В российском Белгороде утром раздались взрывы: Оккупанты говорят о работе ПВО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С самого утра в российском Белгороде раздаются взрывы, Минобороны оккупантов заявило о "работе ПВО".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в 7.33 в Белгородской области сообщили о ракетной опасности. Впоследствии в городе начались взрывы. СМИ сообщали о работе ПВО и падении обломков от сбитых снарядов на территории промышленной зоны города.

В то же время Минобороны РФ сообщило о якобы атаке реактивной системой залпового огня RM-70 Vampire.

"Очередными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - добавили в министерстве страны-оккупанта.

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