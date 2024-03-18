Путин украл еще одни выборы, но Украину ему не украсть, - министр обороны Британии Шеппс
Великобритания будет работать с союзниками по вопросу помощи Украине.
Об этом министр обороны Великобритании Грант Шеппс сообщил в Твиттере (Х), передает Цензор.НЕТ.
"Путин украл еще одни выборы, но Украину ему не украсть. Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы остановить этого вора, увеличивая нашу коллективную поддержку Украины. Как показывает история, мы должны останавливать диктаторов и автократов, иначе они будут воровать еще больше", – подчеркнул он.
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+4 Red_Sky_On
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цапи самі йому віддали
навіть біженці від війни у Чехії стоять чергою проголосувати за *******
https://twitter.com/i/status/1769457363818352956
у них , то фальшивка , а не вибори !
Кремлівське одоробало вчора ,
знову себе призначив себе плєшивим сцарьом
для того , щоби лякати весь світ ядерною війною !
***** переміг ******-
Нагадив кремлівським анусом-
У черепи руських голів...
Мгм...
Можна просто простягти руку людині, яка тоне, а можна працювати над питанням допомоги їй.