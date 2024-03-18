Трамп надеется, что ему не придется решать, помогать ли Украине оружием или позволить РФ оккупировать территории страны.
Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что ему не придется что-то решать по поводу войны РФ против Украины, если он снова победит на американских выборах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Fox News.
Трампа спросили, продолжит ли он помогать Украине оружием и позволит ли в случае чего России продолжать оккупировать украинские территории.
Он ответил: "Надеюсь, что до этого не дойдет".
По его словам, до тех пор, пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет много времени, более девяти месяцев. Трамп убежден, что для войны и политики это "вечность".
Кандидат в президенты США подчеркнул, что вопрос войны в Украине является для него "очень болезненным", поскольку будь он президентом, "Путин никогда бы не решился на вторжение".
"Я очень хорошо знал Путина, у нас были хорошие отношения. Он бы никогда не решился на широкомасштабное вторжение, будь я президентом. Будь у нас настоящий лидер, Путин бы никогда этого не сделал. Помните, он не делал этого на протяжении лет, и не было никакой реальной угрозы, что он это сделает. Я говорил с Путиным, я говорил: "Ты не можешь этого сделать". Будь я президентом, люди жили бы, и все эти замечательные города, культура... Их ничто не может заменить. Это ужасная ситуация", - добавил Трамп.
Пожалуйста, подождите...
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У нас мудрий нарІд в президенти обірає брехливого, нахабного, трусливого і тупого шута - крадія.
В США мудрий нарІд обрав та може знов обрати брехливого нахабного, трусливого і тупого шахрая - крадія.
настає їх час - керівників ідіотів, крадіїв та вбивць.
хутін має перевагу. Він створив імперію, зв'язки, агентів впливу по всіх куточках земної кулі.
він здатний впливати на вибір та суспільну думку населення західних країн через використання ботоферм
не думайте що те що він тут провернув з вкраїнчиками і в нашому політикумі оминуло і омине інші держави
А зараз, якщо не дай бог таки дорветься знов до керма, він його вже до смерті нікому не віддасть! Для цього він уже оточив себе невменьками, що виконують найдикіші його забаганки всупереч здоровому глузду і навіть своїй репутації. І вже зараз серед мага лунають ідеї поховати демократію як найпоганішу систему влади, і зробити монархію з королем Дональдом!
Вибравши трампа Штати підпишуть собі смертний вирок! Бо він прийде НАЗАВЖДИ!
ото й все......
Україні потрібен Гетьман !
і ЯО
Парубій казав що буде весело, але промовчав, що до кривавих сліз
Путін чекає, коли Трамп прийде до влади та перестане підтримувать Україну І тоді РОсії не треба буде "рвать пупа"...
Трамп чекає - поки Путін "розбереться з Україною сам, і трампу залишиться тільки запропонувать Україні "почесну капітуляцію" перед Путіним... Він тоді, "не рвучи пуп", стане "миротворцем"!
Чекало воно до 24.02.22!
у них і так людей вистачає
Якби найманці були "найдешевшими" - всі армії світу стали-б "найманими"
свого громадянина треба виростити, для цього витратити купу ресурсів та грошей
І до чого тут "особистість"? Я просто відповів на твою "пред"яву" у моїй "некомпетентності"!
Те що зараз відчуваю до американців яскравий приклад "іспанського сорому".
Хоча наш нарід теж гарнюнього уклоніста під час війни вибрав
І не хоче брати на себе зайву відповідальність.
Зеленський - хайпожер, але круглий дурень.
І бігає від відповідальності - хоча це його прямий обов'язок Президента і Верховного Головнокомандувача (прада, смішно його так називати?).
Хайпожери-шоумени - вони такі - хоробрі на екранах - сцикливі в житті.
Ще не вибрали,а воно із себе бога корчить
а як прийшов до дівчини
на порозі всрався
Дасть Бог, ще 5 років буде Україні бопомагати
І такі є в середовищі "порохоботів"
https://www.tmz.com/2022/03/04/donald-trump-john-daly-threatened-bomb-moscow-putin-invaded-ukraine/
На перемовинах з буйлом в Хельсинки рудий не знав де знаходиться😂
Та і потім як пішло із заборони передати модернізовані польскі Міг29... та і продовжилось капельним постачанням озброєння, просто щоб Україна довше протрималась.... Тому що по заявам адміністрації вони бояться що в разі нашої перемоги до влади в раші може прийти неадекватний політик...
Та і в результаті довгої війни штати мають економічну вигоду... це рекордні збройні контракти... та американські компанії які знаходяться в Азії отримують раша ресурси з великим дисконтом заробляючи міліарди, що стримує інфляцію в самих штатах від надмірного друку доллара...
Також всім нагадаю диряві санкції, а без західних компонентів раша б немогла після 22 року зробити ні однієї ракети, літака та навість Іскандер яким нас обстрілюють.... Шахед також із західних компонентів
Якщо вже які Джавеліни спасали - то це ті Джавеліни (і Стінгери, та інше озброєння), які надіслав Байден в Бориспіль за тиждень до повномасштабного вторгнення.
Тому ***** відмовиться від будь-яких пропозицій, окрім легалізації окупацї вже захоплених територій, і Трамп про це прекрасно знає. А з його намаганням розвалити НАТО цілком вірогідно, що з свого боку він обіцятиме невступ України до НАТО.
Ще раз, в підсумку: він казав про пропозиції *****, а не про ультиматуми. Вняв?
Це його вже мрія аби все вирішилось з нашою долею до його можливого президенства.
Нічого так не хочеться трампу як довести світу, що в його силах ким би він не був зараз, ким йому бути потім прислуговуватись диктаторам, особливо кривавим, бо сам він для себе мріє саме про цей статус найбільше за все.
Нажаль, я в ньому бачу підростаючого путіна тільки з більшими можливостями знищувати незгодних, приручати безвільних, мати рабів і робити те, що в голову збреде без жодних для нього наслідків.
У Трампа абсолюстно відсутня честь, совість, віра, людяність - він стерілізований від цих «рудиментів» цивілізоіпного світа.
Все, що не можна покласти в банк, або в кішеню, все що не дає ЙОМУ, саме ЙОМУ вагомих дивідендів, він вмкинув на сиітник.
Влада і гроші, а ще покорність і раби в якому б статусі вони не були, це єдине чим він марить з ранку до ночі, і солодке «предвкушеніє» помсти всім кому він схоче.
Для світу це біда страшна.
Від одного путіна в Світу подол завертається, від двох і мідним тазом накриється.
І ніяк інакше.
В случае победы Трампа Украину ожидает движение в сторону от Запада к России.
Данная власть не является про-украинской по убеждению, она просто движется в геополитическом коридоре, который рисует Запад. А Запад - это на 75% США.
Точно так же украинская власть будет двигаться в геополитическом коридоре, который будет рисовать Трамп.
Более того, нам не нужно гадать ЧТО и КАК будет делать украинская власть, ведь эта власть УЖЕ действовала полтора года при Трампе - с мая 2019 по декабрь 2020. И вы видели, что в это время происходило:
-разминирование границы с РФ, подписание в Париже https://www.ponomaroleg.com/prognozy-ponomarya-pro-formulu-shtajnmajera/ Формулы Штайнмайера ,
-односторонний отвод войск, запрет войскам открывать огонь по врагу,
-сворачивание украинского языка и тд.
Если бы не победил Байден, то далее были бы внесены изменения в Конституцию в плане нейтрального статуса страны, языка, статуса Донбасса и Крыма и тд.
Да, Трамп прав - при нем Путин не напал бы на Украину ибо зачем? Украина и так плыла в его руки.
Вот точно так же и будет снова в случае гипотетической победы Трампа. Только https://www.ponomaroleg.com/tramp-ne-budet-teryat-vremya-im-budet-rukovodit-yarost-i-mest/ быстрее и жестче .
Сначала, конечно, будет подписана заморозка на условиях России.
Автор - О.Пономарь