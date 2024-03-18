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Путин украл еще одни выборы, но Украину ему не украсть, - министр обороны Британии Шеппс

путін

Великобритания будет работать с союзниками по вопросу помощи Украине.

Об этом министр обороны Великобритании Грант Шеппс сообщил в Твиттере (Х), передает Цензор.НЕТ.

"Путин украл еще одни выборы, но Украину ему не украсть. Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы остановить этого вора, увеличивая нашу коллективную поддержку Украины. Как показывает история, мы должны останавливать диктаторов и автократов, иначе они будут воровать еще больше", – подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После выборов Путин еще больше укрепился, все может стать гораздо хуже, - глава МИД Финляндии Валтонен

Автор: 

Великобритания (5027) выборы (24760) путин владимир (31560) Грант Шеппс (56)


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Топ комментарии
+4
Шо за маячня? У кого він вкрав ті вибори? Результат на 100% очикуваний, і те, що кацапня на болотах підтримує Пітуна - всим відомо. Єдине, що я не очикував, це що за нього намалюють такий відсоток підтримки. При чесному голосуванні він набрав-би не меньше 60% підтримки ватоголового населення.
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18.03.2024 09:56 Ответить
+2
Не вкрав, а холуї подали "на блюдєчкє с голубой кайомочкой".
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18.03.2024 09:52 Ответить
+2
Знов гучні заяви. Ви ж його все одно визнаєте легітимним...
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18.03.2024 09:52 Ответить
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Не вкрав, а холуї подали "на блюдєчкє с голубой кайомочкой".
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18.03.2024 09:52 Ответить
Чехи начебто знайшли ще 700000 тисяч снарядів для ЗСУ Отак можливо і обійдемось без милостей трампа.
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18.03.2024 10:01 Ответить
Це чотири місяці не дуже інтенсивої кампанії. А потім що?
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18.03.2024 10:10 Ответить
До речі, ракети для петріота ніхто окрім них нам не дасть. Навіть якщо у когось вони є, все одно потрібен їхній дозвіл. А балістику збивати можуть лише вони...
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18.03.2024 10:13 Ответить
Знов гучні заяви. Ви ж його все одно визнаєте легітимним...
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18.03.2024 09:52 Ответить
не вкрав
цапи самі йому віддали
навіть біженці від війни у Чехії стоять чергою проголосувати за *******
https://twitter.com/i/status/1769457363818352956
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18.03.2024 09:52 Ответить
Якось пошустріще - бо путлєр на "виборах" сказав шо в Украіни вже кінчаються патрони
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18.03.2024 09:53 Ответить
Как можно украсть то, чего не существует?
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18.03.2024 09:53 Ответить
Шо за маячня? У кого він вкрав ті вибори? Результат на 100% очикуваний, і те, що кацапня на болотах підтримує Пітуна - всим відомо. Єдине, що я не очикував, це що за нього намалюють такий відсоток підтримки. При чесному голосуванні він набрав-би не меньше 60% підтримки ватоголового населення.
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18.03.2024 09:56 Ответить
Кацапи не знають , що таке справжні вибори , бо те що відбувається
у них , то фальшивка , а не вибори !

Кремлівське одоробало вчора ,
знову себе призначив себе плєшивим сцарьом
для того , щоби лякати весь світ ядерною війною !
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18.03.2024 09:58 Ответить
Це можна назвати фарсом...
***** переміг ******-

Нагадив кремлівським анусом-
У черепи руських голів...
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18.03.2024 09:59 Ответить
Велика Британія працюватиме з союзниками над питання допомоги Україні

Мгм...
Можна просто простягти руку людині, яка тоне, а можна працювати над питанням допомоги їй.
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18.03.2024 09:59 Ответить
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18.03.2024 10:43 Ответить
***..... сколько же словоблудия.... Пусть лучше скажет ТОЧНО : Великобритания ПРИЗНАЕТ или НЕ ПРИЗНАЕТ ху.ло президентом Рашки. И Великобритания ДАСТ хотя бы 100 F- 16 или нет? Остальное бесконечный пустопорожний трёп.
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18.03.2024 11:01 Ответить
 
 