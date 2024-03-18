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После выборов Путин еще больше укрепился, все может стать гораздо хуже, - глава МИД Финляндии Валтонен

путін

Министр ВС Финляндии Элина Валтонен считает, что российский диктатор Владимир Путин после выборов упрочил позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bayerischer Rundfunk.

"Я думаю, что мы в целом продолжаем недооценивать Путина и его силу. Мы должны понимать, что ситуация может стать гораздо хуже", - заявила Валтонен, комментируя исходящую от России угрозу.

Она также раскритиковала заявление лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха о возможной заморозке войны в Украине.

"Если мы на Западе пытаемся заморозить войну или сдерживаться и надеемся, что это приведет к ее окончанию, то мы просто ошибаемся. Вы просто должны установить границы для таких лидеров как Путин. Вы должны остановить их, потому что иначе они не остановятся", - подчеркнула министр.

Она высоко оценила поддержку, которую Германия оказывает Украине, выразив надежду, что "Германия и дальше будет играть эту более значительную роль, не только в плане поддержки Украины, но и с целью дальнейшего расширения общих сил сдерживания, совместной обороны".

Читайте также: Сейчас мы не отправляем никаких войск в Украину, но ничего нельзя исключать в долгосрочной перспективе, - глава МИД Финляндии Валтонен

Автор: 

путин владимир (31560) Финляндия (983)


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Топ комментарии
+7
Він може стати хорошим тобто в труні.
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18.03.2024 09:33 Ответить
+7
Після виборів нічого не змінилось. Економіка ********** стабільно скочується в прірву. Рівень життя кацапського бидла падає. Влада ***** як була безмежною, так і лишається. Саме ***** старіє і шукає наступника який би гарантував йому "кефір і сортір" якомога далі від Гааги. В випадку поразки обміняє частину ********** на Далекому Сході на притулок в Китаї. Так що нам все оце бикувате вякання ***** вже звичне - "білий шум". "Нам своє робить" і головне, щоб *****стан не отримав передишку для накопичення військових засобів для чергових руйнівних "сво".
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18.03.2024 09:41 Ответить
+5
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18.03.2024 09:43 Ответить
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Він може стати хорошим тобто в труні.
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18.03.2024 09:33 Ответить
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18.03.2024 09:43 Ответить
Мавзолей... в мацкві однушка--
Для прієзжих - розкладушка...
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18.03.2024 09:45 Ответить
перед смертью часто появляется несвойственная ситуации активность умирающего не исключение...
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18.03.2024 10:03 Ответить
Якшо рашка чєлом б"є сцарю - то як інакше - крєпчає
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18.03.2024 09:33 Ответить
Після виборів нічого не змінилось. Економіка ********** стабільно скочується в прірву. Рівень життя кацапського бидла падає. Влада ***** як була безмежною, так і лишається. Саме ***** старіє і шукає наступника який би гарантував йому "кефір і сортір" якомога далі від Гааги. В випадку поразки обміняє частину ********** на Далекому Сході на притулок в Китаї. Так що нам все оце бикувате вякання ***** вже звичне - "білий шум". "Нам своє робить" і головне, щоб *****стан не отримав передишку для накопичення військових засобів для чергових руйнівних "сво".
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18.03.2024 09:41 Ответить
Потужна аналітика але далека від дійсності.а так хай думають що зміцнилася і більше нам допомагають.
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18.03.2024 09:47 Ответить
Каких выборов? На расее за всю её историю никогда не было выборов
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18.03.2024 09:42 Ответить
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18.03.2024 09:45 Ответить
Останні дні Чаушеску. Так закінчуються диктатури. ФОТО, ВІДЕО
https://www.istpravda.com.ua/articles/4d165b98cca3a/
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18.03.2024 09:46 Ответить
Непонятно с чего они это взяли? Сила Путина только в его возможностях, будут возможности - будет эскалация, не будет возможностей - не будет эскалации. А выборы так называемые тут совсем ни при чем.
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18.03.2024 09:48 Ответить
Сіла фсбешної хунти закінчиться на черговому пердьожині
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18.03.2024 09:54 Ответить
Наївні? Лукаві? Хіба на кацапії щось змінилося за останні 24 роки? 🤔
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18.03.2024 09:56 Ответить
Де змінилося - якшо в Брудній Воді то Брудна Вода це не кацапстан ( так самі кацапи кажуть ), до речі - ви в нас тойво хохол чи просто не дуже розвинутий в книгочитанні?
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18.03.2024 10:38 Ответить
Ви на запитання все таки не відповіли - до речі вам скіко рочків шановний ?
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18.03.2024 13:21 Ответить
Стіко рочків а критичного мислення так і ненажили - бо якби мали критичне мислення то би знали шо любий індивід при тих нафтодолярах шо падали на кацапстан підняв шось там десь там ( правда чого не прибрали лайняні калюжі у Якутську ось це питання ).
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18.03.2024 13:38 Ответить
Нагуляйте дрібку критичного мислення тоді і поспілкуємося ( наведу приклад - в Україні ніту нафтодолярів але і лайняних калюж ніту , і це при тому шо як дехто кричить шо ми найбідніша країна Європи ).
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18.03.2024 13:47 Ответить
Ці вибори були для проформи.
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18.03.2024 10:04 Ответить
Лапки к верху, Валтонен. Путин же такой страшный и сильный!...
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18.03.2024 10:25 Ответить
Це була простенька піар-акція щоб показати що "позиції путіна зміцнились". Нічого спільного з реальністю.
Для довбайопів...
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18.03.2024 10:35 Ответить
Очередное блеяние. А в это время у ЗСУ бонально не хватает снарядов, а в США эти снаряды утилизируют от переизбытка. Не говоря уже о АТАКАМС , абрамс и т.д.
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18.03.2024 11:07 Ответить
еще как укрепится! и москали это скоро почувствуют на собственных шкурах.
они же хотели вернуть сталина, но там где сталин, там и берия с ежовым.
а там где они ....
московия начала расконсервацию советских концлагерей системы гулаг.
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18.03.2024 11:13 Ответить
Путін зміцниться тільки тоді, коли країни визнають ці горе-вибори.
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18.03.2024 12:40 Ответить
 
 