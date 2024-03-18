Путин победил на "выборах" президента РФ с "рекордным" результатом - 87,29% голосов
Российский диктатор Владимир Путин "побеждает" на так называемых "выборах" президента РФ с "рекордным" результатом. ЦИК РФ "насчитал" более 87% голосов после проработки 99,75% протоколов избирательных комиссий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦИК РФ.
Согласно предварительным данным российского ЦИК, за Путина проголосовали 87,29% избирателей.
Второе место якобы занимает Николай Харитонов, участвовавший в выборах от КПРФ. У него 4,30% голосов. Владислав Даванков от партии "Новые люди" – 3,84%, а Леонид Слуцкий из ЛДПР – 3,21% голосов.
В ЦИКе сообщили, что явка на "выборах" стала рекордной в истории современной России: на участки пришли более 87,1 млн россиян, то есть 77,44% избирателей.
В то же время, по данным ЦИК, Путин проиграл, как минимум, на шести участках за рубежом. В частности, в Варшаве за него проголосовали 19,78% избирателей, за Даванкова – 51,01%.
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Стадо прийшло...
Навіть опозиція!
Явилась -
Гівном давилась-
Брикалась-
Демонструвала позицію...
Але скінчалась...
Фінансується із зовні...
Потім ліквідація...
Диктатора-
Та всіх, хто з'язки мав кровні...
Далі - прозріння народу-
Овації-
Новий президент-
Та зі світом інтеграція...
Та певно що нічого не домалювали..
...
Результати " виборів" та привітання з "перемогою" були надруковані ще в ..
в минулому році..
..
Так що дописати щось і ще просто було не можливо..
...
..
Охотно верю
прафєсораокурка Доуела*****.
Головний результат: ********** - мразота, виборці - ******** !
А взагалі - какаяразніца - 87 чи 78 .? Чи й навіть 870 % . ?
***** як був - ****** так ним і залишиться ,, і це не залежно від того скільки процентів він собі намалює .
Как сообщил Севастьянов, папа Римский полагает, что Ватикан мог бы частично заменить функции ООН в качестве международной площадки,
Нагадало старий анекдот.
- Ти чув, Рабинович у казіно виграв мільон доларів!
- Так, це правда. Тільки не мільйон, а 1000; не доларів, а рублів; не у казино а в "Спортлото"; і не виграв, а програв.
Ну в етом конечно и Навальная помогла ***** со статистикой призвав своих поклонников прийти и просто постоять.
А на разных независимых телеграм каналах опросники показывают что 41%вообще не ходили на выборы. Так что кремлевская хунта пи*дит что дышит. Хотя даже из тех кто ходил ***** таки реально побеждает в разы.
Расияне радуются, что Папа поздравил кровавого убийцу и международного террориста пу
классика, сэр
Бо вимальовується дуже хрінова картина, коли в паРаші буде "легітимний президент", а у нас, через "вибори не на часі" - нелегітимний узурпатор.