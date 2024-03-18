Китай считает "неоправданной и очень несправедливой" критику за помощь России, - посол Ван Шитин
Китай отвергает критику в свой адрес о том, что он помогает России в войне против Украины.
\Об этом посол Китая в Швейцарии Ван Шитин заявил в интервью местному изданию NZZ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
По его словам, КНР считает подобную критику "неоправданной и очень несправедливой".
"С самого начала конфликта Китай всегда поддерживал мирные переговоры", – сказал Ван.
Он отметил, что с начала войны китайский правитель Си Цзиньпин говорил с диктатором Владимиром Путиным, президентом Владимиром Зеленским, президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Китай активно продвигает мирные переговоры с самого начала кризиса. Мы очень надеемся, что мир в скором времени будет восстановлен и объективное решение будет найдено быстро", - заявил дипломат.
Представитель КНР также заверил, что на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале министр иностранных дел Китая сказал своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что его страна не продает оружие России.
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А він точно китаєць? Чи ім"я приховує Ван - Ваня, Іван.?