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Новости Война
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Пауза в массированных ракетных обстрелах связана с тем, что в воздухе нет самолета А-50, - ОК "Південь"

дрло,а50

Российские захватчики не наносят массированных ракетных ударов по Украине из-за отсутствия самолета ДРЛО А-50.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы тщательно отслеживаем активность, и стратегической авиации - в том числе. И понимаем, что определенным образом пауза связана с тем, что нет в воздухе самолета типа А-50 – нет наводчика, разведывательного центра", – сказала она.

Гуменюк напомнила, что предыдущие "операции" РФ были "не очень активными и не очень результативными".

"С учетом "самолетопада", который устроили Силы обороны для авиации россиян, это также очень опасная операция в следующий раз. Тем не менее, они не отказались от проведения массированных ракетных ударов, потому что это основное преимущество, которое они имеют, и основные победы, которые они подсовывают своему диктатору", - добавила спикер.

Также читайте: Одессу атаковали, вероятно, двумя ракетами "Искандер-М", - ОК "Південь"

Автор: 

обстрел (27860) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+3
Нащо літак-розвідник, якщо ракетами рашисти били по об'єктах які на гугл-мапі можна побачити? Додаємо зрадників які за гроші все "здадуть". Хоча що тут очікувати від "телемарафону" де погане не скажуть, а "переможне" помножують на 10, щоб крутіше було.
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18.03.2024 11:30 Ответить
+1
ееххх....
нема ігната. гуменюк, сама не витягує.
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18.03.2024 11:35 Ответить
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Нащо літак-розвідник, якщо ракетами рашисти били по об'єктах які на гугл-мапі можна побачити? Додаємо зрадників які за гроші все "здадуть". Хоча що тут очікувати від "телемарафону" де погане не скажуть, а "переможне" помножують на 10, щоб крутіше було.
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18.03.2024 11:30 Ответить
Цей літак надає дані для підготовки наступних атак, а не поточної.
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18.03.2024 11:37 Ответить
цей літак для виявлення обʼєктів, яких нема на гугл-мапі: випромінювання радарів і пусків ппо.
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18.03.2024 11:50 Ответить
ееххх....
нема ігната. гуменюк, сама не витягує.
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18.03.2024 11:35 Ответить
Зелень якогось " балаганного Петрушку" , впарать , щоб собі по ранжиру.
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18.03.2024 15:30 Ответить
Зараз новий речник ВПС з Г+Г розповість шо то особиста Зеленського заслуга.
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18.03.2024 11:40 Ответить
чому прибрали Ігната, що він не те сказав...
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18.03.2024 11:40 Ответить
Посмів критикувати згортання виробництва установки "Грім-2", яка б"є на 500 км і становила БИ загрозу для маськви - цього не міг допустити крот ОПи
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18.03.2024 11:51 Ответить
це підказка ворогу?
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18.03.2024 11:43 Ответить
здали тайну ворогу, зрадаа!!!
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18.03.2024 11:51 Ответить
Падляк, не істери так, бо пайку від ze не отримаєш)
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18.03.2024 11:53 Ответить
 
 