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Новости Война
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Страны ЕС на данный момент не способны договориться о совместной позиции в отношении западных войск в Украине, - Ландсбергис

габріелюс,ландсбергіс

Европейские страны сейчас не способны выработать единую позицию в отношении потенциальной отправки западных войск на территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сказал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Ландсбергис отвечал на вопрос о том, будут ли министры обсуждать возможность выработки единой позиции относительно размещения западных войск в Украине.

"Я не думаю, что есть возможность согласовать что-то вроде этого", – сказал Ландсбергис.

"Мы доказали в прошлом неспособность договориться по менее чувствительным вопросам… Поэтому я не верю, что мы сможем договориться о чем-то вроде этого", – добавил глава МИД Литвы.

Он отметил, что позиция Литвы - готовность "рассмотреть все опции и быть частью коалиции, которая поможет Украине выиграть эту войну".

Заявление Макрона о западных войсках в Украине

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что во Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не дать России победить.

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1361) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Історичні рішення, приходять не одномоментно!
Дорога починається, з перших кроків! Прутіну, кінець!
Слава Україні!
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18.03.2024 11:41 Ответить
Але коаліція повинна бути !

сама Україна московію на жаль не здолає , занадто велика різниця
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18.03.2024 11:52 Ответить
І не будуть здатні!
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18.03.2024 12:07 Ответить
росія розбереться з кожним окремо. Воювати буде мобілізованими з України
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18.03.2024 12:09 Ответить
"Европейские страны" до сих пор мечтают вести с пуйлом "бизнес эз южиэл", сосать кацапскую нефть и все,что пуйло им подставит пососать.
Они давно забыли 1945-й и не помнят разницу между гитлеровской и кацапской оккупацией.
Немцы не творили таких зверств, как "советы" тогда или россия сейчас.
Эти европейцы считают кацапов (бурятов, башкиров,татар,калмыков,якутов и пр.) людьми и не представляют, что эти мутанты с ними сделают, когда вломятся в польшу, Германию, Бельгию и дойдут до Ла Манша и Гибралтара.
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18.03.2024 12:52 Ответить
Жесть, что вы несете. Вот так история и меняется в головах. Покажите пожалуйста примеры, где советы делали что то аналогичное с Бабьим Яром, где тысячи людей были буквально утилизированы. Покажите аналоги лагерей смерти. Было убито около 5 миллионов военных и гражданских Германии, а так же было убито около 20 миллионов военных и гражданских СССР. Это все что вам нужно знать, о том, кто был более жесток в окуппации.
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18.03.2024 13:20 Ответить
Понятно. О голодовке 1933-го, ГУЛАГе, голодовке 1947-го в методичке нет. Это даже больше, чем натворил гитлер.
Читать чукча тоже не могёт , чукча писатель, а не читатель
В ОККУПИРОВАННОЙ ЕВРОПЕ гитлеровцы себя так не вели , как кацапы в Украине. ни во Франции, ни в Бельгии…
Но Европе хочется халявы, бизнеса с пуйлом и хороших русских «в гостях»
Бурятов и кацапов им в дом! Ролик мародера из Авдеевки -примером
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19.03.2024 12:24 Ответить
 
 