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"Выборы" президента РФ являются фальсификацией и трагическим фарсом, - глава МИД Литвы Ландсбергис

габріелюс,ландсбергіс

Литва считает фальсификацией президентские "выборы" в России, поскольку эта процедура не отвечала общепризнанным стандартам демократии и верховенства закона.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу литовского МИД.

По его словам, в России прошли не выборы, а процедура имитации голосования в условиях беспрецедентных ограничений гражданских и политических прав.

"Закон не может возникнуть из несправедливости, а легитимность, уважаемая в международном пространстве, не может возникнуть из принуждения, угнетения и подлога", - подчеркнул Ландсбергис.

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Он отметил, что Литва считает "выборы" президента РФ фальсифицированной процедурой, больше похожей на "трагический фарс".

"Эта процедура не была ни справедливой, ни свободной, она не отвечала общепризнанным стандартам демократии и верховенства закона", – добавил литовский дипломат.

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Автор: 

россия (96184) Габриэлюс Ландсбергис (158) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+2
Теперка ***** расстроітся, піде та повіситься.
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18.03.2024 10:05 Ответить
+2
Якби ж то... Його упоротий електорат проголосував би за нього навіть і без фальсифікацій. І так само була б ібльшість голосів.

По суті, ці вибори засвідчили повну та безумовну підтримку народом росії війни в Україні. Ще один урок для тупого заходу - це не путінська війна, а війна всього російського народу...
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18.03.2024 10:09 Ответить
+1
А ЩО В 3,14ДЕРАЦІЇ ПОЧИНАЮЧИ З 1917 РОКУ БУЛО ЩОСЬ ІНШЕ.АБО ЯКОСЬ ІНШЕ...???
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18.03.2024 10:00 Ответить
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Трампушці скажи. Той скаже, що в цьому винний піаніст.
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18.03.2024 09:58 Ответить
А ЩО В 3,14ДЕРАЦІЇ ПОЧИНАЮЧИ З 1917 РОКУ БУЛО ЩОСЬ ІНШЕ.АБО ЯКОСЬ ІНШЕ...???
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18.03.2024 10:00 Ответить
Пригадую як старші ходили голосувати то вкидали бюлетні з вписаними раніше позначками. А виходячи прямували до буфету який завжди під час виборів туди привозили.
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18.03.2024 10:11 Ответить
Саме через голосування на тимчасово окупованих територіях України, *****- фіктивний преп.здент. І саме на цьому мали б наполягати ВР та Бубачка у зверненні до світу.
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18.03.2024 10:02 Ответить
Комуніст на другому місці.
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18.03.2024 10:04 Ответить
Теперка ***** расстроітся, піде та повіситься.
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18.03.2024 10:05 Ответить
Якби ж то... Його упоротий електорат проголосував би за нього навіть і без фальсифікацій. І так само була б ібльшість голосів.

По суті, ці вибори засвідчили повну та безумовну підтримку народом росії війни в Україні. Ще один урок для тупого заходу - це не путінська війна, а війна всього російського народу...
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18.03.2024 10:09 Ответить
С победой на президентских выборах Путина поздравили главы КНДР, Венесуэлы, Боливии, Гондураса, Никарагуа, Мьянмы, Таджикистана и Узбекистана
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18.03.2024 10:14 Ответить
Жив прутін, грішно, і подохне смішно! А цей балаган/шапіто, з вибором в камері пахана, на болоті мацкофскам, то для лохів, яким за 40+, щоб він їм енурезом лікував голови дурнуваті…
Слава Україні
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18.03.2024 10:17 Ответить
але при цьому ***** ви всі визнаєте і будете називати президентом.
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18.03.2024 10:59 Ответить
 
 