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Если в военное время можно заменить главнокомандующего ВСУ, то это касается и президента, - Владимир Кличко

кличко,володимир

Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что военное положение не должно мешать выборам в Украине. Поскольку без выборов в Украине "будут такие же условия, как в России".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью немецкому изданию Focus online.

"Если в военное время можно заменить главнокомандующего ВСУ, то это же касается и президента, да? Мы живем в условиях военного положения – все централизованно контролируется: суд, милиция, СМИ. Но мы все еще демократия", - подчеркнул Кличко.

По его словам, не власть должна командовать народом, а наоборот.

"Нам нужны выборы, иначе у нас будут такие же условия, как в России", – добавил он.

Читайте также: Нарратив о нелегитимности Зеленского после мая – российский. Под ним нет никаких оснований, - Стефанчук

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) Кличко Владимир (268) Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+87
Якби ти знав Володю як зєля сере кирпичами під ліжком про свій кінець.....
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18.03.2024 11:07 Ответить
+86
Мо-ло-дець!!!
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18.03.2024 11:07 Ответить
+49
Якщо замінити Зелю, то гірше точно не стане.
Він джерело і уособлення всіх наших помилок і бід. Епогей піздецю , так би мовити.
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18.03.2024 11:09 Ответить
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Тут все пояснює сам Володимир:
https://www.rbc.ua/rus/styler/volodimir-klichko-poyasniv-chomu-ne-gotoviy-1696076844.html Володимир Кличко зробив заяву про війну в Україні - відео | Стайлер (rbc.ua)
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18.03.2024 12:17 Ответить
Звичайне боягузтво і словоблуддя. Слова ухилянта. Вважає себе "илітою", але ні на що не здатною крім мордобою.
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18.03.2024 12:58 Ответить
А ти чого досі не на фронті? Добровольцем? Це ти з окопу строчиш?
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18.03.2024 12:21 Ответить
З окопу, з окопу. Зараз в кожного свій окоп. Тільки в мене український окоп. Твій на український зовсім не схожий.
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18.03.2024 13:01 Ответить
Усяке гівно ще буде вирішувати, українське чи ні.
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18.03.2024 15:26 Ответить
Бо воюють не числом,а вмінням.Всіх неможливо поставити під штик.В другу світову німці брали в полон стотисячними масами,яким видали штик і на передову,а кулеметники божеволіли від того,що перестріляли тисячі,а тисячі і далі перли під їх кулемети.Та і вислів "чому ти(він) не на фронті-улюблений вислів зеботів-кремлеботів і не лише на Цензорі.Пишуть це,ніби їх таке абсолютно не торкається,чи тут,чи позаребриком.
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18.03.2024 12:34 Ответить
Вам, подоляцьким потворам, Кличко як пилка в сраці.
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18.03.2024 13:23 Ответить
Але якщо Стерненко чи Залужний відмовляться балотуватись то Зе знову набере 70+%
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18.03.2024 12:00 Ответить
Є ще багато кандидатів. Кривоніс, Червінський, навіть той же Хоренко... Але треба хтось один. Нехай хоч жереб кидають
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18.03.2024 12:14 Ответить
Стерненко людина пінчука тому на жпль система виживе знову ...
Єдина надія Залужний
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18.03.2024 12:30 Ответить
Щоб зробити йому броню, не треба робити його "єдиним". Нація не може залежити від єдиної людини
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18.03.2024 12:57 Ответить
Именно поэтому его и убрали из Украины "свi т за очi".
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18.03.2024 13:13 Ответить
100%
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18.03.2024 12:16 Ответить
а що, головнокомандувач це виборна посада??
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18.03.2024 12:24 Ответить
Молодець Кличко.Це виклик.Означає,що не боїться і його слова слід розуміти відносно,а не напряму.Як на мене-це наступний президент(свого часу поступився Порошенку на виборах).
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18.03.2024 12:24 Ответить
Віталій поступився,але оба,Володимир чи Віталій, гідні бути президентом.
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18.03.2024 12:51 Ответить
шах, мат і нокаут!
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18.03.2024 12:32 Ответить
Красавчик,логично,просто,адекватно.Уже пора начать открытое обсуждение этой темы - что лучше для страны,президент не избранный никем,а назначивший сам себя,потому что считает сам себя наилучшим или президент избранный частью избирателей.
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18.03.2024 12:43 Ответить
А яка частина не буде обирати Президента ?
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18.03.2024 13:24 Ответить
Те,кто не пожелает явиться на выборы.
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18.03.2024 13:35 Ответить
з окопу ?
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18.03.2024 17:58 Ответить
Ты подменишь,клоуны из квартала тебе помогут,на пару часов сменят сцену на окоп.
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18.03.2024 22:25 Ответить
Очевидно, що якщо викинути гімно з хати, перестане смердіти.
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18.03.2024 12:51 Ответить
Браво !
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18.03.2024 12:54 Ответить
Воєнний час - з лютого 2014: дати окупації Крима. Були вибори у 2014 та й у 2019.
По Конституції вибори Президента повинні бути й у 2024.
Стаття 103: Президент обирається на п'ять років.
Стаття 108 лише про те, що Президент виконує обов'язки до вступу на пост новообраного Президента, тобто поки Президент є діючим - у межах п'ятирічного терміну.
Інакше - стаття 5: «…Ніхто не може узурпувати державну владу».
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18.03.2024 12:56 Ответить
100%
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18.03.2024 13:01 Ответить
І пам'ять у вас не дуже і Гуглом користуватись не навчились. Не було ніякого воєнного стану з 2014 року. В 2018 було введено на місяць та у 2022-му.
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19.03.2024 11:12 Ответить
"Joe Cocker cf6bf912" > Мабуть Ви ще не невчились читати: мова про "воєнний час", тобто те, що війна в Україні йде з лютого 2014. Не плутайте поняття…
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19.03.2024 11:53 Ответить
Нема такого поняття в Конституції "воєнний час". Не маніпулюйте.
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19.03.2024 11:59 Ответить
Ви, зелены утирки, тільки про це можете помріяти.
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18.03.2024 13:21 Ответить
Що робити, інших форумів нема. Все схоплено олігархами і контролюєцться. Навіть Українська правда
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18.03.2024 13:14 Ответить
"Коней на переправе не меняют"(С) , но об ослах никто ничего не говорил.
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18.03.2024 13:10 Ответить
Мовою байки-осли коней поміняли і то на переправі.А хто вибрав ослів-це мільйони мишей,яких виявилось найбільше в зеленому царстві,бо одна миша і один вовк-мали по одному голосу.Санітарів лісу виявилось явно замало супроти мишей.
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18.03.2024 15:48 Ответить
Це так ! Пан Володимир має рацію !
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18.03.2024 13:22 Ответить
- Пан має рацію...
- Ні... рація у сусіда, а в мене кулемет...
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18.03.2024 20:49 Ответить
Подоляк своїх шавок спустив. Зразу видно, понабігало лайна продажного.
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18.03.2024 13:24 Ответить
Як влучно сказав Володимир, як шо змогли замінити Генерала Залужного то цього нелоха як зеленський ми повинні замінити і тіки тоді ми зможемо перемохти рашистів🇺🇦💙💛
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18.03.2024 17:14 Ответить
А що, Залужного теж через всеукраїнські вибори замінили?
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19.03.2024 11:00 Ответить
меняйте на пороха, и этот кошмар закончится.
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18.03.2024 23:55 Ответить
Він знає, як закінчити війну за 24 години?
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19.03.2024 10:58 Ответить
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