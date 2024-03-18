В российском Белгороде утром раздались взрывы: Оккупанты говорят о работе ПВО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
С самого утра в российском Белгороде раздаются взрывы, Минобороны оккупантов заявило о "работе ПВО".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в 7.33 в Белгородской области сообщили о ракетной опасности. Впоследствии в городе начались взрывы. СМИ сообщали о работе ПВО и падении обломков от сбитых снарядов на территории промышленной зоны города.
В то же время Минобороны РФ сообщило о якобы атаке реактивной системой залпового огня RM-70 Vampire.
"Очередными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - добавили в министерстве страны-оккупанта.
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+13 Валерий Коломиец #502756
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+11 Maksim Perepelitca
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+11 Web Sergii
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бачу справляються непогано, можна тільки лякати і не напружуватись
Цікаво чим збивають? С-400 чи "калашами"?
А ще в Чехії досить великий російський вплив, згадайте один із найбільших протестів в Європі де вимагали припинити постачати озброєння Україні. От саме на це росіяни й розраховують, пхаючи ці "вампіри" в кожну новину про обстріли.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3603279-u-prazi-vidbuvsa-protest-proti-cinnogo-uradu-ta-dopomogi-ukraini-zmi.html
Кацапи такими повідомленнями лише виставляють себе на посміховисько , і збільшують до себе недовіру .
Ви послухайте, що кажуть на мітингах прихильники хамаз в США про Ізраіль, чи "виборці" Трампа про Україну - таке враження, що вони черпають інформацію виключно з російського тб.
https://proukrainu.blesk.cz/zabyrajtesja-v-svoju-krajinu-ne-povezu-taku-hydotu-kiljkist-antyukrajinsjkych-incydentiv-u-cechiji-zrostaje/ Кількість антиукраїнських інцидентів у Чехії зростає
Станом на зараз , у Чехії ніяких антиукраїнських мітингів немає .
Так, а я Вам про що кажу від самого початку:
"згадайте один із найбільших протестів в Європі де вимагали припинити постачати озброєння Україні"
А путін намагається відновити ці протести, бо люди які підтримували росію нікуди не поділись(навіть в Україні).
Протестів тому й нема , бо чехи не ведуться на цей кацапський розводняк про обстріл Бєлгорода їхніми " Вампірами . "
Якщо ***** хоче якоїсь реакції чехів - йому треба вигадувати щось більш схоже на правду .
В кацапії ніхто нічого не знає, воно їм нахєра - це десь далеко від дяревні Зауральські *****...