Страны ЕС на данный момент не способны договориться о совместной позиции в отношении западных войск в Украине, - Ландсбергис

Европейские страны сейчас не способны выработать единую позицию в отношении потенциальной отправки западных войск на территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сказал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Ландсбергис отвечал на вопрос о том, будут ли министры обсуждать возможность выработки единой позиции относительно размещения западных войск в Украине.

"Я не думаю, что есть возможность согласовать что-то вроде этого", – сказал Ландсбергис.

"Мы доказали в прошлом неспособность договориться по менее чувствительным вопросам… Поэтому я не верю, что мы сможем договориться о чем-то вроде этого", – добавил глава МИД Литвы.

Он отметил, что позиция Литвы - готовность "рассмотреть все опции и быть частью коалиции, которая поможет Украине выиграть эту войну".

Заявление Макрона о западных войсках в Украине

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что во Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не дать России победить.