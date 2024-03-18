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Новости
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В США начала работу кампания по сбору средств для конгрессменов, поддерживающих Украину

сша

В США начала работу новая группа активистов, получившая название "Американська Україна". Организация будет собирать средства для конгрессменов, выступающих за поддержку Украины в войне с Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Основателем новой организации является Джед Санден, ранее создавший Kyiv Post – старейшую англоязычную газету Украины, ранее он был ее владельцем.

"Мы хотим собрать деньги в поддержку конгрессменов, поддерживающих Украину", – сказал Санден в комментарии изданию The Hill. American Ukraine PAC стремится собрать "деньги на их кампании".

Для обеих американских партий в течение следующих месяцев организация планирует собрать средства в течение двадцати мероприятий.

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"У украинской громады много союзников в Конгрессе, которые поддерживают нас и поддерживают Украину. Мы обязаны поддерживать их избирательные кампании", – сказал Санден.

Ключевой задачей для American Ukraine PAC будет поддержка так называемой группы поддержки Украины, которая включает более 90 законодателей из двух коалиционных партий.

PAC "Американська Україна" заявила, что начала "успешный" сбор средств для конгрессмена Брендана Бойла - члена группы поддержки Украины в Конгрессе.

PAC "Американська Україна" будет работать над "углублением связей с кандидатами в Палату представителей и Сенат США, продвигающих жизненно важный альянс между Соединенными Штатами и Украиной", - сообщает Санден.

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Автор: 

Конгресс США (1242) США (27145) помощь и поддержка (875)


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Топ комментарии
+4
Це як? На зарплатню їм збирають?
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18.03.2024 09:51 Ответить
+4
Замість купляти Україні зброю.будемо спонсорувати американським конгресменам "дрінка"
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18.03.2024 10:03 Ответить
+3
Наскільки я розумію лоббі це такий собі легальний хабар?
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18.03.2024 10:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це як? На зарплатню їм збирають?
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18.03.2024 09:51 Ответить
Це лоббі...
По чемодану кожній особі-
Демократія...
-Спалимо Техас...
Якщо вирішить Трампа партія...
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18.03.2024 10:05 Ответить
Це деградація...
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18.03.2024 10:14 Ответить
Наскільки я розумію лоббі це такий собі легальний хабар?
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18.03.2024 10:25 Ответить
Ну, так...
Це ідея Бенжаміна Франкліна!
Триста років назад-

Грошей було мало-
Британія за яйця тримала-

Тож, питання стало клином-
В конституцію замисали-

Хто дасть чемодан-
Інвестицій...

Той і буде суддею-
Американської юстиції...
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18.03.2024 10:56 Ответить
Ми зобов'язані підтримувати їхні виборчі кампанії", - сказав Санден Джерело:
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18.03.2024 10:36 Ответить
це так як написано в тексті, почитай.
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18.03.2024 10:53 Ответить
як скажете
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18.03.2024 09:58 Ответить
Джізас...
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18.03.2024 10:02 Ответить
Замість купляти Україні зброю.будемо спонсорувати американським конгресменам "дрінка"
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18.03.2024 10:03 Ответить
А ти до чого тут, йлп? То звернення до американців.
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19.03.2024 03:19 Ответить
Значить Ти протів того, щоб "американці" збирали гроші і купляли зброю,яка так потрібна для захисту України і її народу,япм?
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19.03.2024 10:02 Ответить
Дякуємо, друзі.
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18.03.2024 10:05 Ответить
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18.03.2024 10:51 Ответить
Походу пора банку відкривати для збору конгресменам на премії після голосування)
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18.03.2024 10:34 Ответить
Я так понимаю это деньги на предвыборную компанию? Тогда это хорошо. Россия давно споснирует предвыборные компании конгресменов и потом мы удивляемся почему Джонсон не хочет ставить на голосование закон о военной помощи Украине. В США польностью законно и нормально спонсировать предвыборную компанию кандидата а он в ответ пролоббирует твои интересы. В Украине все то-же самое но только НЕЛЕГАЛЬНО:олигархат спонсирует почти весь состав ВР тем самым защищая себя и свой бизнес от налогов и расследований. А вы думали что наши депутаты работают за зарплату?)))))
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18.03.2024 10:36 Ответить
Наскільки мені відомо,американський президент може напряму,без рішень Конгресу надавати допомогу Україні.Все інше,замилювання очей.Якщо задіяти логіку,судячи с заяв американської влади,що росія є загрозою національній безпеки США,то логічно було би якнайшвидше надати все необхідне Україні,але влаштовують цирк з спікером Конгресу Джонсоном,який блокує голосування за надання допомоги.Значить що,загрози для США немає з боку росії ,і американську владу влаштовує,що ЗСУ без *********** не може втримати свою землю
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18.03.2024 10:39 Ответить
Наскільки тобі невідомо, Грошима в США розпоряджається конграс.
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19.03.2024 03:17 Ответить
Розкажить мені будь ласка,чому ленд-ліз не запрацював?
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20.03.2024 13:11 Ответить
Можно было бы одновременно отнимать деньги у тех, кто против.
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18.03.2024 10:42 Ответить


Мечтаешь грабить кого-то??.
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19.03.2024 03:16 Ответить


Наскільки я розумію лоббі це такий собі легальний хабар?_______________Не розумієте ви нічого в американському житті.
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19.03.2024 03:14 Ответить
Головне, щоб розумів різницю між "лоббіюванням " і "легальний хабар" , яким до лампочки (БЕЗ РІЗНИЦІ)приналежність до тієї ,чи іншої держави.
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19.03.2024 10:06 Ответить
 
 