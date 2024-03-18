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Новости Война
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РФ "включила" все временно оккупированные территории Украины в Южный военный округ, - Андрющенко

ворог,кацап,русня,орк

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что, кроме возобновления военного учета на ВОТ Украины, несколько недель назад произошло переформатирование военных округов под Россию.

Об этом он рассказал в эфире Еспресо, передает Цензор.НЕТ.

"Пока на оккупированных территориях происходит призыв, это фактически скрытая мобилизация под призывные мероприятия. Первая волна уже была осенью на оккупированных территориях, в том числе и в Мариуполе примерно 53 мужчин забрали. А вот сейчас оно начнется сильно, поэтому они сейчас уточняют данные, потому что под призыв подпадают все мужчины от 18 до 30. Понятно, где мы их довольно быстро увидим, и на этот раз будет действительно очень большая волна", – сообщил советник городского головы Мариуполя.

По словам Андрющенко, теперь все оккупированные территории Украины "входят" в Южный военный округ РФ.

"Это означает, что призыв идет абсолютно в рамках российской бюрократии. Если осенью это было не так, сама по себе "ДНР", сама по себе "ЛНР" и прочее, то на сегодняшний день это полностью централизованный российский процесс. То есть это будет по-настоящему и без всяких тестовых режимов. Это означает, что все мужчины, например, в Мариуполе от 18 до 30 лет подпадают под призыв, потому что ни один из них не служил в российской армии. Мы об этом предупреждали, вот оно наступило. Теперь Путин это может делать безоглядно и с абсолютной поддержкой остального населения", - резюмировал он.

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Автор: 

оккупация (10199) призыв (744) мобилизация (2812) Андрющенко Петр (584)


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Топ комментарии
+9
"Радник міського голови Маріуполя" ??? Що це? Про що і з ким він радиться?! Чому цей радник не на фронті?!

"Петро Андрющенко народився 18 травня 1975 року у місті Маріуполь. Вищу освіту здобув у Донецькому училищі міліції, де навчався з 1992 до 1997 року."

Тобто він вже навіть вміє користуватися зброєю! ЧОМУ ЙОГО НЕ МОБІЛІЗУЮТЬ???!!!
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18.03.2024 09:53 Ответить
+7
Маріуполь окуповано. З якого дива і за що держава платить зарплату меру Маріуполя і купі його радників? Це паразити і ухилянти!
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18.03.2024 09:47 Ответить
+2
Ми про це попереджали, ось воно настало. "Зе зрадники" зробили все.по вказівці куйла.щоб настало те, про що вони попереджали.
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18.03.2024 09:57 Ответить
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Долбо....би. як включили, так і виключите. ***** вже не довго залишилось.
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18.03.2024 09:44 Ответить
*****, як таке, вже дохлий давно, можливо спалений і розвіяний. А замінювачів тримають до пори-часу. Тримають, бо ще багатьом ця війна дуже потрібна. А ось коли вона почне виходити з під контролю, тоді і похорони будуть і прозріння. Але це буде не скоро, особливо враховуючи руцьку упороту інфантильність.
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18.03.2024 09:52 Ответить
Ще шість років, і вийде за терміном справжня Гальська війна Путіна в Україні. І кандидата на роль Брута в Росії поки не видно.
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18.03.2024 09:54 Ответить
Маріуполь окуповано. З якого дива і за що держава платить зарплату меру Маріуполя і купі його радників? Це паразити і ухилянти!
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18.03.2024 09:47 Ответить
"Радник міського голови Маріуполя" ??? Що це? Про що і з ким він радиться?! Чому цей радник не на фронті?!

"Петро Андрющенко народився 18 травня 1975 року у місті Маріуполь. Вищу освіту здобув у Донецькому училищі міліції, де навчався з 1992 до 1997 року."

Тобто він вже навіть вміє користуватися зброєю! ЧОМУ ЙОГО НЕ МОБІЛІЗУЮТЬ???!!!
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18.03.2024 09:53 Ответить
Ми про це попереджали, ось воно настало. "Зе зрадники" зробили все.по вказівці куйла.щоб настало те, про що вони попереджали.
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18.03.2024 09:57 Ответить
Довго не довго-це самому Господу тільки відомо,але мене будоражить така думка.Це хто будуть як ми повернемо території---ЗРАДНИКИ,і автоматично будуть попадати під статтю-зрада? Я не можу зрозуміти,зараз тікають,топляться,вени ріжуть-тільки щоб не йти на захист Батьківщини,а коли приходять кацапи,йдуть до їхніх лав і вбивають українців!!! Це якась нісенітниця,там їх ніхто не питає хочеш чи ні,а в нас приносять повістки,вони їх ігнорують,тікають,а коли їх ловлять то велика кількість населення стає на їх захист,не маєте права!! ШОК!!!!! Я не розумію,якщо ти УКРАЇНЕЦЬ,в тіх краях є де сховатись,пересидіти,зрозуміло що не один день,можливо якимось чином втекти,та в крайнім разі коли вже попав на передок,не вбивай,а збери чоловік 10 таких як сам,перестріляй кацапню(ну звісно,якщо там їх не багато) і драпай. Якщо хтось буде заперечувати,що так не можливо,мені на пам*ять спала розповідь одного афганця,який говорив,що там не було дідовщини і командири зачасту їли вмісті з солдатами,і не викаблучувались---бо боялись отримати пулю в спину.
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18.03.2024 09:58 Ответить
Там ждуни, українці виїхали. Як виняток лишилися старі, та інваліди.
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18.03.2024 10:03 Ответить
 
 