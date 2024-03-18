Путин победил на "выборах" президента РФ с "рекордным" результатом - 87,29% голосов

Российский диктатор Владимир Путин "побеждает" на так называемых "выборах" президента РФ с "рекордным" результатом. ЦИК РФ "насчитал" более 87% голосов после проработки 99,75% протоколов избирательных комиссий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦИК РФ.

Согласно предварительным данным российского ЦИК, за Путина проголосовали 87,29% избирателей.

Второе место якобы занимает Николай Харитонов, участвовавший в выборах от КПРФ. У него 4,30% голосов. Владислав Даванков от партии "Новые люди" – 3,84%, а Леонид Слуцкий из ЛДПР – 3,21% голосов.

В ЦИКе сообщили, что явка на "выборах" стала рекордной в истории современной России: на участки пришли более 87,1 млн россиян, то есть 77,44% избирателей.

В то же время, по данным ЦИК, Путин проиграл, как минимум, на шести участках за рубежом. В частности, в Варшаве за него проголосовали 19,78% избирателей, за Даванкова – 51,01%.

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