"Выборы" президента РФ являются фальсификацией и трагическим фарсом, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Литва считает фальсификацией президентские "выборы" в России, поскольку эта процедура не отвечала общепризнанным стандартам демократии и верховенства закона.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу литовского МИД.
По его словам, в России прошли не выборы, а процедура имитации голосования в условиях беспрецедентных ограничений гражданских и политических прав.
"Закон не может возникнуть из несправедливости, а легитимность, уважаемая в международном пространстве, не может возникнуть из принуждения, угнетения и подлога", - подчеркнул Ландсбергис.
Он отметил, что Литва считает "выборы" президента РФ фальсифицированной процедурой, больше похожей на "трагический фарс".
"Эта процедура не была ни справедливой, ни свободной, она не отвечала общепризнанным стандартам демократии и верховенства закона", – добавил литовский дипломат.
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