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Китай может принять участие в украинском саммите мира в Швейцарии, но не верит, что давление на РФ остановит войну, - Bloomberg

ван,шіхтін

Посол Китая в Швейцарии Ван Шихтин не исключает, что КНР примет участие в украинском саммите мира в Швейцарии, который планируют провести этой весной, однако добавил, что не верит в слишком большую внешнеполитическую активность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на интервью посла изданию Neue Zuercher Zeitung.

"Китай выступает за содействие мирным переговорам и всегда был предан этому. И мы также представили стратегию политического прекращения конфликта: необходимо уважать территориальный суверенитет всех стран и соблюдать Устав ООН. Кроме того, все стороны должны работать над прекращением войны. Мы должны предотвратить ухудшение кризиса или даже выхода из-под контроля. Мы внимательно следим за украинской конференцией, которую будет принимать Швейцария, и рассматриваем возможность участия", – сказал Ван Шихтин.

Он в очередной раз от имени Китая подверг критике санкции против России, поскольку "они не решат никакой проблемы".

"Односторонние санкции не могут остановить конфликт. Они лишь создают новые проблемы. Поэтому Китай исключает односторонние санкции, которые не были одобрены Советом Безопасности ООН", - отметил посол.

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На замечание журналиста, что не давя на Россию, Китай помогает агрессору, Ван Шихтин сказал, что считает эту критику Китая неоправданной и очень несправедливой, поскольку "Китай всегда поддерживал мирные переговоры".

На уточнение, поддерживает ли КНР Россию военными средствами, посол заверил, что Китай "не подливает масла в огонь и не наживается на этом. Китай не продает летальное оружие регионам конфликта и привлеченным сторонам".

Автор: 

Китай (3042) саммит (1196) Швейцария (618) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+5
Китайська влада була та залишаєжться владою брехливих та лицемірних покидьків-саме тому довіряти та мати справу з ними не варто...
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18.03.2024 10:14 Ответить
+2
Якщо тиск на кацапів не зупинить війну,то просто потрібно кацапів знищити. Шантаж не може тривати вічно
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18.03.2024 10:28 Ответить
+2
А могли би залишитися у виграші якби кацапів нагнули - але здається розрекламоване китайське планування на століття вперед це пусте місце, річ яка ніби є але свою функцію коли тре не виконує - як китайська стіна .
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18.03.2024 10:51 Ответить
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погадайте на жасмине придурки узкопленочные.. желторотые...
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18.03.2024 10:10 Ответить
росия это желудок а китай - позвоночник
нажмешь на желудок - болит позвоночник
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18.03.2024 11:46 Ответить
Нагуя стіко старання, китайози? Я й без того вас ненавидів!
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18.03.2024 10:14 Ответить
Китайська влада була та залишаєжться владою брехливих та лицемірних покидьків-саме тому довіряти та мати справу з ними не варто...
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18.03.2024 10:14 Ответить
Поїдуть на саміт щоб розмити, зменшити тиск на мордор.
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18.03.2024 10:16 Ответить
І як ви тиснете ? Якби не китай, рашисти давно би вже здались
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18.03.2024 10:27 Ответить
Якщо тиск на кацапів не зупинить війну,то просто потрібно кацапів знищити. Шантаж не може тривати вічно
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18.03.2024 10:28 Ответить
І чого це санкції односторонні.Кацапи відповіли дуже потужно - заборонили ж комусь приїзд на шопінг до оркостану.
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18.03.2024 10:31 Ответить
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18.03.2024 10:32 Ответить
а ви хоч намагалися?
спробуйте, а потім патякайте
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18.03.2024 10:39 Ответить
А могли би залишитися у виграші якби кацапів нагнули - але здається розрекламоване китайське планування на століття вперед це пусте місце, річ яка ніби є але свою функцію коли тре не виконує - як китайська стіна .
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18.03.2024 10:51 Ответить
Китаи в себе не вірить? -- ви ж *********** на роль всесвітнього гегемона
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18.03.2024 10:52 Ответить
Так так, поки є всебічна підтримка кацапів
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18.03.2024 11:03 Ответить
як можна вірити комунякам
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18.03.2024 11:35 Ответить
 
 