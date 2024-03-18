В США начала работу кампания по сбору средств для конгрессменов, поддерживающих Украину

В США начала работу новая группа активистов, получившая название "Американська Україна". Организация будет собирать средства для конгрессменов, выступающих за поддержку Украины в войне с Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Основателем новой организации является Джед Санден, ранее создавший Kyiv Post – старейшую англоязычную газету Украины, ранее он был ее владельцем.

"Мы хотим собрать деньги в поддержку конгрессменов, поддерживающих Украину", – сказал Санден в комментарии изданию The Hill. American Ukraine PAC стремится собрать "деньги на их кампании".

Для обеих американских партий в течение следующих месяцев организация планирует собрать средства в течение двадцати мероприятий.

Читайте также: Спикер Джонсон планирует одобрить продолжение помощи Украине голосами меньшинства демократов

"У украинской громады много союзников в Конгрессе, которые поддерживают нас и поддерживают Украину. Мы обязаны поддерживать их избирательные кампании", – сказал Санден.

Ключевой задачей для American Ukraine PAC будет поддержка так называемой группы поддержки Украины, которая включает более 90 законодателей из двух коалиционных партий.

PAC "Американська Україна" заявила, что начала "успешный" сбор средств для конгрессмена Брендана Бойла - члена группы поддержки Украины в Конгрессе.

PAC "Американська Україна" будет работать над "углублением связей с кандидатами в Палату представителей и Сенат США, продвигающих жизненно важный альянс между Соединенными Штатами и Украиной", - сообщает Санден.

Читайте также: Все больше республиканцев в Конгрессе США поддерживают конфискацию активов РФ для помощи Украине, - Bloomberg