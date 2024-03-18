РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9196 посетителей онлайн
Новости
3 699 16

Китай считает "неоправданной и очень несправедливой" критику за помощь России, - посол Ван Шитин

китай,росія

Китай отвергает критику в свой адрес о том, что он помогает России в войне против Украины.

\Об этом посол Китая в Швейцарии Ван Шитин заявил в интервью местному изданию NZZ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, КНР считает подобную критику "неоправданной и очень несправедливой".

"С самого начала конфликта Китай всегда поддерживал мирные переговоры", – сказал Ван.

Он отметил, что с начала войны китайский правитель Си Цзиньпин говорил с диктатором Владимиром Путиным, президентом Владимиром Зеленским, президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Китай активно продвигает мирные переговоры с самого начала кризиса. Мы очень надеемся, что мир в скором времени будет восстановлен и объективное решение будет найдено быстро", - заявил дипломат.

Представитель КНР также заверил, что на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале министр иностранных дел Китая сказал своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что его страна не продает оружие России.

Читайте также: Китай может принять участие в украинском саммите мира в Швейцарии, но не верит, что давление на РФ остановит войну, - Bloomberg

Автор: 

Китай (3042) россия (96184)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Авжеж, гопнику допомагати це свята справа, особливо коли ти сам такий.
показать весь комментарий
18.03.2024 11:18 Ответить
+8
Для Китаю допомагати агресору це норм?
показать весь комментарий
18.03.2024 11:18 Ответить
+6
показать весь комментарий
18.03.2024 11:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для Китаю допомагати агресору це норм?
показать весь комментарий
18.03.2024 11:18 Ответить
Авжеж, гопнику допомагати це свята справа, особливо коли ти сам такий.
показать весь комментарий
18.03.2024 11:18 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2024 11:18 Ответить
"...посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін" Джерело:

А він точно китаєць? Чи ім"я приховує Ван - Ваня, Іван.?
показать весь комментарий
18.03.2024 11:19 Ответить
Іоан...
показать весь комментарий
18.03.2024 11:35 Ответить
Якби КНР не гадила, то і не смерділо б! Онукам хунвейбінів, треба знову читати Ден Сяо піна..
показать весь комментарий
18.03.2024 11:21 Ответить
Добре дЕпломатично ви...буватись, коли ти на цьому рубаєш бабло і на твоїй териорії не йде заруба. Добре вчились у свій час в "таваріщей іс сесесере".
показать весь комментарий
18.03.2024 11:21 Ответить
Типо обиделись. Ранили в самое сердце))
показать весь комментарий
18.03.2024 11:22 Ответить
Так їм же ж ніхто дорогу не вказав, куди треба йти. На **** - це наліво від парашинських сосен.
показать весь комментарий
18.03.2024 11:23 Ответить
Ганд..ни узкоокі. Помножили післявоєнний порядок на нуль. Прийде час, і в них почнеться свій "Белгород"
показать весь комментарий
18.03.2024 11:25 Ответить
Мабуть мало китайцам сини Аматерасу мозок вправляли.
показать весь комментарий
18.03.2024 11:26 Ответить
Почекайте піздоглазі, і до вас черга дійде..
показать весь комментарий
18.03.2024 11:28 Ответить
Козлы косоглазые! Тайвань на ваши головы!
показать весь комментарий
18.03.2024 11:51 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2024 12:17 Ответить
Спасибо идиоту кисинжеру что дал поднятся этим людоедам.
показать весь комментарий
18.03.2024 14:22 Ответить
Лицеміри!
показать весь комментарий
18.03.2024 14:23 Ответить
 
 