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Думаем, как не лишить людей с инвалидностью ухода и закрыть лазейку для уклонистов, - "слуга народа" Чернев о законопроекте о мобилизации

військовий,мобілізація,квиток

Сейчас комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки думает над тем, как обеспечить людей с инвалидностью необходимым уходом и одновременно перекрыть лазейку для уклонистов, которые хотят воспользоваться нормой.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя профильного комитета Егор Чернев (фракция "Слуга народа"), комментируя положения законопроекта о мобилизации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты", - сказал он.

По словам нардепа, уклонисты находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей.

Также читайте: За 1,5 года количество людей с инвалидностью в Украине увеличилось примерно на 300 тыс. и сейчас составляет 3 млн человек, - Минсоцполитики

"Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель", - объяснил Чернев.

Автор: 

люди с инвалидностью (355) мобилизация (2812) Чернев Егор (106)


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Топ комментарии
+42
Зеля ухилився, бо він інвалід по розуму. Єрмак ухилився бо доглядає за інвалідом.
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18.03.2024 11:06 Ответить
+17
Як завжди тупий совок думає в протилежний бік, замість того щоб думати як заохочувати людей мобілізуватись. Ідіоти вважають що наловлять армію примушених ухилянтів, яка буде захищати їхні статки.
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18.03.2024 11:54 Ответить
+16
після завершення повноважень ВР так можна вважати згідно закону
а взагалі якщо порахувати що за 700 з гаком днів війни парламент збирався всього 100 разів, бо монобільшість десь тусила і рішала свої справи, то можна сказати вони ухиляються давно.
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18.03.2024 11:08 Ответить
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підтримую
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18.03.2024 11:04 Ответить
А депутати - УХИЛЯНТИ ?
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18.03.2024 11:06 Ответить
після завершення повноважень ВР так можна вважати згідно закону
а взагалі якщо порахувати що за 700 з гаком днів війни парламент збирався всього 100 разів, бо монобільшість десь тусила і рішала свої справи, то можна сказати вони ухиляються давно.
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18.03.2024 11:08 Ответить
Они все инвалиды умственного труда и тяжелой потери совести.
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18.03.2024 13:14 Ответить
Зеля ухилився, бо він інвалід по розуму. Єрмак ухилився бо доглядає за інвалідом.
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18.03.2024 11:06 Ответить
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18.03.2024 11:11 Ответить
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18.03.2024 11:13 Ответить
Складається враження, що доглядачі за батьками-інвалідами - це останній ресурс Зельца у війні. Вся Зе-бригада думає як їх відправити на фронт! Пропоную рішення - до кожного інваліда прикріпити доглядача-молодика віком 18-25 років, а доглядача-старичка - на фронт. Як вам таке - шах і мат, зеледурні!)))
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18.03.2024 18:16 Ответить
Ну то закривайте лазівку для 95кагалу. Чи там всі розумові дебіли
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18.03.2024 11:10 Ответить
ухилянти в законі закривають лазівки
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18.03.2024 11:21 Ответить
Ухилянт думає як "закрити лазівку" звичайним людям, за кошти яких цей ухилянт отримує зарплату, надбавки, компенсації, пільги і тд
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18.03.2024 11:25 Ответить
А так же требую от властей обяснения логики етого закона. Зачем выпускаете *многодетных* отцов за границу под видом беженцев если отец выезжает а его дети при етом остаются в Украине под обстрелами и на шее украинского государства? Хоть логику включите, от кого реально етот папаша бежит и кому вы помогаете? А так же почему етот так называемый многодетный отец не может скажем если не на фронте так в тылу работать на военном предприятии?
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18.03.2024 11:37 Ответить
Багатодітним більше компенсації платити у разі смерті батька на війні. Ніякого альтруїзму тільки меркантильність.
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18.03.2024 20:11 Ответить
Протів всєх дєтєй уже возбуждєни уголовниє дєла.
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18.03.2024 12:38 Ответить
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18.03.2024 13:43 Ответить
Точьно! Дєті лєйтенанта Шмідта.

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18.03.2024 13:50 Ответить
Мало того что отцы выезжают так еще и детей вывозят. Некому же будет батрачить в неньке.
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18.03.2024 12:50 Ответить
От негідники. Сміють про своє і благополуччя сім'ї думати, замість того щоб помирати за щасливе багате дитинство дітей і онуків Зеленського і його команди.
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18.03.2024 20:12 Ответить
Аристович та Резніков теж ухилянти, а колишній начальник штабу України та Залужний не придатні до військової служби.
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18.03.2024 11:33 Ответить
Головне, щоб не забули про нардепів ВРУ!! Вони теж громадяни України і Зобов'язані захищати Україну! А всі оті «забалакування цього питання» то все ухиляння їх особисте, як і Зеленського від захисту України!!
Сьогодні ухилянт, а завтра,- зрадник+коригувальник!!

18.‎03.‎2024 754 доба війни

15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського….
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18.03.2024 11:46 Ответить
Всі депутати теж ухилянти, термін на який їх обирали люди сплив, а відстрочки для минулих держдепів у нас не має.
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18.03.2024 11:49 Ответить
Раніше який був наратив від Зєлі? - "Кожен з вас президент". (с)

А тепер - "Кожен з вас ухилянт". Прєлєстно...

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18.03.2024 14:02 Ответить
Як завжди тупий совок думає в протилежний бік, замість того щоб думати як заохочувати людей мобілізуватись. Ідіоти вважають що наловлять армію примушених ухилянтів, яка буде захищати їхні статки.
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18.03.2024 11:54 Ответить
грошей ніц нема, тому залишився батіг..
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18.03.2024 15:28 Ответить
отсрочек на такие кейзы не дают. Просто не принимают документы. Спросите любого адвоката. Нет таких случаев.
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18.03.2024 11:58 Ответить
І знову все буде через жопу єрмачка
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18.03.2024 12:24 Ответить
Тут один мудрый "********" писал, что нада мужиков на фринт, а за хворым родычем будет сиделка. Будь ты проклят мудила, кто такое "шептанул" Знаем мы этих сиделок в лучем случае щелбаны будет больному давать, в худшем ******* чтонибудь из хаты
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18.03.2024 12:56 Ответить
за хворым родычем будет сиделка
*********
Або сідєлєц.

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18.03.2024 14:12 Ответить
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19.03.2024 06:34 Ответить
Вірно, думайте... З такою зарплатнею та привілеями можна не поспішати.
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18.03.2024 12:57 Ответить
Перше, що робить "сідєлка" - забирає у хворого картку для виплат з ПІНом.
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18.03.2024 13:01 Ответить
и много этот горе воен навоюет зная что его родич в опасносте?
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18.03.2024 13:07 Ответить
Завдання таких "воєнів" - збільшити витрати ворожих *********** в одиницю часу. Ніякої іншої користі від них нема.
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18.03.2024 13:13 Ответить
так никто от ****************** и не ожидал другой стратегии. завалим фронт мясом
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18.03.2024 13:15 Ответить
Вот все вот эти нафронтницы и нафронтники, когда ты этим тупорылым амебам доказываешь на пальцах, что когда депутаты и их дети, менты, плокулолы, сбвушники, дбровцы, и остальная сволочь, пойдут на фронт, то война закончится на следующий день - они апелируют шо ты мудак и иди у тцк как вся вот эта ******* там окажется, поверьте, война кончится
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18.03.2024 13:05 Ответить
Тут нема про що думати, за інвалідами мають догладити лише жінки, всіх хто покинув лави ЗСУ по цій лазійці повернути на фронт.
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18.03.2024 13:09 Ответить
а если некому, ну только один человек у больного остался, тогда что?
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18.03.2024 13:10 Ответить
Ну, мабуть, треба лишити виключно першу ступінь спорідненості. Тоді питання відпадуть самі. Ці люди згідно сімейного кодексу зобов'язані піклуватися. Усих інших розглядати призовною комісією в індивідуальному порядку з правом оскарження у вищіх інстанціях.
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18.03.2024 13:20 Ответить
А якщо немає жінок, зобовʼязаних доглядати? Уявимо ситуацію, коли у чоловіка є дружина з інвалідністю, дітей немає або вони неповнолітні, а батьки дружини вже старі і не здатні доглядати її, а можливі і померли давно. Хто буде її доглядати?

Чи ще одна ситуація. Жінка - інвалід. З чоловіком давно розлучилась, але є діти, син та донька. Батьки старі, доглядати за нею не можуть. Донька ще на початку повномасштабного вторгнення звалила за кордон, залишивши маму на брата, і повертатись наміру не має, бо вже там влаштувалась. Що пропонуєте робити?
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18.03.2024 13:36 Ответить
Нічого не робити? Ну, ви прям розкрили стратегічний план Зеленського. )))

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18.03.2024 14:25 Ответить
Ботан, так може ще й інвалідів мобілізовувати бо прийдуть кацапи? Якби у тебе, ідіота, був у сім'ї рідний інвалід, і у нього крім тебе нікого не було, ти б заскулило б як щеня якби з тобою обійшлися так як ти пропонуєш. І не треба тут розповідати про сиділок. Ти б свою матір чи іншу рідну людину чужій незрозумілій сиділці не довірив би.
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18.03.2024 14:33 Ответить
багатії і здорові бики завжди безжалісні.
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18.03.2024 18:03 Ответить
За день световой минимум 400 гр, за сутки по хорошему 600 гр. Работают так обычно три сиделки вместе, берут 2-3 инвалидов. В среднем надо реально только на оплату сиделки 13-15 тыс гр! Без еды, лекарств, оплаты жилья. Реально штука зелени в месяц. Данные реальны.
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19.03.2024 07:30 Ответить
Ти чекаєш?
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18.03.2024 17:30 Ответить
Нікого я не чекаю, але якщо не буде кому воювати, то прийдуть незалежно від нашого бажання.
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18.03.2024 19:15 Ответить
Так роби щось. Щоб не прийшли. Я робив. Зараз інвалід. Ти інвалід?
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18.03.2024 19:44 Ответить
як добре, що я заховався.
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19.03.2024 02:45 Ответить
Арантар - это временно. Куда можно спрятаться в подводной лодке ?
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19.03.2024 07:49 Ответить
"Думаємо" ,а що є чим думати??? Бо там де повинна бути голова для "думання" виросла жирна попа. Як вже осточортіло читати--"ми думаємо", "ми обговорили" , "ми плануємо" ,маємо план А Б В", скликаємо форум" "буде каоліція" і т.п. Фронту потрібні підготовлені воїни,потрібно озброєння,потрібні ракети,патрони,снаряди. ,а в нас одні видосики,піар і базікання.
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18.03.2024 13:11 Ответить
ми ******** (с) Арєстовіч
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18.03.2024 13:13 Ответить
Щоб слугі так потужно закривали лазійки в своїй корупції , як вони стараються для мобілізованих.
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18.03.2024 13:22 Ответить
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18.03.2024 13:25 Ответить
Наразі комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки думає над тим, як забезпечити людей з інвалідністю необхідним доглядом Джерело:
***********
"Тіхо, гражданє! Чапай думать будєт!.." (с)

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18.03.2024 13:42 Ответить
Краще б думали, як мир в Україну повернути...
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18.03.2024 14:56 Ответить
як це ще влада не запропонувала як у спартанців послуг по "соціальній" евтзаназії хворих людей..вони ж тягар для держави пенсії плати реабілітації догляданти ухилянти ...
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18.03.2024 15:36 Ответить
Чого ж? Навіть на Цензорі зустрічаються коментатори, що розказують про "баласт".
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18.03.2024 16:00 Ответить
Ага думайють вони, думають як відкрити мільйон приватних "незалежних" клінік, які будуть "підверджувати" інвалідність, тобто ще раз зістригти з "інвалідів" грошенят, усіж розуміють що купити собі інвалідність спроможна людина в якої є від 10к євро, і в зільоних аж свирбить що то одноразовий платіж
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18.03.2024 19:13 Ответить
" ... ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти" .
А кто такие "ухилянти"? "Ухилянтами" могут быть только те, кто уже давали присягу и отказываются ее выполнять, брать повестку и т.д. ! Все остальные не "ухилянти" , а обычные мирные граждане , которые имеют полное право действовать по формуле Зеленского - "Я вам ничего не должен! Я должен только своим родителям!"( так он заявил в январе 2019 года журналистам программы "Схемы" ).
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18.03.2024 19:22 Ответить
Паскуда, ти сам ухилянт!
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18.03.2024 19:35 Ответить
Мільярдер Віктор Поліщук, власник "Ельдорадо", під час повномасштабної війни виїжджав за кордон як волонтер та водій вантажівки, хоча жодного вантажу не привіз із собою.

Мільярдеру 47 років, тому він призовного віку.

Керівник компанії «Транс-Соджус» підтвердив, що Поліщук працевлаштувався в його компанію водієм вантажівки.

Це було влаштовано. Був випробувальний термін, але він не впорався з роботою, тому його звільнили.
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18.03.2024 20:53 Ответить
***** б вам би хто битою закрив, чмошники людожери
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19.03.2024 00:56 Ответить
Цікаво скільки дітей або внуків воюють воюють депутатів ВРУ?
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19.03.2024 05:58 Ответить
Темні часи охоплюють нас…
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19.03.2024 07:42 Ответить
 
 