Лидеры Китая, КНДР и Ирана уже поздравили Путина с "победой" на президентских "выборах"

Российского диктатора Владимира Путина начинает поздравлять с "победой" на так называемых "выборах президента РФ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило пропагандистское издание РИА Новости.

Так, российского диктатора поздравил президент Ирана Ибрагим Райси, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Китая Си Цзиньпин.

МИД Китая также поздравил Путина с победой на так называемых выборах и выразил уверенность, что "отношения России и КНР продолжат развиваться".

Также с "переизбранием" диктатора Путина поздравил лидер Венесуэлы Мадуро, президент Никарагуа Даниэль Ортега и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиоев.

Отметим, что на данный момент голоса избирателей окончательно не подсчитаны.

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