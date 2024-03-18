Трамп надеется, что ему не придется решать, помогать ли Украине оружием или позволить РФ оккупировать территории страны.

Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что ему не придется что-то решать по поводу войны РФ против Украины, если он снова победит на американских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Fox News.

Трампа спросили, продолжит ли он помогать Украине оружием и позволит ли в случае чего России продолжать оккупировать украинские территории.

Он ответил: "Надеюсь, что до этого не дойдет".

По его словам, до тех пор, пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет много времени, более девяти месяцев. Трамп убежден, что для войны и политики это "вечность".

Кандидат в президенты США подчеркнул, что вопрос войны в Украине является для него "очень болезненным", поскольку будь он президентом, "Путин никогда бы не решился на вторжение".

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"Я очень хорошо знал Путина, у нас были хорошие отношения. Он бы никогда не решился на широкомасштабное вторжение, будь я президентом. Будь у нас настоящий лидер, Путин бы никогда этого не сделал. Помните, он не делал этого на протяжении лет, и не было никакой реальной угрозы, что он это сделает. Я говорил с Путиным, я говорил: "Ты не можешь этого сделать". Будь я президентом, люди жили бы, и все эти замечательные города, культура... Их ничто не может заменить. Это ужасная ситуация", - добавил Трамп.