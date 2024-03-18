Думаем, как не лишить людей с инвалидностью ухода и закрыть лазейку для уклонистов, - "слуга народа" Чернев о законопроекте о мобилизации
Сейчас комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки думает над тем, как обеспечить людей с инвалидностью необходимым уходом и одновременно перекрыть лазейку для уклонистов, которые хотят воспользоваться нормой.
Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя профильного комитета Егор Чернев (фракция "Слуга народа"), комментируя положения законопроекта о мобилизации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты", - сказал он.
По словам нардепа, уклонисты находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей.
"Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель", - объяснил Чернев.
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а взагалі якщо порахувати що за 700 з гаком днів війни парламент збирався всього 100 разів, бо монобільшість десь тусила і рішала свої справи, то можна сказати вони ухиляються давно.
Сьогодні ухилянт, а завтра,- зрадник+коригувальник!!
18.03.2024 754 доба війни
15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського….
А тепер - "Кожен з вас ухилянт". Прєлєстно...
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Або сідєлєц.
Чи ще одна ситуація. Жінка - інвалід. З чоловіком давно розлучилась, але є діти, син та донька. Батьки старі, доглядати за нею не можуть. Донька ще на початку повномасштабного вторгнення звалила за кордон, залишивши маму на брата, і повертатись наміру не має, бо вже там влаштувалась. Що пропонуєте робити?
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"Тіхо, гражданє! Чапай думать будєт!.." (с)
А кто такие "ухилянти"? "Ухилянтами" могут быть только те, кто уже давали присягу и отказываются ее выполнять, брать повестку и т.д. ! Все остальные не "ухилянти" , а обычные мирные граждане , которые имеют полное право действовать по формуле Зеленского - "Я вам ничего не должен! Я должен только своим родителям!"( так он заявил в январе 2019 года журналистам программы "Схемы" ).
Мільярдеру 47 років, тому він призовного віку.
Керівник компанії «Транс-Соджус» підтвердив, що Поліщук працевлаштувався в його компанію водієм вантажівки.
Це було влаштовано. Був випробувальний термін, але він не впорався з роботою, тому його звільнили.