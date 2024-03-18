Китай может принять участие в украинском саммите мира в Швейцарии, но не верит, что давление на РФ остановит войну, - Bloomberg

Посол Китая в Швейцарии Ван Шихтин не исключает, что КНР примет участие в украинском саммите мира в Швейцарии, который планируют провести этой весной, однако добавил, что не верит в слишком большую внешнеполитическую активность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на интервью посла изданию Neue Zuercher Zeitung.

"Китай выступает за содействие мирным переговорам и всегда был предан этому. И мы также представили стратегию политического прекращения конфликта: необходимо уважать территориальный суверенитет всех стран и соблюдать Устав ООН. Кроме того, все стороны должны работать над прекращением войны. Мы должны предотвратить ухудшение кризиса или даже выхода из-под контроля. Мы внимательно следим за украинской конференцией, которую будет принимать Швейцария, и рассматриваем возможность участия", – сказал Ван Шихтин.

Он в очередной раз от имени Китая подверг критике санкции против России, поскольку "они не решат никакой проблемы".

"Односторонние санкции не могут остановить конфликт. Они лишь создают новые проблемы. Поэтому Китай исключает односторонние санкции, которые не были одобрены Советом Безопасности ООН", - отметил посол.

Читайте также: В вопросе войны в Украине Китай придерживается беспристрастной позиции и активно способствует мирным переговорам, - МИД

На замечание журналиста, что не давя на Россию, Китай помогает агрессору, Ван Шихтин сказал, что считает эту критику Китая неоправданной и очень несправедливой, поскольку "Китай всегда поддерживал мирные переговоры".

На уточнение, поддерживает ли КНР Россию военными средствами, посол заверил, что Китай "не подливает масла в огонь и не наживается на этом. Китай не продает летальное оружие регионам конфликта и привлеченным сторонам".