"Выборы" президента РФ являются фальсификацией и трагическим фарсом, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Литва считает фальсификацией президентские "выборы" в России, поскольку эта процедура не отвечала общепризнанным стандартам демократии и верховенства закона.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу литовского МИД.

По его словам, в России прошли не выборы, а процедура имитации голосования в условиях беспрецедентных ограничений гражданских и политических прав.

"Закон не может возникнуть из несправедливости, а легитимность, уважаемая в международном пространстве, не может возникнуть из принуждения, угнетения и подлога", - подчеркнул Ландсбергис.

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Он отметил, что Литва считает "выборы" президента РФ фальсифицированной процедурой, больше похожей на "трагический фарс".

"Эта процедура не была ни справедливой, ни свободной, она не отвечала общепризнанным стандартам демократии и верховенства закона", – добавил литовский дипломат.

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