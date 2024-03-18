Страны ЕС на данный момент не способны договориться о совместной позиции в отношении западных войск в Украине, - Ландсбергис
Европейские страны сейчас не способны выработать единую позицию в отношении потенциальной отправки западных войск на территорию Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сказал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Ландсбергис отвечал на вопрос о том, будут ли министры обсуждать возможность выработки единой позиции относительно размещения западных войск в Украине.
"Я не думаю, что есть возможность согласовать что-то вроде этого", – сказал Ландсбергис.
"Мы доказали в прошлом неспособность договориться по менее чувствительным вопросам… Поэтому я не верю, что мы сможем договориться о чем-то вроде этого", – добавил глава МИД Литвы.
Он отметил, что позиция Литвы - готовность "рассмотреть все опции и быть частью коалиции, которая поможет Украине выиграть эту войну".
Заявление Макрона о западных войсках в Украине
Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что во Франции также есть ядерное оружие.
Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не дать России победить.
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Дорога починається, з перших кроків! Прутіну, кінець!
Слава Україні!
сама Україна московію на жаль не здолає , занадто велика різниця
Они давно забыли 1945-й и не помнят разницу между гитлеровской и кацапской оккупацией.
Немцы не творили таких зверств, как "советы" тогда или россия сейчас.
Эти европейцы считают кацапов (бурятов, башкиров,татар,калмыков,якутов и пр.) людьми и не представляют, что эти мутанты с ними сделают, когда вломятся в польшу, Германию, Бельгию и дойдут до Ла Манша и Гибралтара.
Читать чукча тоже не могёт , чукча писатель, а не читатель
В ОККУПИРОВАННОЙ ЕВРОПЕ гитлеровцы себя так не вели , как кацапы в Украине. ни во Франции, ни в Бельгии…
Но Европе хочется халявы, бизнеса с пуйлом и хороших русских «в гостях»
Бурятов и кацапов им в дом! Ролик мародера из Авдеевки -примером