:43 Ответить
Всі помиляються. Ось і ви помилилися, а Сергій Черниш 0075fe0c виявився правий. А ви на нього скаргу і його в бан. Адже ось як буває
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18.03.2024 10:08 Ответить
его не за это в бан - и нет угрызений совести...\то что журналисты «прізвище» перекручивают, тут он прав...\
а пистеть про втрати - не его собачье дело.\тем более ты всей этой истории не знаешь...!\
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18.03.2024 12:21 Ответить
это твоё
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковальов_Андрій_Вікторович

и это моё
https://www.facebook.com/andriy.kovalov/
и сравни - человек один, а фамилии разные...
так что кто прав, а кто не прав...\фунт его знает...\
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18.03.2024 12:39 Ответить
с какой стати он прав...?
на официальной странице https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RPp9T3vZ3birwK8jkQtbgvJWD4LKA9iQmdQmAqPocf2ZvRwwDuevNLJedLvgfQBjl пресцентру Генштаба он Андрей Ковалов

на своей официальной страеице фейсбука https://www.facebook.com/andriy.kovalov/
он Andriy Kovalov

так кто он - ?...
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18.03.2024 13:26 Ответить
это твои проблема...\не втягивай меня в её решение...\
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18.03.2024 17:02 Ответить
я тебя приглашал обговаривать со мной какую-то проблему...?\появится этот ******* - обговаривай с ним какую хочешь проблему - ферштейн...?\
и это не моя проблема...!
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18.03.2024 17:41 Ответить
1-й Бельгийский фронт...
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18.03.2024 08:18 Ответить
А який термін коректний?
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18.03.2024 08:12 Ответить
А з чого ви взяли цифри 1:3-1:5? Чому не 1:1 або 1:10. Також є офіційний коментар Генштабу? Війни такого масштабу не було кілька десятків років. А з таким технічним забезпеченням - не було взагалі. Отже, пишіть будь-які цифри - хтось повірить.
До того ж, поранений хробак для України корисніший, ніж знищений, бо він не тільки не воює, а й забирає на себе ресурси на лікування і відновлення. А важкопоранений не тільки робить це постійно, а ще й постійно муляє око оточуючим, вимагає до себе "надлежащего отношения", та й на додачу, бонусом, може на підпитку скоротити мобілізаційний резерв сокирою, молотком або чимось іще.
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18.03.2024 08:25 Ответить
1:3 - це "класика" ведення бойових дій А в сьогоднішній війні вже давно "класики" немає Бо більше 80% втрат - від артвогню Уже ведуть мову про 1:5 Крім того - наші не враховують рівень смертності в госпіталях противника (з-за недостатнього та некваліфікованого надання меддопомоги)
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18.03.2024 08:30 Ответить
Не зустрічав жодного коментаря цього двотижневого у будь-якій іншій темі. А Ви?
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18.03.2024 08:35 Ответить
этот тролль только в этой новости пасётся уже несколько дней - и тупо вкючает дурака когда его мордой тычат в информацию...
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18.03.2024 08:45 Ответить
Якщо 1:5, то вбитих орків всього 72 тисячі?
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18.03.2024 08:42 Ответить
Все це - лише припущення! "Класика" визначена була за наслідками воєн ХХ століття Коли вони закінчувалися і розсекречувалися втрати - тоді починала працювать статистика А що можна казать зараз конкретне? І не забувай - на кількість мертвих впливає і ступінь смертності в госпіталях та після виписки з них (від наслідків поранень) Нам ця величина взагалі не відома!
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18.03.2024 08:52 Ответить
Кацапи! Навіщо вам автолехніка, якщо у вас немає бензину?!
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18.03.2024 08:13 Ответить
Геній великого полководця сина кужугета це передбачав. Кількість що заправлять і чим заправлять дуже зменшиться, тому і закупив економні квадроцикли з кузовом.
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18.03.2024 08:27 Ответить
Основна маса військової автотехніки в Росії працює на солярі КамАЗи МАЗи та Урали Споживання бензину зараз ростиме за рахунок того що з баз зберігання все більше тягнуть старих карбюраторних Уралів ЗІЛів та ГАЗонів
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18.03.2024 08:34 Ответить
Не бензині їздять хіба буханки та квадроцикли з жигулями, дурнику! Все на солярі. А соляри кацапи виробляють дууууже багато, половину за кордон іде. Поменше Zеле-марафон дивися! Краще почитай Тома Купера.
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18.03.2024 10:07 Ответить
Не кажи людям що їм робить, бо скажуть куди тобі йти.
Читай уважніше
... з баз зберігання все більше тягнуть старих карбюраторних Уралів ЗІЛів та ГАЗонів
а це Урал-375, ЗиЛ-131, ГАЗ-66. На далекому сході повно ГАЗ-63 і ЗиЛ-157 випущенних ще в 60-ті з пробігом 20-30 тисяч км. Кацапи приперли ж під Бахмутом полуторку, припруть і цей мотлох, варіантів у них не багато.
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18.03.2024 11:27 Ответить
Логістика з початку місяця 935 одиниць і впевнений що перевалить далеко за тисячу.
Грудень 23-го, січень, лютий ц.р. 931/937/939
Березень 22-го 915
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18.03.2024 08:18 Ответить
Танків знищено більше ніж на озброєнні у США. По ідеї, коли дійде до 8500 танків, орки вже повинні відчувати їхній дефіцит.
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18.03.2024 08:44 Ответить
було 12 420
хз що на них вплине
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18.03.2024 08:58 Ответить
Були цифри і до 18 000. Якщо рахувати т-54/55 на "тривалому зберіганні" (хоча зрозуміло, що там один з трьох у кращому випадку можна зібрати).
Проблема в іншому - стороні, що наступає, залишається вся техніка з поля бою. Десь 30-40% цієї техніки з часом можна відновити. І поки кацапня потихеньку, але повзе на Часів Яр, на Покровськ, значна частина їхньої техніки повертається у стрій.
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18.03.2024 09:45 Ответить
12400+100 в 2022 передала Білорусь. Це 12500. Там маса не придатних гниючих танків, які не підлягають відновленню. Максимум 10000. Не більше. Випущено за цей час 400 танків. До середини року випустять ще 100.
10400-6800=3600 танків.
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18.03.2024 12:38 Ответить
ви вважаєте, що ніхто не ремонтує і з гнилих не можливо брати запчастини?
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18.03.2024 13:04 Ответить
Минув 3676 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки та 810! чумардосів.
Арта 34!, броня 36, логістика 68!.
Танчики з логістикою трохи покрошили. ББМ черговий ювілей, більше 13000! Загальна кількість знищеної техніки більше 48000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 430 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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18.03.2024 09:07 Ответить
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18.03.2024 09:10 Ответить
 
 