Лидеры Китая, КНДР и Ирана уже поздравили Путина с "победой" на президентских "выборах"
Российского диктатора Владимира Путина начинает поздравлять с "победой" на так называемых "выборах президента РФ".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило пропагандистское издание РИА Новости.
Так, российского диктатора поздравил президент Ирана Ибрагим Райси, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Китая Си Цзиньпин.
МИД Китая также поздравил Путина с победой на так называемых выборах и выразил уверенность, что "отношения России и КНР продолжат развиваться".
Также с "переизбранием" диктатора Путина поздравил лидер Венесуэлы Мадуро, президент Никарагуа Даниэль Ортега и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиоев.
Отметим, что на данный момент голоса избирателей окончательно не подсчитаны.
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+5 A San
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+5 Ivan Iktor
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+5 частный сектор
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біля парашіу сесійній залі ООН?
Китай в шоці... така несподіванка!
Іран не очікував-
Африка... мовчала з ****** в щоці...
Горіли лиш НПЗ...
По три за день... з ранку...
Головне щоб його - Буданов " привітав " ,, або Малюк . Ще одним спаленим заводом , або потопленим кораблем .
Каддафі з Чаушеску та Мілошевичем, уже зачекалися клієнта…
Уся інша балаканина з московії, то галіматня… Свято наближається !!
Ну, а шо? Спонсор - есть спонсор....
Папуаси клали на путіна, співаючи і пританцьовуючи.