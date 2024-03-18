Если в военное время можно заменить главнокомандующего ВСУ, то это касается и президента, - Владимир Кличко
Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что военное положение не должно мешать выборам в Украине. Поскольку без выборов в Украине "будут такие же условия, как в России".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью немецкому изданию Focus online.
"Если в военное время можно заменить главнокомандующего ВСУ, то это же касается и президента, да? Мы живем в условиях военного положения – все централизованно контролируется: суд, милиция, СМИ. Но мы все еще демократия", - подчеркнул Кличко.
По его словам, не власть должна командовать народом, а наоборот.
"Нам нужны выборы, иначе у нас будут такие же условия, как в России", – добавил он.
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https://www.rbc.ua/rus/styler/volodimir-klichko-poyasniv-chomu-ne-gotoviy-1696076844.html Володимир Кличко зробив заяву про війну в Україні - відео | Стайлер (rbc.ua)
Єдина надія Залужний
По Конституції вибори Президента повинні бути й у 2024.
Стаття 103: Президент обирається на п'ять років.
Стаття 108 лише про те, що Президент виконує обов'язки до вступу на пост новообраного Президента, тобто поки Президент є діючим - у межах п'ятирічного терміну.
Інакше - стаття 5: «…Ніхто не може узурпувати державну владу».
- Ні... рація у сусіда, а в мене кулемет...