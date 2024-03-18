Если в военное время можно заменить главнокомандующего ВСУ, то это касается и президента, - Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что военное положение не должно мешать выборам в Украине. Поскольку без выборов в Украине "будут такие же условия, как в России".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью немецкому изданию Focus online.

"Если в военное время можно заменить главнокомандующего ВСУ, то это же касается и президента, да? Мы живем в условиях военного положения – все централизованно контролируется: суд, милиция, СМИ. Но мы все еще демократия", - подчеркнул Кличко.

По его словам, не власть должна командовать народом, а наоборот.

"Нам нужны выборы, иначе у нас будут такие же условия, как в России", – добавил он.

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