Пауза в массированных ракетных обстрелах связана с тем, что в воздухе нет самолета А-50, - ОК "Південь"

Российские захватчики не наносят массированных ракетных ударов по Украине из-за отсутствия самолета ДРЛО А-50.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы тщательно отслеживаем активность, и стратегической авиации - в том числе. И понимаем, что определенным образом пауза связана с тем, что нет в воздухе самолета типа А-50 – нет наводчика, разведывательного центра", – сказала она.

Гуменюк напомнила, что предыдущие "операции" РФ были "не очень активными и не очень результативными".

"С учетом "самолетопада", который устроили Силы обороны для авиации россиян, это также очень опасная операция в следующий раз. Тем не менее, они не отказались от проведения массированных ракетных ударов, потому что это основное преимущество, которое они имеют, и основные победы, которые они подсовывают своему диктатору", - добавила спикер.

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