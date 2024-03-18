РФ "включила" все временно оккупированные территории Украины в Южный военный округ, - Андрющенко

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что, кроме возобновления военного учета на ВОТ Украины, несколько недель назад произошло переформатирование военных округов под Россию.

Об этом он рассказал в эфире Еспресо, передает Цензор.НЕТ.

"Пока на оккупированных территориях происходит призыв, это фактически скрытая мобилизация под призывные мероприятия. Первая волна уже была осенью на оккупированных территориях, в том числе и в Мариуполе примерно 53 мужчин забрали. А вот сейчас оно начнется сильно, поэтому они сейчас уточняют данные, потому что под призыв подпадают все мужчины от 18 до 30. Понятно, где мы их довольно быстро увидим, и на этот раз будет действительно очень большая волна", – сообщил советник городского головы Мариуполя.

По словам Андрющенко, теперь все оккупированные территории Украины "входят" в Южный военный округ РФ.

"Это означает, что призыв идет абсолютно в рамках российской бюрократии. Если осенью это было не так, сама по себе "ДНР", сама по себе "ЛНР" и прочее, то на сегодняшний день это полностью централизованный российский процесс. То есть это будет по-настоящему и без всяких тестовых режимов. Это означает, что все мужчины, например, в Мариуполе от 18 до 30 лет подпадают под призыв, потому что ни один из них не служил в российской армии. Мы об этом предупреждали, вот оно наступило. Теперь Путин это может делать безоглядно и с абсолютной поддержкой остального населения", - резюмировал он.

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