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Новости Война
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В российском Белгороде утром раздались взрывы: Оккупанты говорят о работе ПВО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С самого утра в российском Белгороде раздаются взрывы, Минобороны оккупантов заявило о "работе ПВО".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в 7.33 в Белгородской области сообщили о ракетной опасности. Впоследствии в городе начались взрывы. СМИ сообщали о работе ПВО и падении обломков от сбитых снарядов на территории промышленной зоны города.

В то же время Минобороны РФ сообщило о якобы атаке реактивной системой залпового огня RM-70 Vampire.

"Очередными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - добавили в министерстве страны-оккупанта.

Смотрите также: В российском Белгороде взрывы и пожары: "#банаврот! Прилет! Выбило все стекла! Машины горят! Ах#еть!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріл Бєлгорода

Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода

Автор: 

обстрел (27860) Белгород (457)


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Топ комментарии
+13
У чувака якась стара лада "восьмерка" розвалилась від старості, а списали на атаку дронів...
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18.03.2024 10:31 Ответить
+11
Та дістали вже кацапи тим Вампіром . Ну як він може лупити по Бєлгороду , коли дальність стрільби в нього близько 20 км . А до Бєлгорода від кордону України - 40 . Хоч би головою своєю подумали .
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18.03.2024 10:10 Ответить
+11
Блін.. На другій фотографії лада поржавіла від страху
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18.03.2024 10:14 Ответить
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Тримають мокшів у тонусі. Хоча Білгороду попадає в 10000 разів менше ніж Харкову.
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18.03.2024 10:04 Ответить
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18.03.2024 10:38 Ответить
то рос ппо саме бомбить кацапів?
бачу справляються непогано, можна тільки лякати і не напружуватись
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18.03.2024 10:04 Ответить
так, на світлині запчастина від С-300 ))
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18.03.2024 11:23 Ответить
"Черговими засобами ППО десять реактивних снарядів знищено в повітрі над Бєлгородською областю", Джерело:

Цікаво чим збивають? С-400 чи "калашами"?
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18.03.2024 10:05 Ответить
більше язиками..
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18.03.2024 10:09 Ответить
У чувака якась стара лада "восьмерка" розвалилась від старості, а списали на атаку дронів...
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18.03.2024 10:31 Ответить
на фото 122 мм калибр от пушки лежит ага поверим...
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18.03.2024 10:09 Ответить
Може... то чим сбивають?
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18.03.2024 10:12 Ответить
останнє фото на прийомке металобрухту
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18.03.2024 10:35 Ответить
пташок шкода - вони завжди дуже страждають від такого звуків, від дурних людей
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18.03.2024 10:09 Ответить
Та дістали вже кацапи тим Вампіром . Ну як він може лупити по Бєлгороду , коли дальність стрільби в нього близько 20 км . А до Бєлгорода від кордону України - 40 . Хоч би головою своєю подумали .
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18.03.2024 10:10 Ответить
Вони це навмисно кажуть про Вампіра.Типу , ось подивіться, як Україна використовує західну зброю.
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18.03.2024 10:17 Ответить
А в нас є суперпуперекстрамегавампир. Ці снаряди можуть бити на стопицот км
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18.03.2024 10:19 Ответить
Бо на даний момент Чехія є одним із лобістів постачання зброї Україні - саме президент Павел є ініціатором закупівлі майже 1 млн снарядів для ЗСУ.
А ще в Чехії досить великий російський вплив, згадайте один із найбільших протестів в Європі де вимагали припинити постачати озброєння Україні. От саме на це росіяни й розраховують, пхаючи ці "вампіри" в кожну новину про обстріли.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3603279-u-prazi-vidbuvsa-protest-proti-cinnogo-uradu-ta-dopomogi-ukraini-zmi.html
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18.03.2024 10:36 Ответить
Але ж навіть найтупішому чеху який прочитає кацапську маячню , буде зрозуміло що кацапи брешуть , бо не може чеська рсзв Вампір обстрілювати Бєлгород . !!
Кацапи такими повідомленнями лише виставляють себе на посміховисько , і збільшують до себе недовіру .
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18.03.2024 11:05 Ответить
Я вас прошу, хто буде розбиратися в таких дрібницях. В тій же Польщі українське зерно заборонено ввозити майже рік, а те що російське спокійно постачалось про це замовчували - пропаганда та гроші роблять свою справу.
Ви послухайте, що кажуть на мітингах прихильники хамаз в США про Ізраіль, чи "виборці" Трампа про Україну - таке враження, що вони черпають інформацію виключно з російського тб.
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18.03.2024 11:21 Ответить
Ну не всі ж в Чехії такі вже - зовсім тупі барани . ! Щоб не не розуміти очевидного. ! Все ж таки - Чехія це не паРаша ,, де процент ідіотів і справді - перевищує процент адекватних .
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18.03.2024 11:38 Ответить
Звісно не всі, але ж змогли зібрати фактично "антиукраїнські" багатотисячні протести?
https://proukrainu.blesk.cz/zabyrajtesja-v-svoju-krajinu-ne-povezu-taku-hydotu-kiljkist-antyukrajinsjkych-incydentiv-u-cechiji-zrostaje/ Кількість антиукраїнських інцидентів у Чехії зростає
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18.03.2024 11:51 Ответить
П.С. Польщі теж не всі, але як виявилось достатньо кілька сот "активних" протестувальників щоб заблокувати кордон.
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18.03.2024 11:56 Ответить
Протести про які ви говорите відбулися ще позаминулий рік , і були організовані ультранаціоналістами і евроскептиками . І лозунги там звучали не проти України , а проти ЄС і тодішньої чеської влади . Україну згадували так би мовити - за компанію .
Станом на зараз , у Чехії ніяких антиукраїнських мітингів немає .
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18.03.2024 12:02 Ответить
Станом на зараз , у Чехії ніяких антиукраїнських мітингів немає

Так, а я Вам про що кажу від самого початку:
"згадайте один із найбільших протестів в Європі де вимагали припинити постачати озброєння Україні"
А путін намагається відновити ці протести, бо люди які підтримували росію нікуди не поділись(навіть в Україні).
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18.03.2024 12:09 Ответить
Так я вам теж кажу що - ***** хоче відновити протести роблячи з чехів ідіотів . Але навряд чи їм це сподобається . Гадаю що навпаки , тільки більше розлютить . Навіть націоналістів .
Протестів тому й нема , бо чехи не ведуться на цей кацапський розводняк про обстріл Бєлгорода їхніми " Вампірами . "
Якщо ***** хоче якоїсь реакції чехів - йому треба вигадувати щось більш схоже на правду .
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18.03.2024 12:19 Ответить
Та більшість не буде дивитись ттх зброї, та шукати Бєлгород на мапі. Коли б всі були такі розумні, то і війни не було б. Згадайте кормильців України з Донбасу, чи Ви вважаєте що таких дурнів нема там?
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18.03.2024 12:31 Ответить
Хтось же обирає Орбана та Фіцо. Чи може кудись зникли прихильники "Альтернативи для Німеччини" чи польська "Конфедерація"? Ці люди та партії підтримують росію, але ж хіба не очивидно що путін веде загарбницьку війну, порушуючи Міжнародне право.
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18.03.2024 12:40 Ответить
А ось і підвербження того про що я писав. І повірте за рік-два така статистика буде в більшості країнах які нам допомагають, росія використовує "свободу слова" та гроші для розповсюдження своєї пропаганди та наративів.

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21.03.2024 10:00 Ответить
Блін.. На другій фотографії лада поржавіла від страху
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18.03.2024 10:14 Ответить
А прикинь как водятел тех жигулей поржавел после прилёта
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18.03.2024 10:20 Ответить
В районе седалища
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18.03.2024 10:29 Ответить
Я в шоцi... У нас в старих дiдусiв такого немае...
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18.03.2024 11:19 Ответить
лякають горобців і ворон
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18.03.2024 10:15 Ответить
"Міноборони РФ повідомило про нібито атаку реактивною системою залпового вогню RM-70 Vampire.", а те, що RM-70 "Vampire" б'є на 20 км. кацапам ні про, що не говорить?
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18.03.2024 10:23 Ответить
Це в нас вже діти у садочку знають ТТХ всіх основних артсистем, танків і літаків.

В кацапії ніхто нічого не знає, воно їм нахєра - це десь далеко від дяревні Зауральські *****...
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18.03.2024 11:10 Ответить
Ушлый же у ржавого корыта хозяин! Наверное это он рассказал про установку Вампир стреляющую ...серной кислотой?
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18.03.2024 10:34 Ответить
Тьфу ты! ДОШЛО! Хозяин ржавого корыта фотографируя доказательства обстрела в панике забыл, что фото не передаёт запах отложенной в машине кучи кирпичей!
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18.03.2024 10:36 Ответить
А, може, то гівном обляпало...
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18.03.2024 10:36 Ответить
Не-не-не. Вот та ржавая арка и стойка уж точно не от обстрела! Нас не проведешь!
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18.03.2024 10:36 Ответить
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18.03.2024 10:41 Ответить
Пора уже включить молодые республики БНР и КНР в состав Украины и ввести войска для их защиты.
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18.03.2024 10:42 Ответить
тільки вату переселити за полярне коло ))
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18.03.2024 11:26 Ответить
Кацапи схожі на полохливих дівчаток 🤣
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18.03.2024 18:59 Ответить
Бьют то с Курска..только идиот не может єтого увидеть..С Курска то бьют то по Белгороду!..
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18.03.2024 21:44 Ответить
 
 