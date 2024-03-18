Путин украл еще одни выборы, но Украину ему не украсть, - министр обороны Британии Шеппс

Великобритания будет работать с союзниками по вопросу помощи Украине.

Об этом министр обороны Великобритании Грант Шеппс сообщил в Твиттере (Х), передает Цензор.НЕТ.

"Путин украл еще одни выборы, но Украину ему не украсть. Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы остановить этого вора, увеличивая нашу коллективную поддержку Украины. Как показывает история, мы должны останавливать диктаторов и автократов, иначе они будут воровать еще больше", – подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После выборов Путин еще больше укрепился, все может стать гораздо хуже, - глава МИД Финляндии Валтонен