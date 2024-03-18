Думаем, как не лишить людей с инвалидностью ухода и закрыть лазейку для уклонистов, - "слуга народа" Чернев о законопроекте о мобилизации

Сейчас комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки думает над тем, как обеспечить людей с инвалидностью необходимым уходом и одновременно перекрыть лазейку для уклонистов, которые хотят воспользоваться нормой.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя профильного комитета Егор Чернев (фракция "Слуга народа"), комментируя положения законопроекта о мобилизации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты", - сказал он.

По словам нардепа, уклонисты находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей.

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"Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель", - объяснил Чернев.